Fifty Pro
- Göstergeler
- Ivan Stefanov
- Sürüm: 2.11
- Güncellendi: 24 Temmuz 2025
- Etkinleştirmeler: 20
FIFTY göstergesi artık manuel seviye çizme ihtiyacını ortadan kaldıran otomatik bir versiyonla sunulmaktadır. Bu versiyon, günlük, haftalık, aylık ve yıllık seviyeleri otomatik olarak grafiğe çizer, böylece doğruluk sağlanır ve zaman tasarrufu yapılır. Ayrıca, bu seviyelerin görünürlüğünü açıp kapatmak için düğmeler mevcuttur, bu da tamamen özelleştirilebilir bir kullanım sunar. Manuel kullanımı tercih edenler için, göstergeyi ücretsiz versiyonu hâlâ mevcut olup tam işlevselliğe sahiptir. Böylece yatırımcılar, ihtiyaçlarına göre manuel veya otomatik araçlar arasında seçim yapabilirler.
En mantıklı göstergelerden biri.
Yüksek güvenilirlik.
Very good indicator