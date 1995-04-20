MFI Flat Detector mr

L'indicateur Crypto_Forex « MFI FLAT Detector » est un outil auxiliaire performant pour le trading ! Sans repeint.

Je vous propose d'améliorer vos méthodes de trading grâce à cet excellent indicateur pour MT4.





- Cet indicateur affiche les zones de flat-count sur le graphique. Il possède un paramètre de « sensibilité au flat-count » qui permet de détecter ces zones.

- Le « MFI FLAT Detector » est très utile pour la détection des divergences et se combine parfaitement avec l'analyse de l'action des prix.

- Vous pouvez l'utiliser dans les systèmes de suivi de tendance pour détecter les zones de flat-count et éviter d'y trader.

- Vous pouvez l'utiliser pour le scalping de retournement, afin de trader les retournements de tendance à partir des flat-counters.

- Le « MFI FLAT Detector » offre de nombreuses possibilités d'utilisation à la place de l'oscillateur MFI standard.

- Le Money_Flow_Index (MFI) est un oscillateur technique qui utilise les données de prix et de volume pour identifier les zones de survente et de surachat. Il est judicieux de prendre des positions de vente en zone de surachat lorsque l'indicateur MFI est supérieur à 80 et des positions d'achat en zone de survente lorsqu'il est inférieur à 20.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web MQL5.