MFI Flat Detector mr

Crypto_Forexインジケーター「MFI FLAT Detector」は、取引における効率的な補助ツールです！リペイント不要。
このMT4対応の優れたインジケーターで、取引手法をアップグレードしましょう。

- このインジケーターは、チャート上の価格がフラットな領域を表示します。「フラット感度」パラメータが搭載されており、フラットな領域を検知します。
- 「MFI FLAT Detector」はダイバージェンス検知に非常に有効で、プライスアクションとの組み合わせにも最適です。
- トレンドフォローシステムでフラットゾーンを検知し、そこでの取引を回避するために使用できます。
- リバーサルスキャルピング（フラットな領域からの反転を狙う取引）にも使用できます。
- 標準的なMFIオシレーターの代わりに「MFI FLAT Detector」を使用する機会は数多くあります。
- Money_Flow_Index (MFI) 自体は、価格と出来高データを用いて売られ過ぎと買われ過ぎの領域を特定するテクニカルオシレーターです。
- MFIが80を超える場合は買われ過ぎから売りエントリーし、20を下回る場合は売られ過ぎから買いエントリーするのが最適です。

高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください!
これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
おすすめのプロダクト
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
インディケータ
MT5版  |   FAQ Owl Smart Levels Indicator   は、 Bill Williams   の高度なフラクタル、市場の正しい波構造を構築する Valable ZigZag、エントリの正確なレベルをマークする Fibonacci レベルなどの一般的な市場分析ツールを含む 1 つのインジケーター内の完全な取引システムです。 利益を得るために市場と場所に。 戦略の詳細な説明 インジケータを操作するための指示 顧問-取引助手 プライベートユーザーチャット ->購入後に私に書いて、私はプライベートチャットにあなたを追加し、あなたはそこにすべてのボーナスをダウンロードすることができます 力はシンプルさにあります！ Owl Smart Levels   取引システムは非常に使いやすいので、専門家にも、市場を勉強し始めて自分で取引戦略を選択し始めたばかりの人にも適しています。 戦略と指標に秘密の数式や計算方法が隠されているわけではなく、すべての戦略指標は公開されています。 Owl Smart Levels を使用すると、取引を開始するためのシグナルをすばやく確認し、注
Wave Wolf MT4
Andrei Salanevich
インディケータ
Wave WOLD MT4外国為替インジケータは、Wolf waveを検索し、取引端末の現在のウィンドウに表示するように設計されています。 取引でオオカミの波を使用するトレーダーのための優れた指標。 取引戦略への適用は、効率と収益性を大幅に向上させます。 指標に関する情報 他のWolf wave指標とは異なり、Wave WOLD MT4外国為替指標は、その有効性を大幅に高める多くの機能を備えています: 最初のものは開いているWindows5Pointパラメータ(真の値)情報サポートを提供します。つまり、Wolf waveが登場したチャートのウィンドウを展開します。 たとえば、EURUSD、AUDUSD、GBPUSDチャートが開いていて、それぞれにWave WOLD MT4インジケーターがインストールされている場合、ユーロモデルが検出されると、対応するチャートが自動的に他のチャートの上に前景に表示され、多数の商品を取引するときに非常に便利になります。  2番目の機能は、ユーザーが自分で選択できるパラメータ(デフォルト設定(12,26,9))であるmacd上の組み込みの発散分析です。
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
インディケータ
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
「Auto FIBO Pro」Crypto_Forex インジケーターは、取引の補助ツールとして最適です。 - インジケーターは、フィボナッチ レベルとローカル トレンド ライン (赤色) を自動的に計算してチャート上に配置します。 - フィボナッチ レベルは、価格が反転する可能性のある重要な領域を示します。 - 最も重要なレベルは、23.6%、38.2%、50%、61.8% です。 - リバーサル スキャルピングやゾーン グリッド取引に使用できます。 - Auto FIBO Pro インジケーターを使用して、現在のシステムを改善する機会も多数あります。 - Info Spread Swap Display があり、接続されている外国為替ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。 - ディスプレイには、アカウントの残高、エクイティ、マージンも表示されます。 - Info Spread Swap Display は、チャートのどのコーナーにも配置できます。 0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧にな
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター HTF Ichimoku for MT4。 - Ichimoku インジケーターは、最も強力なトレンド インジケーターの 1 つです。HTF は、Higher Time Frame を意味します。 - このインジケーターは、トレンド トレーダーや、プライス アクション エントリとの組み合わせに最適です。 - HTF Ichimoku インジケーターを使用すると、より高い時間枠の Ichimoku を現在のチャートに添付できます。 - 上昇トレンド - 赤い線が青い線より上 (両方の線が雲より上) / 下降トレンド - 赤い線が青い線より下 (両方の線が雲より下)。 - 価格が Ichimoku 雲の上部境界を突破した場合にのみ、買い注文を開きます。 - 価格が Ichimoku 雲の下部境界を突破した場合にのみ、売り注文を開きます。 - HTF Ichimoku インジケーターを使用すると、大きなトレンドを捉える機会が得られます。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この M
ON Trade Wolf Waves Patterns
Abdullah Alrai
インディケータ
This product is a part of  ON Trade Waves Patterns Harmonic Elliot Wolfe you can test free version on EURJPY from this link  Wolf Waves Indicator ウルフウェーブを発見しよう - あなたの究極の取引ツール！ どんな時間軸でも簡単にウルフウェーブを見つけるための強力なツールを探していますか？もう探す必要はありません！私たちのウルフウェーブインジケーターは、その仕事を簡単にこなします。なぜこのインジケーターがあなたにぴったりか、以下でご紹介します。 主な特徴： 自動検出： ウルフウェーブインジケーターは、複雑なアルゴリズムを使用して、チャート上のキーポイントを自動的に見つけ、対応するラインを描画します。手動でパターンを探す手間が不要です。 使いやすさ： このインジケーターはシンプルなデザインで、経験豊富なトレーダーからウルフウェーブ初心者まで、誰でも簡単に利用できます。 高精度： 数多くのウルフウェーブインジケーターの中で、当社のものは完璧さの
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
トレンドオシレーターは、高度なカスタム Crypto_Forex インジケーター、効率的な取引ツールです! - 高度な新しい計算方法を使用 - パラメーター「計算価格」のオプションは 20 種類。 - これまで開発された中で最もスムーズなオシレーター。 - 上昇トレンドの場合は緑色、下降トレンドの場合は赤色。 - 売られすぎの値: 5 未満、買われすぎの値: 95 以上。 - このインジケーターを使用すると、標準戦略をアップグレードする機会が十分にあります。 - PC およびモバイルアラート付き。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
インディケータ
[ZhiBiCCI]インディケータは全てのサイクル使用に適しており、そして全ての市場品種にも適しています。 [ZhiBiCCI]緑色の実線は強気の発散の逆転です。緑色の点線は古典的な強気の発散です。 [ZhiBiCCI]赤への実線は逆弱気の発散である。赤い点線は古典的な弱気の発散です。 [ZhiBiCCI]はパラメータ（アラート、メール送信、通知送信）で設定でき、（true）に設定するとインスタント信号をアラームウィンドウに送信し、Eメール、インスタントメッセージを送信できます。 パラメータ設定の説明 [displayAlert]：これはアラームスイッチで、trueに設定され、矢印が表示されればプロンプトに自動的に警告され、falseに設定されれば警告されません。 [sendmail_NO_OFF]：これはメールを送信するためのスイッチで、trueに設定します。矢印が表示されていればMT4で設定したメールボックスにメールを送信し、falseに設定されていればメールを送信しません。 [sendnotification_NO_OFF]：これはインスタントメッセージを送信するた
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
インディケータ
"The trend is your friend" is one of the best known sayings in investing, because capturing large trendy price movements can be extremely profitable. However, trading with the trend is often easier said than done, because many indicators are based on price reversals not trends. These aren't very effective at identifying trendy periods, or predicting whether trends will continue. We developed the Trendiness Index to help address this problem by indicating the strength and direction of price trend
Harmonic Shark
Sergey Deev
インディケータ
The indicator detects and displays Shark harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is comple
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
インディケータ
This is a trend indicator without redrawing Developed instead of the binary options strategy (by the color of the Martingale candlestick) Also works well in forex trading When to open trades (binary options) A signal will appear in the place with a candle signaling the current candle It is recommended to open a deal for one candle of the current timeframe M1 and M5 When a blue dot appears, open a deal up When a red dot appears, open a trade down. How to open trades on Forex. When a signal is rec
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex MT4 用インジケーター「モーニング スター パターン」 - インジケーター「モーニング スター パターン」は、プライス アクション トレーディングに非常に強力なインジケーターです。再描画なし、遅延なし。 - インジケーターは、チャート上で強気のモーニング スター パターンを検出します。チャート上の青い矢印信号 (画像を参照)。 - PC、モバイル、および電子メール アラート付き。 - また、その兄弟である弱気の「イブニング スター パターン」インジケーターも利用できます (以下のリンクに従ってください)。 - インジケーター「モーニング スター パターン」は、サポート/レジスタンス レベルと組み合わせるのに最適です。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
インディケータ
