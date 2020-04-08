Meravith AUTO MT4

Meravith Auto è una versione automatizzata del sistema di trading Meravith.

L'indicatore è composto da una linea di tendenza che cambia colore. Quando è rialzista è verde, quando è ribassista è rossa. Questa è la linea di supporto del trend. Una linea di liquidità, dove il volume rialzista è uguale al volume ribassista. Una linea di deviazione rialzista tripla. Una linea di deviazione ribassista tripla. Punti viola e blu che indicano un volume elevato. Il punto viola indica un volume maggiore di due deviazioni dalla media, il punto blu di due deviazioni.

Come usarlo?

Linea di tendenza rialzista più liquidità sopra la linea di tendenza = trend rialzista. Ci aspettiamo che il mercato salga. Apriamo posizioni long.

Linea di tendenza ribassista più liquidità sotto la linea di tendenza = trend ribassista. Ci aspettiamo che il mercato scenda. Apriamo posizioni short.

Combinalo a tua scelta con altri indicatori.
Può essere utilizzato su qualsiasi coppia e su qualsiasi timeframe.
Potresti vedere risultati diversi con diversi broker a causa del volume che quotano.
I broker più grandi sono preferibili a causa del volume maggiore.

Qual è la differenza tra la versione automatica e quella manuale?

Nella versione manuale, abbiamo una valutazione del trend basata su massimi e minimi. Di conseguenza, offre anche livelli di esaurimento del volume sul mercato.

Nella versione automatica, abbiamo un periodo che cambia nelle diverse fasi del mercato. Può variare, essendo breve in alta volatilità e lungo in bassa volatilità. Qui non ci sono livelli di esaurimento, poiché non viene analizzato il trend, ma il periodo. Questa è la ragione per cui abbiamo deviazioni. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la deviazione tripla.

Prima di acquistare, testare la versione demo nel tester di MetaTrader.


Prodotti consigliati
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicatori
Alpha Trend sign has been a very popular trading tool in our company for a long time. It can verify our trading system and clearly indicate trading signals, and the signals will not drift. Main functions: Based on the market display of active areas, indicators can be used to intuitively determine whether the current market trend belongs to a trend market or a volatile market. And enter the market according to the indicator arrows, with green arrows indicating buy and red arrows indicating se
LordChannel
Igor Pereira Calil
Indicatori
LordChannel is an indicator for META TRADER 4 for all forex pairs and financial market metals. The indicator is used to make detections of high/low channels, implementing a technical analysis on possible breakouts and making correct order entries. LordChannel sends signals such as buy and sell in the graphical analysis, it is important to emphasize that the importance of these signals are safe in TIME FRAMES M30, H1, H4. The indicator was created for using bullish/downtrend channels to compl
Adjustable Fractals Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
"Adjustable Fractals Pro" - è una versione avanzata dell'indicatore frattale, uno strumento di trading molto utile! - Come sappiamo, l'indicatore standard di frattali mt4 non ha impostazioni, il che è molto scomodo per i trader. - Adjustable Fractals Pro ha risolto questo problema, ha tutte le impostazioni necessarie: - Periodo regolabile dell'indicatore (valori consigliati: superiori a 7). - Distanza regolabile dai massimi/minimi del prezzo. - Design regolabile delle frecce frattali. - Ha Inf
Extremum Search
Svyatoslav Kucher
Indicatori
Extremum Search is designed to search for extremes, places where the price is likely to reverse and the current trend is likely to change to the opposite. With certain settings, the indicator can be used to define the current trend. The indicator works with any symbol provided that you have sufficient history data for a timeframe the indicator is launched at. It is recommended to attach Extremum Search on the timeframes from M1 to D1. Its calculations use 19 methods, which are selected by a cert
Trend Moment
Maryna Shulzhenko
Indicatori
Using the Trend Moment indicator, you can find not only overbought and oversold zones, but also be able to identify the strongest reversals of the current trend. This will take your trading to a whole new level. Forget about slipping in oscillators, be it Stochastic or RSI or any other oscillator. Trend Moment signals 100% do not redraw and do not require adjusting the parameters - the indicator will work equally well on any chart, even with default parameters.
