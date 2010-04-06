Channel of Fractals mx

Indicador Crypto_Forex "CANAL DE FRACTAL" para MT4.





- Este indicador mostra linhas de tendência locais reais com base nas máximas/mínimas dos fractais.

- Ótimo para traders que utilizam Análise Gráfica.

- Linhas de tendência locais de resistência - Cor vermelha.

- Linhas de tendência locais de suporte - Cor azul.

- Possui poucos parâmetros responsáveis ​​pelo número de fractais, cores e largura das linhas de tendência.

- O indicador é ótimo para detectar as condições atuais do mercado:

- Condição de mercado em alta - quando ambas as linhas estão subindo.

- Condição de mercado em baixa - quando ambas as linhas estão descendo.

- Lateral - quando ambas as linhas estão indo em direções opostas.





Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.