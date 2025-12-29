Meravith AUTO MT4

Meravith Auto, Meravith ticaret sisteminin otomatik bir versiyonudur.

Gösterge, rengini değiştiren bir trend çizgisinden oluşur. Yükseliş trendindeyken yeşil, düşüş trendindeyken kırmızıdır. Bu, trendin destek çizgisidir. Boğa hacminin ayı hacmine eşit olduğu bir likidite çizgisi. Üçlü boğa sapma çizgisi. Üçlü ayı sapma çizgisi. Yüksek hacmi gösteren mor ve mavi noktalar. Mor nokta, ortalama hacmin iki sapma üstünde hacmi gösterirken, mavi nokta iki sapmayı gösterir.

Nasıl kullanılır?

Trend çizgisi yukarı + trend çizgisinin üzerinde likidite = yükseliş trendi. Piyasanın yukarı hareket etmesi beklenir. Uzun pozisyon açılır.

Trend çizgisi aşağı + trend çizgisinin altında likidite = düşüş trendi. Piyasanın aşağı hareket etmesi beklenir. Kısa pozisyon açılır.

Diğer göstergelerle istediğiniz şekilde kombinleyebilirsiniz.
Her parite ve her zaman diliminde kullanılabilir.
Farklı brokerlerde farklı hacimlerden dolayı farklı sonuçlar görebilirsiniz.
Daha büyük brokerler, daha yüksek hacim nedeniyle tercih edilir.

Otomatik ve manuel versiyon arasındaki fark nedir?

Manuel versiyonda, trend yüksek ve düşük seviyelere göre değerlendirilir. Bu nedenle piyasadaki hacim tükenme seviyelerini de sunar.

Otomatik versiyonda, piyasanın farklı aşamalarına göre değişen bir dönem vardır. Yüksek volatilitede kısa, düşük volatilitede uzun olabilir. Burada tükenme seviyeleri yoktur, çünkü trend değil, dönem analiz edilir. Bu nedenle sapmalar kullanılır. Varsayılan olarak üçlü sapma gösterilir.

Satın almadan önce, MetaTrader test cihazında demo versiyonu test edin.


