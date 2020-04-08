Meravith AUTO MT4

Meravith Autoは、Meravithトレーディングシステムの自動化バージョンです。

このインジケーターは、色が変化するトレンドラインで構成されています。強気のときは緑色、弱気のときは赤色になります。これはトレンドのサポートラインです。強気の出来高と弱気の出来高が等しくなる流動性ライン。三重の強気デビエーションライン。三重の弱気デビエーションライン。大きな出来高を示す紫色と青色のドット。紫色のドットは平均出来高より2つのデビエーション分大きい出来高を示し、青色のドットは2つのデビエーションを示します。

使い方は？

強気のトレンドラインと、トレンドラインの上にある流動性は強気トレンドを示します。市場は上昇すると予想されます。ロングポジションを開きます。

弱気のトレンドラインと、トレンドラインの下にある流動性は弱気トレンドを示します。市場は下落すると予想されます。ショートポジションを開きます。

他のインジケーターと自由に組み合わせて使用できます。
どの通貨ペア、どの時間足でも使用できます。
ブローカーが提示する出来高の違いにより、結果が異なる場合があります。
出来高が多いため、大手ブローカーが推奨されます。

自動版と手動版の違いは何ですか？

手動版では、高値と安値に基づいてトレンドを評価します。そのため、市場における出来高の枯渇レベルも提供されます。

自動版では、市場の異なるフェーズに応じて変化する期間を使用します。高いボラティリティでは短く、低いボラティリティでは長くなる場合があります。ここではトレンドではなく期間を分析するため、枯渇レベルはありません。これがデビエーションを使用する理由です。デフォルトでは三重のデビエーションが表示されます。

購入前に、MetaTraderのテスターでデモ版をテストしてください。


おすすめのプロダクト
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
インディケータ
Alpha Trend signは私たちの取引システムを検証し、取引信号を明確に提示し、信号がドリフトすることはありません。 主な機能： •市場が活況を示している地域に応じて、指標に基づいて現在の相場がトレンド相場に属しているか、それとも揺れ相場に属しているかを直感的に判断することができる。 そして、指標の指示矢印に基づいて市場に切り込み、緑の矢印は購入を提示し、赤の矢印は販売を提示する。 •小周期変動による頻繁な取引信号の発生を回避するために、5分以上の時間周期で取引を行うことを推奨します。 •最適な取引タイミングを逃さないために、シグナルプロンプトをオンにすることもできます。 •本指標はトレンド相場をよく予測するだけでなく、幅広振動相場でも利益を得ることができる。 •本指標は大道至簡の原則に基づいており、異なる段階のトレーダーが使用するのに適している。 注意事項： •Alpha Trend signには明確な入退場信号があり、損失を与えないように逆位相操作を提案しない。 •Alpha Trend signは特に成熟した指標であり、デルのチー
LordChannel
Igor Pereira Calil
インディケータ
LordChannel is an indicator for META TRADER 4 for all forex pairs and financial market metals. The indicator is used to make detections of high/low channels, implementing a technical analysis on possible breakouts and making correct order entries. LordChannel sends signals such as buy and sell in the graphical analysis, it is important to emphasize that the importance of these signals are safe in TIME FRAMES M30, H1, H4. The indicator was created for using bullish/downtrend channels to compl
Adjustable Fractals Pro m
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
「Adjustable Fractals Pro」はフラクタルインジケーターの高度なバージョンで、非常に便利なトレーディングツールです。 - ご存知のとおり、標準フラクタル MT4 インジケーターには設定がまったくありません。これはトレーダーにとって非常に不便です。 - Adjustable Fractals Pro はその問題を解決しました。必要な設定がすべて揃っています: - インジケーターの調整可能な期間 (推奨値 - 7 以上)。 - 価格の高値/安値からの距離を調整可能。 - フラクタル矢印のデザインを調整可能。 - Info Spread Swap Display があり、接続された外国為替ペアの現在のスプレッドとスワップを表示します。 - ディスプレイには、口座残高、エクイティ、マージンも表示されます。 - Info Spread Swap Display はチャートのどのコーナーにも配置できます: 0 - 左上コーナー、1 - 右上、2 - 左下、3 - 右下。 - インジケーターにはモバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 高品質のトレーディングロボッ
Extremum Search
Svyatoslav Kucher
インディケータ
Extremum Search is designed to search for extremes, places where the price is likely to reverse and the current trend is likely to change to the opposite. With certain settings, the indicator can be used to define the current trend. The indicator works with any symbol provided that you have sufficient history data for a timeframe the indicator is launched at. It is recommended to attach Extremum Search on the timeframes from M1 to D1. Its calculations use 19 methods, which are selected by a cert
Trend Moment
Maryna Shulzhenko
インディケータ
Using the Trend Moment indicator, you can find not only overbought and oversold zones, but also be able to identify the strongest reversals of the current trend. This will take your trading to a whole new level. Forget about slipping in oscillators, be it Stochastic or RSI or any other oscillator. Trend Moment signals 100% do not redraw and do not require adjusting the parameters - the indicator will work equally well on any chart, even with default parameters.
Italo Trend Indicator
Italo Santana Gomes
4.76 (33)
インディケータ
BUY INDICATOR AND GET EA FOR FREE AS A BONUS + SOME OTHER GIFTS! ITALO TREND INDICATOR  is the best trend indicator on the market, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 7 years of experience on forex and many other markets. You know many trend indicators around the internet are not complete, does not help, and it's difficult to trade, but the Italo Trend Indicator is different , the Italo Trend Indicator shows the signal to buy or sell, to confirm the signal t
Trendlines Oscillator MT4
Cao Minh Quang
インディケータ
The   Trendlines Oscillator   helps traders identify trends and momentum based on the normalized distances between the current price and the most recently detected bullish and bearish trend lines. The indicator features bullish and bearish momentum, a signal line with crossings, and multiple smoothing options. USAGE The   Trendlines Oscillator   works by systematically: Identifying pivot highs and lows. Connecting pivots to form bullish (support) and bearish (resistance) trendlines. Measuring
Adjustable Fractals mt
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
「調整可能なフラクタル」はフラクタル インジケーターの高度なバージョンで、非常に便利なトレーディング ツールです。 - ご存知のとおり、標準フラクタル mt4 インジケーターには設定がまったくありません。これはトレーダーにとって非常に不便です。 - 調整可能なフラクタルは、この問題を解決しました。必要な設定がすべて揃っています。 - インジケーターの調整可能な期間 (推奨値 - 7 以上)。 - 価格の高値/安値からの距離を調整可能。 - フラクタル矢印のデザインを調整可能。 - インジケーターにはモバイルおよび PC アラートが組み込まれています。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この MQL5 Web サイトでのみ提供されるオリジナル製品です。
Trend Scanner
Vladimir Kalendzhyan
4.33 (6)
インディケータ
By purchasing this indicator, you have the right to receive a free copy of one of   my other indicator's or advisor’s!  (All future updates are included. No limits) . To get it , please contact me by  mql5 message ! The Trend Scanner trend line indicator displays the trend direction and its changes. The indicator works on all currency pairs and  timeframes. The indicator simultaneously displays multiple readings on the price chart: the support and resistance lines of the currency pair, the exist
StarSwing
Gabriele Tedeschi
インディケータ
StarSwing è un indicatore NO REPAINT che unisce in un unico strumento oscillatori e indicatori di forza.  I parametri esterni permettono di bilanciare il peso delle componenti e di regolare a proprio piacimento l'indicatore stesso. StarSwing, graficamente, è composto da segmenti di 2 colori: uno rappresentante il rialzo e uno il ribasso. Il colore non dipende dalla pura direzione del segmento ma dal trend di fondo calcolato dall'indicatore stesso. Sul grafico, si può far disegnare una media mobi
Nice Trade Point
Muhammed Emin Ugur
インディケータ
This    Nice Trade Point     indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not change.     Features and Suggestions Time Frame
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
インディケータ
QualifiedEngulfing - は ProEngulfing インジケーターの無料版です。 ProEngulfing - は Advance Engulf インジケーターの有料版で、 こちらからダウンロードできます。 ProEngulfing の無料版と有料版の違いは何ですか？無料版は1日に1つのシグナルの制限があります。 QualifiedEngulfingをご紹介します - あなたのMT4用のプロフェッショナルエンゴルフパターンインジケーター Precisionの力を解放して、QualifiedEngulfingを使用して外国為替市場での資格のあるエンゴルフパターンを特定および強調する先進的なインジケーターです。MetaTrader 4用に開発されたQualifiedEngulfingは、外国為替市場のエンゴルフパターンを確認およびハイライトするために設計された切り立ったアプローチを提供し、取引の決定に対して最も信頼性の高いシグナルのみを受け取ることを確認します。 QualifiedEngulfingの動作方法： QualifiedEngulfingは、エンゴルフパター
FREE
Multi TimeFrames Bollinger Bands Signals
Valter Pegoraro
インディケータ
This indicator is based on the Bollinger Bands on one or more timeframes and on any Currency Cross Pair. The indicator generates an alert message when it detects a buy or sell signal. It also draws a vertical bar on the price chart: green for buy or red for sell, white if flat. Alert messages and Vertical bars for BUY or SELL, are generated when the Bollinger Bands is consistent for all chosen timeframes else a FLAT signal is generated. In addition, the Multi TimeFrames Bollinger Bands Signals i
WPR Breakout SW
Mohamed Hassan Mohamed Hassan Alsherbiny
インディケータ
When prices breakout resistance levels are combined with Larry Williams' Percent Range oscillator "WPR" breaks out its historical resistance levels then higher chances emerges to record farther prices. It's strongly encouraged to confirm price breakout with oscillator breakout since they have comparable effects to price breaking support and resistance levels; certainly short trades will have the same perception. Concept is based on find swing levels which based on number of bars by each side to
FREE
Trend Ray
Andriy Sydoruk
インディケータ
The indicator shows the potential trend direction by cyclical-wave dependence. Thus, all the rays of the intersection will be optimal rays, in the direction of which the price is expected to move, taking into account the indicator period. Rays can be used as a direction for potential market movement. But we must not forget that the approach must be comprehensive, the indicator signals require additional information to enter the market.
