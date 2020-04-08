Meravith AUTO MT4

Meravith Auto — это автоматизированная версия торговой системы Meravith.

Индикатор состоит из линии тренда, которая меняет свой цвет. В бычьем состоянии она зелёная, а в медвежьем — красная. Это линия поддержки тренда. Линии ликвидности, где бычий объём равен медвежьему объёму. Линии тройной бычьей девиации. Линии тройной медвежьей девиации. Фиолетовых и синих точек, которые указывают на высокий объём. Фиолетовая точка показывает объём, превышающий средний на две девиации, а синяя — на две девиации.

Как использовать?

Бычья линия тренда плюс ликвидность выше линии тренда означает бычий тренд. Мы ожидаем, что рынок будет двигаться вверх. Открываем длинные позиции.

Медвежья линия тренда плюс ликвидность ниже линии тренда означает медвежий тренд. Мы ожидаем, что рынок будет двигаться вниз. Открываем короткие позиции.

Комбинируйте по своему усмотрению с другими индикаторами.
Может использоваться на любой валютной паре и любом таймфрейме.
Вы можете видеть разные результаты у разных брокеров из-за объёма, который они котируют.
Предпочтительнее использовать крупных брокеров из-за большего объёма.

В чём разница между автоматической и ручной версиями?

В ручной версии есть оценка тренда на основе максимумов и минимумов. Соответственно, она также предлагает уровни истощения объёма на рынке.

В автоматической версии используется период, который изменяется в разных фазах рынка. Он может варьироваться: быть коротким при высокой волатильности и длинным при низкой волатильности. Здесь нет уровней истощения, так как анализируется не тренд, а период. По этой причине используются девиации. По умолчанию отображается тройная девиация.

Перед покупкой протестируйте демо-версию в тестере MetaTrader.


Рекомендуем также
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Индикаторы
Alpha Trend sign - это мой давний и очень популярный торговый инструмент, который проверяет нашу торговую систему и четко сигнализирует о транзакциях, которые не дрейфуют.   Основные функции:   • В зависимости от того, показывает ли рынок активную область, показатели могут быть очень интуитивными, чтобы определить, является ли текущая конъюнктура трендовой или шоковой.   И в соответствии с индикатором стрелка врезается на рынок, зеленая стрела подсказывает купить, красная стрела подсказывает
LordChannel
Igor Pereira Calil
Индикаторы
LordChannel is an indicator for META TRADER 4 for all forex pairs and financial market metals. The indicator is used to make detections of high/low channels, implementing a technical analysis on possible breakouts and making correct order entries. LordChannel sends signals such as buy and sell in the graphical analysis, it is important to emphasize that the importance of these signals are safe in TIME FRAMES M30, H1, H4. The indicator was created for using bullish/downtrend channels to compl
Adjustable Fractals Pro m
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
"Adjustable Fractals Pro" - это расширенная версия индикатора фракталов, очень полезный инструмент для торговли! - Как мы знаем, стандартный индикатор fractals mt4 вообще не имеет настроек - это очень неудобно для трейдеров. - Adjustable Fractals Pro решил эту проблему - у него есть все необходимые настройки: - Настраиваемый период индикатора (рекомендуемые значения - выше 7). - Настраиваемое расстояние от максимумов/минимумов цены. - Настраиваемый дизайн стрелок фракталов. - Имеет Info Spread
Extremum Search
Svyatoslav Kucher
Индикаторы
Extremum Search - предназначен для поиска экстремумов - мест, где цена возможно развернется и текущая тенденция сменится на противоположную. Также при определенных настройках можно использовать для определения текущей тенденции. Индикатор подходит для любых валютных пар, но для адекватного отображения показания индикатора необходимо, чтобы было достаточно исторических данных для таймфрейма, на который устанавливается индикатор. Рекомендуется устанавливать Extremum Search на таймфреймы от M1 до D
Trend Moment
Maryna Shulzhenko
Индикаторы
С помощью индикатора Trend Moment Вы сможете найти не просто зоны перекупленности и перепроданности, но и сумеете определить наиболее сильные развороты текущего тренда. Это выведет Вашу торговлю на качественно новый уровень. Забудьте о пробуксовках в осцилляторах, будь то Stochastic или RSI или какой-либо другой осциллятор. Сигналы Trend Moment 100% не перерисовываются и не требуют подгонки параметров - одинаково хорошо индикатор будет работать на любом графике даже с параметрами по умолчанию.
