MFI Flat Detector mr

Indicador Crypto_Forex "MFI FLAT Detector": ¡una herramienta auxiliar eficiente para operar! Sin necesidad de repintar.

Le ofrezco mejorar sus métodos de trading con este excelente indicador para MT4.





- El indicador muestra las zonas de precio planas en el gráfico. Cuenta con el parámetro "Sensibilidad a la plana", responsable de la detección de la plana.

- "MFI FLAT Detector" es muy útil para la detección de divergencias y también es ideal para combinar con Price Action.

- Puede usarlo en sistemas de seguimiento de tendencias para detectar zonas planas y evitar operar en ellas.

- Puede usarlo para scalping de reversión: para operar reversiones desde límites planos.

- Hay muchas oportunidades para usar "MFI FLAT Detector" en lugar del oscilador MFI estándar.

- Money_Flow_Index (MFI) es un oscilador técnico que utiliza datos de precio y volumen para identificar zonas de sobreventa y sobrecompra. Es excelente para tomar entradas de venta desde la posición de sobrecompra cuando el MFI está por encima de 80 y entradas de compra desde la posición de sobreventa cuando está por debajo de 20.





Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.