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
インディケータ
The indicator detects and displays 3 Drives harmonic pattern (see the screenshot). The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by a pop-up window, a mobile notification and an email. The indicator highlights the process of the pattern formation and not just the complete pattern. In the former case, it is displayed in the contour triangles. After the pattern is com
KDJ divergence signals
Kaijun Wang
インディケータ
KDJ Index 4   交易实用必备工具指标 波浪自动计算指标,通道趋势交易 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT4版本 完美的趋势-波浪自动计算通道计算 , MT5版本 本地跟单复制交易 Easy And Fast Copy , MT4版本 Easy And Fast Copy , MT5版本 本地跟单复制交易 模拟试用 Easy And Fast Copy , MT4 模拟账号运行 Easy And Fast Copy , MT5 模拟账号运行 "Cooperative QQ:556024  "  "Cooperation wechat:556024"  "Cooperative email:556024@qq.com" 强烈推荐趋势指标, 波浪的标准自动计算   和   波浪的标准自动计算MT5版本     KDJ指标又叫 随机指标 ，是一种相当新颖、实用的技术分析指标，它起先用于期货市场的分析，后被广泛用于股市的中短期趋势分析，是期货和股票市场上最常用的技术分析工具。 随机指标KDJ一般是用于股票分析的统计体系，根据统计学原理，通过一个特定的周期（常为9日、9周等）
Previous Indicators Data MA Crossover
Che Jeib Che Said
5 (3)
インディケータ
PREVIOUS INDICATOR’S DATA MA CROSSOVER https://www.mql5.com/en/users/earobotkk/seller#products P/S: If you like this indicator, please rate it with 5 stars in the review section, this will increase its popularity so that other users will be benefited from using it. This indicator notifies and draws an arrow on the chart whenever    the MA line has crossed over its previous indicator’s data MA filtered by MA Trend.   It also displays total pips gained from all the entry set-ups. Setting ·   You c
FREE
Ichimoku Higher Time Frame mh
DMITRII GRIDASOV
インディケータ
Crypto_Forex インジケーター HTF Ichimoku for MT4。 - Ichimoku インジケーターは、最も強力なトレンド インジケーターの 1 つです。HTF は、Higher Time Frame を意味します。 - このインジケーターは、トレンド トレーダーや、プライス アクション エントリとの組み合わせに最適です。 - HTF Ichimoku インジケーターを使用すると、より高い時間枠の Ichimoku を現在のチャートに添付できます。 - 上昇トレンド - 赤い線が青い線より上 (両方の線が雲より上) / 下降トレンド - 赤い線が青い線より下 (両方の線が雲より下)。 - 価格が Ichimoku 雲の上部境界を突破した場合にのみ、買い注文を開きます。 - 価格が Ichimoku 雲の下部境界を突破した場合にのみ、売り注文を開きます。 - HTF Ichimoku インジケーターを使用すると、大きなトレンドを捉える機会が得られます。 高品質のトレーディングロボットとインジケーターをご覧になるにはここをクリックしてください! これは、この M
Ppr PA
Yury Emeliyanov
4.5 (2)
インディケータ
"Ppr PA" is a unique technical indicator created to identify "PPR" patterns on the currency charts of the MT4 trading platform. These patterns can indicate possible reversals or continuation of the trend, providing traders with valuable signals to enter the market. Features: Automatic PPR Detection:   The indicator automatically identifies and marks PPR patterns with arrows on the chart. Visual Signals:   Green and red arrows indicate the optimal points for buying and selling, respectively. Ar
FREE
Order Blocks Breaker
Suvashish Halder
5 (1)
インディケータ
Introducing Order Blocks Breaker , a brand-new way to identify and leverage order blocks in your trading strategy. After developing multiple order block tools with unique concepts, I’m proud to present this tool that takes things to the next level. Unlike previous tools, Order Blocks Breaker not only identifies order blocks but also highlights Breaker Order Blocks —key areas where the price is likely to retest after a breakout. MT5 -  https://www.mql5.com/en/market/product/124102/ This tool inco
Italo Levels Indicator
Italo Santana Gomes
5 (9)
インディケータ
BUY INDICATOR AND GET EA FOR FREE AS A BONUS + SOME OTHER GIFTS! ITALO LEVELS INDICATOR  is the best levels indicator ever created, and why is that? Using high volume zones on the market and Fibonacci the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 7 years of experience on forex and many other markets. You know many levels indicators around the internet are not complete, does not help, and it's difficult to trade, but the   Italo Levels Indicator is different , the Ital
Scalping Binary option Pro
Yaroslav Varankin
インディケータ
Scalping Binary Option Pro is an arrow indicator that is completely free from repainting . Although it may work incorrectly in strategy testers, its signals remain relevant for real trading. Signals: A red arrow pointing down indicates a selling opportunity, while a green arrow pointing up indicates a buying opportunity. Settings: All you need to adjust are the colors of the signal arrows and the sound alert for signal notifications. Usage Recommendations: It is best to use the indicator on hig
Veles ZigZag X
Gennady Mazur
インディケータ
Очень точный индикатор, с  его помощью очень легко определять барные паттерны. Это очередная разновидность ЗигЗага, за исключением, он не рисует текущую линию, которая может перерисоваться,если нарисовал конечную точку, по закрытому бару, то больше ее не изменяет - это означает смену направления и следующая точка будет другого цвета. Может быть применен как для определения основного движения, при использовании увеличенных параметров, так и непосредственно для входа с минимальным риском. Очень х
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
インディケータ
FlatBreakout (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT4 — GBPUSD Only FlatBreakout is the free version of the professional FlatBreakoutPro indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the GBPUSD pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of flat ranges (breakout,
FREE
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
インディケータ