Italo Trend Indicator
Italo Santana Gomes
4.76 (33)
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET EA FOR FREE AS A BONUS + SOME OTHER GIFTS! ITALO TREND INDICATOR  is the best trend indicator on the market, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 7 years of experience on forex and many other markets. You know many trend indicators around the internet are not complete, does not help, and it's difficult to trade, but the Italo Trend Indicator is different , the Italo Trend Indicator shows the signal to buy or sell, to confirm the signal t
Trendlines Oscillator MT4
Cao Minh Quang
Indicatori
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Adjustable Fractals mt
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
"Adjustable Fractals" - è una versione avanzata dell'indicatore frattale, uno strumento di trading molto utile! - Come sappiamo, l'indicatore mt4 Standard fractals non ha impostazioni, il che è molto scomodo per i trader. - Adjustable Fractals ha risolto questo problema, ha tutte le impostazioni necessarie: - Periodo regolabile dell'indicatore (valori consigliati: superiori a 7). - Distanza regolabile dai massimi/minimi del prezzo. - Design regolabile delle frecce frattali. - L'indicatore è do
Trend Scanner
Vladimir Kalendzhyan
4.33 (6)
Indicatori
By purchasing this indicator, you have the right to receive a free copy of one of   my other indicator's or advisor’s!  (All future updates are included. No limits) . To get it , please contact me by  mql5 message ! The Trend Scanner trend line indicator displays the trend direction and its changes. The indicator works on all currency pairs and  timeframes. The indicator simultaneously displays multiple readings on the price chart: the support and resistance lines of the currency pair, the exist
StarSwing
Gabriele Tedeschi
Indicatori
StarSwing è un indicatore NO REPAINT che unisce in un unico strumento oscillatori e indicatori di forza.  I parametri esterni permettono di bilanciare il peso delle componenti e di regolare a proprio piacimento l'indicatore stesso. StarSwing, graficamente, è composto da segmenti di 2 colori: uno rappresentante il rialzo e uno il ribasso. Il colore non dipende dalla pura direzione del segmento ma dal trend di fondo calcolato dall'indicatore stesso. Sul grafico, si può far disegnare una media mobi
Nice Trade Point
Muhammed Emin Ugur
Indicatori
This    Nice Trade Point     indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.     Features and Suggestions Time Frame
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Indicatori
QualifiedEngulfing è la versione gratuita dell'indicatore ProEngulfing . ProEngulfing è la versione a pagamento dell'indicatore Advance Engulf. Scaricalo qui. Qual è la differenza tra la versione gratuita e la versione a pagamento di ProEngulfing ? La versione gratuita ha un limite di un segnale al giorno. Presentazione di QualifiedEngulfing - Il tuo indicatore professionale per i modelli Engulf su MT4 Sblocca la potenza della precisione con QualifiedEngulfing, un indicatore all'avanguardia pro
FREE
Multi TimeFrames Bollinger Bands Signals
Valter Pegoraro
Indicatori
This indicator is based on the Bollinger Bands on one or more timeframes and on any Currency Cross Pair. The indicator generates an alert message when it detects a buy or sell signal. It also draws a vertical bar on the price chart: green for buy or red for sell, white if flat. Alert messages and Vertical bars for BUY or SELL, are generated when the Bollinger Bands is consistent for all chosen timeframes else a FLAT signal is generated. In addition, the Multi TimeFrames Bollinger Bands Signals i
WPR Breakout SW
Mohamed Hassan Mohamed Hassan Alsherbiny
Indicatori
When prices breakout resistance levels are combined with Larry Williams' Percent Range oscillator "WPR" breaks out its historical resistance levels then higher chances emerges to record farther prices. It's strongly encouraged to confirm price breakout with oscillator breakout since they have comparable effects to price breaking support and resistance levels; certainly short trades will have the same perception. Concept is based on find swing levels which based on number of bars by each side to
FREE
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicatori
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
KDJ divergence signals
Kaijun Wang
Indicatori
KDJ Index 4   交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 "Cooperative QQ:556024  "  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" 强烈推荐趋势指标, 波浪的标准自动计算   和   波浪的标准自动计算MT5版本     KDJ指标又叫 随机指标 ，是一种相当新颖、实用的技术分析指标，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。 随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系，根据统计学原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等）
Previous Indicators Data MA Crossover
Che Jeib Che Said
5 (3)
Indicatori
PREVIOUS INDICATOR’S DATA MA CROSSOVER https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products P/S: If you like this indicator, please rate it with 5 stars in the review section, this will increase its popularity so that other users will be benefited from using it. This indicator notifies and draws an arrow on the chart whenever    the MA line has crossed over its previous indicator’s data MA filtered by MA Trend.   It also displays total pips gained from all the entry set-ups. Setting ·   You c
FREE
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
Indicatori
Indicatore Crypto_Forex HTF Ichimoku per MT4. - L'indicatore Ichimoku è uno degli indicatori di tendenza più potenti. HTF significa - Higher Time Frame. - Questo indicatore è eccellente per i Trend Trader e anche in combinazione con le voci Price Action. - L'indicatore HTF Ichimoku consente di collegare Ichimoku da un timeframe più elevato al grafico corrente. - Trend rialzista: linea rossa sopra quella blu (ed entrambe le linee sono sopra la nuvola) / Trend ribassista: linea rossa sotto quell
Ppr PA
Yury Emeliyanov
4.5 (2)
Indicatori
"Ppr PA" is a unique technical indicator created to identify "PPR" patterns on the currency charts of the MT4 trading platform. These patterns can indicate possible reversals or continuation of the trend, providing traders with valuable signals to enter the market. Features: Automatic PPR Detection:   The indicator automatically identifies and marks PPR patterns with arrows on the chart. Visual Signals:   Green and red arrows indicate the optimal points for buying and selling, respectively. Ar