SMC Venom Model BPR インジケーターは、スマート マネー (SMC) コンセプトで取引するトレーダー向けのプロフェッショナル ツールです。価格チャート上の 2 つの主要なパターンを自動的に識別します。 FVG   (フェアバリューギャップ) は、3 本のローソク足の組み合わせで、最初のローソク足と 3 番目のローソク足の間にギャップがあります。ボリュームサポートのないレベル間のゾーンを形成し、価格修正につながることがよくあります。 BPR   (バランス価格範囲) は、2 つの FVG パターンの組み合わせで、「ブリッジ」を形成します。これは、価格がボリュームアクティビティの少ない動きで動くときに、ブレイクアウトしてレベルに戻るゾーンで、ローソク足の間にギャップを作成します。 これらのパターンは、大規模な市場プレーヤーと一般参加者の相互作用が発生するチャート上のボリュームと価格動向の分析に基づいて、トレーダーが主要なサポート/レジスタンス レベル、ブレイクアウト ゾーン、エントリ ポイントを識別するのに役立ちます。 インジケーターは、長方形と矢印の形でパターンを視
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
インディケータ
これは、キャンドルの終値を予測する指標です。 このインジケータは、主にD1チャートでの使用を目的としていますが. この指標は、従来の外国為替取引とバイナリオプション取引の両方に適しています。 インジケーターは、スタンドアロンのトレーディングシステムとして使用することも、既存のトレーディングシステムへの追加として機能させることもできます。 このインジケーターは、現在のキャンドルを分析し、キャンドル自体の内部の特定の強度係数と、前のキャンドルのパラメーターを計算します。 したがって、この指標は、市場の動きのさらなる方向性と現在のキャンドルの終値を予測します。 この方法のおかげで、この指標は、短期の日中取引だけでなく、中期および長期の取引にも適しています。 インジケーターを使用すると、市場の状況の分析中にインジケーターが生成する潜在的な信号の数を設定できます。 インジケーターの設定には、このための特別なパラメーターがあります。 また、インジケーターは、チャート上のメッセージの形式で、電子メールで、およびPUSH通知の形式で、新しい信号について通知することができます。 購入後は必ず私に書いて
MTF Stochastic
Sergey Deev
インディケータ
The indicator displays the data of the Stochastic oscillator from a higher timeframe on the chart. The main and signal lines are displayed in a separate window. The stepped response is not smoothed. The indicator is useful for practicing "manual" forex trading strategies, which use the data from several screens with different timeframes of a single symbol. The indicator uses the settings that are identical to the standard ones, and a drop-down list for selecting the timeframe. Indicator Paramet
Supply Demand new Strategy
Mohamed yehia Osman
インディケータ
This is a new strategy for SUPPLY DEMAND areas It is based on a calculation using the tick volume to detect the big price action in market for both bear /bull actions this smart volume action candles are used to determine the supply and demand areas prices in between main supply and demand lines indicate sideway market  up arrows will be shown when prices moves above the main supply and the secondary supply lines Down arrows will be shown when prices moves below the main demand and the secondary
Trend Duration Forecast MT4
Cao Minh Quang
インディケータ
The   Trend Duration Forecast MT4   indicator is designed to estimate the probable lifespan of a bullish or bearish trend. Using a Hull Moving Average (HMA) to detect directional shifts, it tracks the duration of each historical trend and calculates an average to forecast how long the current trend is statistically likely to continue. This allows traders to visualize both real-time trend strength and potential exhaustion zones with exceptional clarity. KEY FEATURES Dynamic Trend Detection:   Uti
Super Oscillator Divergence
Mawuse Kuatsienu
インディケータ
This is a combination of multiple oscillators into a single divergence system that creates the impression of a more reliable divergence indicator. It is multi-currency based and works best on 15 minutes timeframe and above. Every time a signal is generated, it shows an alert to the user. It is more ideal if combined with other price action indicators or trading systems.
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
インディケータ
Alpha Trend signは私たちの取引システムを検証し、取引信号を明確に提示し、信号がドリフトすることはありません。 主な機能： •市場が活況を示している地域に応じて、指標に基づいて現在の相場がトレンド相場に属しているか、それとも揺れ相場に属しているかを直感的に判断することができる。 そして、指標の指示矢印に基づいて市場に切り込み、緑の矢印は購入を提示し、赤の矢印は販売を提示する。 •小周期変動による頻繁な取引信号の発生を回避するために、5分以上の時間周期で取引を行うことを推奨します。 •最適な取引タイミングを逃さないために、シグナルプロンプトをオンにすることもできます。 •本指標はトレンド相場をよく予測するだけでなく、幅広振動相場でも利益を得ることができる。 •本指標は大道至簡の原則に基づいており、異なる段階のトレーダーが使用するのに適している。 注意事項： •Alpha Trend signには明確な入退場信号があり、損失を与えないように逆位相操作を提案しない。 •Alpha Trend signは特に成熟した指標であり、デルのチー
MACDivergence MTF
Pavel Zamoshnikov
4.29 (7)
インディケータ
Advanced ideas of the popular MACD indicator: It detects and displays classic and reverse divergences (three methods of detecting divergences). It uses different color to highlight an uptrend and a downtrend. Two methods of determining a trend: а) MACD crosses the 0 level (classic signal); б) MACD crosses its own average (early signal). This is a multi-timeframe indicator: it can display MACD data from other timeframes. Two methods of drawing: classic histogram and line. It generates sound and v
MA Acceleration mp
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター MT4 用移動平均加速、リペイントなし。 MA 加速 - スキャルピング インジケーターで、「MA スピード」インジケーターの補助ツールとして設計されています。 - このインジケーターの計算は、物理学の方程式に基づいています。移動平均線の加速が表示されます。 - MA 加速を使用すると、標準戦略でもアップグレードする機会がたくさんあります。SMA、EMA、LWMA に使用できます。 - MA 加速は、対応する移動平均の 2 次導関数です。 - インジケーターは、MA スピード インジケーターが値を変更する速度を示します。 - MA 加速インジケーターの値が < 0 の場合: MA スピードは弱気方向に増加しています。MA 加速インジケーターの値が > 0 の場合: MA スピードは強気方向に増加しています。 - MA 加速インジケーターは、MA スピード インジケーターとともに、メイン トレンドの方向の高速スキャルピング戦略で使用することをお勧めします。MA スピード インジケーターの値が < 0 の場合: トレンドが下降します。 MA
SuperTrend V
Muhammad Hassaan
インディケータ
*This is TradingView indicator converted to mql4* The SuperTrend V indicator is a popular technical analysis tool used to identify trends and potential trend reversals in financial markets. It is based on the concept of the SuperTrend indicator but incorporates additional features and variations. The SuperTrend V indicator uses a combination of price action and volatility to determine the trend direction and generate trading signals. Here are the key components and features of the indicator: Ca
Fibonacci Swing Scalp Two
Andy Ismail
5 (3)
インディケータ
This indicator is another variant of the famous powerful indicator Fibonacci-SS https://www.mql5.com/en/market/product/10136 but has different behaviour in placing Pending Order and TP Line. Automatically places Fibonacci retracement lines from the last highest and lowest visible bars on the chart with: An auto Pending Order (Buy/Sell). Taking Profit 1, Taking Profit 2 is pivot point and Taking Profit 3 for extended reward opportunity. The best risk and reward ratio. Simple and powerful indicat
Fibonacci Retracement And Trend Lines
Vasyl Kulyk
2 (1)
インディケータ