The indicator detects and displays М. Gartley's Butterfly pattern. The pattern is plotted by the extreme values of the ZigZag indicator (included in the resources, no need to install). After detecting the pattern, the indicator notifies of that by the pop-up window, a mobile notification and an email. The pattern and wave parameters are displayed on the screenshots. The default parameters are used for demonstration purposes only in order to increase the amount of detected patterns. Parameters z
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
インディケータ
The Trend PA indicator uses   Price Action   and its own filtering algorithm to determine the trend. This approach helps to accurately determine entry points and the current trend on any timeframe. The indicator uses its own algorithm for analyzing price changes and Price Action. Which gives you the advantage of recognizing, without delay, a new nascent trend with fewer false positives. Trend filtering conditions can be selected in the settings individually for your trading style. The indicator
Xmaster formula indicator forex no repaint
Vadym Velychkov
インディケータ
Xmasterインジケーターの新しいより正確なバージョン。最も効果的で正確な式を得るために、世界中の200以上のトレーダーが、PCでこのインジケーターのさまざまな組み合わせの15,000以上のテストを実施しました。そしてここでは、正確なシグナルを表示し、再ペイントしない「Xmasterフォーミュラインジケーター外国為替再ペイントなし」インジケーターを紹介します。このインジケーターはまた、電子メールとプッシュによってトレーダーにシグナルを送信します。新しいティックが到着するたびに、75以上のパラメーターで市場を常に分析し、トレーダーに正確な売買シグナルを示します。また、このインディケータの助けを借りて、正しい方向で取引を開始するためにトレンドが現在どの方向に進んでいるかを確認できます。 新しい「Xmasterフォーミュラインジケーターforexno repaint」インジケーターはどのように機能し、古いバージョンと何が違うのですか？ まず第一に、それは世界中のさまざまなトレーダーによって15,000回以上テストされた最も最適化された市場分析アルゴリズムです。 第二に、このインジケーター
Scalping and dethatching
Andrey Kozak
インディケータ
" Scalping and dethatching " is a signal forex indicator for scalping, which visually shows the direction of the current trend on the chart. This indicator allows you to determine the direction of the current trend with an accuracy of up to 90% within 3 seconds after being added to the chart. The universality of the indicator lies in the fact that it works on all currency pairs. All currency pairs are subject to the same fundamental market laws, so the " Scalping and dethatching " indicator wor
FletBoxPush
Iurii Tokman
インディケータ
FletBoxPush   インディケータは、指定されたパラメータに従って価格変動のフラットエリアを決定します。 設定： TimeFrames-チャート期間の選択。 FlatPips-フラットを決定するためのポイントの制限 FlatBars-フラットを決定するためのバーの数の制限 CountBars-価格変動を分析するための履歴内のバーの数。0では履歴内のすべてのバーが分析されます。 色-フラットとして定義された価格セグメントの色 PriceTag-価格ラベルの追加図面 アラート-ユーザーデータを含むダイアログボックスを表示します テキスト-アラートのカスタムテキスト Send_Mail- [メール]タブの設定ウィンドウで指定されたアドレスにメールを送信します 件名-メールヘッダー Send_Notification- [通知]タブの設定ウィンドウでMetaQuotesIDが指定されているモバイル端末に通知を送信します。
このプロダクトを購入した人は以下も購入しています
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
インディケータ
Gann Made Easy は、ミスター・ギャンの理論を使用した取引の最良の原則に基づいた、プロフェッショナルで使いやすい外国為替取引システムです。 W・D・ガン。このインジケーターは、ストップロスとテイクプロフィットレベルを含む正確な買いと売りのシグナルを提供します。 PUSH通知を利用して外出先でも取引可能です。 購入後に私に連絡して、取引のヒント、ボーナス、および「GANN MADE EASY」EA アシスタントを無料で入手してください。 おそらく、ギャンの取引手法についてはすでに何度も聞いたことがあるでしょう。通常、ギャンの理論は初心者のトレーダーだけでなく、すでにある程度の取引経験がある人にとっても非常に複雑なものです。なぜなら、ギャンの取引手法は理論的にはそれほど簡単に適用できるものではないからです。私はその知識を磨き、最良の原則を私の外国為替インジケーターに組み込むために数年を費やしました。 このインジケーターは非常に簡単に適用できます。必要なのは、それをチャートに添付し、簡単な取引推奨事項に従うだけです。このインジケーターは常に市場分析の仕事を行い、取引の機会を探しま
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーのためのベストソリューション! このダッシュボードソフトウェアは、28の通貨ペアで動作しています。それは私達の主要な指標（高度な通貨の強さ28と高度な通貨インパルス）の2に基づいています。それは全体の外国為替市場の大きい概観を与えます。それは、すべての（9）時間枠で28の外国為替ペアのための高度な通貨の強さの値、通貨の動きの速度と信号を示しています。チャート上で1つのインディケータを使用して市場全体を観察し、トレンドやスキャルピングの機会をピンポイントで見つけることができたら、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 このインディケータには、強い通貨と弱い通貨の識別、潜在的な取引の識別と確認がより簡単になるような機能が搭載されています。このインディケータは、通貨の強さや弱さが増加しているか減少しているか、また、すべての時間枠でどのように機能しているかをグラフィカルに表示します。 新機能として、現在の市場環境の変化に適応するダイナミックなマーケットフィボナッチレベルが追加され、すでに当社のAdvanced
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
インディケータ
M1 SNIPER は使いやすいトレーディングインジケーターシステムです。M1時間足向けに設計された矢印インジケーターです。M1時間足でのスキャルピングのためのスタンドアロンシステムとして、また既存のトレーディングシステムの一部としても使用できます。このトレーディングシステムはM1時間足での取引に特化して設計されていますが、他の時間足でも使用できます。元々、この手法はXAUUSDとBTCUSDの取引用に設計しましたが、他の市場においても役立つと考えています。 インジケーターのシグナルは、トレンドの方向と逆方向に取引できます。インジケーターのシグナルを利用して両方向に取引するのに役立つ特別な取引テクニックをご紹介します。この手法は、特別な動的なサポートとレジスタンスの価格帯を利用することに基づいています。 ご購入後、M1 SNIPER矢印インジケーターをすぐにダウンロードできます。さらに、M1 SNIPERツールのすべてのユーザーに、以下のスクリーンショットに表示されているApollo Dynamic SRインジケーターを無料で提供しています。この2つのインジケーターを組み合わせることで
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
インディケータ
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY From 25TH DECEMBER -27th December MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS EVE SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
インディケータ
Dynamic Forex28 Navigator - 次世代の Forex 取引ツール。 現在 49% オフ。 Dynamic Forex28 Navigator は、長年人気のインジケーターを進化させたもので、3 つの機能を 1 つにまとめています。 Advanced Currency Strength28 インジケーター (レビュー 695 件)  + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (レビュー 520 件) + CS28 コンボ シグナル (ボーナス)。 インジケーターの詳細 https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 次世代の Strength インジケーターが提供するもの  オリジナルで気に入っていたすべての機能が、新機能と精度の向上によって強化されました。 主な機能: 独自の通貨強度計算式。 すべての時間枠でスムーズかつ正確な強度ライン。 トレンドの特定と正確なエントリーに最適です。 ダイナミックマーケットフィボナッチレベル (マーケットフィボナッチ)。 このインジケーターに固有
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
インディケータ
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
インディケータ
現在33％オフ 初心者にもエキスパートトレーダーにも最適なソリューション このインジケーターは独自の機能と新しい公式を多数内蔵しており、ユニークで高品質かつ手頃な取引ツールです。このアップデートでは、2つの時間枠ゾーンを表示できるようになります。より長いTFだけでなく、チャートTFとより長いTF（ネストゾーンを表示）の両方を表示できます。すべてのSupply Demandトレーダーの皆さんのお気に召すはずです。:) 重要情報の公開 Advanced Supply Demandの可能性を最大化するには、 https://www.mql5.com/ja/blogs/post/720245 にアクセスしてください。   エントリーまたはターゲットの正確なトリガーポイントを正確に特定できれば取引がどのように改善されるか想像してみてください。新しい基盤となるアルゴリズムに基づいて構築されているため、買い手と売り手の間の潜在的な不均衡をさらに簡単に特定できます。これは、最も強い需要と供給のゾーンと、過去のパフォーマンス（古いゾーンを表示）がグラフィカルに表現されるためです。これらの機能は、最適な