FREE
Order Blocks Breaker
Suvashish Halder
5 (1)
Indicatori
Introducing Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools, Order Blocks Breaker not only identifies order blocks but also highlights Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT5 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124102/ This tool inco
Italo Levels Indicator
Italo Santana Gomes
5 (9)
Indicatori
BUY INDICATOR AND GET EA FOR FREE AS A BONUS + SOME OTHER GIFTS! ITALO LEVELS INDICATOR  is the best levels indicator ever created, and why is that? Using high volume zones on the market and Fibonacci the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 7 years of experience on forex and many other markets. You know many levels indicators around the internet are not complete, does not help, and it's difficult to trade, but the   Italo Levels Indicator is different , the Ital
Scalping Binary option Pro
Yaroslav Varankin
Indicatori
Scalping Binary Option Pro is an arrow indicator that is completely free from repainting . Although it may work incorrectly in strategy testers, its signals remain relevant for real trading. Signals: A red arrow pointing down indicates a selling opportunity, while a green arrow pointing up indicates a buying opportunity. Settings: All you need to adjust are the colors of the signal arrows and the sound alert for signal notifications. Usage Recommendations: It is best to use the indicator on hig
Veles ZigZag X
Gennady Mazur
Indicatori
Очень точный индикатор, с  его помощью очень легко определять барные паттерны. Это очередная разновидность ЗигЗага, за исключением, он не рисует текущую линию, которая может перерисоваться,если нарисовал конечную точку, по закрытому бару, то больше ее не изменяет - это означает смену направления и следующая точка будет другого цвета. Может быть применен как для определения основного движения, при использовании увеличенных параметров, так и непосредственно для входа с минимальным риском. Очень х
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Indicatori
FlatBreakout (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT4 — GBPUSD Only FlatBreakout is the free version of the professional FlatBreakoutPro indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the GBPUSD pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of flat ranges (breakout,
FREE
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicatori
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicatori
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Xmaster formula indicator forex no repaint
Vadym Velychkov
Indicatori
Nuova versione più accurata dell'indicatore Xmaster. Più di 200 trader di tutto il mondo hanno condotto più di 15.000 test di diverse combinazioni di questo indicatore sui loro PC per ottenere la formula più efficace e precisa. E qui ti presentiamo l'indicatore "Xmaster formula indicator forex no repaint", che mostra segnali accurati e non ridipinge. Questo indicatore invia anche segnali al trader tramite e-mail e push. Con l'arrivo di ogni nuovo tick, analizza costantemente il mercato in base
Scalping and dethatching
Andrey Kozak
Indicatori
" Scalping and dethatching " is a signal forex indicator for scalping, which visually shows the direction of the current trend on the chart. This indicator allows you to determine the direction of the current trend with an accuracy of up to 90% within 3 seconds after being added to the chart. The universality of the indicator lies in the fact that it works on all currency pairs. All currency pairs are subject to the same fundamental market laws, so the " Scalping and dethatching " indicator wor
FletBoxPush
Iurii Tokman
Indicatori
The indicator determines flat areas of the price movement according to the specified parameters. Settings: FletPips - limit in points for determining the flat FletBars - limit in number of bars for determining the flat CountBars - number of bars in history for the analysis of price movement. 0 - all bars in history are analyzed colir - color of the price section determined as flat Dop - additional drawing of price labels Alerts - display a dialog box with custom data Text - custom text for notif
Gli utenti di questo prodotto hanno anche acquistato
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicatori
Gann Made Easy è un sistema di trading Forex professionale e facile da usare che si basa sui migliori principi del trading utilizzando la teoria di mr. WD Gann. L'indicatore fornisce segnali ACQUISTA e VENDI accurati, inclusi i livelli di Stop Loss e Take Profit. Puoi fare trading anche in movimento utilizzando le notifiche PUSH. CONTATTATEMI DOPO L'ACQUISTO PER RICEVERE CONSIGLI DI TRADING, BONUS E L'ASSISTENTE EA GANN MADE EASY GRATUITAMENTE! Probabilmente hai già sentito parlare molte volte d
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo software per cruscotti funziona su 28 coppie di valute. Si basa su 2 dei nostri indicatori principali (Advanced Currency Strength 28 e Advanced Currency Impulse). Offre un'ottima panoramica dell'intero mercato Forex. Mostra i valori di forza delle valute avanzate, la velocità di movimento delle valute e i segnali per 28 coppie Forex in tutti i (9) timeframe. Immaginate come migliorerà il vostro tra
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicatori
M1 SNIPER è un sistema di indicatori di trading facile da usare. Si tratta di un indicatore a freccia progettato per l'intervallo temporale M1. L'indicatore può essere utilizzato come sistema autonomo per lo scalping sull'intervallo temporale M1 e come parte del tuo sistema di trading esistente. Sebbene questo sistema di trading sia stato progettato specificamente per il trading sull'intervallo temporale M1, può comunque essere utilizzato anche con altri intervalli temporali. Inizialmente ho pro
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicatori
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicatori
Dynamic Forex28 Navigator - Lo strumento di trading Forex di nuova generazione. ATTUALMENTE SCONTATO DEL 49%. Dynamic Forex28 Navigator è l'evoluzione dei nostri indicatori popolari di lunga data, che combinano la potenza di tre in uno: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 recensioni) + Advanced Currency IMPULSE con ALERT (520 recensioni) + CS28 Combo Signals (Bonus). Dettagli sull'indicatore https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Cosa offre l'indicatore di forza di nuova generazione?
