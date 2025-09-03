Meravith MT5

Göstergе, herhangi bir noktadan hacmi analiz eder ve bu hacim için piyasanın tükeniş seviyelerini hesaplar.

Meravith’in ana çizgileri:

Boğa hacim tükeniş çizgisi – hedef olarak kullanılır.

Ayı hacim tükeniş çizgisi – hedef olarak kullanılır.

Trend çizgisi – piyasa trendini gösterir. Piyasanın boğa mı ayı mı olduğuna bağlı olarak rengi değişir ve trend desteği görevi görür.

Nasıl kullanılır: Mor dikey çizgiye çift tıklayın ve istediğiniz konuma taşıyın.

Her şeyi analiz edebilirsiniz – trendleri ve düzeltmeleri. Göstergеyi yukarıya, aşağıya veya önemli gördüğünüz herhangi bir piyasa noktasına taşıyın. İyi bir yaklaşım, Meravith’i piyasanın tükeniş çizgileri arasında kaldığı bir yere yerleştirmektir; böylece takip edebileceğiniz net hedefleriniz olur.

Başlangıçtaki tükeniş çizgileri kırılırsa, yeni tükeniş çizgileri ortaya çıkar ve işlem yapabileceğiniz ek kanallar oluşur.

Tükeniş seviyesine ulaşıldığında, göstergеyi yeniden konumlandırabilir veya yeni tükeniş seviyelerini belirlemek için farklı bir zaman dilimine geçebilirsiniz.

Trend çizgisi ile hacim tükeniş çizgilerinden biri arasındaki mesafe ne kadar büyükse, o yöndeki hacim o kadar yüksektir. Trend çizgisi emir açma noktası olarak kullanılabilirken, tükeniş çizgileri kâr al noktaları olarak kullanılabilir.

Meravith, grafik üzerinde düğmeler içerir, bu da kullanımı çok daha kolay ve hızlı hale getirir – tüm temel işlevler doğrudan grafik üzerinden değiştirilebilir. İşte her bir düğmenin işlevi:

DEV – Destek çizgisinden çift sapma gösterir; trend içinde yüksek hacim varsa ek destek seviyesi olarak kullanılabilir.

95% – Son 20 mumun %95’ini kapsayan bir eğri çizer. Fiyat bu seviyeyi kırarsa, hareket güçlü kabul edilir.

99% – 95% ile benzerdir, ancak son 20 mumun %99’unu kapsar. Bu bölgenin ötesindeki kırılma aşırı bir hareketi gösterir.

CH – Yapının daha iyi görselleştirilmesi için tam destek kanalını gösterir.

MID – Tüm hareketin orta noktasını (%50) işaretler, ayrıca %0 ve %100 seviyelerini de gösterir.

E – Meravith ve Enigmera modları arasında geçiş yapar. Bu, Enigmera’nın temel işlevlerine erişim sağlar.

Vd – Ortalama ile karşılaştırıldığında olağandışı derecede yüksek hacim sapmasına sahip mumları vurgular.

ON / OFF – Göstergеnin tamamını açar veya kapatır.

Öneriler:

Döviz çiftleri: Tüm çiftler, tüm piyasalar

Zaman dilimi: Tüm zaman dilimleri

Minimum depozito: Yok

Hesap türü: Sınırlama yok

Broker: Sınırlama yok

Satın almadan önce:

Bu ürün MetaTrader Strateji Test Cihazı’nda doğrudan test edilebilir.

Satın alma kararı vermeden önce, tercih ettiğiniz enstrümanlarda, zaman dilimlerinde ve piyasa koşullarında nasıl davrandığını keşfetmenizi şiddetle tavsiye ederim.

Sorularınız mı var veya açıklamaya mı ihtiyacınız var?

MQL5 üzerinden bana özel mesaj göndermekten çekinmeyin.

Size yardımcı olmak ve ürünün sunduğu her şeyi tam olarak anlamanızı sağlamak için açık bir rehberlik sunmaya hazırım.



