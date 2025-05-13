Transaction Speed MT5

5

Göstergemiz, piyasada ilgi gösterilen bölgeleri vurgular ve ardından emir birikim bölgelerini gösterir.
Büyük ölçekli bir emir defteri (order book) gibi çalışır.
Bu, büyük sermaye için geliştirilmiş bir göstergedir. Performansı olağanüstüdür.
Piyasada ne tür bir ilgi olursa olsun, onu görürsünüz.

(Bu, tamamen yeniden yazılmış ve otomatikleştirilmiş bir versiyondur – artık manuel analiz gerekmez.)
İşlem Hızı (Transaction Speed), piyasada büyük emirlerin nerede ve ne zaman biriktiğini gösteren ve bundan nasıl faydalanabileceğinizi ortaya koyan yeni nesil bir göstergedir.
Trend değişimlerini çok erken bir aşamada algılayabilir.
Forex piyasasında hacim (volume) kavramı genellikle yanlış anlaşılır. Gerçekte bu, zaman başına fiyat değişimi anlamına gelir.
Bu nedenle, doğru terim işlem hızıdır.
Burada önemli olan, nasıl düşündüğümüz, nasıl analiz ettiğimiz ve nasıl hareket ettiğimizdir.
Paradigma değişikliği son derece önemlidir.
Bu gösterge, Forex’teki hacim anlayışını tamamen yeniden tanımlar ve mantıklı bir yapıya kavuşturarak, benzersiz ve kesin bir araç haline getirir.

Nasıl Kullanılır:

Göstergenin varsayılan ayarı otomatik moddur, böylece tüm zaman dilimlerinde bağımsız olarak kullanılabilir.
Manuel moda geçmek isterseniz, sadece Auto / Manual Mode düğmesine tıklamanız yeterlidir.

Manuel modda tüm hesaplamalar 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren başlar.
Bu tarihi istediğiniz gibi değiştirebilir ve farklı analiz sonuçları elde edebilirsiniz.
İdeal veri aralığı 4 ila 6 ay arasıdır.
Bu sayede birçok piyasa döngüsünü kapsayabilir ve güçlü bir temel elde edersiniz.
Dönem uzadıkça, oluşan bölge sayısı azalır.

Piyasada belirgin bir ilgi gösterildiğinde, bu bölge mor bir dikdörtgen ile işaretlenir.
Sonrasında emir birikim bölgesi görünür.

  • Eğer piyasa bu bölgenin üzerine çıkarsa, trend yukarı yönlü kabul edilir ve bölge yeşile döner.

  • Eğer piyasa aşağı kırarsa, trend aşağı yönlü olur ve bölge kırmızıya döner.

Bir mum çubuğu, bölge sınırlarına dokunmadan tamamen bölgenin dışında kapanıyorsa, bu gerçek bir kırılma (breakout) olarak değerlendirilir.

Eğer bir mum çubuğu tamamen emir birikim bölgesinin dışında oluşuyorsa, bu piyasa yönünü gösteren net bir kırılma sinyalidir.
Trend, karşı yönde bir kırılma olana kadar ya da yeni bir ilgi bölgesi ortaya çıkana kadar geçerliliğini korur.

"Bölgeden bölgeye" işlem yapabilirsiniz:

Örnek 1:
Emir birikim bölgesi kırıldığında, piyasa yönünde pozisyon açın.

Örnek 2:
4 saatlik grafikte yukarı yönlü bir kırılma oldu ve piyasa yükseldi. Daha sonra 1 saatlik zaman diliminde yeni bir bölge oluştu.
Pozisyonunuzu kapatabilir ve 1 saatlik bölgeden yeni yön sinyali almayı bekleyebilirsiniz.

Örnek 3:
Bir bölgenin içindeyseniz, bölgenin üstünden satış, altından alış yapabilirsiniz.
Bu bir yatay (range) işlem stratejisidir, ancak daha risklidir.
Göstergenin tersine işlem yapmayın! Asla!

Eğer bir bölge her iki yönden de kırılırsa, yüksek volatilite uyarısı (High Volatility Alert) alırsınız.

Bunlar paranın izleridir.
Ve bunlar çıplak gözle görülemez, çünkü Forex'te yalnızca tick hacmi gözükür ve bu büyük bir yanılgıdır.
İşte bu işlem hızı göstergesi, tick hacmini gerçek piyasa aktivitesine çevirir.

Bu, ileri düzey analizler için tasarlanmış son derece ciddi bir araçtır.

Öneriler:

  • Döviz çiftleri: Sadece yüksek tick hacmine sahip enstrümanlar — EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD vb.

  • Zaman dilimleri: Tüm zaman dilimleri uygundur

  • Minimum depozito: Gerekli değil

  • Hesap türü: Sınırlama yok

  • Brokerlar: Sınırlama yok, ancak yüksek hacimli büyük brokerlar önerilir

Saf bilim.


İncelemeler 2
Max2233
346
Max2233 2025.07.08 10:33 
 

I would like to compliment this work of art composed by IVAN, a very precise indicator and in combination with his other jewels created by him, trading has simply become simpler and more intuitive. A round of applause to IVAN.

Mase
1699
Mase 2025.05.29 14:17 
 

Simply perfect! In combination with Ivan's other technical indicators, it is a powerful tool. Warning: highly addictive, as the indicators bring so much joy and success. Highly recommended.