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
インディケータ
Apollo SR Master は、サポート/レジスタンスゾーンを利用した取引をより容易かつ確実にする特別な機能を備えたサポート/レジスタンスインジケーターです。このインジケーターは、ローカル価格の高値と安値を検出することで、タイムラグなしでリアルタイムにサポート/レジスタンスゾーンを計算します。そして、新たに形成されたSRゾーンを確認するために、インジケーターは特別なシグナルを表示します。このシグナルは、SRゾーンを実際の売りまたは買いシグナルとして考慮して使用できることを示します。この場合、SRゾーンの強度が高まり、SRエリアからの取引が成功する確率も高まります。これがこのインジケーターの基本的な考え方です。 SRゾーンは、ストップロスとテイクプロフィットの設定を容易にします。シグナルの方向に応じて、SRゾーンの上または下のスペースをストップロスとして設定できます。さらに、反対側のSRゾーンは、潜在的なテイクプロフィットエリアとして設定できます。 また、Apollo SRマスターインジケーターをご利用のすべてのユーザーには、「Apollo Price Action System」
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
インディケータ
Trend Ai indicatorは、トレンドの識別と実用的なエントリポイントと反転アラートを組み合わせることで、トレーダーの市場分析を強化する優れたツールです。 この指標は、ユーザーが自信と正確さで外国為替市場の複雑さをナビゲートすることを可能にします トレンドAiインジケーターは、主要なシグナル以外にも、プルバックやリトレースメント中に発生するセカンダリエントリポイントを識別し、トレーダーが確立されたトレンド内の価格修正を活用できるようにします。 重要な利点: *MT4およびMT5の仕事 *明確な買いまたは売りシグナル *再描画しません ·すべての資産で動作します 私はeaやセットをtelegram it詐欺で販売しないように注意してください。 すべての設定はここでブログで無料です。  重要！ 指示とボーナスを得るために購入後すぐに私に連絡してください！ 私の他のプロダクトと同様、実質操作の監視はここに見つけることができます: https://www.mql5.com/en/users/mechanic/seller&nbsp ; 設定および入力: すべての
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
インディケータ
現在26％オフ 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューション! このインジケーターは、独自の機能と新しい計算式を取り入れた、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールです。たった1枚のチャートで28の為替ペアの通貨強度を読み取ることができます。新しいトレンドやスキャルピングチャンスの引き金となるポイントを正確に特定することができるので、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアルはこちら  https://www.mql5.com/en/blogs/post/697384 これが最初の1本、オリジナルだ! 価値のないクローンを買わないでください。 特別な サブウィンドウの矢印で強い通貨の勢いを表示 GAPがあなたのトレードを導く! 基準通貨や気配値が売られすぎ・買われすぎのゾーン（外相フィボナッチレベル）にあるとき、個別チャートのメインウィンドウに警告表示。 通貨がレンジの外側から反落した場合、プルバック/リバーサルのアラート。 クロスパターンの特別なアラート 複数の時間枠を選択可能で、トレンドを素早く確認できます
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
インディケータ
現在20%OFF! このダッシュボードは、複数のシンボルと最大9つのタイムフレームで動作するソフトウェアの非常に強力な部分です。 このソフトは、弊社のメインインジケーター（ベストレビュー：Advanced Supply Demand）をベースにしています。    Advanced Supply Demand ダッシュボードは、素晴らしい概要を提供します。それは示しています。  ゾーン強度評価を含むフィルタリングされた需給値。 ゾーン内/ゾーンへのPips距離。 ネストされたゾーンがハイライトされます。 選択されたシンボルの4種類のアラートを全ての（9）時間枠で提供します。 それはあなたの個人的なニーズに合わせて高度に設定可能です。 あなたの利益! すべてのトレーダーにとって最も重要な質問です。 市場に参入するのに最適なレベルはどこか？ 成功のチャンスとリスク/リターンを得るために、強力な供給/需要ゾーン内またはその近くで取引を開始します。 損切りの最適な位置はどこですか？ 最も安全なのは、強力な供給/需要ゾーンの下/上にストップを置くことです。 最適な利益
RFI levels PRO
Roman Podpora
インディケータ
事前に指標   市場の反転レベルとゾーンを決定し 、価格がそのレベルに戻るのを待って、新しいトレンドの終わりではなく、始まりにエントリーできるようにします。 彼は示す   反転レベル   市場が方向転換を確認し、さらなる動きを形成する場所。 このインジケーターは再描画なしで動作し、あらゆる金融商品に最適化されており、       トレンドラインプロ   インジケータ。 すべての機器に対応する可逆構造スキャナー すべての取引商品を自動的に追跡し、すべての R 反転パターンを即座に識別して、LOGIC AI 信号がすでに存在する場所やその他の有用な情報を表示します。 Logic AI – エントリーポイントを表示するアシスタント 市場参入の最適なタイミングを判断するインテリジェントなシグナル。TPSproSYSTEMアルゴリズムを使用し、価格動向、トレンド、主要参加者の活動を分析します。 LOGIC AI が表示されるということは、市場状況が十分に整い、高い成功確率で取引の決定を下せる状態であることを意味します。 （R1-PRO）モードは、トレンドプロインジケーターからのトレンドの変化
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
インディケータ
FX Power: 通貨の強弱を分析して、より賢い取引を実現 概要 FX Power は主要通貨と金の実際の強弱をあらゆる市場状況で理解するための必須ツールです。強い通貨を買い、弱い通貨を売ることで、 FX Power は取引の意思決定を簡素化し、高い確率の取引機会を見出します。トレンドを追従する場合でも、極端なデルタ値を使用して反転を予測する場合でも、このツールはあなたの取引スタイルに完全に適応します。ただ取引するだけではなく、 FX Power で賢く取引をしましょう。 1. なぜ FX Power がトレーダーにとって非常に有益なのか 通貨と金のリアルタイム強弱分析 • FX Power は主要通貨と金の相対的な強弱を計算し、マーケットダイナミクスに関する明確な洞察を提供します。 • どの資産がリードしているか、または後れを取っているかを監視して、取引するペアを賢く選びましょう。 マルチタイムフレームの包括的なビュー • 短期、中期、長期のタイムフレームで通貨と金の強弱を追跡し、マーケットトレンドに基づいて取引戦略を調整できます。 • スキャルピングからスイングトレード
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
インディケータ
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Quantum Trend Sniper Indicator MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.69 (42)
インディケータ
ご紹介   クォンタム トレンド スナイパー インジケーターは 、トレンド反転を特定して取引する方法を変革する画期的な MQL5 インジケーターです。 13年以上の取引経験を持つ経験豊富なトレーダーのチームによって開発されました。     クォンタムトレンドスナイパーインジケーター   は、非常に高い精度でトレンドの反転を識別する革新的な方法で、あなたのトレーディングの旅を新たな高みに押し上げるように設計されています。 ***Quantum Trend Sniper Indicatorを購入すると、Quantum Breakout Indicatorを無料で入手できます!*** クォンタム ブレイクアウト インジケーターは、トレンドの反転を特定するとアラートを発し、矢印を示し、3 つのテイクプロフィットレベルを提案します。 初心者トレーダーにもプロのトレーダーにも適しています。 量子EAチャネル:       ここをクリック MT5のバージョン：       ここをクリック 推奨事項: 期間: すべての時間枠。最良の結果を得るには、M15、M30、H1 のタイム
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
インディケータ
トレンドラインプロ   市場の真の方向転換点を理解するのに役立ちます。この指標は、真のトレンド反転と主要プレーヤーが再び参入するポイントを示します。 分かりますか     BOSライン   複雑な設定や不要なノイズなしに、より長い時間足でのトレンドの変化と重要なレベルを把握できます。シグナルは再描画されず、バーが閉じた後もチャート上に残ります。 インジケーターが示す内容: 本当の変化   トレンド（BOSライン） 一度シグナルが現れたら、それは有効です！これは、リペイント機能を持つインジケーターとの重要な違いです。リペイント機能を持つインジケーターは、シグナルを発した後、それを変更し、資金の損失につながる可能性があります。これにより、より高い確率と精度で市場に参入できます。また、矢印が現れた後、目標値（利益確定）に達するか、反転シグナルが現れるまで、ローソク足の色を変更する機能もあります。 繰り返しエントリ       主要プレーヤーの補充 エントリーポイントを探す際の視覚的な明瞭性を向上させるため、最適な市場エントリーポイントが検索されるBUY/SELLゾーンを最初に表示するモジュ
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
インディケータ
PRO Renko Systemは、特別にRENKOチャートを取引するために設計された高精度の取引システムです。 これは、様々な取引商品に適用することができる普遍的なシステムです。 システムは効果的に正確な逆転信号へのアクセスを与えるいわゆる市場の騒音を中和する。 表示器は非常に使いやすく、信号の生成に責任がある1つの変数だけがあります。 あなたは簡単にお好みの任意の取引ツールとレンコバーのサイズにツールを適応させることができます。 私はいつもあなたが私のソフトウェアで収益性の高い取引を支援するために余分なサポートを提供する準備ができています！ 私はあなたに幸せで収益性の高い取引をしたいです！ ご購入後にご連絡ください！ 私はあなたに私のレンコチャートジェネレータを送信します。 私はまた、私の個人的な推奨事項やシステムの他のモジュールを無料で共有します！
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
インディケータ
Volatility Trend System - a trading system that gives signals for entries. The volatility system gives linear and point signals in the direction of the trend, as well as signals to exit it, without redrawing and delays. The trend indicator monitors the direction of the medium-term trend, shows the direction and its change. The signal indicator is based on changes in volatility and shows market entries. The indicator is equipped with several types of alerts. Can be applied to various trading ins
