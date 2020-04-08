Delta Fusion Pro
- Francesco Secchi
- Sürüm: 1.0
Delta Fusion Pro - Sürüm 1.0
Feragatname
Delta Fusion Pro bir analiz aracıdır ve otomatik sinyal sistemi veya işlem tavsiyesi değildir.
Kullanım tamamen kullanıcı sorumluluğundadır; kâr veya gelecekteki sonuçlar için herhangi bir garanti yoktur.
Bu, karar destek aracı olarak kullanılmalı ve kişisel değerlendirmeyi yerine geçmez.
Gerçek kullanım öncesinde demo hesapta test edilmesi şiddetle tavsiye edilir.
1. Giriş ve Vizyon
Delta Fusion Pro nedir?
MT4 için gelişmiş bir göstergedir ve sipariş akışını (order flow) analiz ederek alıcı ve satıcılar arasındaki baskıyı gerçek zamanlı olarak gösterir. Entegrasyonlar:
-
Kümülatif Delta ve NetDelta
-
Fiyat/Hacim Uyumsuzlukları (Divergences)
-
Piyasa Dengesizliği
-
Infusion Volume (anomali hacim zirveleri)
-
% Buy/Sell Paneli
Amaç
Fiyatın tek başına göstermediği bilgileri yatırımcıya sunmak: dengesizlikler, trend tükenmesi ve kurumsal müdahaleler.
2. Özelliklerin Açıklaması
Renkler ve Anlamı
Yeşil (clrGreen) = Agresif alımlar (CumAsk)
Gri (clrGray) = Agresif satışlar (CumBid)
Altın (clrGold) = NetDelta (CumAsk ve CumBid farkı)
Açık mavi (clrDodgerBlue) = Yükseliş uyumsuzluğu çizgileri
Turuncu-kırmızı (clrOrangeRed) = Düşüş baskısı sinyalleri
Lime yeşili (clrLime) = Alıcı gücü teyidi
Kırmızı (clrRed) = Düşüş uyumsuzlukları, satıcı lehine dengesizlik
Açık gök mavisi (clrLightBlue) = Yükseliş dengesizliği (Ask ≫ Bid)
Sarı (clrYellow) = Infusion Volume sinyalleri (aktivite zirveleri)
CumDelta & NetDelta
CumAsk (yeşil) = Kümülatif alımlar
CumBid (gri) = Kümülatif satışlar
NetDelta (altın) = CumAsk ve CumBid farkı
Hızlı yorum:
-
Fiyat ↑ + NetDelta ↑ = sağlıklı trend
-
Fiyat ↑ + NetDelta ↓ = düşüş uyumsuzluğu
-
Yatay + NetDelta ↑ = birikim
-
Yatay + NetDelta ↓ = dağılım
Uyumsuzluklar
-
Yükseliş Uyumsuzluğu: Fiyat daha düşük dip yapar, ancak NetDelta daha yüksek dip yapar → satış tükenme sinyali
-
Düşüş Uyumsuzluğu: Fiyat daha yüksek tepe yapar, ancak NetDelta doğrulamaz → alım tükenme sinyali
Görsel sinyaller:
-
Mavi çizgi + yeşil ok = yükseliş uyumsuzluğu
-
Kırmızı çizgi + kırmızı ok = düşüş uyumsuzluğu
Alternatif Dengesizlikler
Tek bir mumda agresif Ask ve Bid emirleri arasındaki dengesizlik
-
Mumun altındaki mavi nokta = Ask ≫ Bid (kurumsal alımlar)
-
Mumun üstündeki kırmızı nokta = Bid ≫ Ask (kurumsal satışlar)
Infusion Volume
Ortalamanın oldukça üzerinde hacimli mumları tanımlar
-
Sarı nokta = anormal likidite enjeksiyonu
Genellikle kurumsal girişleri veya yaklaşan kırılmaları gösterir
% Buy vs Sell Paneli
Agresif alım ve satım emirlerinin yüzdesini gösterir
Yeşil = alıcılar üstün
Kırmızı = satıcılar üstün
3. Girişler (Konfigürasyon Parametreleri)
Delta Fusion Pro yüksek derecede özelleştirilebilir. Varsayılan değerler Nasdaq100 H1 için ayarlanmıştır, ancak her pazar optimizasyon gerektirir.
|Parametre
|Varsayılan
|Açıklama
|SmoothPeriod
|10
|CumDelta ve NetDelta okunabilirliğini artırmak için veri yumuşatma
|SwingLen
|10
|Uyumsuzlukları belirlemek için minimum swing uzunluğu
|MinDivDelta
|40.0
|Uyumsuzluk doğrulaması için minimum delta
|MinSignalGap
|3
|Ardışık iki sinyal arasındaki minimum mum sayısı (gürültüyü önlemek için)
|ImbalanceRatioAlt
|6.0
|Dengesizlik doğrulaması için minimum Ask/Bid oranı
|ImbalanceMinVol
|7000
|Dengesizliği değerlendirmek için gerekli minimum mum hacmi
|EnableAltImbalance
|true
|Dengesizlik tespitini etkinleştir/devre dışı bırak
|InfusionPeriod
|60
|Infusion Volume ortalama hesaplama dönemi
|InfusionFactor
|3.5
|Infusion doğrulaması için ortalama çarpanı
|EnableInfusion
|true
|Infusion tespitini etkinleştir/devre dışı bırak
Operasyon Notu
-
Parametreler çok sıkı ise = çok fazla sahte sinyal
-
Parametreler çok geniş ise = gecikmeli veya nadir sinyaller
-
Her zaman piyasa ve zaman dilimine göre ayarlayın
4. Son Öneriler
Delta Fusion Pro otomatik emir oluşturmaz, ancak görsel destek sinyalleri sağlar.
Sinyaller fiyat değişimine bağlı olarak değişebilir ve bağlam içinde yorumlanmalıdır.
Maksimum etkinlik, Delta Fusion Pro’nun destek/direnç, VWAP, POC, fiyat desenleri ve momentum göstergeleri ile birleştirilmesiyle elde edilir.
Gerçek kullanım öncesinde, sinyallerin dinamiklerini anlamak ve parametreleri optimize etmek için demo hesapta test edilmesi tavsiye edilir.