Önerilen ürünler
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Göstergeler
Range Directional Force Indicator – Designed for You to Optimize! The Range Directional Force Indicator is a cutting-edge tool designed to empower traders by visualizing market dynamics and directional strength. Built to offer insights into market trends and reversals, this indicator is an invaluable asset for traders seeking precision in their strategies. However, it is important to note that this indicator is not optimized, leaving room for you to tailor it to your unique trading preferences.
Pct Multi Probability Indicator Mt5
Fabio Albano
Göstergeler
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns, including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patter
Orbit Rage Final 2
BILLY ARANDUQUE ABCEDE
Uzman Danışmanlar
Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, a cutting-edge trading strategy meticulously designed around the bull/bear candle approach and divergence analysis. This powerful tool is engineered to empower you to shape the life you desire. To embark on this transformative journey, simply download and seamlessly integrate it into your MetaTrader 4 platform by placing it in the experts advisors folder. Orbit Rage Final revolutionizes trading by offering a risk-f
Mac Binary Options Signals MT5
Satya Prakash Mishra
Göstergeler
Mac-Binary option Signals is unique mathematical concept to trade iqoptions,binary,rocketoptions specter or any other binary options company 1 min 5 expiry run robot 30min everyday and fill profit and loss ratios inside mt2iq/mt2binary and run or 1min to 5min expiry ...go to setting in mt2iq robot allow otc and digital options. and select risk 500and profit 300$ per day it can stop automatically after profit or loss... If it can close after loss restart and Reset profit and loss button run again
Delta Profile Volume
Teresinha Moraes Correia
Göstergeler
Technical Description of the Indicator – Delta Profile for MetaTrader 5 The Delta Profile is an indicator developed for MetaTrader 5 focused on detailed analysis of volume flow within a defined range of candles. It organizes and displays information about the imbalance of positive volumes (associated with upward movements) and negative volumes (associated with downward movements) at different price levels. The result is a clear view of the chart points where the highest concentration of trades o
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Göstergeler
L'indicatore SMC Venom Model BPR è uno strumento professionale per i trader che operano nell'ambito del concetto di Smart Money (SMC). Identifica automaticamente due modelli chiave sul grafico dei prezzi: FVG   (Fair Value Gap) è una combinazione di tre candele, in cui c'è un gap tra la prima e la terza candela. Forma una zona tra livelli in cui non c'è supporto di volume, il che spesso porta a una correzione dei prezzi. BPR   (Balanced Price Range) è una combinazione di due modelli FVG che for
Cov echo trends indicator
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Manyal trading system, CovEchoTrend Robot, focuses on reliability and flexibility. By employing statistical analysis methods to study the relationships between the base indicator and market patterns, the system enables a deeper understanding of market processes. Intelligent pattern analysis: The application of statistical data processing helps identify key trend reversal points more accurately, signaling significant market shifts. Informed decision-making is based on the intersection of indicato
Ultimate Boom and Crash Spike Indicator
Hendrik Lodewyk Coetsee
Göstergeler
Ultimate Boom and Crash Indicator The Ultimate Boom and Crash Indicator is a cutting-edge tool developed by  Coetsee Digital , designed to identify potential spike opportunities in the market. Crafted for traders focusing on Deriv and Weltrade synthetic markets, this indicator is optimized to operate exclusively on the 3-minute (M3), 5-minute (M5), 15-minute (M15), 30-minute (M30), and 1-hour (H1) timeframes and supports only the following pairs: PainX 1200, PainX 999, PainX 800, PainX 600, Pai
Liquidity Oscillator
Paolo Scopazzo
3 (2)
Göstergeler
A powerful oscillator that provide Buy and Sell signals by calculating the investor liquidity. The more liquidity the more buy possibilities. The less liquidity the more sell possibilities. Please download the demo and run a backtest! HOW IT WORKS: The oscillator will put buy and sell arrow on the chart in runtime only . Top value is 95 to 100 -> Investors are ready to buy and you should follow. Bottom value is 5 to 0 -> Investors are ready to sell and you should follow. Alert + sound will appe
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Göstergeler
STRICTLY FOR BOOM INDEX ONLY!!!!! Here I bring the Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5 indicator. This indicator is made up of a combination of different trend indicators for entries and exits, for entries an orange arrow will paint on the chart below the current market and a red flag for closing of trades and it produces buy arrows only. When the orange arrow appears, it will appear along with it's sound to notify you. The 1H timeframe is recommended, don't use it anywhere else than on the 1H timefr
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Uzman Danışmanlar
MANUS PRO EA The Trading Revolution You've Been Waiting For Are you TIRED of watching other traders make consistent profits while your account bleeds red?   The financial markets don't wait for anyone – and neither should you. MANUS PRO isn't just another Expert Advisor... it's your   TICKET TO FINANCIAL FREEDOM . Why MANUS PRO is Different (And Why Everyone's Talking About It) FOR BEGINNERS: Your Trading Mentor That Never Sleeps Zero Learning Curve   – Install, activate, and watch it wo
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Göstergeler
