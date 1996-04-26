Channel of Fractals mx
- 지표
- DMITRII GRIDASOV
- 버전: 1.5
- 활성화: 10
MT4용 Crypto_Forex 지표 "프랙탈 채널"
- 이 지표는 프랙탈의 고점/저점을 기반으로 실제 로컬 추세선을 보여줍니다.
- 그래픽 분석을 사용하는 트레이더에게 유용합니다.
- 저항선 로컬 추세선 - 빨간색
- 지지선 로컬 추세선 - 파란색
- 프랙탈 개수, 추세선 색상 및 너비를 결정하는 몇 가지 매개변수가 있습니다.
- 이 지표는 현재 시장 상황을 파악하는 데 유용합니다.
- 강세장 - 두 선 모두 상승할 때
- 약세장 - 두 선 모두 하락할 때
- 횡보장 - 두 선 모두 반대 방향으로 움직일 때