Italo Trend Indicator
Italo Santana Gomes
4.76 (33)
Индикаторы
BUY INDICATOR AND GET EA FOR FREE AS A BONUS + SOME OTHER GIFTS! ITALO TREND INDICATOR  is the best trend indicator on the market, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 7 years of experience on forex and many other markets. You know many trend indicators around the internet are not complete, does not help, and it's difficult to trade, but the Italo Trend Indicator is different , the Italo Trend Indicator shows the signal to buy or sell, to confirm the signal t
Trendlines Oscillator MT4
Cao Minh Quang
Индикаторы
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Adjustable Fractals mt
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
"Adjustable Fractals" - это расширенная версия индикатора фракталов, очень полезный инструмент для торговли! - Как мы знаем, стандартный индикатор fractals mt4 вообще не имеет настроек - это очень неудобно для трейдеров. - Adjustable Fractals решил эту проблему - в нем есть все необходимые настройки: - Настраиваемый период индикатора (рекомендуемые значения - выше 7). - Настраиваемое расстояние от максимумов/минимумов цены. - Настраиваемый дизайн фрактальных стрелок. - Индикатор имеет встроенн
Trend Scanner
Vladimir Kalendzhyan
4.33 (6)
Индикаторы
By purchasing this indicator, you have the right to receive a free copy of one of   my other indicator's or advisor’s!  (All future updates are included. No limits) . To get it , please contact me by  mql5 message ! Индикатор трендовых линий Trend Scanner показывает направление тренда и его изменение. Индикатор работает на всех валютных парах  и таймфреймах. Индикатор отображает на графике цены сразу несколько показателей: линии поддержки и сопротивления валютной пары, существующие трендовые лин
StarSwing
Gabriele Tedeschi
Индикаторы
StarSwing è un indicatore NO REPAINT che unisce in un unico strumento oscillatori e indicatori di forza.  I parametri esterni permettono di bilanciare il peso delle componenti e di regolare a proprio piacimento l'indicatore stesso. StarSwing, graficamente, è composto da segmenti di 2 colori: uno rappresentante il rialzo e uno il ribasso. Il colore non dipende dalla pura direzione del segmento ma dal trend di fondo calcolato dall'indicatore stesso. Sul grafico, si può far disegnare una media mobi
Nice Trade Point
Muhammed Emin Ugur
Индикаторы
This    Nice Trade Point     indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.     Features and Suggestions Time Frame
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Индикаторы
QualifiedEngulfing - это бесплатная версия индикатора ProEngulfing ProEngulfing - это платная версия индикатора Advance Engulf, загрузите ее здесь. В чем разница между бесплатной и платной версией ProEngulfing ? Бесплатная версия имеет ограничение в один сигнал в день. Представляем QualifiedEngulfing - ваш профессиональный индикатор для распознавания паттернов Engulf для MT4. Разблокируйте мощь точности с QualifiedEngulfing, передовым индикатором, разработанным для выявления и выделения квалиф
FREE
Multi TimeFrames Bollinger Bands Signals
Valter Pegoraro
Индикаторы
Этот индикатор основан на Bollinger Bands, применяемом на одном или нескольких таймфреймах и на любой кросс-паре. При обнаружении сигнала на покупку или на продажу индикатор отображает всплывающее оповещение. Он также рисует вертикальную полосу на ценовом графике: зеленый для покупки, красный для продажи, белый для флета. Всплывающие сообщения и вертикальные полосы отображаются для сигналов BUY или SELL, когда значения Bollinger Bands согласованы на всех выбранных таймфреймах , в противном случа
WPR Breakout SW
Mohamed Hassan Mohamed Hassan Alsherbiny
Индикаторы
When prices breakout resistance levels are combined with Larry Williams' Percent Range oscillator "WPR" breaks out its historical resistance levels then higher chances emerges to record farther prices. It's strongly encouraged to confirm price breakout with oscillator breakout since they have comparable effects to price breaking support and resistance levels; certainly short trades will have the same perception. Concept is based on find swing levels which based on number of bars by each side to
FREE
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Индикатор показывает потенциальный направление тренда по циклично-волновой зависимости. Таким образом, все лучи пересечения будут оптимальными лучами, в направлении которых ожидается движение цены с учетом периода индикатора. Лучи можно использовать как направление потенциального движения рынка. Но не надо забывать, что подход должен быть комплексным, сигналы индикатора требуют дополнительной информации для входа в рынок.
