Enigmera MT5

ENIGMERA: Piyasanın Çekirdeği

Giriş
Bu gösterge ve alım-satım sistemi, finans piyasalarına olağanüstü bir yaklaşım sunar. ENIGMERA, destek ve direnç seviyelerini doğru hesaplamak için fraktal döngüler kullanır. Gerçek birikim fazını gösterir ve yön ile hedefler belirler. İster trendde, ister düzeltme sürecinde çalışır.

Nasıl Çalışır
Gösterge işlevlerinin çoğu, grafiğin sol tarafındaki düğmelerle kontrol edilir ve farklı piyasa koşullarına hızlı yanıt verir.

Düğmeler

  • ON/OFF – Tüm göstergeleri gösterir veya gizler.

  • Support – Trendin ana destek çizgisi.

  • Ch – Kabul edilebilir sapma aralığını gösteren destek kanalını etkinleştirir.

  • Dev1 (Birinci Sapma) – Destek sapması içinde fiyat hareketini gösterir; piyasanın konsolidasyonunu veya güç birikimini işaret eder.

  • Dev2 (İkinci Sapma) – Sapmalar arasındaki fiyat hareketini gösterir; trend oluşum ve yönünü işaret eder.

  • Dev3 (Üçüncü Sapma) – Trendin önemli ölçüde hızlanmasını ve yüksek oynaklığı gösterir.

  • 45deg (45 Derece) – Piyasa hızını ve hareketin 45° çizgisine göre stabilitesini gösterir.

  • Tgt (Hedef) – Trendin hedef çizgisi; pozisyon kapatma seviyelerini işaret eder.

  • Tgt Dev – Hedefin içinde değişebileceği kanal.

  • Vol (Hacim) – Mum grafiğinde hacim noktaları gösterir; önemli hacim değişimlerini belirtir.

  • X – Piyasa hedef çizgisine ulaştığında “X” işareti gösterir.

  • RandC (Rastgele Renkler) – Çizgi ve etiket renklerini rastgele değiştirerek görselleştirmeyi iyileştirir.

  • Hide/Show Labels – Çizgiler üzerindeki etiketleri gösterir veya gizler.

Bu sistem, geçmiş verileri sadece şimdi ve geleceğe taşımakla yetinen tipik göstergelerin aksine, mevcut duruma dair eksiksiz bir tablo sunar. Destekteyseniz gerçek bir destek, dirençteyseniz gerçek bir direnç vardır. Bir seviye kırıldığında trend değişimi yaşanır.

ENIGMERA, müşterilerine güvenilir bilgi sunması gereken finans analistleri ve danışmanlar ile en yüksek doğruluk ve güvene ihtiyaç duyan yatırımcılar için tasarlanmıştır.

Optimum doğruluk sağlayarak, trader’ların fırsatları net ve özgüvenli bir şekilde değerlendirmesine imkân tanır.

20 yıllık trading deneyimi ve bilgisini tek bir pakette birleştiren ENIGMERA, sezgiseldir ve kullanıcı ayarlarına bağlıdır; en iyi performans için doğru şekilde yapılandırılmalıdır.

Önerilen Ayarlar

  • Para Çifti: Tüm çiftler, tüm piyasalar

  • Zaman Dilimi: Tüm zaman dilimleri

  • Minimum Teminat: Şart yok

  • Hesap Türü: Sınırlama yok

  • Aracı Kurum: Sınırlama yok

Bu sofistike gösterge, etkili günlük işlem (day trading) ve scalping stratejileri için idealdir. MetaTrader 5 için tasarlanmış ENIGMERA’nın gelişmiş algoritmalarıyla öznel trading’inizi optimize edin; Forex, hisse, endeks ve kripto piyasalarında kullanın. Stop-loss ve risk yönetimini basitleştirir.

Başarılı bir trader olmak için ihtiyacınız olan tüm araçlar burada. ENIGMERA, hiçbir yeniden çizim yapmadan her piyasada ve her zaman diliminde çalışır.

Bir trading bilgelik dünyasının kapılarını aralayın. Finansal karar verme seviyenizi en üst noktaya taşımaya hazır mısınız?


İncelemeler
Gabriel De Araujo Lobo
Gabriel De Araujo Lobo 2025.06.18 15:48 
 

It's amazing how this works, excellent to add to strategies that use price action. Excellent attention given by the seller

Nath
Nath 2025.05.26 06:35 
 

This is the best indicator I have used to date. It is worth every dollar. Ivan promptly clarified all my 'humble' questions, supporting a very effective use of the indicator. He also provides a lot of supporting material. **Also available on Tradingview Ivan, thanks again, you genius!

Gabriel De Araujo Lobo 2025.06.18 15:48 
 

It's amazing how this works, excellent to add to strategies that use price action. Excellent attention given by the seller

Vasyl Daki 2025.06.16 18:55 
 

I bought this indicator mostly because of the reviews because I couldn't test it with the demo version to the full extent. After the purchase, I started checking the system's operation on history. During the check, I found that the indicator gives weak results. My first observation concerns the fact that after the trend has changed and I notice it and of course I set the indicator to the top point of the beginning of the downward trend at the next price touch of the main support line and the formation of a pattern for concluding a deal to sell in 50% of cases the market turns around and goes against the pattern or makes a deep correction that confuses the indicator and it can create a false pattern that creates new losses, the same applies to patterns to buy. When working with this indicator, there is no sense of control over the market. That is, there is some interval where the indicator works very well, but then there comes an interval where the indicator shows bad results. I still couldn't understand what its advantage is and how you can make money with it. In my opinion, its price is 40 dollars. If the author thinks otherwise he can write a program for a profitable robot based on this indicator, I would be happy to test this robot.

Ivan Stefanov
4184
Geliştiriciden yanıt Ivan Stefanov 2025.06.18 12:38
Dear Mr. Daki, I deeply regret your dissatisfaction; however, the facts of our interactions clearly indicate a different situation. Immediately after your purchase, I proactively provided extensive support, offering multiple channels (email, Telegram) to clarify any questions. Despite several attempts to help you, you consistently refused to provide any concrete examples or screenshots of your claimed issues, making it impossible to assist you effectively. When I offered a full refund, you supplied inconsistent payment details with multiple conflicting identities—first a Bulgarian name, then an Arabic one, and later cryptocurrency addresses in romanian language—raising legitimate concerns about the authenticity of your claims. Enigmera is a proven system, highly rated and validated by numerous satisfied traders. Each customer requesting a trial receives full access to test thoroughly before buying. Your allegation that testing was impossible is false and contradicts clear evidence. Moreover, records show that you never downloaded a demo from the location of your purchase (Norway), which raises further doubts about your claims to have tested the system thoroughly. Given your pattern of threats and suspicious behavior, I have escalated this issue to mql5.com for further investigation. Transparency and integrity are fundamental to my practice. Any interested parties may request full documentation of our communication to verify the truthfulness of my statements. Regards, Ivan Stefanov Enigmera Support
Nath 2025.05.26 06:35 
 

This is the best indicator I have used to date. It is worth every dollar. Ivan promptly clarified all my 'humble' questions, supporting a very effective use of the indicator. He also provides a lot of supporting material. **Also available on Tradingview Ivan, thanks again, you genius!

