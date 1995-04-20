MFI Flat Detector mr
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 2.1
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "Detector de Zonas Laterais MFI" - uma ferramenta auxiliar eficiente para negociação! Sem repintura.
Ofereço a você a possibilidade de aprimorar seus métodos de negociação com este excelente indicador para MT4.
- O indicador mostra áreas de lateralização de preço no gráfico. Possui o parâmetro "Sensibilidade à Lateralização" - responsável pela detecção de lateralizações.
- O "Detector de Zonas Laterais MFI" é muito útil para detecção de divergências e também é ótimo para combinar com Price Action.
- Você pode usá-lo em sistemas de acompanhamento de tendência para detectar zonas laterais e evitar negociações nessas áreas.
- Você pode usá-lo para scalping de reversão - para negociar reversões a partir de bordas laterais.
- Existem muitas oportunidades para usar o "Detector de Zonas Laterais MFI" em vez do oscilador MFI padrão.
- O Money Flow Index (MFI) em si é um oscilador técnico que usa dados de preço e volume para identificar zonas de sobrecompra e sobrevenda.
- É ótimo realizar entradas de venda em condições de sobrecompra quando o MFI estiver acima de 80 e entradas de compra em condições de sobrevenda quando estiver abaixo de 20.