Noize Absorption Index - is the manual trading system that measures the difference of pressure between bears forces and bulls forces. Green line - is a noize free index that showing curent situation. Zero value of index shows totally choppy/flat market.Values above zero level shows how powerfull bullish wave is and values below zero measures bearish forces.Up arrow appears on bearish market when it's ready to reverse, dn arrow appears on weak bullish market, as a result of reverse expectation.
Magic Finger Singal
Hui Zhao
5 (1)
Göstergeler
Magic Finger can help you identify trends and trading opportunities clearly. The finger points to the open position signal, and the discoloration line is confirmed by the trend. If you are a day trader, you can choose to trade during a period of active trading, referring to the discoloration line as the basis for the next order, finger signal as a filter. If you are a trend trader, you can choose a period above H1, wait for the appearance of the finger signal in the key price area, and enter th
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Göstergeler
Was: $249  Now: $149   Market Profile defines a number of day types that can help the trader to determine market behaviour. A key feature is the Value Area, representing the range of price action where 70% of trading took place. Understanding the Value Area can give traders valuable insight into market direction and establish the higher odds trade. It is an excellent addition to any system you may be using. Inspired by Jim Dalton’s book “Mind Over Markets”, this indicator is designed to suit the
GCA Scalping Ranges Indicator
James Peyton Jr Page
Göstergeler
General Description In the simplest terms this is a contrarian intra-day scalping system. Built to try and let correct trades run as far as possible and flip the trade when indicated. The indicator looks at historical daily trading ranges to lay out levels at which it takes long and short positions based on the statistical levels. The indicator is built around index futures, mainly around S&P and the DOW but can be used an any futures contract mainly using AMP Futures to trade. The indicator is
Neuro Resonance
Pawel Lozinski
Göstergeler
1. NeuroResonance v13.2 - Advanced Multi-Mode Analysis Indicator NeuroResonance is a sophisticated, multi-faceted trading indicator for MetaTrader 5 designed to provide non-repainting signals based on advanced market analysis. The indicator goes beyond traditional methods by integrating cycle analysis, market regime detection (trending vs. mean-reversion), and a proprietary Quantum State Collapse (QSC) engine to identify trading opportunities. It is designed as a comprehensive trading framework
Gann Squaring Out of Time and Price
Yardley Zuniga
Göstergeler
Gann Time–Price Square Cycles (MT5) This indicator applies the concept of time–price balance introduced by W.D. Gann. It detects price swings on the chart and projects Quarter, Half, and Full cycle time intervals forward, marking them with vertical lines. The tool is designed to help traders study the relationship between swing size and elapsed time directly on MT5 charts. Functions Detects swing highs and lows based on pivot depth and minimum swing size. Projects Quarter, Half, and Full harmon
Granite Anvil NQ MT5
Marco Mendez Antuña
Uzman Danışmanlar
This system was created for the NASDAQ-100 (NQ) in intraday trading (H1). Its logic is based on detecting breakouts after phases of relative calm and riding the momentum with risk management defined from the very start.The design was validated over 10 years of historical data, using in-sample/out-of-sample analysis, Walk Forward, and various robustness tests.It’s a slow, low-frequency bot that tends to trigger about ~9 times per month on average. It is aimed at experienced algorithmic traders w
FFx Watcher Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Göstergeler
The FFx Watcher PRO is a dashboard displaying on a single chart the current direction of up to 15 standard indicators and up to 21 timeframes. It has 2 different modes: Watcher mode: Multi Indicators User is able to select up to 15 indicators to be displayed User is able to select up to 21 timeframes to be displayed Watcher mode: Multi Pairs User is able to select any number of pairs/symbols User is able to select up to 21 timeframes to be displayed This mode uses one of the standard indicators
PipFinite Exit EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.86 (29)
Göstergeler
Did You Have A Profitable Trade But Suddenly Reversed? In a solid strategy, exiting a trade is equally important as entering. Exit EDGE helps maximize your current trade profit and avoid turning winning trades to losers. Never Miss An Exit Signal Again Monitor all pairs and timeframes in just 1 chart www.mql5.com/en/blogs/post/726558 How To Trade You can close your open trades as soon as you receive a signal Close your Buy orders if you receive an Exit Buy Signal. Close your Sell orders if
Fibaction
Abdelkhalek Orabi
Göstergeler
Indicator Name: Fibaction – price action candle Detector Description: Fibo Signal Boxes is a powerful Smart Money Concept (SMC)-inspired indicator that auto-detects price action candles. bullish hammers and shooting stars, then draws precise Fibonacci entry zones and multiple take-profit levels directly on the chart. as for the SL personally i use 40 pips rules  Key Features: Detects bullish hammer and shooting star reversal candles. Automatically draws Fibonacci entry and TP boxes. as
Argos Volumes HeatMap
Tomas Vasseur
Göstergeler
Before installing the HeatMap indicator make sure you are using a broker that gives you access to the Depth of market (DOM) !! This indicator creates a heatmap on your chart allowing you to see the buy or sell limit orders easily and in real time. You have the possibility to change the setting and the colors of the HeatMap in order to adapt to all markets and all charts. Here is an example of a setting you can use with the NASDAQ100 on the AMPGlobal broker :  https://www.youtube.com/watch?v=x0Y