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Индикаторы
Индикатор определяет и отображает на графике гармоничный паттерн 3 Движения (3 Drives), согласно схеме, приведенной на скриншоте. Выделение паттерна производится по вершинам индикатора ZigZag (включен в ресурсы, не требует дополнительной установки). В момент распознавания паттерна выводится сообщение во всплывающем окне, отправляются оповещения на мобильное устройство и электронный почтовый ящик. Индикатор выделяет не только завершенную фигуру, но и момент ее формирования. На этапе формирования
KDJ divergence signals
Kaijun Wang
Индикаторы
KDJ Index 4   交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 "Cooperative QQ:556024  "  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" 强烈推荐趋势指标, 波浪的标准自动计算   和   波浪的标准自动计算MT5版本     KDJ指标又叫 随机指标 ，是一种相当新颖、实用的技术分析指标，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。 随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系，根据统计学原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等）
Previous Indicators Data MA Crossover
Che Jeib Che Said
5 (3)
Индикаторы
PREVIOUS INDICATOR’S DATA MA CROSSOVER https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products P/S: If you like this indicator, please rate it with 5 stars in the review section, this will increase its popularity so that other users will be benefited from using it. This indicator notifies and draws an arrow on the chart whenever    the MA line has crossed over its previous indicator’s data MA filtered by MA Trend.   It also displays total pips gained from all the entry set-ups. Setting ·   You c
FREE
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Crypto_Forex Indicator HTF Ichimoku для MT4. - Индикатор Ichimoku - один из самых мощных трендовых индикаторов. HTF означает - Higher Time Frame. - Этот индикатор отлично подходит для трендовых трейдеров, а также в сочетании с входами Price Action. - Индикатор HTF Ichimoku позволяет прикрепить Ichimoku с более высокого таймфрейма к текущему графику. - Восходящий тренд - красная линия над синей (и обе линии над облаком) / Нисходящий тренд - красная линия под синей (и обе линии под облаком). - О
Ppr PA
Yury Emeliyanov
4.5 (2)
Индикаторы
"Ppr PA" – это уникальный технический индикатор, созданный для выявления паттернов " PPR " на валютных графиках торговой платформы МТ4. Эти паттерны могут указывать на возможные развороты или продолжения тренда, предоставляя трейдерам ценные сигналы для входа в рынок. Особенности: Автоматическое Обнаружение PPR: Индикатор автоматически идентифицирует и отмечает паттерны PPR стрелками на графике. Визуальные Сигналы: Зеленые и красные стрелки обозначают оптимальные точки для покупки и продажи соот
FREE
Order Blocks Breaker
Suvashish Halder
5 (1)
Индикаторы
Introducing Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools, Order Blocks Breaker not only identifies order blocks but also highlights Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT5 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124102/ This tool inco
Italo Levels Indicator
Italo Santana Gomes
5 (9)
Индикаторы
BUY INDICATOR AND GET EA FOR FREE AS A BONUS + SOME OTHER GIFTS! ITALO LEVELS INDICATOR  is the best levels indicator ever created, and why is that? Using high volume zones on the market and Fibonacci the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 7 years of experience on forex and many other markets. You know many levels indicators around the internet are not complete, does not help, and it's difficult to trade, but the   Italo Levels Indicator is different , the Ital
Scalping Binary option Pro
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Scalping Binary Option Pro является стрелочным индикатором, который полностью лишен перерисовки . Хотя в тестере стратегий индикатор может работать некорректно, его сигналы остаются актуальными для реальной торговли. Сигналы: Красная стрелка вниз указывает на возможность продажи, а зеленая стрелка вверх — на возможность покупки. Настройки: Все, что нужно настроить, это цвета сигнальных стрелочек и включение или отключение звукового сигнала при появлении сигнала. Рекомендации по использованию: Лу
Veles ZigZag X
