Channel of Fractals mx
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 1.5
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "CANAL DE FRACTAL" para MT4.
- Este indicador mostra linhas de tendência locais reais com base nas máximas/mínimas dos fractais.
- Ótimo para traders que utilizam Análise Gráfica.
- Linhas de tendência locais de resistência - Cor vermelha.
- Linhas de tendência locais de suporte - Cor azul.
- Possui poucos parâmetros responsáveis pelo número de fractais, cores e largura das linhas de tendência.
- O indicador é ótimo para detectar as condições atuais do mercado:
- Condição de mercado em alta - quando ambas as linhas estão subindo.
- Condição de mercado em baixa - quando ambas as linhas estão descendo.
- Lateral - quando ambas as linhas estão indo em direções opostas.
Este é um produto original oferecido apenas neste site MQL5.