標準パラメーターを使用したMACDインジケーター波に基づく 最後と最後の2つのMACDウェーブで、それぞれ正と負のフィボナッチレベルを扱います。 現時点でMACDインジケーターで負の波が終了している場合、色は緑です。 現時点でMACDインジケーターの正の波が終了している場合、色は赤です。 Waveの終了基準は、MACDの符号が異なる2ティックです。 最後の4つのMACDウェーブのトレンドラインをプロットします。 専門家とうまく働く  その他のスクリーンショット： Figures MACD   https://www.mql5.com/ru/market/product/42031 https://www.mql5.com/en/charts/10581596/audusd-h1-alpari-international https://www.mql5.com/en/charts/10631979/usdjpy-m1-alpari-international https://www.mql5.com/en/charts/10628704/gbpusd-m15-alpa
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex MT4用インジケーター「 RSI SPEED 」は、優れた予測ツールで、リペイント機能はありません。 - このインジケーターの計算は物理学の方程式に基づいています。RSI SPEEDはRSI自体の1次導関数です。 - RSI SPEEDは、主要トレンドの方向にスキャルピングエントリーするのに適しています。 - 適切なトレンドインジケーター（例えばHTF MA（画像参照）など）と組み合わせて使用​​してください。 - RSI SPEEDインジケーターは、R​​SI自体がどれだけ速く方向転換するかを示します。非常に敏感です。 - モメンタムトレード戦略にはRSI SPEEDインジケーターの使用をお勧めします。RSI SPEEDインジケーターの値が0未満の場合は価格モメンタムが下降し、RSI SPEEDインジケーターの値が0を超える場合は価格モメンタムが上昇します。 - インジケーターにはモバイルとPCのアラートが組み込まれています。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、このMQL5ウェブサイトで
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
インディケータ
Rainbow Price Visualizer v1.21 See where the market really breathes. Turns your MT4 chart into an ultra-precise heatmap that highlights price zones favored by big players. Why it matters 300 price levels at 0.2‑pip resolution — microscopic detail. 8 visual themes (Rainbow, Fire, Ocean…) for instant readibility. Smart opacity: low noise fades, real zones pop. Lightweight rendering with automatic cleanup. Fully customizable: saturation, opacity, resolution, history depth. Bands project into the f
GeoWprPro
Georgij Komarov
インディケータ
WPR by Profile, or WPR for Professionals Geo_WprPro is one of the well-known currency profile indicators. It simultaneously displays two WPR indicators with different parameters in the matrix form on all timeframes of multiple currency pairs forming the currency profile . As follows from the description, " WPR is a leading indicator that often goes ahead of the price chart. The oscillator frequently reaches extreme values before the price reversal as if anticipating that event: it almost always
Trend Monitor
Pavel Zamoshnikov
4 (4)
インディケータ
The indicator generates early signals basing on ADX reading data combined with elements of price patterns. Works on all symbols and timeframes. The indicator does not redraw its signals. You see the same things on history and in real time. For better visual perception signals are displayed as arrows (in order not to overload the chart). Features Easy to use. Filter configuration only requires selection of sensitivity in the " Sensitivity of the indicator " input. Signals can be filtered using
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
インディケータ
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation. S
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
インディケータ
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (152)
インディケータ
Gann Made Easy は、ミスター・ギャンの理論を使用した取引の最良の原則に基づいた、プロフェッショナルで使いやすい外国為替取引システムです。 W・D・ガン。このインジケーターは、ストップロスとテイクプロフィットレベルを含む正確な買いと売りのシグナルを提供します。 PUSH通知を利用して外出先でも取引可能です。 購入後に私に連絡して、取引のヒント、ボーナス、および「GANN MADE EASY」EA アシスタントを無料で入手してください。 おそらく、ギャンの取引手法についてはすでに何度も聞いたことがあるでしょう。通常、ギャンの理論は初心者のトレーダーだけでなく、すでにある程度の取引経験がある人にとっても非常に複雑なものです。なぜなら、ギャンの取引手法は理論的にはそれほど簡単に適用できるものではないからです。私はその知識を磨き、最良の原則を私の外国為替インジケーターに組み込むために数年を費やしました。 このインジケーターは非常に簡単に適用できます。必要なのは、それをチャートに添付し、簡単な取引推奨事項に従うだけです。このインジケーターは常に市場分析の仕事を行い、取引の機会を探しま
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (4)
インディケータ
NEW YEAR 2026 SALE OFFER PRICE AT JUST 99 DOLLARS FEW COPIES ONLY AT This price From 10th Jan -20th Jan MIDNIGHT Final offer GRAB YOUR COPY ON THIS New Year EVE Prices will be increased to 150 after the offer period ends Full Fledged EA and Alert plus for alerts will also be provided in this offer along with the purchase of Indicator. Limited copies only at this price and Ea too. Grab your copy soon Alert plus for indicator with set file is kept in comment section with the image  SMC Blast Signa
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
インディケータ
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーのためのベストソリューション! このダッシュボードソフトウェアは、28の通貨ペアで動作しています。それは私達の主要な指標（高度な通貨の強さ28と高度な通貨インパルス）の2に基づいています。それは全体の外国為替市場の大きい概観を与えます。それは、すべての（9）時間枠で28の外国為替ペアのための高度な通貨の強さの値、通貨の動きの速度と信号を示しています。チャート上で1つのインディケータを使用して市場全体を観察し、トレンドやスキャルピングの機会をピンポイントで見つけることができたら、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 このインディケータには、強い通貨と弱い通貨の識別、潜在的な取引の識別と確認がより簡単になるような機能が搭載されています。このインディケータは、通貨の強さや弱さが増加しているか減少しているか、また、すべての時間枠でどのように機能しているかをグラフィカルに表示します。 新機能として、現在の市場環境の変化に適応するダイナミックなマーケットフィボナッチレベルが追加され、すでに当社のAdvanced
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
インディケータ
M1 SNIPER は使いやすいトレーディングインジケーターシステムです。M1時間足向けに設計された矢印インジケーターです。M1時間足でのスキャルピングのためのスタンドアロンシステムとして、また既存のトレーディングシステムの一部としても使用できます。このトレーディングシステムはM1時間足での取引に特化して設計されていますが、他の時間足でも使用できます。元々、この手法はXAUUSDとBTCUSDの取引用に設計しましたが、他の市場においても役立つと考えています。 インジケーターのシグナルは、トレンドの方向と逆方向に取引できます。インジケーターのシグナルを利用して両方向に取引するのに役立つ特別な取引テクニックをご紹介します。この手法は、特別な動的なサポートとレジスタンスの価格帯を利用することに基づいています。 ご購入後、M1 SNIPER矢印インジケーターをすぐにダウンロードできます。さらに、M1 SNIPERツールのすべてのユーザーに、以下のスクリーンショットに表示されているApollo Dynamic SRインジケーターを無料で提供しています。この2つのインジケーターを組み合わせることで
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.38 (13)
インディケータ
Game Changerは、あらゆる金融商品で使用できる革新的なトレンドインジケーターです。メタトレーダーを強力なトレンドアナライザーへと変貌させます。このインジケーターは再描画や遅延がありません。あらゆる時間枠で動作し、トレンドの特定、反転の可能性のシグナル、トレーリングストップ機能、そして迅速な市場反応のためのリアルタイムアラートを提供します。経験豊富なプロ、あるいは優位性を求める初心者の方でも、このツールは自信と規律を持ち、トレンドの根底にあるダイナミクスを明確に理解した上で取引を行うための力となります。 購入後すぐにご連絡いただくと、個人ボーナスを進呈いたします！強力なサポートとトレンドスキャナーインジケーターの無料コピーもご用意しておりますので、お気軽にプライベートメッセージでご連絡くださ. 私のEAやスペシャルセットはTelegramでは販売しておりません。Mql5のみで販売しており、セットファイルはこちらのブログでのみ公開し ております 。詐欺師にはご注意ください。他の方からセットを購入しないでください。 設定 トレンド変化時のアラートを有効にする - True/Fals
Gold Signal Pro
Mohamed Hassan
インディケータ
First 25 copies at $80, after that price becomes $149 (13 copies left) Gold Signal Pro is a powerful MT4 indicator designed to help traders spot strong price reactions in the market. It focuses on clear wick rejections , showing when price strongly rejects a level and often continues in the same direction. Gold Signal Pro is mainly built for scalping gold (XAUUSD) and works best on lower timeframes like M5 and M15 , where timing matters most. That said, it can also be used on any forex pair,
