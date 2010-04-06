Channel of Fractals mx

Crypto_Forex-Indikator „CHANNEL of FRACTALS“ für MT4.





– Dieser Indikator zeigt aktuelle lokale Trendlinien basierend auf den Hochs/Tiefs von Fraktalen.

– Ideal für Trader, die grafische Analysen verwenden.

– Lokale Widerstandstrendlinien – Rot.

– Lokale Unterstützungstrendlinien – Blau.

– Der Indikator verfügt über einige Parameter, die Anzahl der Fraktale, Trendlinienfarben und -breite bestimmen.

– Der Indikator eignet sich hervorragend zur Erkennung der aktuellen Marktlage:

– Bullische Marktlage – wenn beide Linien steigen.

– Bärische Marktlage – wenn beide Linien fallen.

– Seitwärtsbewegung – wenn beide Linien in entgegengesetzte Richtungen verlaufen.





Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.