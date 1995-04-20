Crypto_Forexインジケーター「MFI FLAT Detector」は、取引における効率的な補助ツールです！リペイント不要。

このMT4対応の優れたインジケーターで、取引手法をアップグレードしましょう。





- このインジケーターは、チャート上の価格がフラットな領域を表示します。「フラット感度」パラメータが搭載されており、フラットな領域を検知します。

- 「MFI FLAT Detector」はダイバージェンス検知に非常に有効で、プライスアクションとの組み合わせにも最適です。

- トレンドフォローシステムでフラットゾーンを検知し、そこでの取引を回避するために使用できます。

- リバーサルスキャルピング（フラットな領域からの反転を狙う取引）にも使用できます。

- 標準的なMFIオシレーターの代わりに「MFI FLAT Detector」を使用する機会は数多くあります。

- Money_Flow_Index (MFI) 自体は、価格と出来高データを用いて売られ過ぎと買われ過ぎの領域を特定するテクニカルオシレーターです。

- MFIが80を超える場合は買われ過ぎから売りエントリーし、20を下回る場合は売られ過ぎから買いエントリーするのが最適です。





これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。