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
インディケータ
このインディケータは、当社の2つの製品 Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . のスーパーコンビネーションです。 このインジケーターは全ての時間枠で作動し、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱のインパルスをグラフで表示します。 このインジケータは、金、エキゾチックペア、商品、インデックス、先物など、あらゆるシンボルの通貨強度の加速度を表示することに特化されています。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨強度の加速度（インパルスまたは速度）を表示するために、任意のシンボルを9行目に追加できる、この種の最初のものです。 新しいアルゴリズムに基づいて構築され、潜在的な取引の特定と確認がさらに容易になりました。これは、通貨の強さや弱さが加速しているかどうかをグラフィカルに表示し、その加速の速度を測定するためです。加速すると物事は明らかに速く進みますが、これはFX市場でも同じです。つまり、反対方向に加速している通貨をペアリングすれば、潜在的に利益を生む取引を特定
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
インディケータ
まず第一に、この取引インジケーターは再描画されず、再描画されず、遅延しないことを強調する価値があります。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになります。 ユーザーマニュアル：設定、入力、戦略。 アトミックアナリストは、価格の強さとモメンタムを利用して市場でより良いエッジを見つけるためのPA価格アクションインジケーターです。ノイズや誤ったシグナルを除去し、取引ポテンシャルを高めるための高度なフィルターを備えています。複雑なインジケーターの複数のレイヤーを使用して、アトミックアナリストはチャートをスキャンし、複雑な数学的計算をシンプルなシグナルと色に変換します。これにより、どのような初心者トレーダーでも理解して使用し、一貫した取引の決定を行うことができます。 「アトミックアナリスト」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的な取引ソリューションです。プレミアムインジケーターとトップノッチの機能を1つの取引戦略に組み合わせ、すべてのタイプのトレーダーにとって汎用性のある選択肢にします。 デイリートレーディングとスキャルピング戦略：高速で正確な
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
インディケータ
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
インディケータ
Apollo SR Master は、サポート/レジスタンスゾーンを利用した取引をより容易かつ確実にする特別な機能を備えたサポート/レジスタンスインジケーターです。このインジケーターは、ローカル価格の高値と安値を検出することで、タイムラグなしでリアルタイムにサポート/レジスタンスゾーンを計算します。そして、新たに形成されたSRゾーンを確認するために、インジケーターは特別なシグナルを表示します。このシグナルは、SRゾーンを実際の売りまたは買いシグナルとして考慮して使用できることを示します。この場合、SRゾーンの強度が高まり、SRエリアからの取引が成功する確率も高まります。これがこのインジケーターの基本的な考え方です。 SRゾーンは、ストップロスとテイクプロフィットの設定を容易にします。シグナルの方向に応じて、SRゾーンの上または下のスペースをストップロスとして設定できます。さらに、反対側のSRゾーンは、潜在的なテイクプロフィットエリアとして設定できます。 また、Apollo SRマスターインジケーターをご利用のすべてのユーザーには、「Apollo Price Action System」
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
インディケータ
Miraculous Indicator – ガン・スクエア・オブ・ナインに基づく100%非リペイントのFXおよびバイナリーツール この動画では、FXおよびバイナリーオプションのトレーダー向けに特別に開発された、非常に正確で強力な取引ツールである Miraculous Indicator を紹介しています。このインジケーターがユニークなのは、伝説的な ガン・スクエア・オブ・ナイン と ガンの振動の法則 に基づいている点で、現代の取引で利用できる最も正確な予測ツールの一つとなっています。 Miraculous Indicatorは 完全に非リペイント であり、ローソク足が確定した後にシグナルが変化したり消えたりすることはありません。つまり、見たものがそのまま利用できます。これにより、トレーダーは自信を持ってエントリーおよびエグジットを行うための信頼性と一貫性のある根拠を得ることができます。 主な特徴: ガン・スクエア・オブ・ナインとガン理論に基づいて構築 100%非リペイントのシグナルシステム すべての時間枠（M1、M5、H1、H4、日足、週足）で機能 FXおよびバイナリーオプション取引
FX Volume
Daniel Stein
4.63 (38)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
インディケータ
マトリックスアローインジケーターMT4は、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームインジケーターに続くユニークな10in1トレンドです。マトリックスアローインジケーターMT4は、初期段階で現在のトレンドを判断し、最大10の標準インジケーターから情報とデータを収集します。 平均方向移動指数（ADX） 商品チャネルインデックス（CCI） クラシック平研アシキャンドル 移動平均 移動平均収束発散（MACD） 相対活力指数（RVI） 相対力指数（RSI） 放物線SAR ストキャスティクス ウィリアムズのパーセント範囲 すべてのインジケーターが有効な買いまたは売りシグナルを与えると、対応する矢印がチャートに印刷され、次のろうそく/バーの開始時に強い上昇トレンド/下降トレンドを示します。ユーザーは、使用するインジケーターを選択し、各インジケーターのパラメーターを個別に調整できます。マトリックスアローインジケーターMT4は選択されたインディケーターからのみ情報を収集し、それらのデータのみに基づいてアローを印刷
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
インディケータ
トレンドインジケーター、1つのツールに組み込まれたすべての重要なトレンド機能を備えたトレンドトレーディングとフィルタリングのための画期的なユニークなソリューション！ これは、すべてのシンボル/商品（外国為替、商品、暗号通貨、インデックス、株式）で使用できる100％再描画されていないマルチタイムフレームおよびマルチ通貨インジケーターです。 期間限定オファー: サポートおよびレジスタンス スクリーナー インジケーターは、たった 50 ドルで永久的にご利用いただけます。(元の価格 250 ドル) (オファー延長) トレンドスクリーナーは、チャート内のドットで矢印トレンドシグナルを提供するインジケーターに続く効率的なインジケーターです。 トレンド分析インジケーターで使用できる機能： 1.トレンドスキャナー。 2.最大利益分析を備えたトレンドライン。 3.トレンド通貨強度メーター。 4.アラート付きのトレンド反転ドット。 5.アラート付きの強いトレンドドット。 6.トレンド矢印 毎日の分析例、毎日のシグナルパフォーマンス...など、トレンドスクリーナーインジケーターを使用して、ここで見つけること
Forex Liquidity Finder
Aditya Jayswal
インディケータ
ZeusArrow Smart Liquidity Finder  Smart Liquidity Finder is Ai controlled indicator based on the Idea of Your SL is My Entry. It scan and draws the major Liquidity areas on chart partitioning them with Premium and Discount Zone and allows you find the best possible trading setups and help you decide the perfect entry price to avoid getting your Stop Loss hunted . Now no more confusion about when to enter and where to enter. Benefit from this one of it's kind trading tool powered by Ai an trade
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューションです。 このインディケータは、エキゾチックペア・コモディティ・インデックス・先物など、あらゆるシンボルの通貨の強さを表示することに特化したインディケータです。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨の強さを表示するために、9行目にどのシンボルでも追加することができます。独自の機能を多数搭載し、新しい計算式を採用したため、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールとなっています。新しいトレンドやスキャルピングチャンスのトリガーポイントを正確に把握することができるため、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアル：ここをクリック   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 すべての時間枠に対応します。あなたはすぐにトレンドを見ることができるようになります! 新しいアルゴリズムに基づいて設計されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱
Slayer Scalping
Abdulkarim Karazon
5 (2)
インディケータ
この指標は2つの利益確定レベルと非常に厳しいストップロスに焦点を当てており、m15以降の高時間枠で市場をスカルプすることを目指しています。これらの時間枠はスプレッドやブローカーの手数料の影響をあまり受けません。価格ダイバージェンス戦略に基づく買い/売りシグナルを提示し、強気のダイバージェンス条件が完全に満たされた際に買い矢印とtp/slレベルをプロットします。売り矢印も同様で、矢印はローソク足の終値に印刷され、ライブで再塗装されず、一部のシグナルはやや遅れて現れ、インジケーターに無視されてアラートを出しません。これは特定の市場状況(高いボラティリティやニュースの影響)におけるダイバージェンスの性質だからです。 なぜそれが機能するのか? .各信号の背後に良い戦略があります 。ライブで塗り直す必要はありません。 .どのペアでも使えます。 .安定したパフォーマンスを提供 おすすめ : 。より長い期間の使用 。インジケーターの主な周期を変えると信号の品質が変わります。入力は1つなので、各ペアの最適な周期を探してください 。高スプレッドの取引は避けてください。生のスプレッドアカウントを
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
インディケータ
Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。 現在 49% オフ。 Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。 Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) + CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。 インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 次世代の Strength インジケーターが提供するもの  オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。 主な機能: 独自の通貨強度計算式。 すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。 トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。 ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。 このインジケーターに固有
Algo Pumping MT4
Ihor Otkydach
4.69 (16)
インディケータ
