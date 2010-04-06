Channel of Fractals mx
- Indikatoren
- DMITRII GRIDASOV
- Version: 1.5
- Aktivierungen: 10
Crypto_Forex-Indikator „CHANNEL of FRACTALS“ für MT4.
– Dieser Indikator zeigt aktuelle lokale Trendlinien basierend auf den Hochs/Tiefs von Fraktalen.
– Ideal für Trader, die grafische Analysen verwenden.
– Lokale Widerstandstrendlinien – Rot.
– Lokale Unterstützungstrendlinien – Blau.
– Der Indikator verfügt über einige Parameter, die Anzahl der Fraktale, Trendlinienfarben und -breite bestimmen.
– Der Indikator eignet sich hervorragend zur Erkennung der aktuellen Marktlage:
– Bullische Marktlage – wenn beide Linien steigen.
– Bärische Marktlage – wenn beide Linien fallen.
– Seitwärtsbewegung – wenn beide Linien in entgegengesetzte Richtungen verlaufen.
Dies ist ein Originalprodukt, das nur auf dieser MQL5-Website angeboten wird.