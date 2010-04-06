Channel of Fractals mx
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.5
- Активации: 10
Индикатор Crypto_Forex "CHANNEL of Fractals" для MT4.
- Этот индикатор отображает актуальные локальные линии тренда на основе максимумов/минимумов фракталов.
- Отлично подходит для трейдеров, использующих графический анализ.
- Локальные линии сопротивления — красный цвет.
- Локальные линии поддержки — синий цвет.
- Имеет несколько параметров, отвечающих за количество фракталов, цвет и ширину линий тренда.
- Индикатор отлично подходит для определения текущего состояния рынка:
- Бычий рынок — когда обе линии идут вверх.
- Медвежий рынок — когда обе линии идут вниз.
- Боковой тренд — когда обе линии идут в противоположных направлениях.
Это оригинальный продукт, предлагаемый только на этом сайте MQL5.