PUMPING STATION – あなた専用の「オールインワン」戦略 PUMPING STATIONは、あなたのトレードをより楽しく、そして効果的に変えてくれる革新的なFXインジケーターです。ただの補助ツールではなく、強力なアルゴリズムを備えた本格的なトレーディングシステムで、より安定したトレードのスタートをサポートします。 この商品をご購入いただくと、以下の特典を無料でお付けします： 専用セットファイル：自動設定による最大パフォーマンスを実現。 ステップバイステップのビデオマニュアル：PUMPING STATION戦略の使い方を学べます。 Pumping Utility：PUMPING STATION専用の半自動トレードボットで、より快適かつシンプルな運用を可能にします。 ※ご購入後すぐにご連絡ください。追加リソースへのアクセスを提供いたします。 PUMPING STATIONの仕組み： トレンド管理：市場のトレンド方向を即座に判断。トレンドはあなたの最高の味方です。 エントリーサイン：チャート上の矢印で、取引のタイミングと方向を明確に示します。 明確な目標設定：インジケーターが自
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
インディケータ
トレンドラインプロ   市場の真の方向転換点を理解するのに役立ちます。この指標は、真のトレンド反転と主要プレーヤーが再び参入するポイントを示します。 分かりますか     BOSライン   複雑な設定や不要なノイズなしに、より長い時間足でのトレンドの変化と重要なレベルを把握できます。シグナルは再描画されず、バーが閉じた後もチャート上に残ります。 インジケーターが示す内容: 本当の変化   トレンド（BOSライン） 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、リペイント機能を持つインジケーターとの重要な違いです。リペイント機能を持つインジケーターは、シグナルを発した後、それを変更し、資金の損失につながる可能性があります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できます。また、矢印が現れた後、目標値（利益確定）に達するか、反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。 繰り返しエントリ       主要プレーヤーの補充 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を向上させるため、最適な市場エントリーポイントが検索されるBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュ
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
インディケータ
現在20%OFF! このダッシュボードは、複数のシンボルと最大9つのタイムフレームで動作するソフトウェアの非常に強力な部分です。 このソフトは、弊社のメインインジケーター（ベストレビュー：Advanced Supply Demand）をベースにしています。    Advanced Supply Demand ダッシュボードは、素晴らしい概要を提供します。それは示しています。  ゾーン強度評価を含むフィルタリングされた需給値。 ゾーン内/ゾーンへのPips距離。 ネストされたゾーンがハイライトされます。 選択されたシンボルの4種類のアラートを全ての（9）時間枠で提供します。 それはあなたの個人的なニーズに合わせて高度に設定可能です。 あなたの利益! すべてのトレーダーにとって最も重要な質問です。 市場に参入するのに最適なレベルはどこか？ 成功のチャンスとリスク/リターンを得るために、強力な供給/需要ゾーン内またはその近くで取引を開始します。 損切りの最適な位置はどこですか？ 最も安全なのは、強力な供給/需要ゾーンの下/上にストップを置くことです。 最適な利益
PZ Day Trading
PZ TRADING SLU
3.67 (3)
インディケータ
このインディケータは、価格アクション分析とドンチャンチャネルのみを使用して、ジグザグ方式で価格の反転を検出します。再描画やバックペインティングを一切行わずに、短期取引向けに特別に設計されています。それは彼らの操作のタイミングを増やすことを目指している賢明なトレーダーにとって素晴らしいツールです。 [ インストールガイド | 更新ガイド | トラブルシューティング | よくある質問 | すべての製品 ] 驚くほど簡単に取引できます すべての時間枠で価値を提供します 自己分析統計を実装します 電子メール/音声/視覚アラートを実装します 可変長のブレイクアウトと混雑ゾーンに基づいて、インディケータは価格アクションのみを使用して取引を選択し、市場が非常に高速に行っていることに反応します。 過去のシグナルの潜在的な利益が表示されます この指標は、独自の品質とパフォーマンスを分析します 負けブレイクアウトは強調表示され、説明されます インジケータは、非バックペインティングおよび非再ペイントです この指標は、日中のトレーダーが単一の価格反転を見逃さないようにするのに役立ちます。ただし、すべての
Slayer Binary
Abdulkarim Karazon
5 (1)
インディケータ
スレイヤーバイナリーは、1キャンドルストライク矢印インジケーターのバイナリーオプションです。この指標は、聖杯を求める人向けではなく、一般的な取引に対して非現実的なアプローチです。この指標は一定のヒット率を示し、資金管理と日々の目標と組み合わせて使えば、さらに信頼性が高まります。インジケーターには以下に記載される多くの機能が備わっています: 特徴 再塗装なし:インジケーターは矢印をライブで再塗装しません。一度矢印が出ると、価格が逆方向に動いても矢印はその位置に留まります。 統計パネル:総合勝率%や最大損失勝ちシグナルなどの指標パフォーマンス統計を表示するパネル ダイバージェンスに基づく実証済み論理:この指標はダイバージェンス戦略を用いて売買矢印を決定します。 6つ以上の追加フィルター:インジケーターには勝率を上げ、無限のコンボを試せるための多数の追加フィルターがあります。 どうやってトレードするの? 単純に上向き矢印が出たときにコール/買いを開き、その期間の次のローソク足で取引を閉じればいいだけです...売却/プットシグナルも逆です。 日々の目標、例えば3勝者を挙げてから取引を停止す
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (20)
インディケータ
市場の2つの基本原則に基づく日中戦略。 このアルゴリズムは、追加のフィルターを使用したボリュームと価格の波の分析に基づいています。インディケータのインテリジェントアルゴリズムは、2つの市場要因が1つに結合した場合にのみシグナルを出します。インディケータは、より高い時間枠のデータを使用して、M1チャート上の特定の範囲の波を計算します。そして波を確認するために、インジケーターはボリュームによる分析を使用します。 このインディケータはレディトレーディングシステムです。トレーダーが必要とするのは、信号に従うことだけです。また、インジケーターはあなた自身の取引システムの基礎になることができます。取引はミニッツチャートでのみ行われます。 インジケーターがMTFの原則を使用しているという事実にもかかわらず、インジケーターのアルゴリズムは可能な限り安定しています。 購入後、必ず私に書いてください！私の取引設定と推奨事項をあなたと共有します！
BlueDigitsFx OBV Divergence
Ziggy Janssen
4.84 (25)
インディケータ
MT5版はこちらから： https://www.mql5.com/en/market/product/50538 Telegramチャンネル＆グループ： https://t.me/bluedigitsfx VIPグループアクセス： 有料製品の購入証明を当方の受信箱にお送りください 推奨ブローカー： https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx OBV Divergence — MT4向けの強力なインジケーター、OBVのダイバージェンスを検出し市場の反転を予測 BlueDigitsFx OBV Divergenceインジケーターは、価格とオンバランスボリューム（OBV）を分析し、強気および弱気のダイバージェンスを自動検出します。これにより、トレンドの反転または継続の早期シグナルを提供します。価格の動きと出来高のパターンのダイバージェンスを強調することで、高確率のエントリーおよびエグジットポイントを見つけるのに役立ちます。 主な機能 強気および弱気のOBVダイバージェンスを自動検出 全ての時間足および通貨ペアに対応 ポップア
Prop Firm Gold Indicator
Mohit Dhariwal
5 (3)
インディケータ
This is a unique  Gold Indicator On channel trading pullbacks and gives accurate entries on gold and major Fx Pairs on M15tf. It has the ability to pass any prop firm Challenge and get accurate entries on gold and major fx pairs. EA FOR PROP FIRM AND CHANNEL INDICATOR IS FREE ALONG WITH THIS POWERFUL INDICATOR ALONG WITH THE BEST SET FILE FOR FIRST 25 USERS. Strategy tester report is in comment section. INDICATOR FEATURES: INDICATOR IS BEST ON M15 GIVES ACCURATE ENTRIES  EA AND CHANNEL INDICATO
作者のその他のプロダクト
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
エキスパート
ADVANCED MULTI SCALPING EA - 完全に自動化されたマルチペア取引システム - 非常に安全で着実に成長しています。 この収益性の高いスキャルピング EA は、現在市場で最も安定したシステムの 1 つです - 1 か月あたり約 70 ～ 100 回の取引が必要です。 テストと取引用のEA設定ファイルをダウンロードしてください: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file EA の機能: - 追加のスプレッド設定。 - 調整可能なボラティリティ適応ストップロス。 - ロング/ショートの SWAP 表示。 - 固定 SL オプション。 - システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険な方法は使用していません。各注文には、アカウント保護用の独自の SL があります。 - この EA は非常にユーザーフレンドリーで、Forex のプロと初心者の両方が
RVI Higher Time Frame MT5 r
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター HTF RVI オシレーター (MT5 用)、再描画なし。 ............................................................................................. - MT5 用プロフェッショナル HTF RVI オシレーターで取引方法をアップグレードします。HTF は、Higher Time Frame を意味します。 - RVI は、トレンドの変化を検出し、売られすぎ/買われすぎ領域からエントリーするのに最適なオシレーターの 1 つです。 - このインジケーターは、売られすぎ/買われすぎ領域からの価格アクション エントリーを備えたマルチタイム フレーム取引システムに最適です。 - HTF RVI インジケーターを使用すると、Higher Time Frame の RVI を現在のチャートに添付できます --> これはプロフェッショナルな取引アプローチです。 - 買われすぎ領域は 0.23 より上、売られすぎ領域は -0.23 より下です。 - インジケータ
Trend Correction Histogram MT5 r
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
MT5 用の Crypto_Forex インジケーター「トレンド修正ヒストグラム」。 ..................................................................................................................... - トレンド修正ヒストグラムは 2 色で表示できます。赤は弱気トレンド、青は強気トレンドです。 - 7 つの連続したヒストグラム列が同じ色の場合、新しいトレンドの始まりを意味します。 - トレンド修正ヒストグラム インジケーターは、損失を最小限に抑え、利益を最大化することを主な目的として設計されています。 - インジケーターの感度を左右するパラメーター「期間」があります。 - モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 - トレンド修正ヒストグラムは、シンプルですが収益性の高い取引システムとして使用できます。以下を参照してください。 ...............................................................
