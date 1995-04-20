MFI Flat Detector mr
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 2.1
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "MFI FLAT Detector" — эффективный вспомогательный инструмент в торговле! Без перерисовки.
Предлагаю вам улучшить ваши торговые методы с помощью этого замечательного индикатора для MT4.
- Индикатор показывает зоны плоского рынка на графике. Он имеет параметр "Чувствительность к плоскому рынку", который отвечает за обнаружение плоских зон.
- "MFI FLAT Detector" очень полезен для обнаружения дивергенций и отлично сочетается с Price Action.
- Вы можете использовать его в системах следования за трендом для обнаружения зон плоского рынка и избегания торговли в них.
- Вы можете использовать его для скальпинга на разворотах — для торговли на разворотах от границ плоского рынка.
- Существует множество возможностей использовать "MFI FLAT Detector" вместо стандартного осциллятора MFI.
- Сам Money_Flow_Index (MFI) — это технический осциллятор, который использует данные о цене и объеме для определения зон перепроданности и перекупленности.
- Отлично подходит для открытия позиций на продажу при перекупленности, когда MFI выше 80, и для покупки при перепроданности, когда он ниже 20.
