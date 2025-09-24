Speculator MT5

SPEKULATOR, önemli destek bölgelerini ve piyasa yönünü belirlemenize yardımcı olan manuel bir ticaret sistemi ve göstergesidir.
Basit bir strateji ve gizli bilgiyle piyasayı ustaca yönetin.

Grafikte herhangi bir zirve (TOP) ve dip (BOTTOM) seçiyorsunuz, ardından gösterge şunları çizer:

  • Trendinize göre bir destek bölgesi.
    Yükseliş trendi için yeşil bir bölge, düşüş trendi için kırmızı bir bölge görünür. Destek bölgesinin hassasiyeti, göstergenin ayarlarında ayarlanabilir. Bu bölge, seçtiğiniz trende göre desteğin nerede ortaya çıkma olasılığının yüksek olduğunu gösterir.

  • Yüksek ve düşük sapma hatları

  • W.D. Gann'ın 9 Kare'sine dayalı hesaplanmış açı hatları

Bir işlem yaparken:

  • Yüksek sapma hattı yukarı yönlü kırıldığında long pozisyona girin.

  • Düşük sapma hattı aşağı yönlü kırıldığında short pozisyona girin.

  • Piyasa sapma hatları arasında olduğunda, bu bölgede alım satım yapın ve destek bölgesine saygı gösterin.

  • Gann açı hatları, kar alım (take-profit) bölgeleri için bir rehber olarak hizmet eder.

Ana seviye 360 derece hattıdır:

  • Fiyat bunun üzerindeyse, piyasa muhtemelen yükselecektir.

  • Fiyat bunun altındaysa, piyasa düşüşüne devam edebilir.

Göstergeyi yüklediğinizde, grafik üzerinde 20. ile 50. mum arasında görünür.
Hattı tıklayarak etkinleştirebilirsiniz – etkinleştirildikten sonra, herhangi bir zirveye veya dibe taşıyabilirsiniz.

SPEKULATOR, net bir mantığı şık bir görselle birleştiren az sayıda göstergeden biridir.
İki alan arasında renkli bir gradyan dolgu etkinleştirilebilir, bu da grafiğinizde pürüzsüz ve görsel olarak çekici bir geçiş yaratır.

Not: Gradyan efekti etkinleştirildiğinde, düşük özelliklere sahip bilgisayarlarda performans etkilenebilir ve optimum yanıt için daha güçlü bir grafik kartı gerekebilir.

Gösterge, her zaman dilimi için ayarları ayrı ayrı kaydetmenize olanak tanır.
Böylece bir zaman diliminde düşüş trendini, başka bir zaman diliminde yükseliş trendini aynı anda görebilirsiniz. Ayarlarda senkronizasyon seçeneğini etkinleştirmeniz yeterlidir.
Bir diğer ilginç özellik ise, destek dikdörtgenini "S" tuşuna basarak kaydedebilmenizdir.

Öneriler:

  • Döviz Çifti: Öncelikle Forex için tasarlanmıştır. Altın, kripto para ve endeksler için Gann'ın 9 Kare çizgileri uygulanabilir olmayabilir.

  • Zaman Dilimi: Tüm zaman dilimleri için uygundur

  • Minimum Yatırım: Minimum yatırım gerektirmez

  • Hesap Türü: Herhangi bir kısıtlama yoktur

  • Brokerlar: Herhangi bir broker ile uyumludur

Satın almadan önce:

Satın alma kararı vermeden önce, göstergeyi tercih ettiğiniz araçlarla, zaman dilimleriyle ve piyasa koşullarıyla nasıl çalıştığını test etmeniz önerilir.

Sorularınız varsa veya yardıma ihtiyacınız varsa,
MQL5 üzerinden bana özel mesaj göndermekten çekinmeyin.
Ürünün ne sunduğunu tamamen anlayabilmeniz için size açık bir rehberlik sağlamaktan memnuniyet duyarım.