Gennady Mazur
Индикаторы
Очень точный индикатор, с  его помощью очень легко определять барные паттерны. Это очередная разновидность ЗигЗага, за исключением, он не рисует текущую линию, которая может перерисоваться,если нарисовал конечную точку, по закрытому бару, то больше ее не изменяет - это означает смену направления и следующая точка будет другого цвета. Может быть применен как для определения основного движения, при использовании увеличенных параметров, так и непосредственно для входа с минимальным риском. Очень х
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Индикаторы
FlatBreakout (Бесплатная версия) Детектор флэта и пробоев для MT4 — только для GBPUSD FlatBreakout — это бесплатная версия профессионального индикатора FlatBreakoutPro, специально предназначенная для анализа флэта и поиска точек пробоя только по паре GBPUSD . Идеально для трейдеров, которые хотят познакомиться с уникальной фрактальной логикой FlatBreakout и протестировать сигналы пробоя диапазона на реальном рынке. Для кого этот продукт Для трейдеров, предпочитающих торговать на пробой флэта (br
FREE
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Индикаторы
Индикатор определяет и отображает на графике паттерн М. Гартли "Бабочка". Выделение паттерна производится по вершинам индикатора ZigZag (включен в ресурсы, не требует дополнительной установки). В момент распознавания паттерна выводится сообщение во всплывающем окне, отправляются оповещения на мобильное устройство и электронный почтовый ящик. Схема паттерна и параметры волн приведены на скриншоте. Параметры, заданные в индикаторе по умолчанию, являются демонстрационными для увеличения количества
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Индикаторы
Индикатор Trend PA для определения тренда использует  Price Action  и собственный алгоритм фильтрации. Такой подход помогает точно определять точки входа и текущий тренд на любом таймфрейме. Индикатор использует собственный алгоритм анализа изменения цены и Price Action. Что дает Вам преимущество без задержек распознать новый зарождающийся тренд с меньшим количеством ложных срабатываний. Условия фильтрации тренда можно подобрать в настройках индивидуально под Ваш стиль торговли. Индикатор отмеча
Xmaster formula indicator forex no repaint
Vadym Velychkov
Индикаторы
Новая, более точная версия индикатора  Xmaster . Более 200 трейдеров с разных стран мира провели на своих ПК более 15000 тестов разных комбинаций этого индикатора, чтобы получить максимально эффективную и точную формулу. И вот мы Вам представляем индикатор " Xmaster formula indicator forex no repaint " который показывает точные сигналы и не перерисовывается. Так же этот индикатор отправляет сигналы трейдеру на email и push. Он постоянно с приходом каждого нового тика, анализирует рынок по более
Scalping and dethatching
Andrey Kozak
Индикаторы
"Scalping and dethatching" - сигнальный форекс индикатор для скальпинга, который показывает визуально на графике направление текущего тренда. Данный индикатор позволяет за 3 секунды после добавления на график определить направление текущего тренда с точностью до 90%. Универсальность индикатора заключается в том, что он работает на всех валютных парах. Все валютные пары подчиняются одним и тем же фундаментальным законам рынка, по этому индикатор "Scalping and dethatching" работает на всех валютны
FletBoxPush
Iurii Tokman
Индикаторы
Индикатор определяет флетовые участки движения цены по заданным параметрам. Настройки: TimeFrames - выбор периода графика. FlatPips - ограничение в пунктах для определения флета FlatBars - ограничение в количестве баров для определения флета CountBars - количество баров в историю для анализа движения цены, при 0 анализируются все бары в истории Colour - цвет участка цены, определенного как флет PriceTag - дополнительная дорисовка ценовых меток Alerts - отображать диалоговое окно, содержащее поль
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 26% Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:  
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