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicatori
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicatori
Christmas Trading Special –50% OFF ! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maxim
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicatori
Apollo SR Master è un indicatore di Supporto/Resistenza con caratteristiche speciali che rendono il trading con le zone di Supporto/Resistenza più semplice e affidabile. L'indicatore calcola le zone di Supporto/Resistenza in tempo reale senza alcun ritardo, rilevando i massimi e i minimi dei prezzi locali. Quindi, per confermare la nuova area SR formata, l'indicatore mostra un segnale speciale che segnala che la zona SR può essere presa in considerazione e utilizzata come un vero e proprio segna
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicatori
Trend Ai indicator è un ottimo strumento che migliorerà l'analisi di mercato di un trader combinando l'identificazione della tendenza con punti di ingresso utilizzabili e avvisi di inversione. Questo indicatore consente agli utenti di navigare nelle complessità del mercato forex con fiducia e precisione Oltre ai segnali primari, l'indicatore Ai di tendenza identifica i punti di ingresso secondari che si presentano durante i pullback o i ritracciamenti, consentendo ai trader di capitalizzare le
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 26% La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una nuova formula. Con un solo grafico è possibile leggere la forza delle valute per 28 coppie Forex! Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o di un'opportunità
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicatori
Attualmente 20% di sconto! Questo cruscotto è un software molto potente che lavora su più simboli e fino a 9 timeframe. Si basa sul nostro indicatore principale (migliori recensioni: Advanced Supply Demand ).   Il cruscotto offre un'ottima panoramica. Mostra:    Valori filtrati di domanda e offerta, compresa la valutazione della forza delle zone, distanze dei pip da/all'interno delle zone, Evidenzia le zone annidate, Fornisce 4 tipi di allarmi per i simboli scelti in tutti i (9) time-frames.
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicatori
Indicatore in anticipo   determina i livelli e le zone di inversione del mercato , consente di attendere che il prezzo ritorni al livello ed entrare all'inizio di un nuovo trend, e non alla sua fine. Lui mostra   livelli di inversione   dove il mercato conferma un cambio di direzione e forma un ulteriore movimento. L'indicatore funziona senza ridisegnare, è ottimizzato per qualsiasi strumento e rivela il suo massimo potenziale quando abbinato al   LINEE DI TENDENZA PRO   indicatore. Scanner st
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicatori
FX Power: Analizza la Forza delle Valute per Decisioni di Trading Più Intelligenti Panoramica FX Power è lo strumento essenziale per comprendere la reale forza delle principali valute e dell'oro in qualsiasi condizione di mercato. Identificando le valute forti da comprare e quelle deboli da vendere, FX Power semplifica le decisioni di trading e rivela opportunità ad alta probabilità. Che tu segua le tendenze o anticipi inversioni utilizzando valori estremi di Delta, questo strumento si adatta
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicatori
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
Indicatori
Presentazione       Quantum Trend Sniper Indicator   , l'innovativo indicatore MQL5 che sta trasformando il modo in cui identifichi e scambi le inversioni di tendenza! Sviluppato da un team di trader esperti con un'esperienza di trading di oltre 13 anni,       Indicatore Quantum Trend Sniper       è progettato per spingere il tuo viaggio di trading verso nuove vette con il suo modo innovativo di identificare le inversioni di tendenza con una precisione estremamente elevata. *** Acquista Quantum
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicatori
LINEE DI TENDENZA PRO       Aiuta a capire dove il mercato sta realmente cambiando direzione. L'indicatore mostra reali inversioni di tendenza e punti in cui i principali attori rientrano. Vedi  Linee BOS   Cambiamenti di tendenza e livelli chiave su timeframe più ampi, senza impostazioni complesse o rumore inutile. I segnali non vengono ridisegnati e rimangono sul grafico dopo la chiusura della barra. Cosa mostra l'indicatore: Cambiamenti reali       tendenza (linee BOS) Una volta che un segna
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicatori
PRO Renko System è un sistema di trading altamente accurato appositamente progettato per il trading di grafici RENKO. Questo è un sistema universale che può essere applicato a vari strumenti di trading. Il sistema neutralizza efficacemente il cosiddetto rumore di mercato che consente di accedere a segnali di inversione accurati. L'indicatore è molto facile da usare e ha un solo parametro responsabile della generazione del segnale. Puoi facilmente adattare lo strumento a qualsiasi strumento di
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicatori
Volatility Trend System - un sistema di trading che fornisce segnali per le voci. Il sistema di volatilità fornisce segnali lineari e puntuali nella direzione del trend, nonché segnali per uscirne, senza ridisegnare e ritardi. L'indicatore di tendenza monitora la direzione della tendenza a medio termine, mostra la direzione e il suo cambiamento. L'indicatore di segnale si basa sui cambiamenti della volatilità e mostra gli ingressi nel mercato. L'indicatore è dotato di diversi tipi di avvisi. Pu
