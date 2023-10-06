Most visited level PRO
- Göstergeler
- Ivan Stefanov
- Sürüm: 1.10
- Güncellendi: 24 Aralık 2025
Bu gösterge pratik deneyimlere dayanmaktadır.
En üst/en alt seviyenizin tarihini/saatini girin.
Üstten/alttan mevcut ana kadar en çok ziyaret edilen seviyeyi hesaplar.
Her yeni mumla otomatik olarak güncellenir.
Farklı trendler ve zaman dilimleri için aynı anda birden fazla gösterge kullanabilirsiniz.
Uzunluk her zaman döneminizin başlangıcından günümüze kadar çizilir.
Yararlı PRO aracı.
good idea and precision according to one's trading methods.