WanaScalper
Isaac Wanasolo
1 (1)
Göstergeler
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Crash index scalping indicator
David Chokumanyara
Göstergeler
Crash 1000 Scalping Indicator for the Crash 1000 Deriv Synthetic Index. Introduction The Crash 1000 Scalping Indicator is a specialized tool designed for the Crash 1000 index on the Deriv Synthetic market. This indicator is particularly useful for scalping on the M1 timeframe, helping traders to identify precise entry and exit points for buy positions. It is designed to be non-repainting, providing clear signals with audible alerts and push notifications, and is compatible with mobile devices th
SignalTech
Yue Wang
Göstergeler
The key logic of SignalTech is generated by Artificial Intelligence. The machine learning module should continue optimizing the core logic on the server side to guarantee that SignalTech System can accurately track the market's movement.  SignalTech can generate AI based signals with Buy/Sell Arrows and Pop-Up/Sound Alerts. Each signal has clear Entry and stop Loss levels, which should be automatically flagged on the chart, as well as potential Targets 1, 2, and 3. SignalTech can work on EURU
PipFinite Breakout EDGE MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.81 (93)
Göstergeler
The Missing Edge You Need To Catch Breakouts Like A Pro. Follow a step-by-step system that detects the most powerful breakouts! Discover market patterns that generate massive rewards based on a proven and tested strategy. Unlock Your Serious Edge Important information here www.mql5.com/en/blogs/post/723208 The Reliable Expert Advisor Version Automate Breakout EDGE signals using "EA Breakout EDGE" Click Here Have access to the game changing strategy that will take your trading to the next l
Antique Trend
Nadiya Mirosh
Göstergeler
The Antique Trend Indicator is a revolutionary trend trading and filtering solution with all the important features of a trend tool built into one tool! The Antique Trend indicator is good for any trader, suitable for any trader both for Forex and binary options. There is no need to configure anything, everything has been perfected by time and experience, it works great during flats and trends. The Antique Trend indicator is a tool for technical analysis of financial markets, reflecting curren
ChoppyLenns
Marius Ovidiu Sunzuiana
Göstergeler
Choppy Market Detector — Trade Smarter, Not Harder Main Statement: 90% of traders lose money — not because they misread trends, but because they trade during choppy, indecisive markets. This premium indicator helps you avoid that trap by detecting when the market is choppy, so you can stay out of low-probability trades and protect your capital. What It Does: Identifies Choppy Conditions: Uses advanced volatility filters and price action analysis to detect sideways or erratic market be
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.5 (2)
Göstergeler
The volume profile indicator of the market + a smart oscillator. It works on almost all instruments-currency pairs, stocks, futures, cryptocurrency, on real volumes and on tick ones. You can set both the automatic definition of the profile range, for example, for a week or a month, etc., and set the range manually by moving the boundaries (two vertical lines red and blue). It is shown as a histogram. The width of the histogram at this level means, conditionally, the number of transactions condu
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Göstergeler
Ortalama geri dönüş ticareti için profesyonel ve nicel bir yaklaşım uygulayan benzersiz gösterge. Fiyatın tahmin edilebilir ve ölçülebilir bir şekilde ortalamaya döndüğü ve yön değiştirdiği gerçeğinden yararlanır, bu da nicel olmayan ticaret stratejilerinden büyük ölçüde daha iyi performans gösteren net giriş ve çıkış kurallarına izin verir. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Ticaret sinyallerini temizle Ticaret yapmak inanılmaz derecede kolay Özelleşt
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (2)
Göstergeler
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Göstergeler
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Pantera Indicator
Temirlan Kdyrkhan
5 (1)
Göstergeler
A tool for on-chart strategy backtesting and performance analysis. A utility for developing, debugging, and testing custom trading ideas and indicator functions. An indicator designed to quickly test trading concepts and visualize the effectiveness of different input parameters. An all-in-one sandbox for testing everything from simple crossovers to complex, multi-condition trading systems.
VTrende Pro
Andrii Diachenko
5 (1)
Göstergeler
VTrende Pro - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 waves -    S
Big Player Range
Thalles Nascimento De Carvalho
5 (3)
Göstergeler
BigPlayerRange – MT5 için En İyi Gösterge BigPlayerRange , MetaTrader 5 üzerinde Mini Endeks ve Mini Dolar için en iyi gösterge olarak kabul edilir. Bu güçlü araç, büyük oyuncuların stratejik faaliyet alanlarını vurgulayarak kurumsal teknik analizde yüksek hassasiyet sunar. BigPlayerRange Nasıl Kullanılır: Gösterge, alış bölgelerini (yeşil çizgi) ve satış bölgelerini (kırmızı çizgi) gösterir. Fiyat bu alanların dışına kapandığında trend oluşma olasılığı yüksektir. Yeşil çizginin üzerinde
MatadorGate
Metin Erkamoglu
Göstergeler
MATADOR Signal Suite — Quant Pro v3.57 (Indicator) Signal-only • Chart Overlay + Alerts (Popup/Push/JSON) • SMC+ (OB/FVG/BOS) + PA + HTF EMA • M1 - M5 XAUUSD, EURUSD ... focused, multi-symbol ready MATADOR_v3_57_User_Manual_Multilingual & Strategy Tester  https://drive.google.com/drive/folders/1fnR-uAx6GnoDai5YnYMwF5WIvsHlE39j?usp=sharing What is it? MATADOR is a multi-layer signal indicator with institutional-grade filtering. It does not open trades; instead it draws a trade plan (ENTRY/SL/TP1
