- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
272
Kârla kapanan işlemler:
109 (40.07%)
Zararla kapanan işlemler:
163 (59.93%)
En iyi işlem:
149.40 USD
En kötü işlem:
-151.82 USD
Brüt kâr:
8 189.37 USD (349 018 pips)
Brüt zarar:
-6 321.85 USD (277 386 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (840.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
840.90 USD (7)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
87.65%
Maks. mevduat yükü:
9.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
24 saat
Düzelme faktörü:
2.34
Alış işlemleri:
170 (62.50%)
Satış işlemleri:
102 (37.50%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
6.87 USD
Ortalama kâr:
75.13 USD
Ortalama zarar:
-38.78 USD
Maksimum ardışık kayıp:
15 (-325.99 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-599.49 USD (9)
Aylık büyüme:
78.82%
Yıllık tahmin:
956.35%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
231.08 USD
Maksimum:
796.98 USD (21.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.54% (796.98 USD)
Varlığa göre:
7.83% (212.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|257
|GBPJPY
|6
|EURJPY
|3
|EURNZD
|3
|AUDJPY
|2
|USDJPY
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.9K
|GBPJPY
|50
|EURJPY
|-47
|EURNZD
|-39
|AUDJPY
|-21
|USDJPY
|28
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|76K
|GBPJPY
|4K
|EURJPY
|-5.2K
|EURNZD
|-3.2K
|AUDJPY
|-1.5K
|USDJPY
|2K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +149.40 USD
En kötü işlem: -152 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +840.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -325.99 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
LiqCon-Live2
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 7
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 3
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 16
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
OctaFX-Demo
|0.00 × 8
|
MGK-MAIN
|0.00 × 7
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
FxClearing-Main2
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 2
|
NetoTrade-Primary
|0.00 × 1
focus on XAUUSD, GBPJPY sometimes
Trend follower. Lot sizing 1-3% risk per trade.
İnceleme yok
