Channel of Fractals mx
- Indicateurs
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Activations: 10
Indicateur Crypto_Forex « CHANNEL of FRACTALS » pour MT4.
- Cet indicateur affiche les lignes de tendance locales réelles basées sur les hauts et les bas des fractales.
- Idéal pour les traders qui utilisent l'analyse graphique.
- Lignes de tendance locales de résistance : rouge.
- Lignes de tendance locales de support : bleu.
- Il comporte peu de paramètres pour le nombre de fractales, la couleur et la largeur des lignes de tendance.
- Cet indicateur est idéal pour détecter les conditions actuelles du marché :
- Marché haussier : lorsque les deux lignes sont à la hausse.
- Marché baissier : lorsque les deux lignes sont à la baisse.
- Marché latéral : lorsque les deux lignes sont en sens inverse.
Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.