FIFTY göstergesi artık manuel seviye çizme ihtiyacını ortadan kaldıran otomatik bir versiyonla sunulmaktadır. Bu versiyon, günlük, haftalık, aylık ve yıllık seviyeleri otomatik olarak grafiğe çizer, böylece doğruluk sağlanır ve zaman tasarrufu yapılır. Ayrıca, bu seviyelerin görünürlüğünü açıp kapatmak için düğmeler mevcuttur, bu da tamamen özelleştirilebilir bir kullanım sunar. Manuel kullanımı tercih edenler için, göstergeyi ücretsiz versiyonu hâlâ mevcut olup tam işlevselliğe sahiptir. Böylece yatırımcılar, ihtiyaçlarına göre manuel veya otomatik araçlar arasında seçim yapabilirler.

En mantıklı göstergelerden biri.

Yüksek güvenilirlik.


lauro1956
5732
lauro1956 2025.02.10 11:39 
 

Very good indicator

smso9466eiou
152
smso9466eiou 2025.07.19 05:19 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Ivan Stefanov
4184
Geliştiriciden yanıt Ivan Stefanov 2025.07.23 11:51
smso9466eiou 2025.07.19 05:19 # EN
easily understand, clear and precise for trading direction Thank you!
lauro1956
5732
lauro1956 2025.02.10 11:39 
 

Very good indicator

Ivan Stefanov
4184
Geliştiriciden yanıt Ivan Stefanov 2025.07.23 11:51
Reply to review lauro1956 2025.02.10 11:39 # Very good indicator Thank you!