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
このインジケーターは、各ポイントのボリュームを分析し、そのボリュームに対する市場の疲労レベルを計算します。 インジケーターは3本のラインで構成されています： 強気のボリューム疲労ライン 弱気のボリューム疲労ライン 市場のトレンドを示すライン。このラインは、市場が強気か弱気かに応じて色が変わります。 任意の開始点から市場を分析できます。一度ボリューム疲労ラインに達したら、次の分析を開始するための新しいポイントを設定してください。 トレンドや修正を分析できます。良いアプローチは、トレンドラインに達したときや、トップやボトムがヒットしたときにインジケーターを移動させることです。 トレンドラインとボリューム疲労ラインの距離が大きいほど、その方向のボリュームは大きくなります。 トレンドラインはオーダーを開く場所として使用でき、疲労ラインは利益を取るために使用されます。 このシステムは非常にユニークですが、非常に直感的でもあります。 市場には同様の製品はありません。 使用に制限はありません。すべての市場およびすべての時間枠で適用できます。 重要：MetaTrader4のテスターで確認する際は、紫色
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
インディケータ
市場の2つの基本原則に基づく日中戦略。 このアルゴリズムは、追加のフィルターを使用したボリュームと価格の波の分析に基づいています。インディケータのインテリジェントアルゴリズムは、2つの市場要因が1つに結合した場合にのみシグナルを出します。インディケータは、より高い時間枠のデータを使用して、M1チャート上の特定の範囲の波を計算します。そして波を確認するために、インジケーターはボリュームによる分析を使用します。 このインディケータはレディトレーディングシステムです。トレーダーが必要とするのは、信号に従うことだけです。また、インジケーターはあなた自身の取引システムの基礎になることができます。取引はミニッツチャートでのみ行われます。 インジケーターがMTFの原則を使用しているという事実にもかかわらず、インジケーターのアルゴリズムは可能な限り安定しています。 購入後、必ず私に書いてください！私の取引設定と推奨事項をあなたと共有します！
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
インディケータ
現在20%OFF! 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューションです。 このインディケータは、エキゾチックペア・コモディティ・インデックス・先物など、あらゆるシンボルの通貨の強さを表示することに特化したインディケータです。金、銀、原油、DAX、US30、MXN、TRY、CNHなどの通貨の強さを表示するために、9行目にどのシンボルでも追加することができます。独自の機能を多数搭載し、新しい計算式を採用したため、ユニークで高品質、かつ手頃な価格のトレーディングツールとなっています。新しいトレンドやスキャルピングチャンスのトリガーポイントを正確に把握することができるため、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください。 ユーザーマニュアル：ここをクリック   https://www.mql5.com/en/blogs/post/708876 すべての時間枠に対応します。あなたはすぐにトレンドを見ることができるようになります! 新しいアルゴリズムに基づいて設計されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、8つの主要通貨と1つのシンボルの強弱
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
インディケータ
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. How to get this indicator for free: Learn more Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79--> 99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't underst
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
インディケータ
通貨強さウィザードは、取引を成功させるためのオールインワン ソリューションを提供する非常に強力な指標です。このインジケーターは、複数の時間枠のすべての通貨のデータを使用して、このまたはその外国為替ペアのパワーを計算します。このデータは、使いやすい通貨インデックスと通貨パワーラインの形式で表され、特定の通貨のパワーを確認するために使用できます。 必要なのは、取引したいチャートにインジケーターを接続することだけです。インジケーターは、取引する通貨の実際の強さを示します。このインジケーターは、トレンドに合わせて取引するときに有利に利用できる売買高の圧力の極値も示します。このインジケーターには、フィボナッチに基づく可能なターゲットも表示されます。 このインジケーターは、PUSH 通知を含むあらゆるタイプのアラートを提供します。 購入後ご連絡下さい。私の取引のヒントをあなたと共有し、素晴らしいボーナスインジケーターを無料で提供します! 幸せで有益な取引をお祈りします。
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
インディケータ
FX Volume：ブローカー視点で捉える本物の市場センチメント クイック概要 トレード手法をさらに高めたいとお考えですか？ FX Volume は、リテールトレーダーやブローカーのポジション状況をリアルタイムで提供します。これは、COTのような遅延レポートよりもはるかに早く知ることができます。安定した利益を目指す方も、さらなる優位性を求める方も、 FX Volume は大きな不均衡を見極め、ブレイクアウトを確認し、リスク管理を洗練させるのに役立ちます。今すぐ始めて、実際の出来高データがどのように意思決定を変革するかを体感してください！ 1. FX Volume がトレーダーにとって非常に有益な理由 高精度の早期警戒シグナル • 各通貨ペアを売買しているトレーダー数を、他者よりも早く、ほぼリアルタイムで把握できます。 • FX Volume は、複数のリテールブローカーから得られる本物の出来高データを収集し、分かりやすい形式で提供する 唯一 のツールです。 強力なリスク管理 • ロングやショートの大きな偏り（インバランス）を特定し、潜在的なトレンド転換を見逃しません。ストップ
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
インディケータ
トレンド指標は、金融市場での取引に使用されるテクニカル分析の領域の 1 つです。 Angular Trend Lines ー - トレンドの方向を総合的に判断し、エントリー シグナルを生成します。ろうそくの平均方向を平滑化するだけでなく トレンドラインの傾斜角度も使用します。傾斜角の基礎として、ガン角を構築する原理が採用されました。 テクニカル分析インジケーターは、ローソク足の平滑化とチャートの形状を組み合わせたものです。 トレンド ラインと矢印には 2 つの種類があります。赤い線と矢印は強気方向、紫の線と矢印は弱気方向です。 インジケーターの機能 このインジケーターは使いやすく、パラメータの設定も簡単で、トレンド分析や注文開始のシグナルの受信に使用できます。 インジケーターは再描画されず、ローソク足の終値に矢印が表示されます。 信号が発生したときに複数の種類のアラートを提供します。 あらゆる金融商品（外国為替、暗号通貨、貴金属、株式、指数）に使用できます。 このインジケーターは、どの時間枠やチャートでも機能します。 このインジケーターはプロセッサに負荷をかけない軽量アルゴリズム
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
インディケータ
このインジケーターを購入すると、プロ仕様のトレードマネージャーを無料で差し上げます。 まず第一に、このトレーディングシステムがノンリペイント、ノンリドロー、ノンラグのインジケーターであることを強調する価値がある。これにより、手動取引とロボット取引の両方に理想的なものになっています。 オンラインコース、マニュアル、プリセットのダウンロード。 「スマートトレンドトレーディングシステム MT5」は、新規および経験豊富なトレーダー向けにカスタマイズされた包括的なトレーディングソリューションです。10以上のプレミアムインジケーターを組み合わせ、7つ以上の堅実なトレーディング戦略を備えており、多様な市場状況に対応する多目的な選択肢となっています。 トレンドフォロー戦略：トレンドを効果的に乗り越えるための正確なエントリーとストップロス管理を提供します。 リバーサル戦略：潜在的なトレンドの反転を特定し、トレーダーがレンジ相場を活用できるようにします。 スキャルピング戦略：高速で正確なデイトレードおよび短期取引のために設計されています。 安定性：すべてのインジケーターはノンリペイント、ノンリドロー、ノ
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
インディケータ
このインジケーターは実践的なトレードに最適な自動波動分析のインジケーターです！ 場合... 注:   Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen) の命名規則の影響で、私は波のグレーディングに西洋の名前を使用することに慣れていません。基本的な波を ペン 、二次波のバンドを セグメント と名付けました。同時に、 セグメント にはトレンドの方向が指定されます (この命名方法は将来のノートで使用されます。最初に言っておきます)。ただし、アルゴリズムは曲がりくねった理論とはほとんど関係がないため、付けるべきではありません。これは、私の市場分析 によって要約された、絶えず変化する複雑な運用ルール を反映しています。 バンドは標準化され、人によって異なることがないよう定義されており、市場参入を厳密に分析する上で重要な役割を果たす人為的な干渉の描画方法が排除されています。 このインジケーターを使用することは、取引インターフェイスの美しさを改善することと同等であり、元の K ライン取引を放棄し、取引の新しいレベルに連れて行きます。また、宣伝の観点から顧客の認識も向上します。 イ
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (489)
インディケータ
現在31%オフ! 初心者やエキスパートトレーダーに最適なソリューション! このインジケータは、独自の機能と秘密の数式を組み込んだ、ユニークで高品質かつ手頃な価格のトレーディングツールです。たった1枚のチャートで28の通貨ペアのアラートを表示します。新しいトレンドやスキャルピングチャンスの引き金となるポイントを正確に把握することができるので、あなたのトレードがどのように改善されるか想像してみてください! 新しい基本的なアルゴリズムに基づいて構築されているため、潜在的な取引の特定と確認がより簡単になります。これは、通貨の強さや弱さが加速しているかどうかをグラフィカルに表示し、その加速のスピードを測定するためです。加速すると物事は明らかに速く進みますが、これはFX市場でも同じです。つまり、反対方向に加速している通貨をペアにすれば、利益を生む可能性のある取引を特定することができるのです。 通貨の勢いを示す縦の線と矢印は、あなたの取引の指針となるでしょう。 ダイナミックマーケットフィボナッチ23レベルはアラートトリガーとして使用され、市場の動きに適応します。もしインパルスが黄色のトリガ
