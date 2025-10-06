SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Lucky Cat
Jian Tu

Lucky Cat

Jian Tu
0 inceleme
Güvenilirlik
36 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 32%
ICMarketsSC-Live08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
363
Kârla kapanan işlemler:
218 (60.05%)
Zararla kapanan işlemler:
145 (39.94%)
En iyi işlem:
31.18 USD
En kötü işlem:
-44.95 USD
Brüt kâr:
886.01 USD (90 652 pips)
Brüt zarar:
-646.72 USD (63 624 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (85.07 USD)
Maksimum ardışık kâr:
85.07 USD (15)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
1.05%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
1.48
Alış işlemleri:
221 (60.88%)
Satış işlemleri:
142 (39.12%)
Kâr faktörü:
1.37
Beklenen getiri:
0.66 USD
Ortalama kâr:
4.06 USD
Ortalama zarar:
-4.46 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-17.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-73.50 USD (6)
Aylık büyüme:
11.04%
Yıllık tahmin:
133.92%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
21.08 USD
Maksimum:
161.94 USD (55.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.44% (41.28 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 353
AUDUSD 4
USDCHF 4
AUDCAD 1
EURGBP 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 277
AUDUSD -16
USDCHF -21
AUDCAD -2
EURGBP 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 31K
AUDUSD -1.6K
USDCHF -1.9K
AUDCAD -261
EURGBP 157
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +31.18 USD
En kötü işlem: -45 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +85.07 USD
Maksimum ardışık zarar: -17.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FxPro.com-Real08
0.00 × 9
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 2
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
KeyToMarkets-Live
0.00 × 2
HFMarketsSV-Live Server 3
0.00 × 2
TradeMaxGlobal-Live11
0.00 × 7
RoboForex-ECN
0.04 × 50
Tickmill-Live10
0.09 × 11
OxSecurities-Live
0.10 × 62
ICMarketsSC-Live16
0.13 × 106
VantageInternational-Live 9
0.15 × 165
ICTrading-Live29
0.16 × 320
BlueberryMarkets-Live
0.17 × 6
VantageInternational-Live 22
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live23
0.26 × 148
Exness-Real7
0.27 × 30
ICMarketsSC-Live24
0.29 × 1273
ECMarkets-Live02
0.29 × 65
RoboForex-ECN-3
0.30 × 383
New trading strategy starts on May 20, 2025
İnceleme yok
2025.10.06 14:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.41% of days out of 246 days of the signal's entire lifetime.
