Channel of Fractals mx
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 1.5
Indicador Crypto_Forex "CANAL DE FRACTALES" para MT4.
- Este indicador muestra líneas de tendencia locales reales basadas en los máximos y mínimos de los fractales.
- Ideal para traders que utilizan análisis gráfico.
- Líneas de tendencia locales de resistencia: color rojo.
- Líneas de tendencia locales de soporte: color azul.
- Tiene pocos parámetros que determinan el número de fractales, el color y el ancho de las líneas de tendencia.
- El indicador es excelente para detectar las condiciones actuales del mercado:
- Condición alcista: cuando ambas líneas suben.
- Condición bajista: cuando ambas líneas bajan.
- Lateral: cuando ambas líneas van en direcciones opuestas.