Gann Swing Structure MT5
Kirill Borovskii
Göstergeler
This indicator is based on the mathematics of the great trader W.D. Ganna. With its help, you can easily find strong levels by analyzing swings to find the optimal entry point. The indicator works on all instruments and all timeframes. The indicator is fully manual and has control buttons. All you need to do is press the NEW button, a segment will appear, which you can place on any movement, swing or even 1 candle that you want to analyze. By placing the segment, press the OK button. A grid (th
TPTSyncX
Arief
Göstergeler
ÜCRETSİZ AUX Göstergesini, EA desteğini ve tam kılavuzu alın, lütfen ziyaret edin – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Trend'i Belirle. Deseni Oku. Girişi Zamanla. 30 Saniyede 3 Adım! Kolayca işlem yapın — analiz gerektirmez, Akıllı yardımcınız iş akışınızı basitleştirmeye hazır Artık grafik yüklemesi yok. Akıllı yönelim tespiti ile güvenle işlem yapın. Tüm para birimleri, kripto, hisse senetleri, metaller, endeksler ve herhangi bir zaman dilimi ile uyumludur. Sadece tıklayın ve yürütün
Gann Price Level MT5
Kirill Borovskii
Göstergeler
The indicator is designed to work on any trading platform. The program is based on proprietary algorithms and W.D.Ganna's mathematics, allowing you to calculate target levels of price movement based on three points with the highest degree of certainty. It is a great tool for stock trading. The indicator has three buttons: NEW - call up a triangle for calculation. DEL - delete the selected triangle. DELS - completely remove all constructions. The probability of achieving the goals is more than 80
Gann Zone Pro MT5
Kirill Borovskii
Göstergeler
This indicator identifies and displays zones, as it were areas of strength, where the price will unfold. The indicator can work on any chart, any instrument, at any timeframe. The indicator has two modes. The indicator is equipped with a control panel with buttons for convenience and split into two modes. Manual mode: To work with manual mode, you need to press the NEW button, a segment will appear. This segment is stretched over the movement and the LVL button is pressed. The level is displayed
Jeslyn MT5
Justine Kelechi Ekweh
Göstergeler
Bu, hem bir kafa derisi sistemi olarak hem de çok güçlü bir ivme kazanma stratejisi olarak Forex manual tüccarlarına, İkili opsiyon tüccarlarına veya otomasyon ticaretinde Universal EA'lar tarafından kullanılacak çok amaçlı bir sis temper. Bu, hem bir kafa derisi sistemi olarak hem de çok güçlü bir ivme kazanma stratejisi olarak Forex manual tüccarlarına, İkili opsiyon tüccarlarına veya otomasyon ticaretinde Universal EA'lar tarafından kullanılacak çok amaçlı bir sis temper. Jeslyn, yıllarca
IVISTscalp5
Vadym Zhukovskyi
5 (6)
Göstergeler
What's new about iVISTscalp5 forecast indicator (Version 10)? iVISTscalp5 is a unique nonlinear forecasting for a week ahead system for any financial instrument which executes fast scalping using time levels. iVISTscalp5 is a tool for easy study and understanding of financial market. 1) iVISTscalp5 forecast indicator has been completely rewritten into another programming language (C++), which has accelerated data loading and processing. As a result, a different graphical display of forecasts
Advance GannAngles MT5
Satya Prakash Mishra
Göstergeler
Core Concept: Naveen Saroha's Advanced time and price angles are drawn from significant highs or lows at specific geometric ratios that represent the relationship between price movement and time. The Main Gann Angles and Percentage together Most Important: 1x1 Angle : One units of price for one unit of time  1x2 Angle : One unit of price for two units of time  1x3 Angle 1x4 Angle 1x5 Angle 1x6 Angle 1x7 Angle 1x8 Angle: (45) : Eight unit of price for one unit of time - considered the most i
Non Repaint Trend Bands MetaTrader 5
Ravshan Chuliev
Göstergeler
Channel Trend Bands – A Comprehensive Indicator for Market Analysis MetaTrader 4 Version Simple to Use, Effective in Application User-Friendly and Suitable for All Traders This indicator stands out due to its straightforward functionality. Whether you're a beginner exploring the market or an experienced trader refining your strategy, this tool offers valuable insights. Using a   Triangular Moving Average (TMA)   with additional   ATR-based bands , it provides structured market data to support w
Multi Timeframe BB Kinvest
Jiri Kafka
Göstergeler
Çoklu Zaman Dilimi Bollinger Bantları Göstergesi MQL5 için Çoklu Zaman Dilimi Bollinger Bantları göstergemizle işlem analizinizi geliştirin! Bu güçlü araç, aynı dönem ayarını kullanarak beş farklı zaman diliminde Bollinger Bantlarını aynı anda görselleştirmenizi sağlar. Piyasa oynaklığı ve potansiyel trend dönüşleri hakkında bir bakışta daha net bir anlayış edinin. Çoklu zaman dilimi analizinizi basitleştirin ve daha bilinçli işlem kararları verin.
Ershov 38 parrots MT5
Aleksei Ershov
Göstergeler
The indicator is designed to close positions on the market in time. For example: to take profits ahead of schedule if the price has not reached TakeProfit, and the market is turning around. The indicator analyzes the momentum, not the trend. He does not give any information about the trend. The indicator is well suited for finding divergence. The Ershov 38 Parrots indicator dynamically adjusts to the market and detects price movement impulses of medium and high amplitude. It almost does not rea
Ultra short Second level Tick Candlestick Chart
Chuan Yu Qiu
Göstergeler
The Second-Level Tick Candlestick Generator is a professional-grade MT5 indicator tool specifically designed for high-frequency trading and short-term scalping. It can convert raw tick data into highly customizable second-level candlestick charts in real-time, helping traders accurately capture micro-market fluctuations and optimize entry and exit timing. This tool provides clear chart displays, allowing you to more intuitively identify price action patterns and improve trading decision efficien