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
L'indicatore analizza il volume da ogni punto e calcola i livelli di esaurimento del mercato per quel volume. È composto da tre linee: Linea di esaurimento del volume rialzista Linea di esaurimento del volume ribassista Una linea che indica la tendenza del mercato. Questa linea cambia colore per riflettere se il mercato è rialzista o ribassista. Puoi analizzare il mercato da qualsiasi punto di partenza tu scelga. Una volta che una linea di esaurimento del volume è raggiunta, identifica un nuovo
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicatori
Una strategia intraday basata su due principi fondamentali del mercato. L'algoritmo si basa sull'analisi dei volumi e delle onde di prezzo utilizzando filtri aggiuntivi. L'algoritmo intelligente dell'indicatore fornisce un segnale solo quando due fattori di mercato si combinano in uno solo. L'indicatore calcola le onde di un certo intervallo sul grafico M1 utilizzando i dati dell'intervallo di tempo più alto. E per confermare l'onda, l'indicatore utilizza l'analisi per volume. Questo indicatore
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 20%! La soluzione migliore per qualsiasi principiante o trader esperto! Questo indicatore è specializzato nel mostrare la forza della valuta per qualsiasi simbolo come coppie esotiche, materie prime, indici o futures. È il primo nel suo genere, qualsiasi simbolo può essere aggiunto alla nona riga per mostrare la vera forza della valuta di Oro, Argento, Petrolio, DAX, US30, MXN, TRY, CNH ecc. Si tratta di uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente pe
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicatori
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicatori
Currency Strength Wizard è un indicatore molto potente che ti fornisce una soluzione all-in-one per un trading di successo. L'indicatore calcola la potenza di questa o quella coppia forex utilizzando i dati di tutte le valute su più intervalli di tempo. Questi dati sono rappresentati in una forma di indice di valuta facile da usare e linee elettriche di valuta che puoi utilizzare per vedere il potere di questa o quella valuta. Tutto ciò di cui hai bisogno è collegare l'indicatore al grafico che
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicatori
FX Volume: Scopri il Vero Sentimento di Mercato dalla Prospettiva di un Broker Panoramica Rapida Vuoi portare la tua strategia di trading a un livello superiore? FX Volume ti offre informazioni in tempo reale su come i trader retail e i broker sono posizionati—molto prima che compaiano report in ritardo come il COT. Che tu miri a guadagni costanti o desideri semplicemente un vantaggio più solido sui mercati, FX Volume ti aiuta a individuare grandi squilibri, confermare i breakout e perfezionar
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicatori
Gli indicatori di tendenza sono uno degli ambiti dell'analisi tecnica utilizzati nel trading sui mercati finanziari. Indicatore Angular Trend Lines : determina in modo completo la direzione del trend e genera segnali di ingresso. Oltre a levigare la direzione media delle candele Utilizza anche l'angolo di inclinazione delle linee di tendenza. Il principio di costruzione degli angoli di Gann è stato preso come base per l'angolo di inclinazione. L'indicatore di analisi tecnica combina l'andamento
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicatori
Se acquisti questo indicatore, riceverai il mio Trade Manager Professionale   + EA  GRATUITAMENTE. Innanzitutto è importante sottolineare che questo sistema di trading è un indicatore Non-Repainting, Non-Redrawing e Non-Lagging, il che lo rende ideale sia per il trading manuale che per quello automatico. Corso online, manuale e download di preset. Il "Sistema di Trading Smart Trend MT5" è una soluzione completa pensata sia per i trader principianti che per quelli esperti. Combina oltre 10 indic
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicatori
Questo indicatore è un indicatore per l'analisi automatica delle onde perfetto per il trading pratico! Caso... Nota:   non sono abituato a usare nomi occidentali per la classificazione delle onde a causa dell'influenza della convenzione di denominazione di Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), ho chiamato l'onda base come   penna   e la banda dell'onda secondaria come   segmento   At allo stesso tempo, il segmento ha la direzione del trend. La denominazione   è principalmente segmento di trend   (que
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
Indicatori
ATTUALMENTE SCONTATO DEL 31%! La soluzione migliore per ogni principiante o trader esperto! Questo indicatore è uno strumento di trading unico, di alta qualità e conveniente perché abbiamo incorporato una serie di caratteristiche proprietarie e una formula segreta. Con un solo grafico fornisce avvisi per tutte le 28 coppie di valute. Immaginate come migliorerà il vostro trading perché sarete in grado di individuare l'esatto punto di innesco di una nuova tendenza o opportunità di scalping! Co
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicatori
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (35)
Indicatori
