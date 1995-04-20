MFI Flat Detector mr

암호화폐 외환 지표 "MFI 플랫 디텍터"는 효율적인 트레이딩 보조 도구입니다! 리페인팅 현상이 없습니다.

MT4용 이 훌륭한 지표로 트레이딩 기법을 한 단계 업그레이드해 보세요.





- 이 지표는 차트에서 가격이 평평하게 움직이는 영역을 보여줍니다. "플랫 민감도" 매개변수를 통해 플랫 영역을 감지할 수 있습니다.

- "MFI 플랫 디텍터"는 다이버전스 감지에 매우 유용하며, 가격 움직임(Price Action)과 함께 사용하기에도 좋습니다.

- 추세 추종 시스템에서 플랫 영역을 감지하고 해당 영역에서 거래를 피하는 데 사용할 수 있습니다.

- 반전 스캘핑에서 플랫 경계를 이용해 추세 반전을 포착하는 데 사용할 수 있습니다.

- "MFI 플랫 디텍터"는 표준 MFI 오실레이터 대신 사용할 수 있는 다양한 활용법이 있습니다.

- Money_Flow_Index(MFI) 자체는 가격과 거래량 데이터를 사용하여 과매도 및 과매수 영역을 식별하는 기술적 오실레이터입니다.

- MFI가 80 이상일 때 과매수 구간에서 매도 진입하고, 20 미만일 때 과매도 구간에서 매수 진입하는 것이 좋습니다.





