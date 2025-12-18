Horizont, giriş noktası, Hedef 1, Hedef 2 ve Stop Loss dahil olmak üzere eksiksiz bir işlem kurulumu sağlayan bir ticaret sistemidir ve tüm seviyeler otomatik olarak hesaplanır.

Sistem, piyasanın zirve ve diplerini otomatik olarak tespit eder ve bunları mevcut trendi tanımlamak için birleştirir. Hangi trend üzerinde işlem yapmak istediğinizi seçersiniz ve Horizont buna uygun giriş, hedef ve stop seviyelerini oluşturur.

Sistem, otomatik risk yönetimi içerir. Hesap bakiyenizi kontrol eder, riski hesaplar ve uygun pozisyon boyutunu önerir. Risk-Getiri oranı (R:R) yalnızca ilk hedef için görüntülenir.

Hesaplamalar anında yapılır. Başka fırsatları incelemek isterseniz, döviz paneline tıklayarak enstrümanı değiştirebilir ve daha iyi bir R:R oranı arayabilirsiniz.

Sistem, öncelikli olarak Forex’e odaklansa da, metaller, endeksler ve kripto paralarla da işlem yapılmasına olanak tanır (şu anda beta aşamasında ve tüm brokerler tarafından desteklenmeyebilir).

Sistem, her kurulum için derecelendirilmiş sinyaller üretir. Sinyaller bir, iki veya üç yıldız ile derecelendirilir ve üç yıldızlı sinyaller en yüksek kaliteyi temsil eder.

Otomasyonun yanı sıra, Horizont manuel modu da sunar. Herhangi bir trend çizgisine çift tıklayın ve ankraj noktasını önemli bir seviyeye ayarlayın. Sistem, değiştirilmiş trende göre yeni işlem sinyallerini hemen yeniden hesaplayacaktır.

Döviz paneli, enstrümanların trend gücünü renklerle gösterir:

Yeşil yükseliş trendini, kırmızı düşüş trendini gösterir.

Renk yoğunluğu gücü yansıtır: Açık yeşil koyu yeşilden daha güçlüdür. Açık kırmızı koyu kırmızıdan daha zayıftır.

Bu görsel düzenleme, en güçlü ve en zayıf enstrümanları (pariteleri) hızlıca tanımlamanıza yardımcı olur.

Kar hedefleri, W.D. Gann prensiplerine dayalı bir algoritma kullanılarak hesaplanır.

Grafikte şunlar gösterilir:

Trend Çizgisi (Yeşil = Boğa, Kırmızı = Ayı)

Boğa Sapma Alanı (Sarı)

Ayı Sapma Alanı (Turuncu)

Destek Alanı

Bu alanlar, Gann seviyeleri ile birlikte destek/direnç bölgeleri olarak işlev görür ve optimum kar al hedeflerini belirlemenize yardımcı olur.

Öneriler:

Döviz Çifti: Tüm çiftler, tüm piyasalar

Zaman Dilimi: Tüm zaman dilimleri

Minimum Mevduat: Minimum yok

Hesap Türü: Sınırlama yok

Brokerler: Sınırlama yok

Satın almadan önce:

Herhangi bir sorunuz varsa, MQL5 profilim üzerinden bana mesaj gönderebilirsiniz.