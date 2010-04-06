Channel of Fractals mx
- Göstergeler
- DMITRII GRIDASOV
- Sürüm: 1.5
- Etkinleştirmeler: 10
MT4 için Crypto_Forex Göstergesi "FRAKTALLAR KANALI".
- Bu gösterge, Fraktalların Yüksek/Düşük değerlerine dayalı gerçek yerel Trend çizgilerini gösterir.
- Grafik Analiz kullanan yatırımcılar için idealdir.
- Direnç yerel trend çizgileri - Kırmızı renk.
- Destek yerel trend çizgileri - Mavi renk.
- Fraktal sayısı, trend çizgisi renkleri ve genişliğinden sorumlu birkaç parametresi vardır.
- Gösterge, mevcut piyasa koşullarını tespit etmek için idealdir:
- Boğa piyasası durumu - her iki çizgi de yükseldiğinde.
- Ayı piyasası durumu - her iki çizgi de düştüğünde.
- Yanal - her iki çizgi de zıt yönlerde gittiğinde.
Bu, yalnızca bu MQL5 web sitesinde sunulan orijinal bir üründür.