Scalper Vault è un sistema di scalping professionale che ti fornisce tutto il necessario per scalping di successo. Questo indicatore è un sistema di trading completo che può essere utilizzato dai trader di forex e opzioni binarie. L'intervallo di tempo consigliato è M5. Il sistema fornisce segnali di freccia accurati nella direzione della tendenza. Ti fornisce anche i segnali più alti e più bassi e i livelli di mercato di Gann. Gli indicatori forniscono tutti i tipi di avvisi, comprese le notifi
Altri dall’autore
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
Meravith Auto è una versione automatizzata del sistema di trading Meravith. L'indicatore è composto da una linea di tendenza che cambia colore. Quando è rialzista è verde, quando è ribassista è rossa. Questa è la linea di supporto del trend. Una linea di liquidità, dove il volume rialzista è uguale al volume ribassista. Una linea di deviazione rialzista tripla. Una linea di deviazione ribassista tripla. Punti viola e blu che indicano un volume elevato. Il punto viola indica un volume maggiore di
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
L'indicatore analizza il volume da ogni punto e calcola i livelli di esaurimento del mercato per quel volume. È composto da tre linee: Linea di esaurimento del volume rialzista Linea di esaurimento del volume ribassista Una linea che indica la tendenza del mercato. Questa linea cambia colore per riflettere se il mercato è rialzista o ribassista. Puoi analizzare il mercato da qualsiasi punto di partenza tu scelga. Una volta che una linea di esaurimento del volume è raggiunta, identifica un nuovo
MACD divergency
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicatori
Questo indicatore identifica con precisione le divergenze rialziste e ribassiste tra i movimenti di prezzo e l’istogramma MACD, utilizzando medie mobili esponenziali (EMA) con periodi di 5 (veloce) e 34 (lenta) e una linea di segnale con periodo 5. L’indicatore mette in evidenza i punti in cui il momentum si indebolisce, segnalando possibili inversioni di trend. Regole per la corretta identificazione delle divergenze La divergenza rialzista è valida quando il prezzo forma massimi crescenti e l’i
FREE
Elliott Wave Labeler
Ivan Stefanov
Indicatori
Questo indicatore è uno strumento interattivo di etichettatura delle Onde di Elliott per MetaTrader 4 e 5. Consente all’utente di posizionare manualmente le etichette delle onde direttamente sul grafico, selezionando la dimensione dell’etichetta, il colore e il tipo di onda (correzioni ABC, impulsi a 5 onde o strutture WXY) da un menu sul grafico. Con un solo clic sul grafico, l’indicatore posiziona in modo sequenziale le etichette delle onde appropriate nel prezzo e nel tempo scelti, aiutando i
FREE
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
“Naturu” è un indicatore manuale che utilizza la simmetria della natura come algoritmo. Conquista il mercato con una strategia semplice e saggezza nascosta! Quando carichi l’indicatore, vedrai due linee: Top e Bottom. Clicca una volta su una linea per attivarla. Per spostarla, basta cliccare sulla candela dove vuoi posizionarla. Definisci un punto alto e un punto basso, e l’indicatore calcola automaticamente: Una zona magenta che mostra dove gli interessi di tori e orsi sono più vicini, ossia l
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
Indicatori
L'indicatore misura lo squilibrio tra tori e orsi in un periodo scelto e mostra una linea retta tra i due punti. Se i tori hanno più volume degli orsi, la linea diventa verde.  Se gli orsi hanno più volume, la linea diventa rossa. La linea mostra anche la differenza percentuale di volume. L'indicatore mostra gli stessi dati in una finestra separata. È possibile vedere anche il volume diviso. L'indicatore ha due modalità. A tale scopo, in alto a sinistra è presente un pulsante che,  - se n
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
2 SNAKES è un sistema di scalping di prima classe. Poiché gli inserimenti sono piuttosto precisi, è probabile che diventiate dipendenti da questo sistema molto rapidamente.  Avete 2 serpenti. Quando vedete una candela al di sopra o al di sotto di esse che non le tocca, questo è il vostro segnale di scalping. Se si utilizza un time frame più ampio, lo scalping può diventare trend following. Le serpentine sono calcolate con precisione in relazione allo stato attuale del mercato. NON SONO me
Elliott Wave Labeler MT4
Ivan Stefanov
Indicatori
Questo indicatore è uno strumento interattivo di etichettatura delle Onde di Elliott per MetaTrader 4 e 5. Consente all’utente di posizionare manualmente le etichette delle onde direttamente sul grafico, selezionando la dimensione dell’etichetta, il colore e il tipo di onda (correzioni ABC, impulsi a 5 onde o strutture WXY) da un menu sul grafico. Con un solo clic sul grafico, l’indicatore posiziona in modo sequenziale le etichette delle onde appropriate nel prezzo e nel tempo scelti, aiutando i
FREE
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Indicatori
L’indicatore analizza il volume da qualsiasi punto e calcola i livelli di esaurimento del mercato per quel volume. Linee principali di Meravith: Linea di esaurimento del volume rialzista – funge da obiettivo. Linea di esaurimento del volume ribassista – funge da obiettivo. Linea di tendenza – indica la tendenza del mercato. Cambia colore a seconda che il mercato sia rialzista o ribassista e funge da supporto di tendenza. Come utilizzarlo: fai doppio clic sulla linea verticale viola e spostala ne
