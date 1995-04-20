MFI Flat Detector mr

Indicador Crypto_Forex "MFI FLAT Detector": ¡una herramienta auxiliar eficiente para operar! Sin necesidad de repintar.
Le ofrezco mejorar sus métodos de trading con este excelente indicador para MT4.

- El indicador muestra las zonas de precio planas en el gráfico. Cuenta con el parámetro "Sensibilidad a la plana", responsable de la detección de la plana.
- "MFI FLAT Detector" es muy útil para la detección de divergencias y también es ideal para combinar con Price Action.
- Puede usarlo en sistemas de seguimiento de tendencias para detectar zonas planas y evitar operar en ellas.
- Puede usarlo para scalping de reversión: para operar reversiones desde límites planos.
- Hay muchas oportunidades para usar "MFI FLAT Detector" en lugar del oscilador MFI estándar.
- Money_Flow_Index (MFI) es un oscilador técnico que utiliza datos de precio y volumen para identificar zonas de sobreventa y sobrecompra. Es excelente para tomar entradas de venta desde la posición de sobrecompra cuando el MFI está por encima de 80 y entradas de compra desde la posición de sobreventa cuando está por debajo de 20.

¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores comerciales de alta calidad!
Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.
