MFI Flat Detector mr

Индикатор Crypto_Forex "MFI FLAT Detector" — эффективный вспомогательный инструмент в торговле! Без перерисовки.

Предлагаю вам улучшить ваши торговые методы с помощью этого замечательного индикатора для MT4.





- Индикатор показывает зоны плоского рынка на графике. Он имеет параметр "Чувствительность к плоскому рынку", который отвечает за обнаружение плоских зон.

- "MFI FLAT Detector" очень полезен для обнаружения дивергенций и отлично сочетается с Price Action.

- Вы можете использовать его в системах следования за трендом для обнаружения зон плоского рынка и избегания торговли в них.

- Вы можете использовать его для скальпинга на разворотах — для торговли на разворотах от границ плоского рынка.

- Существует множество возможностей использовать "MFI FLAT Detector" вместо стандартного осциллятора MFI.

- Сам Money_Flow_Index (MFI) — это технический осциллятор, который использует данные о цене и объеме для определения зон перепроданности и перекупленности.

- Отлично подходит для открытия позиций на продажу при перекупленности, когда MFI выше 80, и для покупки при перепроданности, когда он ниже 20.





Это оригинальный продукт, предлагаемый только на этом сайте MQL5.