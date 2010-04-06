Channel of Fractals mx

Indicateur Crypto_Forex « CHANNEL of FRACTALS » pour MT4.





- Cet indicateur affiche les lignes de tendance locales réelles basées sur les hauts et les bas des fractales.

- Idéal pour les traders qui utilisent l'analyse graphique.

- Lignes de tendance locales de résistance : rouge.

- Lignes de tendance locales de support : bleu.

- Il comporte peu de paramètres pour le nombre de fractales, la couleur et la largeur des lignes de tendance.

- Cet indicateur est idéal pour détecter les conditions actuelles du marché :

- Marché haussier : lorsque les deux lignes sont à la hausse.

- Marché baissier : lorsque les deux lignes sont à la baisse.

- Marché latéral : lorsque les deux lignes sont en sens inverse.





Ce produit original est proposé exclusivement sur le site web de MQL5.