Trend Compass MT5
Paul Edunyu Carissimo
Göstergeler
Trend Compass: All-in-One Trend Tracking The Trend Compass indicator is a sophisticated yet user-friendly trading tool designed for both novice and experienced traders. By combining multiple technical analysis approaches into one comprehensive package, it eliminates the need for multiple indicators cluttering your charts. Key Features: Multiple analysis modes including VSA for effort/result evaluation Dynamic trailing stops using fractal levels Seven color visualization options for clear market
Smooth price for Monarch
Konstantin Gruzdev
5 (1)
Göstergeler
The Smooth Price technical indicator is used for plotting a smoothed line as close to the price of the financial instrument as possible, and serves to eliminate its noise components. The indicator is part of the Monarch trading system, but here it is presented as an independent technical analysis tool. The indicator is based on the cluster digital filter , which, unlike the ClusterSMA , is applied directly to the price time series. Smooth Price does not redraw (except the very last, zero bar) an
Pan PrizMA CD Phase
Aleksey Panfilov
Göstergeler
The Expert Advisor and the video are attached in the Discussion tab . The robot applies only one order and strictly follows the signals to evaluate the indicator efficiency. Pan PrizMA CD Phase is an option based on the Pan PrizMA indicator. Details (in Russian). Averaging by a quadric-quartic polynomial increases the smoothness of lines, adds momentum and rhythm. Extrapolation by the sinusoid function near a constant allows adjusting the delay or lead of signals. The value of the phase - wave s
Trend strength classifier
Vladyslav Goshkov
Göstergeler
Классификатор силы тренда. Показания на истории не меняет. Изменяется классификация только незакрытого бара. По идее подобен полной системе ASCTrend, сигнальный модуль которой, точнее его аппроксимация в несколько "урезанном" виде, есть в свободном доступе, а также в терминале как сигнальный индикатор SilverTrend . Точной копией системы ASCTrend не является. Работает на всех инструментах и всех временных диапазонах. Индикатор использует несколько некоррелируемых между собой алгоритмов для класси
FFx Universal Strength Meter PRO MT5
Eric Venturi-Bloxs
Göstergeler
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
FFx Universal MTF Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Göstergeler
The FFx Universal MTF alerter shows on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the chosen indicator. 9 indicators mode (MACD-RSI-Stochastic-MA-ADX-Ichimoku-Candles-CCI-PSAR). Each can be applied multiple times on the same chart with different settings. Very easy to interpret. Confirm your BUY entries when most of the timeframes are showing green color. And confirm your SELL entries when most of the timeframes are showing red color. 2 Alert Options : input to s
FFx 4 Patterns Alerter MT5
Eric Venturi-Bloxs
Göstergeler
FFx Patterns Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss .... for any of the selected patterns (PinBar, Engulfing, InsideBar, OutsideBar) Below are the different options available: Multiple instances can be applied on the same chart to monitor different patterns Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs -
FFx Basket Scanner MT5
Eric Venturi-Bloxs
Göstergeler
MetaTrader 4 version available here : https://www.mql5.com/en/market/product/24881 FFx Basket Scanner is a global tool scanning all pairs and all timeframes over up to five indicators among the 16 available. You will clearly see which currencies to avoid trading and which ones to focus on. Once a currency goes into an extreme zone (e.g. 20/80%), you can trade the whole basket with great confidence. Another way to use it is to look at two currencies (weak vs strong) to find the best single pairs
FFx Pivot SR Suite Pro MT5
Eric Venturi-Bloxs
Göstergeler
MetaTrader 4 version available here: https://www.mql5.com/en/market/product/25793 FFx Pivot SR Suite PRO is a complete suite for support and resistance levels. Support and Resistance are the most used levels in all kinds of trading. Can be used to find reversal trend, to set targets and stop, etc. The indicator is fully flexible directly from the chart 4 periods to choose for the calculation: 4Hours, Daily, Weekly and Monthly 4 formulas to choose for the calculation: Classic, Camarilla, Fibonac
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Göstergeler
Premium seviye, %80'den fazla doğru tahmin doğruluğuna sahip benzersiz bir göstergedir! Bu gösterge en iyi Ticaret Uzmanları tarafından iki aydan uzun süredir test edilmiştir! Yazarın göstergesini başka hiçbir yerde bulamazsınız! Ekran görüntülerinden bu aracın doğruluğunu kendiniz görebilirsiniz! 1, sona erme süresi 1 mum olan ikili opsiyon ticareti için harikadır. 2 tüm döviz çiftleri, hisse senetleri, emtialar, kripto para birimleri üzerinde çalışır Talimatlar: Kırmızı ok göründüğü an
Pendiente de Precio
Cesar Juan Flores Navarro
Göstergeler
Indicador en base a la pendiente de la linea de precio, dibuja una línea de color cuando sube a base de los precios que previamente has sido procesados o linealizados, y cuando baja la pendiente la linea linealizada toma otro color. En este caso se a considerado 6 lineas de diferentes procesos desde pendientes largas hacia las cortas, observándose que cuando coincidan las pendientes se produce un máximo o mínimo, lo que a simple vista nos permitirá hacer una COMPRA O VENTA.
Yazarın diğer ürünleri
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Göstergeler
