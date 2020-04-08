Meravith AUTO MT4

Meravith Auto es una versión automatizada del sistema de trading Meravith.

El indicador consiste en una línea de tendencia que cambia de color. Cuando es alcista es verde y cuando es bajista es roja. Esta es la línea de soporte de la tendencia. Una línea de liquidez, donde el volumen alcista es igual al volumen bajista. Una línea de desviación alcista triple. Una línea de desviación bajista triple. Puntos morados y azules que indican alto volumen. El punto morado indica un volumen superior al volumen medio en dos desviaciones, y el azul en dos desviaciones.

¿Cómo usarlo?

Línea de tendencia alcista más liquidez por encima de la línea de tendencia equivale a una tendencia alcista. Esperamos que el mercado se mueva hacia arriba. Abrimos posiciones largas.

Línea de tendencia bajista más liquidez por debajo de la línea de tendencia equivale a una tendencia bajista. Esperamos que el mercado se mueva hacia abajo. Abrimos posiciones cortas.

Combínelo a su elección con otros indicadores.
Puede utilizarse en cualquier par y en cualquier marco temporal.
Puede ver resultados diferentes con distintos brókeres debido al volumen que cotizan.
Se prefieren los brókeres más grandes debido a su mayor volumen.

¿Cuál es la diferencia entre las versiones automática y manual?

En la versión manual, tenemos una evaluación de la tendencia basada en máximos y mínimos. En consecuencia, también ofrece niveles de agotamiento del volumen en el mercado.

En la versión automática, tenemos un período que cambia en las distintas fases del mercado. Puede variar, siendo corto en alta volatilidad y largo en baja volatilidad. Aquí no hay niveles de agotamiento, ya que no se analiza una tendencia, sino un período. Esta es la razón por la que tenemos desviaciones. De forma predeterminada, se muestra la desviación triple.

Antes de comprar, pruebe la versión demo en el probador de MetaTrader.