Индикатор заранее определяет уровни и зоны разворота рынка , позволяет дождаться возврата цены к уровню и войти в начале нового тренда, а не в его конце. Он показывает разворотные уровни , где рынок подтверждает смену направления и формирует дальнейшее движение. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал в связке индикатором  TREND LINES PRO Сканер разворотных конструкций для всех инструментов Автоматическое отслеживание всех
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. Что показывает индикатор: Реальные смены   тренда (BOS-линии) Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с пе
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Индикаторы
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Трендовые индикаторы являются одними из направлений технического анализа для применения в торговле на финансовых рынках. Индикатор Angular Trend Lines - комплексно определяет трендовое направление и формирует сигналы для входа. Помимо сглаживания среднего направления свечей в нем используется еще и угол наклона трендовых линий. В качестве основы угла наклона был взят принцип построения углов Ганна. В техническом анализе индикаторе совмещено свечное сглаживание и геометрия графика. Есть два ти
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
Индикаторы
СЕЙЧАС СКИДКА 31% !!! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и секретную формулу. Всего на ОДНОМ графике он выдает алерты по всем 28 валютным парам. Представьте, как улучшится ваша торговля, ведь вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования! Построенный на новых базовых алгоритмах, он позволяет еще
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Индикаторы
Индикатор Supply Demand использует предыдущее ценовое действие для выявления потенциального дисбаланса между покупателями и продавцами. Ключевым является определение зон с лучшими возможностями, а не просто вероятностей. Индикатор Blahtech Supply Demand обеспечивает функционал, не доступный ни в одной платформе. Этот индикатор 4 в 1 не только выделяет зоны с более высокой вероятностью на основе механизма оценки силы по множественным критериям, но также комбинирует его с мульти-таймфреймовым анал
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (35)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Другие продукты этого автора
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Meravith Auto — это автоматизированная версия торговой системы Meravith. Индикатор состоит из линии тренда, которая меняет свой цвет. В бычьем состоянии она зелёная, а в медвежьем — красная. Это линия поддержки тренда. Линии ликвидности, где бычий объём равен медвежьему объёму. Линии тройной бычьей девиации. Линии тройной медвежьей девиации. Фиолетовых и синих точек, которые указывают на высокий объём. Фиолетовая точка показывает объём, превышающий средний на две девиации, а синяя — на две девиа
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
MACD divergency
Ivan Stefanov
5 (2)
Индикаторы
Этот индикатор точно определяет бычьи и медвежьи дивергенции между движением цены и гистограммой MACD, используя экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами 5 (быстрая), 34 (медленная) и сигнал линию с периодом 5. Индикатор выделяет точки, где ослабляется импульс, сигнализируя о возможных разворотах тренда. Правила для правильной идентификации дивергенций: Бычья дивергенция действительна, когда цена формирует более низкие минимумы, а гистограмма MACD одновременно формирует более высок
FREE
Elliott Wave Labeler
Ivan Stefanov
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой интерактивный инструмент разметки волн Эллиотта для MetaTrader 4 и 5. Он позволяет пользователю вручную размещать волновые метки непосредственно на графике, выбирая размер метки, цвет и тип волны (коррекции ABC, пятиволновые импульсы или структуры WXY) через меню на графике. Одним щелчком мыши по графику индикатор последовательно размещает соответствующие волновые метки в выбранной цене и времени, помогая трейдерам наглядно отображать и упорядочивать волновые ст
FREE
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
