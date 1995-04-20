MFI Flat Detector mr

Crypto_Forex Göstergesi "MFI FLAT Detector" - işlem yaparken etkili bir yardımcı araçtır! Yeniden çizim yapmaz.

MT4 için bu harika gösterge ile işlem yöntemlerinizi geliştirmenizi öneriyorum.





- Gösterge, grafikte fiyatın düz bölgelerini gösterir. Düz bölgelerin tespitinden sorumlu olan "Düz bölge hassasiyeti" parametresine sahiptir.

- "MFI FLAT Detector", sapma tespiti için çok kullanışlıdır ve Fiyat Hareketi ile birlikte kullanmak için de harikadır.

- Düz bölgeleri tespit etmek ve orada işlem yapmaktan kaçınmak için trend takip sistemlerinde kullanabilirsiniz.

- Düz sınırlardan tersine dönüşleri işlemek için tersine scalping'de kullanabilirsiniz.

- Standart MFI osilatörü yerine "MFI FLAT Detector" kullanmak için birçok fırsat vardır.

- Para Akışı Endeksi (MFI) kendisi, aşırı satım ve aşırı alım bölgelerini belirlemek için fiyat ve hacim verilerini kullanan teknik bir osilatördür.

- MFI 80'in üzerindeyken aşırı alım bölgesinden satış, 20'nin altındayken aşırı satım bölgesinden alış işlemleri yapmak harika bir stratejidir.





Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.