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Indicatori
Livelli leggendari di William Gann in un indicatore MT5 completamente automatizzato. GANN Master individua le zone chiave in cui il prezzo è più probabile che si inverta o continui il trend, basandosi sui dati Daily, Weekly e Monthly. Funzionalità principali Pulsanti a clic singolo per il periodo: clicca Daily, Weekly o Monthly per tracciare istantaneamente le zone relative al giorno, alla settimana o al mese correnti Modalità Automatica e Manuale • Automatica: GANN Master calcola tutti i livell
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicatori
SENSE è un sistema automatizzato che combina metodi GANN selezionati con calcoli frattali. Il sistema ci dice dove aprire e chiudere le operazioni. Non è più necessario perdere tempo in calcoli complessi: SENSE fa tutto per voi. Basta installare l'indicatore. Principi di base: Il mercato è rialzista quando il prezzo è al di sopra delle linee bianche. Comprate sopra le linee bianche, fermatevi sotto Le linee verdi sono obiettivi al rialzo Il mercato è ribassista quando il prezzo è al di sott
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
Questo indicatore separa efficacemente il volume dei tick nel mercato forex in categorie rialziste e ribassiste. Inoltre, fornisce la funzionalità di calcolare e visualizzare la somma dei volumi dei tick rialzisti e ribassisti per qualsiasi periodo selezionato a scelta. È possibile regolare facilmente il periodo spostando le due linee blu sul grafico, consentendo un'analisi dei volumi personalizzabile e precisa, adatta alle proprie esigenze di trading. Se lo trovate utile, le vostre recensio
FREE
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
Indicatori
Balance Levels is an easy-to-use trading indicator that provides clear buy and sell signals along with dynamic price levels, helping traders plan their entries and exits with more confidence. The tool is highly flexible – it can be used as a standalone strategy or integrated into any existing trading system. It works on all timeframes and across all markets: Forex, Gold, Indices, Crypto, or Stocks. Balance Levels suits every trading style – from scalping and intraday, to swing trading and even l
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicatori
Questo indicatore si basa sull'esperienza pratica.  Inserite la data/ora del vostro top/bottom. Calcola il livello più visitato dal top/bottom fino al momento attuale. Si aggiorna automaticamente a ogni nuova candela. È possibile utilizzare contemporaneamente più indicatori per diversi trend e timeframe. La lunghezza è sempre tracciata dall'inizio del periodo fino al presente. Utile strumento PRO.
FREE
Balance Levels
Ivan Stefanov
Indicatori
Balance Levels è un indicatore di trading facile da usare che fornisce chiari segnali di acquisto e vendita insieme a livelli di prezzo dinamici, aiutando i trader a pianificare ingressi e uscite con maggiore sicurezza. Lo strumento è molto flessibile – può essere utilizzato come strategia autonoma oppure integrato in qualsiasi sistema di trading esistente. Funziona su tutti i timeframe e su tutti i mercati : Forex, Oro, Indici, Criptovalute o Azioni. Balance Levels si adatta a ogni stile di tra
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Indicatori
ENIGMERA: Il cuore del mercato Importante: La demo di MQL5.com funziona nel Strategy Tester e potrebbe non riflettere completamente le funzionalità di Enigmera. Consulta la descrizione, gli screenshot e il video per maggiori dettagli. Non esitare a inviarmi un messaggio se hai domande! Il codice dell'indicatore è stato completamente riscritto. La versione 3.0 aggiunge nuove funzionalità e corregge i bug accumulati dall'inizio dell'indicatore. Introduzione Questo indicatore e sistema di trading
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
L'indicatore LEVELSS mostra: - Zona rialzista e ribassista giornaliera. È visibile tutti i giorni dalle 00:00 alle 23:59.  - La zona rialzista e ribassista settimanale. È visibile da lunedì 0:00 a venerdì 23:59 ogni settimana. - Canale appositamente calcolato da un timeframe specifico che viene visualizzato su tutti gli altri timeframe. Per impostazione predefinita, si tratta del timeframe a 4 ore, che può essere modificato in qualsiasi altro timeframe si desideri operare. Viene calcolato senz
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
Gli obiettivi precisi di GANN sono calcolati secondo i suoi metodi collaudati e presentati chiaramente davanti a te. Questo strumento è progettato per rendere il trading più fluido e intuitivo. Spostando la linea bianca verso l'alto o quella verde verso il basso, capirai subito perché le tecniche di GANN rimangono influenti nel mondo del trading. Le strategie di GANN si concentrano sulla previsione dei movimenti di mercato con grande precisione, e questo strumento porta quel potere a portata di
Stefanov
Ivan Stefanov
Indicatori
The indicator displays support and resistance zones defined logically using the MACD. The entire concept is explained in the video, with specific examples shown. The indicator works on any instruments and timeframes. It does not repaint. After placing it on the chart, please go through all the timeframes sequentially, from monthly to 1-minute, so that all lines load correctly. After that, you can start using it. The concept is unique and has not been seen in other systems or indicators.