«„Naturu“ — это ручной индикатор, который использует симметрию природы в качестве алгоритма. Овладейте рынком с помощью простой стратегии и скрытой мудрости! При загрузке индикатора вы увидите две линии — Верхнюю (Top) и Нижнюю (Bottom). Нажмите на линию один раз, чтобы активировать её. Чтобы переместить её, просто кликните на ту свечу, куда хотите её поставить. Вы задаёте точку максимума и точку минимума, а индикатор автоматически рассчитывает: магентовую зону, показывающую, где интересы быков
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
Индикаторы
Индикатор измеряет дисбаланс между быками и медведями за определенный период и показывает прямую линию между двумя точками. Если быки имеют больший объем, чем медведи, линия становится зеленой.  Если объем медведей больше, она становится красной. Линия также показывает разницу в объемах в процентах. Индикатор показывает те же данные в отдельном окне. Вы также можете увидеть разделенный объем. Индикатор имеет два режима. Для этого слева вверху есть кнопка, которая,  - если она не нажата, и
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
2 SNAKES - это первоклассная скальпинговая система. Поскольку входы в систему достаточно точны, вы, скорее всего, очень быстро пристраститесь к этой системе.  У вас есть 2 змеи. Когда вы видите над или под ними свечу, которая не касается их - это и есть ваш сигнал для скальпинга. Если вы используете более крупный таймфрейм, то скальпинг может превратиться в следование за трендом. Змеи рассчитываются точно в соответствии с текущим состоянием рынка. Они НЕ являются скользящими средними.  Вы
Elliott Wave Labeler MT4
Ivan Stefanov
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой интерактивный инструмент разметки волн Эллиотта для MetaTrader 4 и 5. Он позволяет пользователю вручную размещать волновые метки непосредственно на графике, выбирая размер метки, цвет и тип волны (коррекции ABC, пятиволновые импульсы или структуры WXY) через меню на графике. Одним щелчком мыши по графику индикатор последовательно размещает соответствующие волновые метки в выбранной цене и времени, помогая трейдерам наглядно отображать и упорядочивать волновые ст
FREE
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
Индикатор анализирует объём из любой точки и рассчитывает уровни рыночного истощения для этого объёма. Основные линии Meravith: Линия бычьего объёмного истощения – служит целью. Линия медвежьего объёмного истощения – служит целью. Линия, указывающая рыночный тренд. Она меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок бычьим или медвежьим, и служит трендовой поддержкой. Как использовать: дважды щёлкните по вертикальной фиолетовой линии и переместите её в нужную позицию. Вы можете анализироват
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
Легендарные уровни Уильяма Ганна в полностью автоматизированном индикаторе для MT5. GANN Master точно определяет ключевые зоны, в которых с наибольшей вероятностью цена может развернуться или продолжить движение, основываясь на данных за день, неделю и месяц. Основные возможности: Однокликовые кнопки выбора периода: нажмите Daily, Weekly или Monthly, чтобы мгновенно построить зоны за текущий день, неделю или месяц Автоматический и ручной режимы • Автоматический : GANN Master сам вычисляет все ур
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Индикаторы
SENSE — это автоматизированная система, объединяющая выбранные методы GANN с фрактальными расчетами. Система сообщает нам, где открывать и закрывать сделки. Больше не нужно тратить время на сложные вычисления — SENSE делает все за вас. Просто установите индикатор. Основные принципы: Рынок является бычьим, когда цена находится выше белых линий Покупайте выше белых линий, стоп ниже Зеленые линии — это цели для роста Рынок является медвежьим, когда цена находится ниже белых линий Продавайте ни
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Этот индикатор эффективно разделяет тиковый объем на рынке Форекс на «бычий» и «медвежий». Кроме того, он позволяет рассчитать и отобразить сумму бычьих и медвежьих тиковых объемов за любой выбранный вами период. Вы можете легко настроить период, перемещая две синие линии на графике, что позволяет настраивать точный анализ объемов в соответствии с вашими торговыми потребностями. Если вы найдете его полезным, ваши отзывы будут оценены по достоинству! Счастливой торговли!
