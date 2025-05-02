Enigmera MT5

ENIGMERA: Piyasanın Çekirdeği

Giriş

Bu gösterge ve alım-satım sistemi, finans piyasalarına olağanüstü bir yaklaşım sunar. ENIGMERA, destek ve direnç seviyelerini doğru hesaplamak için fraktal döngüler kullanır. Gerçek birikim fazını gösterir ve yön ile hedefler belirler. İster trendde, ister düzeltme sürecinde çalışır.

Nasıl Çalışır

Gösterge işlevlerinin çoğu, grafiğin sol tarafındaki düğmelerle kontrol edilir ve farklı piyasa koşullarına hızlı yanıt verir.

Düğmeler

ON/OFF – Tüm göstergeleri gösterir veya gizler.

Support – Trendin ana destek çizgisi.

Ch – Kabul edilebilir sapma aralığını gösteren destek kanalını etkinleştirir.

Dev1 (Birinci Sapma) – Destek sapması içinde fiyat hareketini gösterir; piyasanın konsolidasyonunu veya güç birikimini işaret eder.

Dev2 (İkinci Sapma) – Sapmalar arasındaki fiyat hareketini gösterir; trend oluşum ve yönünü işaret eder.

Dev3 (Üçüncü Sapma) – Trendin önemli ölçüde hızlanmasını ve yüksek oynaklığı gösterir.

45deg (45 Derece) – Piyasa hızını ve hareketin 45° çizgisine göre stabilitesini gösterir.

Tgt (Hedef) – Trendin hedef çizgisi; pozisyon kapatma seviyelerini işaret eder.

Tgt Dev – Hedefin içinde değişebileceği kanal.

Vol (Hacim) – Mum grafiğinde hacim noktaları gösterir; önemli hacim değişimlerini belirtir.

X – Piyasa hedef çizgisine ulaştığında “X” işareti gösterir.

RandC (Rastgele Renkler) – Çizgi ve etiket renklerini rastgele değiştirerek görselleştirmeyi iyileştirir.

Hide/Show Labels – Çizgiler üzerindeki etiketleri gösterir veya gizler.

Bu sistem, geçmiş verileri sadece şimdi ve geleceğe taşımakla yetinen tipik göstergelerin aksine, mevcut duruma dair eksiksiz bir tablo sunar. Destekteyseniz gerçek bir destek, dirençteyseniz gerçek bir direnç vardır. Bir seviye kırıldığında trend değişimi yaşanır.

ENIGMERA, müşterilerine güvenilir bilgi sunması gereken finans analistleri ve danışmanlar ile en yüksek doğruluk ve güvene ihtiyaç duyan yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Optimum doğruluk sağlayarak, trader’ların fırsatları net ve özgüvenli bir şekilde değerlendirmesine imkân tanır.

20 yıllık trading deneyimi ve bilgisini tek bir pakette birleştiren ENIGMERA, sezgiseldir ve kullanıcı ayarlarına bağlıdır; en iyi performans için doğru şekilde yapılandırılmalıdır.

Önerilen Ayarlar

Para Çifti : Tüm çiftler, tüm piyasalar

Zaman Dilimi : Tüm zaman dilimleri

Minimum Teminat : Şart yok

Hesap Türü : Sınırlama yok

Aracı Kurum: Sınırlama yok

Bu sofistike gösterge, etkili günlük işlem (day trading) ve scalping stratejileri için idealdir. MetaTrader 5 için tasarlanmış ENIGMERA’nın gelişmiş algoritmalarıyla öznel trading’inizi optimize edin; Forex, hisse, endeks ve kripto piyasalarında kullanın. Stop-loss ve risk yönetimini basitleştirir.

Başarılı bir trader olmak için ihtiyacınız olan tüm araçlar burada. ENIGMERA, hiçbir yeniden çizim yapmadan her piyasada ve her zaman diliminde çalışır.

Bir trading bilgelik dünyasının kapılarını aralayın. Finansal karar verme seviyenizi en üst noktaya taşımaya hazır mısınız?