Heiken Ashi Candles indicator
DMITRII GRIDASOV
4.6 (10)
インディケータ
これは無料でご利用いただける製品です。お客様のニーズに合わせてご利用ください。 また、肯定的なフィードバックをいただければ幸いです。どうもありがとうございます。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! Crypto_Forex インジケーター: MT4 用 Heiken Ashi Candles。再描画なし。 - Heiken_Ashi_Candles は、画像にあるように、トレンドライン MA インジケーターとの組み合わせが優れています。 - インジケーター Heiken_Ashi_Candles は、トレンドをより目立たせるための非常に便利な補助インジケーターです。 - ローソク足チャートをより読みやすくし、トレンドを分析しやすくするのに役立ちます。 - 利益のほとんどは、市場がトレンドのときに発生するため、トレンドを正しく予測する必要があります。 - 平均足チャートは、各バーを計算するための式が異なることを除いて、通常のローソク足チャートと同様に構築されています - 平均足は、基本的に動きの平均を取っているため、より滑ら
FREE
Spread Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
4.86 (7)
インディケータ
これは無料でご利用いただける製品です。お客様のニーズに合わせてご利用ください。 また、肯定的なフィードバックをいただき、大変ありがたく思っています。どうもありがとうございます。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! MT4 用 Forex インジケーター スプレッド ディスプレイ、優れた補助取引ツール。 - スプレッド ディスプレイ インジケーターは、接続された Forex ペアの現在のスプレッドを表示します。 - スプレッド ディスプレイの値は、チャートのどのコーナーにも配置できます: 0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下 - 色とフォント サイズも設定できます。 これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
FREE
Swap Display Indicator
DMITRII GRIDASOV
5 (2)
インディケータ
これは無料でご利用いただける製品です。お客様のニーズに合わせてご利用ください。 また、肯定的なフィードバックをいただき、大変ありがたく思っています。どうもありがとうございます。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! MT4 用 Forex インジケーター SWAP 表示、優れた補助取引ツール。 - SWAP 表示インジケーターは、それが接続されている Forex ペアのロング トレードとショート トレードの現在の SWAP を表示します。 - SWAP 表示の値は、チャートのどのコーナーにも配置できます: 0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下 - 色とフォント サイズも設定できます。 - トレードを 1 日以上オープンにしておく場合、各トレーダーは SWAP を知っておく必要があります。 これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
FREE
Fractal Trend Lines mt
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「フラクタルトレンドライン」MT4用。 - このインジケーターは、ブレイクアウトを伴うグラフィカル分析を使用するトレーダーに最適です!!! - 「フラクタルトレンドライン」は、グラフィカルな上昇トレンド (紫色) と下降トレンド (赤色) のラインを表示します。 - 上昇トレンドと下降トレンドのラインは、2つの最も近い対応するフラクタルに基づいて構築されます。 - インジケーターには、トレンドラインの色と幅を決定するパラメーターがほとんどありません。 - インジケーターには、ブレイクアウトのモバイルおよびPCアラートが組み込まれています。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、このMQL5 Webサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Price Range Levels
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
インディケータ
MT4 用 Forex インジケーター「Room_UP_DWN_Day_Week_Month」 - インジケーター「Room_UP_DWN_Day_Week_Month」は、非常に便利な補助取引ツールです。 - 価格 (価格帯レベル) で到達できる日次、週次、月次の最も可能性の高いレベルを表示します。 - 日次範囲は、日中トレーダーに役立ちます。 - 週次および月次範囲は、スイングおよび長期トレーダー向けです。 - インジケーターは、テイク プロフィット ターゲットを計画したり、ストップ ロスを設定したりするのに最適です。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
RVI Higher Time Frame mw
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター HTF RVI オシレーター (MT4 用)、再描画なし。 - MT4 用プロフェッショナル HTF RVI オシレーターで取引方法をアップグレードします。HTF は、Higher Time Frame を意味します。 - RVI は、トレンドの変化を検出し、売られすぎ/買われすぎ領域からエントリーするのに最適なオシレーターの 1 つです。 - このインジケーターは、売られすぎ/買われすぎ領域からの価格アクション エントリーを備えたマルチタイム フレーム取引システムに最適です。 - HTF RVI インジケーターを使用すると、Higher Time Frame の RVI を現在のチャートに添付できます --> これはプロフェッショナルな取引アプローチです。 - 買われすぎ領域は 0.23 より上、売られすぎ領域は -0.23 より下です。 - インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web
Dynamic Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
ダイナミック オシレーターは、高度なカスタム Crypto_Forex インジケーターであり、MT4 用の効率的な取引ツールです。 - 新世代のオシレーター - 使い方については画像をご覧ください。 - ダイナミック オシレーターには、適応型の売られすぎ/買われすぎゾーンがあります。 - オシレーターは、売られすぎ/買われすぎ領域から正確なエントリ ポイントを見つけるための補助ツールです。 - 売られすぎの値: 緑の線より下、買われすぎの値: 赤の線より上。 - 標準のオシレーターよりもはるかに正確です。適切な時間枠: M30、H1、H4、D1、W1。 - PC とモバイルのアラート付き。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
RSI for 8 Symbols mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
インディケータ
MT4 用 Forex インジケーター「 RSI for 8 Symbols 」。再描画なし。 - RSI は、取引で最も人気のあるオシレーターの 1 つです。 - 強い買われすぎゾーン (70 以上) から売りエントリーを取り、強い売られすぎゾーン (30 以下) から買いエントリーを取るのに最適です。 - RSI は、ダイバージェンス検出に非常に役立ちます。 - 「RSI for 8 Symbols」を使用すると、1 つのチャートで最大 8 つの異なるシンボルの RSI 値を制御できます。 - このインジケーターは、売られすぎ/買われすぎ領域からの価格アクション エントリーと組み合わせるのにも最適です。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Scalping Channel mq
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
MT4 用の Crypto_Forex インジケーター「Scalping_Channel」。 - スキャルピング チャネルには、ATR ベースのボラティリティ境界があります。 - スキャルピング取引に最適です: - 中間ラインの保留中の指値注文の配置を介して取引を開始します。 - 緑の安定した上向きチャネルが発生し、少なくとも 1 本のローソクが上端の境界より上で閉じられた場合は、強気のエントリーを検討します (画像を参照)。 - 赤い安定した下向きチャネルが発生し、少なくとも 1 本のローソクが下端の境界より下で閉じられた場合は、弱気のエントリーを検討します (画像を参照)。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Follow Trend Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
「Follow Trend Oscillator」は、高度なカスタム Crypto_Forex インジケーターであり、効率的な取引ツールです。 - ユーザー フレンドリーなインジケーターは、主要なトレンドの方向にスキャルピングする機会を提供します。 - 信号ヒスト部分を備えた、滑らかで調整可能なオシレーター。 - 上昇トレンドの場合はオシレーターの色が緑色、下降トレンドの場合は茶色。 - 売られすぎの値: -30 未満、買われすぎの値: 30 以上。 - このインジケーターを使用すると、標準戦略をアップグレードする機会が十分にあります。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Adaptive Scalper EA ms
