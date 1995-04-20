MFI Flat Detector mr

Der Crypto_Forex-Indikator „MFI FLAT Detector“ ist ein effizientes Hilfsmittel im Trading! Kein Nachzeichnen.

Optimieren Sie Ihre Trading-Methoden mit diesem großartigen Indikator für MT4.





- Der Indikator zeigt flache Kursbereiche im Chart an. Er verfügt über einen Parameter für die „Flat-Sensitivität“, der für die Erkennung flacher Bereiche verantwortlich ist.

- Der „MFI FLAT Detector“ eignet sich hervorragend zur Divergenzerkennung und lässt sich ideal mit Price Action kombinieren.

- Sie können ihn für Trendfolgesysteme verwenden, um flache Bereiche zu erkennen und dort nicht zu handeln.

- Sie können ihn für Reversal Scalping nutzen, um Umkehrungen an flachen Grenzen zu handeln.

- Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, den „MFI FLAT Detector“ anstelle des Standard-MFI-Oszillators einzusetzen.

- Der Money Flow Index (MFI) selbst ist ein technischer Oszillator, der Preis- und Volumendaten verwendet, um überverkaufte und überkaufte Bereiche zu identifizieren.

- Es empfiehlt sich, Verkaufspositionen in überkauften Bereichen zu eröffnen, wenn der MFI-Wert über 80 liegt, und Kaufpositionen in überverkauften Bereichen, wenn er unter 20 liegt.





Dies ist ein Originalprodukt, das exklusiv auf dieser MQL5-Website angeboten wird.