FREE
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
Balance Levels is an easy-to-use trading indicator that provides clear buy and sell signals along with dynamic price levels, helping traders plan their entries and exits with more confidence. The tool is highly flexible – it can be used as a standalone strategy or integrated into any existing trading system. It works on all timeframes and across all markets: Forex, Gold, Indices, Crypto, or Stocks. Balance Levels suits every trading style – from scalping and intraday, to swing trading and even l
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (2)
Индикаторы
Этот индикатор основан на практическом опыте.  Вставьте дату/время вашего топ/боттома. Рассчитывает наиболее посещаемый уровень от вершины/нижнего уровня до текущего момента. Обновляется автоматически с каждой новой свечой. Вы можете одновременно использовать несколько индикаторов для разных трендов и таймфреймов. Длина всегда строится от начала вашего периода до настоящего момента. Полезный PRO-инструмент. Переведено с помощью DeepL.com (бесплатная версия)
FREE
Balance Levels
Ivan Stefanov
Индикаторы
Balance Levels — это простой в использовании торговый индикатор, который дает четкие сигналы на покупку и продажу вместе с динамическими ценовыми уровнями, помогая трейдерам более уверенно планировать входы и выходы. Инструмент очень гибкий — его можно использовать как самостоятельную стратегию или интегрировать в любую существующую торговую систему. Он работает на всех таймфреймах и на всех рынках : Форекс, золото, индексы, криптовалюты или акции. Balance Levels подходит для любого стиля торгов
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Индикаторы
ENIGMERA: Основы рынка Важно: демо-версия на MQL5.com работает в Strategy Tester и может не полностью отображать функциональность Enigmera. Ознакомьтесь с описанием, скриншотами и видео для подробной информации. Не стесняйтесь обращаться с вопросами! Код индикатора был полностью переписан. Версия 3.0 добавляет новые функции и устраняет ошибки, накопившиеся с момента появления индикатора. Введение Этот индикатор и торговая система представляет собой уникальный подход к финансовым рынкам. ENIGMER
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор LEVELSS показывает: - Ежедневные бычьи и медвежьи зоны. Она видна каждый день с 00:00 до 23:59.  - Недельная бычья и медвежья зона. Она видна с 0:00 понедельника до 23:59 пятницы каждой недели. - Специально рассчитанный канал с определенного таймфрейма, который отображается на всех остальных таймфреймах. По умолчанию это 4-часовой таймфрейм, который можно изменить на любой другой таймфрейм, на котором вы хотите торговать. Расчет ведется без остановки. В левой верхней части экрана от
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Точные цели по методу ГАННА рассчитаны на основе его проверенных временем методов и представлены прямо перед вами. Этот инструмент разработан для того, чтобы сделать торговлю более простой и интуитивной. Перемещая белую линию вверх или зеленую вниз, вы сразу поймете, почему методы ГАННА остаются влиятельными в мире торговли. Стратегии ГАННА сосредоточены на прогнозировании рыночных движений с высокой точностью, и этот инструмент предоставляет эту мощь в ваши руки. Независимо от того, опытный ли
Stefanov
Ivan Stefanov
Индикаторы
The indicator displays support and resistance zones defined logically using the MACD. The entire concept is explained in the video, with specific examples shown. The indicator works on any instruments and timeframes. It does not repaint. After placing it on the chart, please go through all the timeframes sequentially, from monthly to 1-minute, so that all lines load correctly. After that, you can start using it. The concept is unique and has not been seen in other systems or indicators.