DMITRII GRIDASOV
エキスパート
ADAPTIVE SCALPER EA - スマートで安全、かつ信頼性の高い、完全に自動化されたマルチペア スキャルピング トレーディング システムです。 これは、すべてのトレーディング作業をあなたに代わって行う「設定して忘れる」エキスパート アドバイザーです。10 個の Set_files が利用可能です。 EA の使用/テストには、「コメント」セクションの Set_files v25.11 を使用してください。 - EA は、AI メソッドを介して自動的に市場状況に適応します。 - システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険なメソッドは使用していません。各注文には、アカウント保護用の独自の SL があります。 - EA は 10 ペアで同時に実行する必要があります - 対応する Set_files は、「コメント」セクションにあります。 - この EA は非常にユーザー フレンドリーで、Forex のプロと初心者の両方が使用できます。 - ロボットは複利計算を自動的に行います - 必要なのは、以下の手順に従って、関連するリスク (デフォルト 2%) で MT4 に
Trend Correction Histogram m
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
MT4 用の Crypto_Forex インジケーター「トレンド修正ヒストグラム」。 - トレンド修正ヒストグラムは 2 色で表示できます。赤は弱気トレンド、青は強気トレンドです。 - 7 つの連続したヒストグラム列が同じ色の場合、新しいトレンドの始まりを意味します。 - トレンド修正ヒストグラム インジケーターは、損失を最小限に抑え、利益を最大化することを主な目的として設計されています。 - インジケーターの感度を左右するパラメーター「期間」があります。 - モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 - トレンド修正ヒストグラムは、シンプルですが収益性の高い取引システムとして使用できます。以下を参照してください。 インジケーターの使用方法: 1) 少なくとも 7 つの連続したヒストグラム列が同じ色であることを確認します。これは新しいトレンドの始まりを意味します。たとえば、下の画像には 7 つ以上の青い列があります。 2) 反対色の列が 1 つ (1 つ) 表示されるのを待ちます。この場合は赤ですが、その直後に再び青い列に変わります。これはトレンド修正であったことを意
Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
5 (3)
エキスパート
MULTI SNIPER EA は、MT4プラットフォームで約90%の精度を誇る高精度自動取引システムです。 この収益性の高いスキャルピングEAは、現在市場で最も安定したシステムの一つです。 このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。 テストと取引用の EA Set_files をダウンロードします。 GBPAUD Set_file GBPCAD Set_file - 複利法とスキャルピングテクニックを実装しています。 - システムは市場のボラティリティに応じて動的SLを自動的に設定します。 - EAはデフォルトで自動（ロット計算）リスク管理機能を備えており、固定ロットオプションも利用可能です。 - 取引エントリー感度パラメータを調整可能。 - 週末の取引ギャップを回避。 - 1分単位の高精度な動作時間フィルター。 - スプレッド表示機能搭載。 - ロボットには損益分岐点機能があります。 - 口座レバレッジ：1:30～1:2000の範囲で設定可能。 - 最も推奨される通貨ペアはGBPCADとGBPAUDです。 - 危険なマーチンゲール/グリッドは使用していません
MACD with Trend ZigZag mp
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
MT4 用の Crypto_Forex インジケーター「トレンド ジグザグ付き MACD」。 - MACD インジケーター自体は、トレンド トレーディングの最も人気のあるツールの 1 つです。 - 「MACD with Trend ZigZag」は、プライス アクション エントリや他のインジケーターと組み合わせて使用​​するのに最適です。 - このインジケーターを使用して、最も正確なエントリ シグナルを選択します。 _ MACD が 0 (緑色) より上であり、ジグザグ ラインが上向きの場合 - 買いプライス アクション パターンのみを検索します。 _ MACD が 0 (ピンク色) より下であり、ジグザグ ラインが下向きの場合 - 売りプライス アクション パターンのみを検索します。 - インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Scalping Histogram mr
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「スキャルピング ヒストグラム」MT4 用、リペイントなし。 - スキャルピング ヒストグラム インジケーターは、マイナーな価格修正後の価格モメンタムの主な方向へのエントリー シグナルの検索に使用できます。 - スキャルピング ヒストグラムは 2 色で表示されます。弱気のモメンタムの場合はオレンジ、強気のモメンタムの場合は緑です。 - 同じ色のヒストグラム バーが 10 本以上連続して表示されると、強いモメンタムが発生していることを意味します。 - エントリー シグナルは、ヒストグラムで反対色の 1 列と、最初のモメンタム色で表示される次の列です (画像を参照)。 - スキャルピング ターゲットを使用 - チャート上の最も近い高値/安値。 - インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 インジケーターの使用方法: - 買いシグナルの場合: 少なくとも 10 本の連続した緑のヒストグラム バー (モメンタム) + ヒストグラム上の 1 本のオレンジ色のバー (修正) + 1 本の緑のバー (ここでロング トレード
Scalping Sniper md
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター SCALPING SNIPER for MT4、リペイントなしのトレーディング システム。 スキャルピング スナイパー - 正確な価格モメンタムを示す高度なシステム (インジケーター) です。 - MT4 のプロフェッショナルなスキャルピング スナイパー インジケーターを使用して、トレーディング メソッドをアップグレードします。 - このシステムは非常に正確ですが、まれなスナイピング シグナルを提供し、勝率は最大 90% です。 - システムは、1 ペアあたりのシグナル数の少なさを補うために、シグナルの検索に多くのペアを使用することを想定しています。 - スキャルピング スナイパーは、次の要素で構成されています。 - トップとボトムのボラティリティ ライン (青色)。 - ミドル ライン (オレンジまたは黄色) - 主要なトレンドを示します。 - シグナル方向ライン (赤) - ローカル トレンドの方向を示します。 - 70 レベルを超える領域 - 買われすぎゾーン (そこでは買わないでください)。 - 30 未満の領域 - 売られすぎゾー
Inside Bar and Outside Bar Patterns m
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「インサイドバーとアウトサイドバーパターン」MT4用。 - インジケータ「インサイドバーとアウトサイドバーパターン」は、プライスアクション取引に非常に強力です。再描画なし、遅延なし。 - インジケータは、チャート上のインサイドバーとアウトサイドバーパターンを検出します。 - 強気パターン - チャート上の青い矢印信号（画像を参照）。 - 弱気パターン - チャート上の赤い矢印信号（画像を参照）。 - インサイドバー自体の R/R 比率（報酬/リスク）が高い。 - PC、モバイル、および電子メールアラート付き。 - インジケータ「インサイドバーとアウトサイドバーパターン」は、サポート/レジスタンスレベルと組み合わせるのに最適です。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Single Sniper mz
DMITRII GRIDASOV
エキスパート
「 SINGLE SNIPER 」EAは、MT4プラットフォーム用の強力なスキャルピング取引システムです！ 勝率は約85～90%です！システムは複利リスク管理を使用しています！ これは、このMQL5ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。 テストと取引にはSet_fileを使用します: EA set_fileをダウンロード - 取引は非常に正確です：約85～90%。 - システムは、グリッドやマーチンゲールなどの危険な方法を使用していません。各注文には、アカウント保護用の独自のSLがあります。 - 複利メソッドを実装しました。 - エントリー感度設定用の注文オープニングセンサー。 - EAは、市場のボラティリティに応じて動的SLを自動的に設定します。 - 週末の取引はありません。 - 1分精度の正確な動作時間フィルター。 - アカウントのレバレッジ：1：30～1：2000。 - 推奨ペアは、GBPAUDとGBPCADです。 - スプレッド表示が組み込まれています。 - 動作時間: EA は、設定の時間フィルターに従って、米国取引セッションの終了からアジア セッションの途中
Advanced Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
エキスパート
