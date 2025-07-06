MACD divergency

Bu gösterge, fiyat hareketleri ile MACD histogramı arasındaki yükseliş ve düşüş uyumsuzluklarını (divergence) doğru bir şekilde tespit eder. Kullanılan üssel hareketli ortalamalar (EMA) periyotları 5 (hızlı) ve 34 (yavaş), sinyal hattı periyodu ise 5’tir. Gösterge, momentumin zayıfladığı noktaları vurgulayarak muhtemel trend dönüşlerine işaret eder.

Doğru uyumsuzluk tespiti kuralları

Yükseliş uyumsuzluğu, fiyat daha düşük dipler oluştururken MACD histogramı sıfır çizgisinin üzerinde aynı anda daha yüksek dipler oluşturduğunda geçerlidir.

Düşüş uyumsuzluğu, fiyat daha yüksek tepeler oluştururken MACD histogramı sıfır çizgisinin altında aynı anda daha düşük tepeler oluşturduğunda geçerlidir.

Histogram uç değerleri ile fiyat uç değerleri sıfır çizgisinin aynı tarafında hizalanmamışsa uyumsuzluk sinyalleri geçersiz sayılır; aksi halde yanlış sinyaller oluşabilir.

Bu yöntem, MACD uyumsuzluk analizini uygulamak için en doğru ve güvenilir yaklaşımı temsil eder.

Gösterge özellikleri

Onaylanmış yükseliş ve düşüş uyumsuzluklarını net bir şekilde işaretler.

Güvenilirlik için MACD uyumsuzluk doğrulama kurallarına sıkı sıkıya uyar.

Ek bilgi: Gösterge, MetaTrader 5 için derlenmiş EX5 dosyası olarak sağlanır. Harici kütüphane veya DLL dosyası gerektirmez. Tüccarların bu aracı genel işlem stratejileri ile birlikte kullanmaları önerilir. Canlı işlemlere geçmeden önce her zaman demo hesapta kapsamlı testler yapın. Bu gösterge kar garantisi vermez, gerçek MACD uyumsuzluklarını tanımlamaya yardımcı olan bir analiz aracıdır.



