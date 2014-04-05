RSI adaptive MT5

Gelişmiş momentum osilatörü, daha doğru aşırı alım ve aşırı satım sinyalleri için periyodunu piyasa oynaklığına göre otomatik olarak ayarlar. Çalışma Prensibi: Gösterge, yüksek oynaklıkta kısalan ve düşük oynaklıkta uzayan uyarlanabilir bir periyot hesaplaması kullanır. Bu dinamik ayar, piyasa trend halindeyken daha hızlı sinyaller sağlar ve yatay piyasa koşullarında yanlış sinyalleri azaltır. RSI değeri, bu değişken periyoda göre hesaplanır, bu da onu mevcut piyasa koşullarına daha duyarlı hale getirir. Geleneksel 30 (aşırı satım) ve 70 (aşırı alım) seviyeleri kullanılır, ancak uyarlanabilir yapı, bu seviyelere daha anlamlı bir şekilde ulaşıldığı anlamına gelir. Temel Özellikler: Piyasa oynaklığına göre otomatik hesaplama periyodu ayarlama, Grafik üzerinde alım / satım anları için oklar, Renkli osilatör - 50 üzeri yeşil, 50 altı kırmızı, Trend piyasalarında daha hızlı tepki, Yatay piyasalarda daha az yanlış sinyal, Repaint yapmayan gösterge - mum kapandıktan sonra değerler sabit kalır, Tüm zaman dilimlerinde ve tüm piyasalarda çalışır.

