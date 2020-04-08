Elliott Wave Labeler

Bu gösterge, MetaTrader 4 ve 5 için etkileşimli bir Elliott Dalga etiketleme aracıdır.
Kullanıcının, grafik üzerindeki menüden etiket boyutunu, rengini ve dalga türünü (ABC düzeltmeleri, 5 dalgalı impulslar veya WXY yapıları) seçerek dalga etiketlerini manuel olarak grafiğe yerleştirmesine olanak tanır.
Grafikte tek bir tıklamayla, gösterge seçilen fiyat ve zaman noktasına uygun dalga etiketlerini sırasıyla yerleştirir ve yatırımcıların Elliott Dalga yapılarını görsel olarak haritalandırmasına ve düzenlemesine yardımcı olur.