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
インディケータ
Was: $299  Now: $99   Supply Demand uses previous price action to identify potential imbalances between buyers and sellers. The key is to identify the better odds zones, not just the untouched ones. Blahtech Supply Demand indicator delivers functionality previously unavailable on any trading platform. This 4-in-1 indicator not only highlights the higher probability zones using a multi-criteria strength engine, but also combines it with multi-timeframe trend analysis, previously confirmed swings
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (35)
インディケータ
Scalper Vault は、スキャルピングを成功させるために必要なすべてを提供するプロフェッショナルなスキャルピング システムです。このインジケーターは、外国為替およびバイナリー オプションのトレーダーが使用できる完全な取引システムです。推奨される時間枠は M5 です。 システムは、トレンドの方向に正確な矢印シグナルを提供します。また、トップとボトムのシグナルとギャン マーケット レベルも提供します。 インジケーターは、プッシュ通知を含むすべてのタイプのアラートを提供します。 インジケータの購入後にご連絡ください。私の個人的な取引の推奨事項と素晴らしいボーナス指標を無料で共有します! 幸せで有益な取引をお祈りします！
作者のその他のプロダクト
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
Meravith Autoは、Meravithトレーディングシステムの自動化バージョンです。 このインジケーターは、色が変化するトレンドラインで構成されています。強気のときは緑色、弱気のときは赤色になります。これはトレンドのサポートラインです。強気の出来高と弱気の出来高が等しくなる流動性ライン。三重の強気デビエーションライン。三重の弱気デビエーションライン。大きな出来高を示す紫色と青色のドット。紫色のドットは平均出来高より2つのデビエーション分大きい出来高を示し、青色のドットは2つのデビエーションを示します。 使い方は？ 強気のトレンドラインと、トレンドラインの上にある流動性は強気トレンドを示します。市場は上昇すると予想されます。ロングポジションを開きます。 弱気のトレンドラインと、トレンドラインの下にある流動性は弱気トレンドを示します。市場は下落すると予想されます。ショートポジションを開きます。 他のインジケーターと自由に組み合わせて使用できます。 どの通貨ペア、どの時間足でも使用できます。 ブローカーが提示する出来高の違いにより、結果が異なる場合があります。 出来高が多いため、大
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
このインジケーターは、各ポイントのボリュームを分析し、そのボリュームに対する市場の疲労レベルを計算します。 インジケーターは3本のラインで構成されています： 強気のボリューム疲労ライン 弱気のボリューム疲労ライン 市場のトレンドを示すライン。このラインは、市場が強気か弱気かに応じて色が変わります。 任意の開始点から市場を分析できます。一度ボリューム疲労ラインに達したら、次の分析を開始するための新しいポイントを設定してください。 トレンドや修正を分析できます。良いアプローチは、トレンドラインに達したときや、トップやボトムがヒットしたときにインジケーターを移動させることです。 トレンドラインとボリューム疲労ラインの距離が大きいほど、その方向のボリュームは大きくなります。 トレンドラインはオーダーを開く場所として使用でき、疲労ラインは利益を取るために使用されます。 このシステムは非常にユニークですが、非常に直感的でもあります。 市場には同様の製品はありません。 使用に制限はありません。すべての市場およびすべての時間枠で適用できます。 重要：MetaTrader4のテスターで確認する際は、紫色
MACD divergency
Ivan Stefanov
5 (2)
インディケータ
このインジケーターは、価格の動きとMACDヒストグラムの間の強気および弱気のダイバージェンスを正確に識別します。使用する指数移動平均（EMA）の期間は、5（速い）、34（遅い）、および信号線の期間は5です。このインジケーターは、モメンタムが弱まるポイントを強調表示し、トレンドの反転の可能性を示唆します。 正しいダイバージェンスの識別ルール： 強気のダイバージェンスは、価格がより低い安値を形成し、MACDヒストグラムがゼロラインの上で同時により高い安値を形成する場合に有効です。 弱気のダイバージェンスは、価格がより高い高値を形成し、MACDヒストグラムがゼロラインの下で同時により低い高値を形成する場合に有効です。 ヒストグラムの極値と価格の極値がゼロラインの同じ側に一致していない場合、ダイバージェンス信号は無効となります。これは誤った信号を引き起こす可能性があります。 このアプローチは、MACDダイバージェンス分析を適用するための最も正確で信頼性の高い方法です。 インジケーターの特徴： 確認された強気および弱気のダイバージェンスを明確にマークします。 MACDダイバージェンス検証ルール
FREE
Elliott Wave Labeler
Ivan Stefanov
インディケータ
このインジケーターは、MetaTrader 4 および 5 用のインタラクティブなエリオット波動ラベリングツールです。 チャート上のメニューから、ラベルのサイズ、色、波動の種類（ABC修正波、5波のインパルス、またはWXY構造）を選択し、チャート上に直接波動ラベルを手動で配置することができます。 チャートを1回クリックするだけで、選択した価格と時間の位置に適切な波動ラベルが順番に配置され、エリオット波動構造を視覚的に整理・把握するのに役立ちます。 気に入ったら評価してください！ このインジケーターは、MetaTrader 4 および 5 用のインタラクティブなエリオット波動ラベリングツールです。 チャート上のメニューから、ラベルのサイズ、色、波動の種類（ABC修正波、5波のインパルス、またはWXY構造）を選択し、チャート上に直接波動ラベルを手動で配置することができます。 チャートを1回クリックするだけで、選択した価格と時間の位置に適切な波動ラベルが順番に配置され、エリオット波動構造を視覚的に整理・把握するのに役立ちます。 気に入ったら評価してください！
FREE
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
「Naturu（ナチュル）」は自然の対称性をアルゴリズムとして用いる手動インジケーターです。 シンプルな戦略と隠された知恵でマーケットを制覇しましょう！ インジケーターを読み込むと、上側（Top）と下側（Bottom）の2本のラインが表示されます。 ラインを一度クリックするとアクティブ化され、移動させたいローソク足をクリックするだけでその位置に移動できます。 高値ポイントと安値ポイントを設定すると、インジケーターが自動的に以下を計算します： マゼンタのゾーン：ブル（買い勢）とベア（売り勢）の関心が最も接近する、サポート／レジスタンスになりやすいエリア グレーのゾーン：次に注目されるエリア アクア色のライン：ブルの価格目標 ゴールド色のライン：ベアの価格目標 手動インジケーターは完全なコントロールと柔軟性を提供し、リアルタイムの相場状況や個人の直感に応じてラインを調整できます。 価格の動きを自ら深く分析することで、サポートやレジスタンス、チャートパターンの形成を本質的に理解できます。 人間の判断を活かすことで、自動システムが誤認しがちなノイズを除去し、誤シグナルを減らします。 また、自分
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (4)
インディケータ
このインディケータは、選択した期間における強気と弱気の不均衡を測定し、2 点間の直線を示す。 強気派が弱気派より出来高が多ければ、線は緑色に変わる。 ベアの方が出来高が多い場合、線は赤になる。 線は、出来高の差のパーセンテージも示します。 このインジケーターは、同じデータを別ウィンドウで表示します。また、分割された出来高を見ることもできます。 このインジケーターには2つのモードがあります。 そのために、左上にボタンがあります、  - ボタンを押さなければ、市場の任意のポイントと現在の価格との間の不均衡を測定します。 - ボタンを押すと、市場の任意の2点間のバランスを測定できます。 このインディケータは、選択した期間における強気と弱気の不均衡を測定し、2 点間の直線を示す。 強気派が弱気派より出来高が多ければ、線は緑色に変わる。 ベアの方が出来高が多い場合、線は赤になる。 線は、出来高の差のパーセンテージも示します。 このインジケーターは、同じデータを別ウィンドウで表示します。また、分割された出来高を見ることもできます。 このインジケーターには2つのモードがあります
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
2 SNAKES  is a first class scalping system. As the entries are quite precise, you are likely to become addicted to this system very quickly.  You have 2 snakes. When you see a candle above or below them that does not touch them - that is your scalping signal. Then buy or sell at the green line or close. If you use a larger time frame, scalping can become trend following. The snakes are calculated precisely in relation to the current state of the market. They ARE NOT moving averages.  You decide
Elliott Wave Labeler MT4
Ivan Stefanov
インディケータ
このインジケーターは、MetaTrader 4 および 5 用のインタラクティブなエリオット波動ラベリングツールです。 チャート上のメニューから、ラベルのサイズ、色、波動の種類（ABC修正波、5波のインパルス、またはWXY構造）を選択し、チャート上に直接波動ラベルを手動で配置することができます。 チャートを1回クリックするだけで、選択した価格と時間の位置に適切な波動ラベルが順番に配置され、エリオット波動構造を視覚的に整理・把握するのに役立ちます。 気に入ったら評価してください！ このインジケーターは、MetaTrader 4 および 5 用のインタラクティブなエリオット波動ラベリングツールです。 チャート上のメニューから、ラベルのサイズ、色、波動の種類（ABC修正波、5波のインパルス、またはWXY構造）を選択し、チャート上に直接波動ラベルを手動で配置することができます。 チャートを1回クリックするだけで、選択した価格と時間の位置に適切な波動ラベルが順番に配置され、エリオット波動構造を視覚的に整理・把握するのに役立ちます。 気に入ったら評価してください！
FREE
Meravith MT5
Ivan Stefanov
インディケータ
