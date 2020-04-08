Meravith AUTO MT4

Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith.

O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul em dois desvios.

Como usar?

Linha de tendência altista mais liquidez acima da linha de tendência equivale a uma tendência altista. Esperamos que o mercado se mova para cima. Abrimos posições longas.

Linha de tendência baixista mais liquidez abaixo da linha de tendência equivale a uma tendência baixista. Esperamos que o mercado se mova para baixo. Abrimos posições curtas.

Combine conforme sua escolha com outros indicadores.
Pode ser utilizado em qualquer par e em qualquer timeframe.
Você pode ver resultados diferentes com diferentes corretoras devido ao volume que elas cotam.
Corretoras maiores são preferíveis devido ao maior volume.

Qual é a diferença entre as versões automática e manual?

Na versão manual, temos uma avaliação da tendência com base em topos e fundos. Consequentemente, ela também oferece níveis de exaustão de volume no mercado.

Na versão automática, temos um período que muda nas diferentes fases do mercado. Ele pode variar, sendo curto em alta volatilidade e longo em baixa volatilidade. Aqui não há níveis de exaustão, pois não se analisa uma tendência, mas sim um período. Esta é a razão pela qual temos desvios. Por padrão, o desvio triplo é exibido.

Antes de comprar, teste a versão demo no testador do MetaTrader.