Göstergе, herhangi bir noktadan hacmi analiz eder ve bu hacim için piyasanın tükeniş seviyelerini hesaplar. Meravith’in ana çizgileri: Boğa hacim tükeniş çizgisi – hedef olarak kullanılır. Ayı hacim tükeniş çizgisi – hedef olarak kullanılır. Trend çizgisi – piyasa trendini gösterir. Piyasanın boğa mı ayı mı olduğuna bağlı olarak rengi değişir ve trend desteği görevi görür. Nasıl kullanılır: Mor dikey çizgiye çift tıklayın ve istediğiniz konuma taşıyın. Her şeyi analiz edebilirsiniz – trendleri v
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
Göstergeler
Balance Levels is an easy-to-use trading indicator that provides clear buy and sell signals along with dynamic price levels, helping traders plan their entries and exits with more confidence. The tool is highly flexible – it can be used as a standalone strategy or integrated into any existing trading system. It works on all timeframes and across all markets: Forex, Gold, Indices, Crypto, or Stocks. Balance Levels suits every trading style – from scalping and intraday, to swing trading and even l
Balance Levels
Ivan Stefanov
Göstergeler
Balance Levels, net alım ve satım sinyalleri ile dinamik fiyat seviyeleri sağlayan, kullanımı kolay bir işlem indikatörüdür. Bu sayede yatırımcılar giriş ve çıkışlarını daha güvenle planlayabilir. Araç son derece esnektir – bağımsız bir strateji olarak kullanılabilir veya mevcut herhangi bir işlem sistemine entegre edilebilir. Tüm zaman dilimlerinde ve tüm piyasalarda çalışır: Forex, Altın, Endeksler, Kripto Paralar veya Hisseler. Balance Levels her işlem tarzına uygundur – scalping , gün içi iş
Meravith
Ivan Stefanov
Göstergeler
Gösterge, her noktadan hacmi analiz eder ve bu hacim için piyasa tükenme seviyelerini hesaplar. Üç çizgiden oluşur: Boğa hacmi tükenme çizgisi Ayı hacmi tükenme çizgisi Piyasa trendini gösteren bir çizgi. Bu çizgi, piyasanın boğa mı yoksa ayı mı olduğunu yansıtacak şekilde rengini değiştirir. Piyasayı istediğiniz herhangi bir başlangıç noktasından analiz edebilirsiniz. Bir hacim tükenme çizgisine ulaşıldığında, bir sonraki analize başlamak için yeni bir nokta belirleyin. Herhangi bir şeyi analiz
Naturu
Ivan Stefanov
Göstergeler
“Naturu”, doğanın simetrisini algoritması olarak kullanan bir manuel indikatördür. Basit bir strateji ve gizli bilgelikle piyasayı fethedin! İndikatörü yüklediğinizde iki çizgi görürsünüz: Üst (Top) ve Alt (Bottom). Bir çizgiye tıklayarak aktifleştirin. Taşımak için, yerleştirmek istediğiniz mumun üzerine tıklayın. Bir tepe noktası ve bir dip noktası belirlersiniz, indikatör otomatik olarak hesaplar: Boğalar ve ayıların çıkarlarının en yakınlaştığı, destek veya direnç rolü oynaması en muhtemel b
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Göstergeler
ENIGMERA: Pazarın Kalbi Önemli: MQL5.com demosu Strategy Tester'da çalışır ve Enigmera'nın tüm işlevlerini tam olarak yansıtmayabilir. Daha fazla bilgi için açıklamayı, ekran görüntülerini ve videoyu kontrol edin. Herhangi bir sorunuz varsa, bana mesaj göndermekten çekinmeyin! Göstergenin kodu tamamen yeniden yazılmıştır. 3.0 sürümü, yeni işlevler ekler ve göstergenin başlangıcından bu yana biriken hataları giderir. Giriş Bu gösterge ve ticaret sistemi, finansal piyasalara dikkat çekici bir ya
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (3)
Göstergeler
Gösterge, seçilen bir dönem boyunca boğalar ve ayılar arasındaki dengesizliği ölçer ve iki nokta arasında düz bir çizgi gösterir. Boğalar ayılardan daha fazla hacme sahipse, çizgi yeşile döner.  Ayılar daha fazla hacme sahipse kırmızı olur. Çizgi ayrıca hacimdeki yüzde farkını da gösterir. Gösterge aynı verileri ayrı bir pencerede gösterir. Bölünmüş hacmi de görebilirsiniz. Göstergenin iki modu vardır. Bu amaçla, sol üstte bir düğme vardır,  - basılı değilse, piyasadaki rastgele bir nokta
MACD divergency
Ivan Stefanov
Göstergeler
Bu gösterge, fiyat hareketleri ile MACD histogramı arasındaki yükseliş ve düşüş uyumsuzluklarını (divergence) doğru bir şekilde tespit eder. Kullanılan üssel hareketli ortalamalar (EMA) periyotları 5 (hızlı) ve 34 (yavaş), sinyal hattı periyodu ise 5’tir. Gösterge, momentumin zayıfladığı noktaları vurgulayarak muhtemel trend dönüşlerine işaret eder. Doğru uyumsuzluk tespiti kuralları Yükseliş uyumsuzluğu, fiyat daha düşük dipler oluştururken MACD histogramı sıfır çizgisinin üzerinde aynı anda da
FREE
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Göstergeler
SENSE, seçilen GANN yöntemlerini fraktal hesaplamalarla birleştiren otomatik bir sistemdir. Sistem bize işlemlerin nerede açılacağını ve kapatılacağını söyler. Artık karmaşık hesaplamalarla zaman kaybetmenize gerek yok - SENSE sizin için her şeyi yapar. Sadece göstergeyi yükleyin. Temel ilkeler: Fiyat beyaz çizgilerin üzerinde olduğunda piyasa yükselişe geçer Beyaz çizgilerin üzerinde satın alın, altında durun Yeşil çizgiler yukarı yönlü hedeflerdir Fiyat beyaz çizgilerin altında olduğunda
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Göstergeler
Efsanevi William Gann seviyelerini tam otomatik MT5 indikatöründe. GANN Master, günlük, haftalık ve aylık verilere dayanarak fiyatın en muhtemel dönüş veya trend devamı bölgelerini tespit eder. Temel Özellikler Tek tıkla zaman periyodu: “Daily”, “Weekly” veya “Monthly” düğmesine tıklayarak bugünün, bu haftanın veya bu ayın zonlarını anında çizin Otomatik ve Manuel Modlar Otomatik : GANN Master tüm seviyeleri sizin için hesaplar—manuel girdi gerekmez Manuel : “Top” ve “Bottom” çizgilerini sürükle
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Göstergeler
SPEKULATOR, önemli destek bölgelerini ve piyasa yönünü belirlemenize yardımcı olan manuel bir ticaret sistemi ve göstergesidir. Basit bir strateji ve gizli bilgiyle piyasayı ustaca yönetin. Grafikte herhangi bir zirve (TOP) ve dip (BOTTOM) seçiyorsunuz, ardından gösterge şunları çizer: Trendinize göre bir destek bölgesi. Yükseliş trendi için yeşil bir bölge, düşüş trendi için kırmızı bir bölge görünür. Destek bölgesinin hassasiyeti, göstergenin ayarlarında ayarlanabilir. Bu bölge, seçtiğiniz tre
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