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор FIFTY теперь доступен в автоматизированной версии, исключающей необходимость ручного построения уровней. Эта версия автоматически наносит на график дневные, недельные, месячные и годовые уровни, обеспечивая точность и экономя время. Кроме того, предусмотрены кнопки для переключения видимости этих уровней, что позволяет полностью настроить отображение. Для тех, кто предпочитает ручное управление, бесплатная версия индикатора остаётся доступной и полностью функциональной, предоставляя тр
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Индикаторы
«„Naturu“ — это ручной индикатор, который использует симметрию природы в качестве алгоритма. Овладейте рынком с помощью простой стратегии и скрытой мудрости! При загрузке индикатора вы увидите две линии — Верхнюю (Top) и Нижнюю (Bottom). Нажмите на линию один раз, чтобы активировать её. Чтобы переместить её, просто кликните на ту свечу, куда хотите её поставить. Вы задаёте точку максимума и точку минимума, а индикатор автоматически рассчитывает: магентовую зону, показывающую, где интересы быков
Horizont
Ivan Stefanov
Индикаторы
Horizont — это торговая система, которая предоставляет полный торговый сетап: точку входа, цель 1, цель 2 и стоп-лосс — все рассчитывается автоматически. Определение тренда Система автоматически определяет рыночные вершины и основания, соединяя их для определения текущего тренда. Вы выбираете, по какому тренду торговать, а Horizont генерирует соответствующие уровни входа, целей и стопа. Управление рисками и позицией Система включает автоматическое управление рисками. Она проверяет баланс вашег
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Индикаторы
ENIGMERA: Ядро рынка (Это ручной индикатор и содержит функции, которые могут не поддерживаться текущей тестовой средой MetaTrader) Введение Этот индикатор и торговая система представляют собой уникальный подход к финансовым рынкам. ENIGMERA использует фрактальные циклы для точного расчёта уровней поддержки и сопротивления. Она показывает подлинную фазу накопления и указывает направление и цели движения. Система работает как в тренде, так и во время коррекций. Как это работает Большинство функци
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Индикаторы
Индикатор выделяет зоны, в которых проявляется интерес, а затем показывает зону накопления ордеров. Он работает как биржевой стакан, но в крупном масштабе. Это индикатор для самых крупных денег. Его эффективность исключительна. Какой бы интерес ни возник на рынке — вы его увидите. (Это полностью переписанная и автоматизированная версия — ручной анализ больше не требуется.) Скорость транзакций — это концептуально новый индикатор, который показывает, где и когда накапливаются крупные ордера и как
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
Один из немногих индикаторов, который рассчитывает уровни исключительно на основе цены. Индикатор не зависит от таймфреймов, трендов или рыночных цикли. Один из самых логичных индикаторов, когда-либо созданных. Теперь индикатор FIFTY доступен в автоматической версии, что исключает необходимость вручную рисовать уровни. Эта версия автоматически отображает на графике дневные, недельные, месячные и годовые уровни, обеспечивая точность и экономию времени. Кроме того, предусмотрены кнопки для включен
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Индикаторы
SPEKULATOR — это ручная торговая система и индикатор, который помогает вам определять ключевые зоны поддержки и направление рынка. Овладейте рынком с помощью простой стратегии и скрытой мудрости. Вы выбираете любую вершину (TOP) и основание (BOTTOM) на графике, и индикатор строит: зону поддержки для вашего тренда. Для бычьего тренда появляется зелёная зона, для медвежьего — красная. Чувствительность зоны поддержки можно регулировать в настройках индикатора. Эта зона показывает, где с наибольшей
Time Zones 50
Ivan Stefanov
Индикаторы
Time Zones Fifty Индикатор решает одну основную задачу: Как правильно считать время? Какие зоны использовать, как и зачем? Он полностью основан на логике. Применение временных зон Чтобы применять временные зоны, нужен начальный момент. Эта точка отсчета должна быть логически обоснованной, а не выбранной случайно. Некоторые начинают с: первого дня года, первого дня месяца, начала квартала или недели. Но это предполагает, что рыночная активность всегда повторяется в одну и ту же дату. Например, то
Volume Equilibrium
Ivan Stefanov
Индикаторы
Индикатор Volume Equilibrium показывает уровни, на которых бычий объём равен медвежьему объёму. Он способен рассчитывать эти уровни для каждого дня, недели, месяца и года. Когда цена находится выше линии, это означает, что объём на стороне покупателей больше, и рынок находится в бычьей зоне. Когда цена находится ниже линии, это означает, что объём на стороне продавцов больше, и рынок находится в медвежьей зоне. Индикатор использует алгоритм индикатора «Meravith» для расчёта уровней. Объёмные уро
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв