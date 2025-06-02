SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Jeje77
Jeremy Diaz Prasetyo

Jeje77

Jeremy Diaz Prasetyo
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 82%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
272
Kârla kapanan işlemler:
109 (40.07%)
Zararla kapanan işlemler:
163 (59.93%)
En iyi işlem:
149.40 USD
En kötü işlem:
-151.82 USD
Brüt kâr:
8 189.37 USD (349 018 pips)
Brüt zarar:
-6 321.85 USD (277 386 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (840.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
840.90 USD (7)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
87.65%
Maks. mevduat yükü:
9.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
2.34
Alış işlemleri:
170 (62.50%)
Satış işlemleri:
102 (37.50%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
6.87 USD
Ortalama kâr:
75.13 USD
Ortalama zarar:
-38.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-325.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-599.49 USD (9)
Aylık büyüme:
78.82%
Yıllık tahmin:
956.35%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
231.08 USD
Maksimum:
796.98 USD (21.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.54% (796.98 USD)
Varlığa göre:
7.83% (212.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 257
GBPJPY 6
EURJPY 3
EURNZD 3
AUDJPY 2
USDJPY 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.9K
GBPJPY 50
EURJPY -47
EURNZD -39
AUDJPY -21
USDJPY 28
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 76K
GBPJPY 4K
EURJPY -5.2K
EURNZD -3.2K
AUDJPY -1.5K
USDJPY 2K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +149.40 USD
En kötü işlem: -152 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +840.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -325.99 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

LiqCon-Live2
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 7
MetasGroup-Live
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 3
NordGroupInv-Real5
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 16
OctaFX-Real9
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
OctaFX-Demo
0.00 × 8
MGK-MAIN
0.00 × 7
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
FxClearing-Main2
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
CFHMarkets-Real
0.00 × 2
NetoTrade-Primary
0.00 × 1
272 daha fazla...
focus on XAUUSD, GBPJPY sometimes
Trend follower. Lot sizing 1-3% risk per trade.
İnceleme yok
2025.09.16 09:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.21 12:24
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.86% of days out of 116 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.18 08:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.06 06:43
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.02 06:43
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.49% of days out of 67 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 05:43
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.