インジケーターは任意のポイントから出来高を分析し、その出来高に対する市場のエグゾースト（疲労）レベルを計算します。 Meravith の主なライン: 強気出来高エグゾーストライン – 目標として機能します。 弱気出来高エグゾーストライン – 目標として機能します。 トレンドライン – 市場のトレンドを示します。市場が強気か弱気かに応じて色が変化し、トレンドサポートとして機能します。 使い方: 紫色の縦線をダブルクリックし、希望の位置に移動してください。 トレンドや調整など、あらゆるものを分析できます。インジケーターを市場の上部、下部、または重要と考える任意のポイントに移動します。良い方法は、市場がエグゾーストラインの間に位置するように Meravith を設定することです。こうすることで、追跡できる明確な目標を持つことができます。 初期のエグゾーストラインがブレイクされた場合、新しいエグゾーストラインが出現し、追加の取引可能なチャネルが形成されます。 エグゾーストに到達した後は、インジケーターの位置を変更するか、別の時間枠に切り替えて新しいエグゾーストレベルを特定できます。 トレンドラ
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
インディケータ
伝説のウィリアム・ギャン（William Gann）レベルを完全自動で表示するMT5用インジケーター。GANN Masterは日足・週足・月足のデータに基づき、価格が反転またはトレンド継続しやすい重要ゾーンを瞬時にプロットします。 主な機能 ワンクリック期間選択 ：Daily／Weekly／Monthlyボタンをクリックするだけで、当日・当週・当月のゾーンを即時表示 自動＆手動モード 自動モード ：GANN Masterがスイング高値・安値を自動検出し、すべてのギャンレベルを計算 手動モード ：チャート上のTopラインとBottomラインをドラッグして任意のスイングポイントを設定、レベルが即座に再計算 強気／弱気レベル ：買い／売りそれぞれのレベルを表示。線が接近すると強固なサポート／レジスタンスゾーンを示唆 幅広い銘柄対応 ：Forex、貴金属（例：ゴールド）、株価指数、暗号資産など高額商品にも対応。設定でアセットクラスを切り替えるだけでスケールと乗数が自動調整 ユーザーフレンドリーなインターフェース ：鮮やかな配色、見やすいラベル、直感的なボタン操作でリアルタイムにレベルを調整 ト
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
インディケータ
SENSEは、厳選されたGANN手法とフラクタル計算を組み合わせた自動システムです。このシステムは、どこで取引を開始し、どこで決済するかを教えてくれます。もう複雑な計算に時間を費やす必要はありません。インジケータをインストールするだけです。 基本原則： 価格が白い線の上にある時、市場は強気である。 白い線の上で買い、下で止める 緑線は上値目標 白い線より下にあるときは弱気。 白い線より下で売り、上で止める。 赤線は下値目標 緑または赤の線が二重になっている場合は、強いエリアであることを示す。 なぜSENSEなのか？ 利益目標 SENSEは自動的に利益確定のターゲットを設定し、取引の成功を最大化するお手伝いをします。 自動適応： このインディケータは、どのような時間枠に対しても自動的に再計算を行い、手動で調整する必要なく、正確で信頼性の高いシグナルを提供します。 スキャルピングにも最適です。 デモをチェック
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
このインディケータは、外為市場のティックボリュームを強気と弱気に効果 的に分けます。  さらに、選択した任意の期間の強気と弱気のティックボリュームの合計を計算し、表示する機能を提供します。  チャート上の2本の青い線を動かすことで簡単に期間を調整でき、お客様の取引ニーズに合わせたカスタマイズ可能で正確な出来高分析が可能です。  もしお役に立つようでしたら、レビューをお寄せください！  それでは、良いお取引を！ このインディケータは、外為市場のティックボリュームを強気と弱気に効果 的に分けます。 さらに、選択した任意の期間の強気と弱気のティックボリュームの合計を計算し、表示する機能を提供します。 チャート上の2本の青い線を動かすことで簡単に期間を調整でき、お客様の取引ニーズに合わせたカスタマイズ可能で正確な出来高分析が可能です。 もしお役に立つようでしたら、レビューをお寄せください！ それでは、良いお取引を！
FREE
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
インディケータ
Balance Levels is an easy-to-use trading indicator that provides clear buy and sell signals along with dynamic price levels, helping traders plan their entries and exits with more confidence. The tool is highly flexible – it can be used as a standalone strategy or integrated into any existing trading system. It works on all timeframes and across all markets: Forex, Gold, Indices, Crypto, or Stocks. Balance Levels suits every trading style – from scalping and intraday, to swing trading and even l
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (2)
インディケータ
この指標は実際の経験に基づいている。 トップ/ボトムの日付/時刻を入れてください。 トップ/ボトムから現在までの最も訪問されたレベルを計算します。 ローソク足が更新されるたびに自動的に更新されます。 異なるトレンドと時間枠の複数のインディケータを同時に使用することができます。 長さは常にあなたの期間の開始から現在にプロットされます。 便利なPROツール。 この指標は実際の経験に基づいている。 トップ/ボトムの日付/時刻を入れてください。 トップ/ボトムから現在までの最も訪問されたレベルを計算します。 ローソク足が更新されるたびに自動的に更新されます。 異なるトレンドと時間枠の複数のインディケータを同時に使用することができます。 長さは常にあなたの期間の開始から現在にプロットされます。 便利なPROツール。
FREE
Balance Levels
Ivan Stefanov
インディケータ
Balance Levels は、わかりやすい売買シグナルと動的な価格レベルを提供する、使いやすいトレードインジケーターです。トレーダーが自信を持ってエントリーとエグジットを計画するのに役立ちます。 このツールは非常に柔軟で、 単独の戦略 として使用することも、既存のトレーディングシステムに組み込むことも可能です。 すべての時間足およびすべての市場 で動作します：FX、ゴールド、株価指数、暗号資産、株式など。 Balance Levels はあらゆるトレードスタイルに対応します。 スキャルピング や デイトレード から スイングトレード 、さらには長期投資まで。視覚的なシグナルとバランスゾーンにより、チャートがより明確になり、不要な「ノイズ」を取り除きます。 購入後は、ツールを最大限に活用し、トレードスタイルにうまく統合するための ガイドと追加資料 を受け取ることができます。 初心者でも経験豊富なトレーダーでも、Balance Levels は実用的で低コストなソリューションとして、市場での意思決定を改善することができます。 購入前に無料デモ版をダウンロードして、ご自身のチャートで B
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
インディケータ
ENIGMERA: 市場の中心 重要：MQL5.comのデモはStrategy Testerで実行されており、Enigmeraの機能を完全には反映していない場合があります。詳細については、説明、スクリーンショット、ビデオをご確認ください。質問があれば、遠慮なくメッセージを送ってください！ インジケーターのコードは完全に書き直されました。バージョン3.0は新機能を追加し、インジケーターの開始以来蓄積されたバグを修正しました。 紹介 このインジケーターとトレーディングシステムは、金融市場への注目すべきアプローチです。ENIGMERAはフラクタルサイクルを使用して、サポートとレジスタンスのレベルを正確に計算します。真の蓄積フェーズを示し、方向と目標を提供します。トレンドでも修正でも機能するシステムです。 動作方法 インジケーターのほとんどの機能は、チャートの左側にあるボタンで制御され、市場の状況に迅速に対応できるようになっています。 ボタン ON/OFF – インジケーター全体を表示または非表示にします。 Channel – サポートチャネルを有効にし、許容範囲の偏差を示します。 Dev
Levelss
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
LEVELSSインディケータが示す： - 日足の強気ゾーンと弱気ゾーン。毎日00:00から23:59まで表示。 - 週足の強気・弱気ゾーン。毎週月曜日0:00から金曜日23:59まで表示されます。 - 特定のタイムフレームから特別に計算されたチャネルで、他のすべてのタイムフレームに表示されます。デフォルトでは、これは4時間のタイムフレームで、取引したい他のタイムフレームに変更することができます。これはノンストップで計算されます。 画面の左上には、ゾーンとチャネルが強気、弱気、中立のいずれであるかが表示されています。この3つすべてが強気の場合、現在のローソク足に緑の点が表示されます。3つとも弱気の場合、ピンクの点が表示されます。 このインディケータに制限はありません。
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
GANNの正確な目標は、彼の時代を超えた方法に基づいて計算され、目の前に提示されます。このツールは、取引をよりスムーズで直感的にするために設計されています。白いラインを上に、または緑のラインを下に動かすことで、なぜGANNの技法が取引の世界で今なお影響力を持っているのかがすぐにわかるでしょう。 GANNの戦略は、市場の動きを高精度で予測することに焦点を当てており、このツールはその力をあなたの手元に提供します。経験豊富なトレーダーであっても、初心者であっても、ラインを操作することで、彼の手法がなぜ時の試練に耐えてきたのかを深く理解することができるでしょう。 GANNの正確な目標は、彼の時代を超えた方法に基づいて計算され、目の前に提示されます。このツールは、取引をよりスムーズで直感的にするために設計されています。白いラインを上に、または緑のラインを下に動かすことで、なぜGANNの技法が取引の世界で今なお影響力を持っているのかがすぐにわかるでしょう。 GANNの戦略は、市場の動きを高精度で予測することに焦点を当てており、このツールはその力をあなたの手元に提供します。経験豊富なトレーダーであっ
Stefanov
Ivan Stefanov
インディケータ
The indicator displays support and resistance zones defined logically using the MACD. The entire concept is explained in the video, with specific examples shown. The indicator works on any instruments and timeframes. It does not repaint. After placing it on the chart, please go through all the timeframes sequentially, from monthly to 1-minute, so that all lines load correctly. After that, you can start using it. The concept is unique and has not been seen in other systems or indicators.
