Enigmera MT5
- Göstergeler
- Ivan Stefanov
- Sürüm: 1.40
- Güncellendi: 6 Temmuz 2025
- Etkinleştirmeler: 20
ENIGMERA: Piyasanın Çekirdeği
Giriş
Bu gösterge ve alım-satım sistemi, finans piyasalarına olağanüstü bir yaklaşım sunar. ENIGMERA, destek ve direnç seviyelerini doğru hesaplamak için fraktal döngüler kullanır. Gerçek birikim fazını gösterir ve yön ile hedefler belirler. İster trendde, ister düzeltme sürecinde çalışır.
Nasıl Çalışır
Gösterge işlevlerinin çoğu, grafiğin sol tarafındaki düğmelerle kontrol edilir ve farklı piyasa koşullarına hızlı yanıt verir.
Düğmeler
-
ON/OFF – Tüm göstergeleri gösterir veya gizler.
-
Support – Trendin ana destek çizgisi.
-
Ch – Kabul edilebilir sapma aralığını gösteren destek kanalını etkinleştirir.
-
Dev1 (Birinci Sapma) – Destek sapması içinde fiyat hareketini gösterir; piyasanın konsolidasyonunu veya güç birikimini işaret eder.
-
Dev2 (İkinci Sapma) – Sapmalar arasındaki fiyat hareketini gösterir; trend oluşum ve yönünü işaret eder.
-
Dev3 (Üçüncü Sapma) – Trendin önemli ölçüde hızlanmasını ve yüksek oynaklığı gösterir.
-
45deg (45 Derece) – Piyasa hızını ve hareketin 45° çizgisine göre stabilitesini gösterir.
-
Tgt (Hedef) – Trendin hedef çizgisi; pozisyon kapatma seviyelerini işaret eder.
-
Tgt Dev – Hedefin içinde değişebileceği kanal.
-
Vol (Hacim) – Mum grafiğinde hacim noktaları gösterir; önemli hacim değişimlerini belirtir.
-
X – Piyasa hedef çizgisine ulaştığında “X” işareti gösterir.
-
RandC (Rastgele Renkler) – Çizgi ve etiket renklerini rastgele değiştirerek görselleştirmeyi iyileştirir.
-
Hide/Show Labels – Çizgiler üzerindeki etiketleri gösterir veya gizler.
Bu sistem, geçmiş verileri sadece şimdi ve geleceğe taşımakla yetinen tipik göstergelerin aksine, mevcut duruma dair eksiksiz bir tablo sunar. Destekteyseniz gerçek bir destek, dirençteyseniz gerçek bir direnç vardır. Bir seviye kırıldığında trend değişimi yaşanır.
ENIGMERA, müşterilerine güvenilir bilgi sunması gereken finans analistleri ve danışmanlar ile en yüksek doğruluk ve güvene ihtiyaç duyan yatırımcılar için tasarlanmıştır.
Optimum doğruluk sağlayarak, trader’ların fırsatları net ve özgüvenli bir şekilde değerlendirmesine imkân tanır.
20 yıllık trading deneyimi ve bilgisini tek bir pakette birleştiren ENIGMERA, sezgiseldir ve kullanıcı ayarlarına bağlıdır; en iyi performans için doğru şekilde yapılandırılmalıdır.
Önerilen Ayarlar
-
Para Çifti: Tüm çiftler, tüm piyasalar
-
Zaman Dilimi: Tüm zaman dilimleri
-
Minimum Teminat: Şart yok
-
Hesap Türü: Sınırlama yok
-
Aracı Kurum: Sınırlama yok
Bu sofistike gösterge, etkili günlük işlem (day trading) ve scalping stratejileri için idealdir. MetaTrader 5 için tasarlanmış ENIGMERA’nın gelişmiş algoritmalarıyla öznel trading’inizi optimize edin; Forex, hisse, endeks ve kripto piyasalarında kullanın. Stop-loss ve risk yönetimini basitleştirir.
Başarılı bir trader olmak için ihtiyacınız olan tüm araçlar burada. ENIGMERA, hiçbir yeniden çizim yapmadan her piyasada ve her zaman diliminde çalışır.
Bir trading bilgelik dünyasının kapılarını aralayın. Finansal karar verme seviyenizi en üst noktaya taşımaya hazır mısınız?
It's amazing how this works, excellent to add to strategies that use price action. Excellent attention given by the seller