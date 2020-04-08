Meravith AUTO MT4

Meravith Auto è una versione automatizzata del sistema di trading Meravith.

L'indicatore è composto da una linea di tendenza che cambia colore. Quando è rialzista è verde, quando è ribassista è rossa. Questa è la linea di supporto del trend. Una linea di liquidità, dove il volume rialzista è uguale al volume ribassista. Una linea di deviazione rialzista tripla. Una linea di deviazione ribassista tripla. Punti viola e blu che indicano un volume elevato. Il punto viola indica un volume maggiore di due deviazioni dalla media, il punto blu di due deviazioni.

Come usarlo?

Linea di tendenza rialzista più liquidità sopra la linea di tendenza = trend rialzista. Ci aspettiamo che il mercato salga. Apriamo posizioni long.

Linea di tendenza ribassista più liquidità sotto la linea di tendenza = trend ribassista. Ci aspettiamo che il mercato scenda. Apriamo posizioni short.

Combinalo a tua scelta con altri indicatori.

Può essere utilizzato su qualsiasi coppia e su qualsiasi timeframe.

Potresti vedere risultati diversi con diversi broker a causa del volume che quotano.

I broker più grandi sono preferibili a causa del volume maggiore.

Qual è la differenza tra la versione automatica e quella manuale?

Nella versione manuale, abbiamo una valutazione del trend basata su massimi e minimi. Di conseguenza, offre anche livelli di esaurimento del volume sul mercato.

Nella versione automatica, abbiamo un periodo che cambia nelle diverse fasi del mercato. Può variare, essendo breve in alta volatilità e lungo in bassa volatilità. Qui non ci sono livelli di esaurimento, poiché non viene analizzato il trend, ma il periodo. Questa è la ragione per cui abbiamo deviazioni. Per impostazione predefinita, viene visualizzata la deviazione tripla.

Prima di acquistare, testare la versione demo nel tester di MetaTrader.