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
インディケータ
FIFTYインジケーターは、手動でレベルを描画する必要がない自動バージョンを提供するようになりました。このバージョンでは、日次、週次、月次、年次のレベルが自動的にチャート上に描画され、精度を確保しながら時間を節約できます。さらに、これらのレベルの表示を切り替えるボタンが用意されており、完全なカスタマイズが可能です。手動操作を好む方のために、無料版のインジケーターも引き続き利用可能で、完全な機能を備えています。トレーダーは、自分の取引スタイルに応じて手動ツールと自動ツールを選択できます。 最も論理的なインジケーターの一つ。 高い信頼性。 FIFTYインジケーターは、手動でレベルを描画する必要がない自動バージョンを提供するようになりました。このバージョンでは、日次、週次、月次、年次のレベルが自動的にチャート上に描画され、精度を確保しながら時間を節約できます。さらに、これらのレベルの表示を切り替えるボタンが用意されており、完全なカスタマイズが可能です。手動操作を好む方のために、無料版のインジケーターも引き続き利用可能で、完全な機能を備えています。トレーダーは、自分の取引スタイルに応じて手動ツ
Naturu MT4
Ivan Stefanov
インディケータ
「Naturu（ナチュル）」は自然の対称性をアルゴリズムとして用いる手動インジケーターです。 シンプルな戦略と隠された知恵でマーケットを制覇しましょう！ インジケーターを読み込むと、上側（Top）と下側（Bottom）の2本のラインが表示されます。 ラインを一度クリックするとアクティブ化され、移動させたいローソク足をクリックするだけでその位置に移動できます。 高値ポイントと安値ポイントを設定すると、インジケーターが自動的に以下を計算します： マゼンタのゾーン：ブル（買い勢）とベア（売り勢）の関心が最も接近する、サポート／レジスタンスになりやすいエリア グレーのゾーン：次に注目されるエリア アクア色のライン：ブルの価格目標 ゴールド色のライン：ベアの価格目標 手動インジケーターは完全なコントロールと柔軟性を提供し、リアルタイムの相場状況や個人の直感に応じてラインを調整できます。 価格の動きを自ら深く分析することで、サポートやレジスタンス、チャートパターンの形成を本質的に理解できます。 人間の判断を活かすことで、自動システムが誤認しがちなノイズを除去し、誤シグナルを減らします。 また、自
Horizont
Ivan Stefanov
インディケータ
Horizont は、エントリーポイント、ターゲット1、ターゲット2、ストップロスを含む完全なトレードセットアップを提供するトレーディングシステムです。これらはすべて自動で計算されます。 システムは市場の高値と安値を自動的に検出し、それらを結んで現在のトレンドを定義します。どのトレンドで取引するかを選択すると、Horizont が対応するエントリー、ターゲット、ストップのレベルを生成します。 本システムには自動リスク管理機能が含まれています。口座残高を確認し、リスクを計算したうえで、適切なポジションサイズを提案します。リスクリワード比（R:R）は第1ターゲットに対してのみ表示されます。 計算は即時に行われます。ほかの取引機会を探したい場合は、通貨パネルをクリックして銘柄を切り替え、より良い R:R 比率を探すことができます。 本システムは主に Forex に焦点を当てていますが、金属、指数、暗号資産の取引も可能です（現在はベータ版であり、すべてのブローカーに対応しているとは限りません）。 システムは各セットアップごとに評価付きのシグナルを生成します。シグナルは星1つ、2つ、3つで評価さ
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
インディケータ
ENIGMERA：市場の核心 （これは手動インジケーターであり、MetaTrader の現在のテスト環境では一部の機能がサポートされない場合があります） イントロダクション このインジケーターおよびトレーディングシステムは、金融市場に対する独自のアプローチを提供します。ENIGMERA はフラクタルサイクルを利用して、サポートおよびレジスタンスレベルを正確に算出します。実際の蓄積フェーズを示し、方向性と目標を明確にします。トレンド相場でも調整局面でも機能するシステムです。 仕組み インジケーターのほとんどの機能は、チャート左側のボタンを通じて操作され、市場の変化に素早く対応できます。 ボタン ON/OFF – インジケーター全体の表示／非表示を切り替えます。 Support – トレンドのメインサポートライン。 Ch – サポートチャネルを有効にし、許容される乖離範囲を示します。 Dev1（第1偏差）– サポート範囲内の価格変動を示し、市場の停滞またはエネルギー蓄積を示唆します。 Dev2（第2偏差）– 偏差間の価格変動を示し、トレンド形成と方向性を示します。 Dev3（第3偏差）–
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
インディケータ
このインジケーターは、市場で 関心が示されたゾーン をハイライトし、その後に 注文の蓄積ゾーン を表示します。 これは、大規模な**板情報（オーダーブック）**のように機能します。 これは、 巨大な資金 のためのインジケーターです。その性能は卓越しています。 市場にどんな関心が存在していても、 必ず目に見えるようになります 。 （これは 完全に再設計され、自動化されたバージョン です。もはや手動分析は必要ありません。） トランザクションスピード（取引速度） は新しい概念のインジケーターで、市場で大口注文が どこに・いつ 集中しているかを示し、それに基づいたチャンスを提供します。 トレンドの変化を 非常に早い段階 で察知することができます。 FXでは「出来高」と呼ばれているものは誤解されています。実際には、これは 時間あたりの価格変動量 です。したがって、正しい名称は トランザクションスピード です。 考え方・行動・分析の仕方すべてが問われます。 分析パラダイムの転換は非常に重要です。 このインジケーターは、FXにおける出来高の考え方を 根本から再定義 し、論理的な形で正確に活用する、
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
インディケータ
価格のみに基づいてレベルを計算する、非常に珍しいインジケーターの一つです。このインジケーターは、時間足やトレンド、市場サイクルの影響を受けません。これまでに作られた中で最も論理的なインジケーターの一つです。 FIFTY インジケーターは、現在自動化バージョンとして登場し、レベルを手動で描画する必要がなくなりました。このバージョンでは、日足・週足・月足・年足のレベルが自動でチャートに描画され、正確さと時間の節約を実現します。さらに、各レベルの表示を切り替えるためのボタンも用意されており、完全にカスタマイズが可能です。手動を好む方のために、無料版も引き続き利用可能で、十分に機能します。トレーダーは自分の取引スタイルに応じて、手動と自動のツールを選ぶことができます。 非常に信頼性が高く、強くおすすめします！手動版の FIFTY インジケーターをご希望の方は、お問い合わせください
Speculator MT5
Ivan Stefanov
インディケータ
SPEKULATORは、重要なサポートゾーンと市場の方向性を特定するのに役立つ手動取引システムおよびインジケーターです。 シンプルな戦略と隠れた知恵で市場をマスターしましょう。 グラフ上で任意のトップ（TOP）とボトム（BOTTOM）を選択すると、インジケーターは次のように描画します： あなたのトレンドに対するサポートゾーン。 強気トレンドの場合、緑色のゾーンが表示され、弱気トレンドの場合、赤色のゾーンが表示されます。サポートゾーンの感度はインジケーターの設定で調整可能です。このゾーンは、選択したトレンドに基づいてサポートが現れる可能性のある場所を示します。 高い偏差線と低い偏差線 W.D. ガンの9のスクエアに基づいて計算された角度線 取引に入るタイミング： 高い偏差線を上に突破した場合、ロングポジションを取ります。 低い偏差線を下に突破した場合、ショートポジションを取ります。 市場が偏差線の間にある場合、その間で買いと売りを行いながら、サポートゾーンを尊重します。 ガンの角度線は利益確定ゾーンとしてガイドラインとして使用されます。 360度線が重要なレベルです： 価格がその上にある
Time Zones 50
Ivan Stefanov
インディケータ
Time Zones Fifty このインジケーターは基本的な問題を解決します。 時間をどう数えるべきか？どのゾーンを使うべきか？どうしてか？ すべて論理に基づいています。 タイムゾーンの適用 タイムゾーンを適用するためには、出発点が必要です。 その出発点は偶然ではなく、論理的に決められなければなりません。 人によっては次のような始まりを選びます： 年の初日 月の初日 四半期や週の始まり しかし、これは市場の動きが毎年同じ日付に必ず繰り返されることを意味します。 例えば、2025年3月12日に起きたことが2026年3月12日にも起きるはず、ということです。実際にはそうではありません。 サイクルは繰り返されますが、必ずしも同じ起点から始まるわけではありません。 ガンのサイクルを使う場合でも、出発点を決めなければ意味がありません。 オプション 1 一般的には、現在は2025年であり、始まりは西暦0年1月1日、つまりキリストの誕生とされています。 これは一般的な暦ですが、他の暦も存在します。 オプション 2 最も古い起点を持つ暦は古代ブルガリア暦です。 それによると、現在は7533年です。
Volume Equilibrium
Ivan Stefanov
インディケータ
Volume Equilibrium（ボリューム・エクイリブリウム）インジケーターは、買いの出来高と売りの出来高が等しくなる水準を表示します。日、週、月、年ごとにこれらのレベルを計算することができます。 価格がラインの上にある場合、買いの出来高が優勢で、相場は強気（ブル）です。価格がラインの下にある場合、売りの出来高が優勢で、相場は弱気（ベア）です。 このインジケーターは、「Meravith」インジケーターのアルゴリズムを使用してレベルを算出します。出来高レベルは非常に精密に計算されます。インジケーターは自動で動作し、どのタイムフレームでも使用できます。 各ラインにはボタンがあり、表示したい出来高バランスレベルを選択することができます。また、インジケーター全体を表示／非表示にするためのボタンもあります。 より正確な結果を得るために、多くの顧客を持つ大手ブローカーを使用することをお勧めします。なぜなら、ブローカーは自社の顧客の出来高のみを表示するためです。
フィルタ:
レビューなし
レビューに返信