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicatori
L'indicatore FIFTY è ora disponibile in una versione automatizzata, eliminando la necessità di tracciare manualmente i livelli. Questa versione disegna automaticamente i livelli giornalieri, settimanali, mensili e annuali sul grafico, garantendo precisione e risparmiando tempo. Inoltre, sono presenti pulsanti per attivare o disattivare la visibilità di questi livelli, offrendo una personalizzazione completa. Per chi lo preferisce, la versione gratuita dell'indicatore rimane disponibile e complet
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Indicatori
“Naturu” è un indicatore manuale che utilizza la simmetria della natura come algoritmo. Conquista il mercato con una strategia semplice e saggezza nascosta! Quando carichi l’indicatore, vedrai due linee: Top e Bottom. Clicca una volta su una linea per attivarla. Per spostarla, basta cliccare sulla candela dove vuoi posizionarla. Definisci un punto alto e un punto basso, e l’indicatore calcola automaticamente: Una zona magenta che mostra dove gli interessi di tori e orsi sono più vicini, ossia l’
Horizont
Ivan Stefanov
Indicatori
Horizont è un sistema di trading che fornisce una configurazione completa di operazione: punto di ingresso, target 1, target 2 e stop loss, tutti calcolati automaticamente. Il sistema identifica automaticamente i massimi e i minimi del mercato e li collega per definire il trend attuale. Lei seleziona quale trend tradare e Horizont genera i relativi livelli di ingresso, target e stop. Il sistema include una gestione automatica del rischio. Controlla il saldo del conto, calcola il rischio e sugge
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Indicatori
ENIGMERA: Il nucleo del mercato (Questo è un indicatore manuale e contiene funzioni che potrebbero non essere supportate dall’attuale ambiente di test di MetaTrader) Introduzione Questo indicatore e sistema di trading rappresentano un approccio unico ai mercati finanziari. ENIGMERA utilizza cicli frattali per calcolare con precisione i livelli di supporto e resistenza. Mostra la fase autentica di accumulazione e fornisce direzione e obiettivi. È un sistema che funziona sia in tendenza che in fas
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Indicatori
L’indicatore evidenzia le zone in cui viene dichiarato interesse sul mercato , per poi mostrare la zona di accumulo degli ordini . Funziona come un book degli ordini su larga scala . Questo è l’indicatore per i grandi capitali . Le sue prestazioni sono eccezionali. Qualsiasi interesse ci sia nel mercato, lo vedrai chiaramente . (Questa è una versione completamente riscritta e automatizzata – non è più necessaria un’analisi manuale.) La velocità di transazione è un indicatore concettualmente nuo
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Indicatori
Uno dei pochi indicatori che calcola i livelli esclusivamente in base al prezzo. L’indicatore non è influenzato dai timeframe, dai trend o dai cicli di mercato. Uno degli indicatori più logici mai creati. L’indicatore FIFTY è ora disponibile in una versione automatica, che elimina la necessità di tracciare manualmente i livelli. Questa versione disegna automaticamente sul grafico i livelli giornalieri, settimanali, mensili e annuali, garantendo precisione e risparmio di tempo. Inoltre, sono pres
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Indicatori
SPEKULATOR è un sistema di trading manuale e un indicatore che ti aiuta a identificare le zone di supporto chiave e la direzione del mercato. Padroneggia il mercato con una strategia semplice e una saggezza nascosta. Selezioni un qualsiasi TOP e BOTTOM nel grafico, e l'indicatore disegna: Una zona di supporto per il tuo trend. Per una tendenza rialzista, appare una zona verde; per una tendenza ribassista, una zona rossa. La sensibilità della zona di supporto può essere regolata nelle impostazion
Time Zones 50
Ivan Stefanov
Indicatori
Time Zones Fifty L’indicatore risolve un problema fondamentale: Come dobbiamo contare il tempo? Quali zone usare, come e perché? È basato interamente sulla logica. Applicazione delle zone temporali Per applicare le zone temporali serve un punto di partenza. Questo punto deve essere definito logicamente, non scelto a caso. Alcuni scelgono di iniziare da: il primo giorno dell’anno, il primo giorno del mese, l’inizio di un trimestre o di una settimana. Ma ciò presuppone che l’attività del mercato s
Volume Equilibrium
Ivan Stefanov
Indicatori
L’indicatore Volume Equilibrium mostra i livelli in cui il volume rialzista è uguale al volume ribassista. Può calcolare questi livelli per ogni giorno, settimana, mese e anno. Quando il prezzo si trova sopra la linea, significa che il volume è dalla parte dei compratori e il mercato è rialzista. Quando il prezzo si trova sotto la linea, significa che il volume è dalla parte dei venditori e il mercato è ribassista. L’indicatore utilizza l’algoritmo dell’indicatore “Meravith” per calcolare i live
Filtro:
Nessuna recensione
Rispondi alla recensione