Bu gösterge, forex piyasasındaki tik hacmini etkin bir şekilde yükseliş ve düşüş kategorilerine ayırır. Ek olarak, seçtiğiniz herhangi bir dönem için yükseliş ve düşüş kene hacimlerinin toplamını hesaplama ve görüntüleme işlevselliği sağlar. Grafikteki iki mavi çizgiyi hareket ettirerek dönemi kolayca ayarlayabilir, ticaret ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir ve hassas hacim analizine izin verebilirsiniz. Eğer faydalı bulursanız yorumlarınız takdir edilecektir! Mutlu ticaretler!
FREE
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
LEVELSS göstergesi gösterir: - Günlük yükseliş ve düşüş bölgesi. Her gün 00:00 ile 23:59 arasında görülebilir.  - Haftalık yükseliş ve düşüş bölgesi. Her hafta Pazartesi 0:00'dan Cuma 23:59'a kadar görülebilir. - Diğer tüm zaman dilimlerinde görüntülenen belirli bir zaman diliminden özel olarak hesaplanan kanal. Varsayılan olarak, bu, işlem yapmak istediğiniz diğer zaman dilimine değiştirebileceğiniz 4 saatlik zaman dilimidir. Kesintisiz olarak hesaplanır. Ekranın sol üst köşesinde, bölgeleri
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
FIFTY göstergesi artık manuel seviye çizme ihtiyacını ortadan kaldıran otomatik bir versiyonla sunulmaktadır. Bu versiyon, günlük, haftalık, aylık ve yıllık seviyeleri otomatik olarak grafiğe çizer, böylece doğruluk sağlanır ve zaman tasarrufu yapılır. Ayrıca, bu seviyelerin görünürlüğünü açıp kapatmak için düğmeler mevcuttur, bu da tamamen özelleştirilebilir bir kullanım sunar. Manuel kullanımı tercih edenler için, göstergeyi ücretsiz versiyonu hâlâ mevcut olup tam işlevselliğe sahiptir. Böylec
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
Bu gösterge pratik deneyimlere dayanmaktadır.  En üst/en alt seviyenizin tarihini/saatini girin. Üstten/alttan mevcut ana kadar en çok ziyaret edilen seviyeyi hesaplar. Her yeni mumla otomatik olarak güncellenir. Farklı trendler ve zaman dilimleri için aynı anda birden fazla gösterge kullanabilirsiniz. Uzunluk her zaman döneminizin başlangıcından günümüze kadar çizilir. Yararlı PRO aracı.
FREE
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
2 SNAKES birinci sınıf bir scalping sistemidir. Girişler oldukça hassas olduğundan, bu sisteme çok hızlı bir şekilde bağımlı hale gelmeniz muhtemeldir.  2 yılanınız var. Üstlerinde veya altlarında onlara dokunmayan bir mum gördüğünüzde - bu sizin scalping sinyalinizdir. Daha büyük bir zaman çerçevesi kullanırsanız, scalping takip eden trend haline gelebilir. Yılanlar, piyasanın mevcut durumuna göre tam olarak hesaplanır. Hareketli ortalamalar DEĞİLDİR.  Pozisyonunuzu ne kadar süre tutacağ
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
GANN’ın kesin hedefleri, yıllarca test edilmiş yöntemlerine dayanarak hesaplanır ve karşınızda sunulur. Bu araç, ticareti daha kolay ve sezgisel hale getirmek için tasarlanmıştır. Beyaz çizgiyi yukarı veya yeşil çizgiyi aşağı doğru hareket ettirdiğinizde, GANN'ın tekniklerinin ticaret dünyasında neden hala etkili olduğunu hemen anlayacaksınız. GANN’ın stratejileri, piyasa hareketlerini yüksek bir doğrulukla tahmin etmeye odaklanır ve bu araç bu gücü parmaklarınızın ucuna getirir. İster deneyimli
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Göstergeler
“Naturu”, doğanın simetrisini algoritması olarak kullanan bir manuel indikatördür. Basit bir strateji ve gizli bilgelikle piyasayı fethedin! İndikatörü yüklediğinizde iki çizgi görürsünüz: Üst (Top) ve Alt (Bottom). Bir çizgiye tıklayarak aktifleştirin. Taşımak için, yerleştirmek istediğiniz mumun üzerine tıklayın. Bir tepe noktası ve bir dip noktası belirlersiniz, indikatör otomatik olarak hesaplar: Boğalar ve ayıların çıkarlarının en yakınlaştığı, destek veya direnç rolü oynaması en muhtemel b
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Göstergeler
ENIGMERA: Piyasanın Çekirdeği Giriş Bu gösterge ve alım-satım sistemi, finans piyasalarına olağanüstü bir yaklaşım sunar. ENIGMERA, destek ve direnç seviyelerini doğru hesaplamak için fraktal döngüler kullanır. Gerçek birikim fazını gösterir ve yön ile hedefler belirler. İster trendde, ister düzeltme sürecinde çalışır. Nasıl Çalışır Gösterge işlevlerinin çoğu, grafiğin sol tarafındaki düğmelerle kontrol edilir ve farklı piyasa koşullarına hızlı yanıt verir. Düğmeler ON/OFF – Tüm göstergeleri g
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Göstergeler
Fiyatlara dayalı seviyeleri hesaplayan nadir göstergelerden biridir. Bu gösterge zaman dilimlerinden, trendlerden veya piyasa döngülerinden etkilenmez. Şimdiye kadar oluşturulmuş en mantıklı göstergelerden biridir. FIFTY göstergesi artık otomatik bir versiyonla sunuluyor; bu da seviyeleri manuel olarak çizme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu versiyon, grafik üzerine günlük, haftalık, aylık ve yıllık seviyeleri otomatik olarak çizer; böylece hem doğruluk sağlanır hem de zaman kazandırır. Ayrıca,
Time Zones 50
Ivan Stefanov
Göstergeler
Time Zones Fifty Gösterge temel bir sorunu çözüyor: Zamanı nasıl saymalıyız? Hangi bölgeleri kullanmalıyız, nasıl ve neden? Tamamen mantığa dayalıdır. Zaman bölgelerinin uygulanması Zaman bölgelerini uygulamak için bir başlangıç noktası gerekir. Bu nokta rastgele değil, mantıksal olarak tanımlanmalıdır. Bazıları şu noktalardan başlamayı seçer: yılın ilk günü ayın ilk günü çeyrek ya da haftanın başlangıcı Ama bu, piyasa hareketlerinin her yıl aynı tarihte mutlaka tekrar edeceği anlamına gelir. Ör
Filtrele:
Max2233
346
Max2233 2025.07.08 10:33 
 

I would like to compliment this work of art composed by IVAN, a very precise indicator and in combination with his other jewels created by him, trading has simply become simpler and more intuitive. A round of applause to IVAN.

Mase
1699
Mase 2025.05.29 14:17 
 

Simply perfect! In combination with Ivan's other technical indicators, it is a powerful tool. Warning: highly addictive, as the indicators bring so much joy and success. Highly recommended.

İncelemeye yanıt