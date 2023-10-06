Most visited level PRO

5
Bu gösterge pratik deneyimlere dayanmaktadır. 


En üst/en alt seviyenizin tarihini/saatini girin.

Üstten/alttan mevcut ana kadar en çok ziyaret edilen seviyeyi hesaplar.

Her yeni mumla otomatik olarak güncellenir.
Farklı trendler ve zaman dilimleri için aynı anda birden fazla gösterge kullanabilirsiniz.

Uzunluk her zaman döneminizin başlangıcından günümüze kadar çizilir.

Yararlı PRO aracı.
İncelemeler 2
smso9466eiou
162
smso9466eiou 2025.12.24 16:13 
 

good idea and precision according to one's trading methods.

tito_xs
248
tito_xs 2024.09.29 03:45 
 

I like the idea. Clean and powerful tool. Thanks.

