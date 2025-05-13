Transaction Speed MT5

Göstergemiz, piyasada ilgi gösterilen bölgeleri vurgular ve ardından emir birikim bölgelerini gösterir.

Büyük ölçekli bir emir defteri (order book) gibi çalışır.

Bu, büyük sermaye için geliştirilmiş bir göstergedir. Performansı olağanüstüdür.

Piyasada ne tür bir ilgi olursa olsun, onu görürsünüz.

(Bu, tamamen yeniden yazılmış ve otomatikleştirilmiş bir versiyondur – artık manuel analiz gerekmez.)

İşlem Hızı (Transaction Speed), piyasada büyük emirlerin nerede ve ne zaman biriktiğini gösteren ve bundan nasıl faydalanabileceğinizi ortaya koyan yeni nesil bir göstergedir.

Trend değişimlerini çok erken bir aşamada algılayabilir.

Forex piyasasında hacim (volume) kavramı genellikle yanlış anlaşılır. Gerçekte bu, zaman başına fiyat değişimi anlamına gelir.

Bu nedenle, doğru terim işlem hızıdır.

Burada önemli olan, nasıl düşündüğümüz, nasıl analiz ettiğimiz ve nasıl hareket ettiğimizdir.

Paradigma değişikliği son derece önemlidir.

Bu gösterge, Forex’teki hacim anlayışını tamamen yeniden tanımlar ve mantıklı bir yapıya kavuşturarak, benzersiz ve kesin bir araç haline getirir.

Nasıl Kullanılır:

Göstergenin varsayılan ayarı otomatik moddur, böylece tüm zaman dilimlerinde bağımsız olarak kullanılabilir.

Manuel moda geçmek isterseniz, sadece Auto / Manual Mode düğmesine tıklamanız yeterlidir.

Manuel modda tüm hesaplamalar 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren başlar.

Bu tarihi istediğiniz gibi değiştirebilir ve farklı analiz sonuçları elde edebilirsiniz.

İdeal veri aralığı 4 ila 6 ay arasıdır.

Bu sayede birçok piyasa döngüsünü kapsayabilir ve güçlü bir temel elde edersiniz.

Dönem uzadıkça, oluşan bölge sayısı azalır.

Piyasada belirgin bir ilgi gösterildiğinde, bu bölge mor bir dikdörtgen ile işaretlenir.

Sonrasında emir birikim bölgesi görünür.

Eğer piyasa bu bölgenin üzerine çıkarsa , trend yukarı yönlü kabul edilir ve bölge yeşile döner .

Eğer piyasa aşağı kırarsa, trend aşağı yönlü olur ve bölge kırmızıya döner.

Bir mum çubuğu, bölge sınırlarına dokunmadan tamamen bölgenin dışında kapanıyorsa, bu gerçek bir kırılma (breakout) olarak değerlendirilir.

Eğer bir mum çubuğu tamamen emir birikim bölgesinin dışında oluşuyorsa, bu piyasa yönünü gösteren net bir kırılma sinyalidir.

Trend, karşı yönde bir kırılma olana kadar ya da yeni bir ilgi bölgesi ortaya çıkana kadar geçerliliğini korur.

"Bölgeden bölgeye" işlem yapabilirsiniz:

Örnek 1:

Emir birikim bölgesi kırıldığında, piyasa yönünde pozisyon açın.

Örnek 2:

4 saatlik grafikte yukarı yönlü bir kırılma oldu ve piyasa yükseldi. Daha sonra 1 saatlik zaman diliminde yeni bir bölge oluştu.

Pozisyonunuzu kapatabilir ve 1 saatlik bölgeden yeni yön sinyali almayı bekleyebilirsiniz.

Örnek 3:

Bir bölgenin içindeyseniz, bölgenin üstünden satış, altından alış yapabilirsiniz.

Bu bir yatay (range) işlem stratejisidir, ancak daha risklidir.

Göstergenin tersine işlem yapmayın! Asla!

Eğer bir bölge her iki yönden de kırılırsa, yüksek volatilite uyarısı (High Volatility Alert) alırsınız.

Bunlar paranın izleridir.

Ve bunlar çıplak gözle görülemez, çünkü Forex'te yalnızca tick hacmi gözükür ve bu büyük bir yanılgıdır.

İşte bu işlem hızı göstergesi, tick hacmini gerçek piyasa aktivitesine çevirir.

Bu, ileri düzey analizler için tasarlanmış son derece ciddi bir araçtır.

Öneriler:

Döviz çiftleri : Sadece yüksek tick hacmine sahip enstrümanlar — EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD vb.

Zaman dilimleri : Tüm zaman dilimleri uygundur

Minimum depozito : Gerekli değil

Hesap türü : Sınırlama yok

Brokerlar: Sınırlama yok, ancak yüksek hacimli büyük brokerlar önerilir

Saf bilim.



