GANN Master MT5

Efsanevi William Gann seviyelerini tam otomatik MT5 indikatöründe. GANN Master, günlük, haftalık ve aylık verilere dayanarak fiyatın en muhtemel dönüş veya trend devamı bölgelerini tespit eder.

Temel Özellikler

  • Tek tıkla zaman periyodu: “Daily”, “Weekly” veya “Monthly” düğmesine tıklayarak bugünün, bu haftanın veya bu ayın zonlarını anında çizin

  • Otomatik ve Manuel Modlar

    • Otomatik: GANN Master tüm seviyeleri sizin için hesaplar—manuel girdi gerekmez

    • Manuel: “Top” ve “Bottom” çizgilerini sürükleyerek kendi swing noktalarınızı belirleyin; tüm Gann seviyeleri anında yeniden hesaplanır

  • Boğa ve Ayı Seviyeleri: hem alım hem satım seviyelerini görün; yakınlaştıklarında güçlü destek veya direnç bölgesini işaretler

  • Esnek Enstrüman Desteği: Forex, Metal (ör. Altın), Endeks, Kripto ve diğer tüm yüksek değerli varlıklarda kullanın—ayarlar’dan varlık sınıfını değiştirerek ölçeği uyarlayın

  • Kullanıcı Dostu Arayüz: net renkler, temiz etiketler ve sezgisel butonlarla seviyeleri gerçek zamanlı ayarlayın

  • Ticarete Hazır Bölgeler: her zaman diliminde kar alma ve risk yönetimi için kesin hedef alanlar

Nasıl Çalışır

  1. Zaman Dilimini Seçin
    “Daily”, “Weekly” veya “Monthly”e tıklayarak destek ve direnç çizgilerini oluşturun

  2. Ölçeği Ayarlayın
    Varlık sınıfını (Forex/Metals/Indices/Crypto) seçin ve seviyeler grafikte otomatik belirir

  3. (İsteğe Bağlı) Manuel Ayar
    Top/Bottom çizgilerini istediğiniz iki nokta arasında sürükleyin; Gann seviyeleri yeni noktalara göre güncellenir

  4. Varlık Türünü Değiştirin
    Ayarlardan “Forex”ten “Metals”a veya diğer sınıflara geçerek ölçeği adapte edin

Neden Traders GANN Master’ı Sever

  • Anında Netlik: Destek, direnç ve trend devamı bölgeleri tahmine gerek kalmadan tek bakışta

  • Çok Yönlülük: Her strateji ve zaman dilimi için yeni başlayanlardan profesyonellere kadar ideal

  • Görsel Kesinlik: Net renkler ve etiketler fiyat hareketine odaklanmanızı sağlar

  • Zaman Tasarrufu: Otomatik hesaplamalar sizi manuel çizim zahmetinden kurtarır

Kimler İçin
Forex, Metal, Endeks ve Kripto trader’ları — her strateji ve zaman dilimi için
Net rehberlik arayan acemiler ve hassasiyet isteyen uzmanlar

Kararlarınızı şansa bırakmayın—hem otomatik hem manuel modlarda günlük, haftalık, aylık ve hatta kripto dönüş noktalarını vurgulamak için GANN Master’a güvenin. Piyasadaki gizli açıları keşfedin ve gerçek bir kesinlikle işlem yapmaya başlayın—GANN Master’ı şimdi deneyin!


