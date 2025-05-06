Neurex EA, MetaTrader 4 (MT4) platformunda XAUUSD (Altın) işlemleri için özel olarak tasarlanmış gelişmiş bir Uzman Danışmandır (EA). Deneyimli trader ve geliştiricilerden oluşan bir ekip tarafından geliştirilen bu EA, işlemleri yüksek hassasiyet ve verimlilikle tamamen otomatik olarak gerçekleştirir ve aktif forex piyasa saatlerinde (Pazartesi'den Cuma'ya kadar) kesintisiz çalışır.



