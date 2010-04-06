Channel of Fractals mx

Indicador Crypto_Forex "CANAL DE FRACTALES" para MT4.





- Este indicador muestra líneas de tendencia locales reales basadas en los máximos y mínimos de los fractales.

- Ideal para traders que utilizan análisis gráfico.

- Líneas de tendencia locales de resistencia: color rojo.

- Líneas de tendencia locales de soporte: color azul.

- Tiene pocos parámetros que determinan el número de fractales, el color y el ancho de las líneas de tendencia.

- El indicador es excelente para detectar las condiciones actuales del mercado:

- Condición alcista: cuando ambas líneas suben.

- Condición bajista: cuando ambas líneas bajan.

- Lateral: cuando ambas líneas van en direcciones opuestas.





Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.