MACD divergency

Bu gösterge, fiyat hareketleri ile MACD histogramı arasındaki yükseliş ve düşüş uyumsuzluklarını (divergence) doğru bir şekilde tespit eder. Kullanılan üssel hareketli ortalamalar (EMA) periyotları 5 (hızlı) ve 34 (yavaş), sinyal hattı periyodu ise 5’tir. Gösterge, momentumin zayıfladığı noktaları vurgulayarak muhtemel trend dönüşlerine işaret eder.

Doğru uyumsuzluk tespiti kuralları

  • Yükseliş uyumsuzluğu, fiyat daha düşük dipler oluştururken MACD histogramı sıfır çizgisinin üzerinde aynı anda daha yüksek dipler oluşturduğunda geçerlidir.

  • Düşüş uyumsuzluğu, fiyat daha yüksek tepeler oluştururken MACD histogramı sıfır çizgisinin altında aynı anda daha düşük tepeler oluşturduğunda geçerlidir.

  • Histogram uç değerleri ile fiyat uç değerleri sıfır çizgisinin aynı tarafında hizalanmamışsa uyumsuzluk sinyalleri geçersiz sayılır; aksi halde yanlış sinyaller oluşabilir.

Bu yöntem, MACD uyumsuzluk analizini uygulamak için en doğru ve güvenilir yaklaşımı temsil eder.

Gösterge özellikleri

  • Onaylanmış yükseliş ve düşüş uyumsuzluklarını net bir şekilde işaretler.

  • Güvenilirlik için MACD uyumsuzluk doğrulama kurallarına sıkı sıkıya uyar.

  • Ek bilgi: Gösterge, MetaTrader 5 için derlenmiş EX5 dosyası olarak sağlanır. Harici kütüphane veya DLL dosyası gerektirmez. Tüccarların bu aracı genel işlem stratejileri ile birlikte kullanmaları önerilir. Canlı işlemlere geçmeden önce her zaman demo hesapta kapsamlı testler yapın. Bu gösterge kar garantisi vermez, gerçek MACD uyumsuzluklarını tanımlamaya yardımcı olan bir analiz aracıdır.


Findolin
1569
Findolin 2025.07.08 15:40 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

Ivan Stefanov
4216
Geliştiriciden yanıt Ivan Stefanov 2025.07.24 11:27
Reply to review Findolin 2025.07.08 15:40 # Vielen Dank! Ein ausgesprochen präziser und eleganter Indikator und noch dazu kostenlos. Vielen Dank für die netten Worte! Möge er Ihnen nur Gewinne bringen.
İncelemeye yanıt