ADVANCED ADAPTIVE SCALPER EA - スマートで安全、かつ信頼性の高い、完全に自動化されたマルチペア スキャルピング トレーディング システムです。 これは、すべてのトレーディング作業をあなたに代わって行う「設定して忘れる」エキスパート アドバイザーです。10 ペアに対して 10 個の Set_files が利用可能です。 EA の使用/テストには、「コメント」セクションの Set_files (v25.11) を使用してください。 この EA は、Adaptive Scalper EA の高度なバージョンです。 Advanced Adaptive Scalper EA の基本的な Adaptive Scalper EA との比較における追加機能: - 追加のスプレッド設定。 - SPREAD 表示。 - ロング/ショートの SWAP 表示。 - Fixed_SL オプション。 両方のバージョンに共通する機能: - EA は、AI メソッドを介して自動的に市場状況に適応します。 - システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険なメソッドは使用し
SF Adaptive Scalper EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
エキスパート
SwapFree Adaptive Scalper EA - スマートで安全、かつ信頼性の高い、完全に自動化されたマルチペア スキャルピング トレーディング システムです。 これは、すべてのトレーディング作業をあなたに代わって行う「設定して忘れる」エキスパート アドバイザーです。9 つのペアに対して 9 つの Set_files が利用可能です。 テストと取引用のEA設定ファイルをダウンロードしてください: GBPCHF Set_file EURCHF Set_file GBPCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file USDCAD Set_file EA の機能: - スキャルピング テクニック。 - ロールオーバーの影響はありません。 - スワップは関係ありません。 - 週末のギャップは関係ありません。 - EA は AI メソッドを介して自動的に市場状況に適応します。 - システムは安全で、グリッドやマーチンゲールなどの危険なメソッド
MA Speed mp
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「MA スピード」、MT4 用、リペイントなし。 移動平均のスピードは、ユニークなトレンド インジケーターです。 - このインジケーターの計算は、物理学の方程式に基づいています。 - スピードは、移動平均の 1 次導関数です。 - MA スピード インジケーターは、MA 自体が方向を変える速度を示します。 - MA スピードを使用して、標準戦略でもアップグレードする機会がたくさんあります。SMA、EMA、SMMA、LWMA に適しています。 - トレンド戦略では、MA スピードを使用することをお勧めします。インジケーターの値が < 0 の場合: トレンドが下降し、インジケーターの値が > 0 の場合: トレンドが上昇します。 - 時間枠 - 任意。取引ペア - 任意。 - インジケーターには、モバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 パラメーター (設定は非常に簡単です): 1) スピードの期間。推奨値は 3 ～ 7 です。スピードの期間が低いほどインジケーターの感度が高まり、その逆も同様です。 2) MA の期間 (この M
SF Multi Sniper mq
DMITRII GRIDASOV
エキスパート
SWAP-FREE MULTI SNIPER EA は、MT4 プラットフォーム用の高精度な自動取引システムです。 この収益性の高いスキャルピング EA は、現在市場で最も安定したシステムの 1 つです。 この MQL5 ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。 SF Multi Sniper EA は、すべての取引作業をあなたに代わって行う「設定して忘れる」エキスパート アドバイザーです。 EA の使用/テストには、「コメント」セクションの Set_files を使用してください。 - ロールオーバーの影響を受けません。 - スワップは関係ありません。 - 週末の取引はありません。 - スキャルピング テクニックを使用した複利法を実装しました。 - システムは、市場のボラティリティに応じて動的 SL を自動的に設定します。 - EA には、自動ロット リスク管理 (デフォルト) と固定ロット オプションがあります。 - 調整可能な取引エントリ感度パラメーター。 - 1 分精度の正確な動作時間フィルター。 - 組み込みの SPREAD 表示。 - ロボットには調整可能なト
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
トレンドオシレーターは、高度なカスタム Crypto_Forex インジケーター、効率的な取引ツールです! - 高度な新しい計算方法を使用 - パラメーター「計算価格」のオプションは 20 種類。 - これまで開発された中で最もスムーズなオシレーター。 - 上昇トレンドの場合は緑色、下降トレンドの場合は赤色。 - 売られすぎの値: 5 未満、買われすぎの値: 95 以上。 - このインジケーターを使用すると、標準戦略をアップグレードする機会が十分にあります。 - PC およびモバイルアラート付き。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Consolidation Bar mr
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター MT4 用コンソリデーション バー パターン。 - インジケーター「コンソリデーション バー」は、価格アクション取引用の非常に強力なブレイクアウト重視のインジケーターです。 - インジケーターは、1 つのバーの間に狭い領域で価格コンソリデーションを検出し、ブレイクアウトの方向、保留中の注文の場所、および SL の場所を表示します。 - 強気コンソリデーション バー - チャート上の青い矢印信号 (画像を参照)。 - 弱気コンソリデーション バー - チャート上の赤い矢印信号 (画像を参照)。 - 再描画なし、遅延なし、高い R/R 比率 (報酬/リスク)。 - PC、モバイル、および電子メール アラート付き。 - インジケーター「コンソリデーション バー パターン」は、サポート/レジスタンス レベルと組み合わせるのに適しています。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター HTF Ichimoku for MT4。 - Ichimoku インジケーターは、最も強力なトレンド インジケーターの 1 つです。HTF は、Higher Time Frame を意味します。 - このインジケーターは、トレンド トレーダーや、プライス アクション エントリとの組み合わせに最適です。 - HTF Ichimoku インジケーターを使用すると、より高い時間枠の Ichimoku を現在のチャートに添付できます。 - 上昇トレンド - 赤い線が青い線より上 (両方の線が雲より上) / 下降トレンド - 赤い線が青い線より下 (両方の線が雲より下)。 - 価格が Ichimoku 雲の上部境界を突破した場合にのみ、買い注文を開きます。 - 価格が Ichimoku 雲の下部境界を突破した場合にのみ、売り注文を開きます。 - HTF Ichimoku インジケーターを使用すると、大きなトレンドを捉える機会が得られます。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この M
Over Sold Bought Oscillator mt
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
OSB オシレーター - 高度なカスタム インジケーター、効率的なプライス アクション補助ツールです。 - 高度な新しい計算方法が使用されます。 - 新世代のオシレーター - 使用方法を確認するには画像を参照してください。 - OSB オシレーターは、プライス アクション、ダイバージェンス、売られすぎ/買われすぎのシグナルの正確なエントリ ポイントを見つけるための補助ツールです。 - 売られすぎの値: 30 未満。 - 買われすぎの値: 70 以上。 - このインジケーターを使用すると、標準戦略をアップグレードする機会が十分にあります。 - 標準オシレーターよりもはるかに高速で正確です。 インジケーターの設定は非常に簡単です。パラメーターは 1 つだけです - 感度。 使用方法: - プライス アクション フィルターとして (画像を参照)。 - 主なトレンド方向のエントリ シグナルとして (画像を参照)。 - 正確なシグナルを持つダイバージェンス インジケーターとして (画像を参照)。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください!
Hanging Man and Inverted Hammer mp
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター「ハンギングマンと逆ハンマーパターン」MT4 用。 - インジケーター「ハンギングマンと逆ハンマーパターン」は、プライスアクション取引に非常に強力なインジケーターです。再描画なし、遅延なし。 - インジケーターは、チャート上の強気の逆ハンマーと弱気のハンギングマンパターンを検出します。 - 強気の逆ハンマー - チャート上の青い矢印信号 (画像を参照)。 - 弱気のハンギングマン - チャート上の赤い矢印信号 (画像を参照)。 - PC、モバイル、および電子メールアラート付き。 - インジケーター「ハンギングマンと逆ハンマーパターン」は、サポート/レジスタンスレベルおよび保留中の注文と組み合わせるのに最適です。 // 優れたトレーディングロボットとインジケーターは、 https://www.mql5.com/en/users/def1380/seller から入手できます。 これは、この MQL5 ウェブサイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信