Time Zones 50

Time Zones Fifty

Gösterge temel bir sorunu çözüyor:

Zamanı nasıl saymalıyız? Hangi bölgeleri kullanmalıyız, nasıl ve neden?

Tamamen mantığa dayalıdır.

Zaman bölgelerinin uygulanması

Zaman bölgelerini uygulamak için bir başlangıç noktası gerekir. Bu nokta rastgele değil, mantıksal olarak tanımlanmalıdır.

Bazıları şu noktalardan başlamayı seçer:

yılın ilk günü

ayın ilk günü

çeyrek ya da haftanın başlangıcı

Ama bu, piyasa hareketlerinin her yıl aynı tarihte mutlaka tekrar edeceği anlamına gelir.

Örneğin, 12 Mart 2025’te olanların 12 Mart 2026’da da olması gerekir. Bu açıkça doğru değildir.

Döngüler tekrar edebilir, fakat her zaman aynı başlangıçtan başlamaz.

Gann döngülerini kullansanız bile, yine de bir başlangıç belirlemek gerekir — bu olmadan hiçbir şey mantıklı olmaz.

Peki, bu başlangıç nerede?

Seçenek 1

Genel kabul gören anlayışa göre şu anda 2025 yılındayız. Bu, başlangıcın Milat yani 0 yılının 1 Ocak günü, İsa’nın doğum yılı olduğunu gösterir.

Bu, yaygın olarak kullanılan takvimdir. Ancak başka takvimler de vardır.

Seçenek 2

En eski başlangıç noktasına sahip takvim eski Bulgar takvimidir. Buna göre şu anda 7533 yılındayız.

O zaman ne oldu? Büyük olasılıkla Tufan.

Her iki seçenek de geçerlidir: ilki yaygın kabul gördüğü için, ikincisi ise daha eski bir takvim olmadığı için.

Seçenek 3

Mantıken Büyük Patlama’ya (yaklaşık 13 milyar yıl önce) kadar gidebiliriz. Fakat bunun tam olarak ne zaman gerçekleştiğini kanıtlayamadığımız için kullanamayız.

Bunun yerine başka doğal bir olayı kullanabiliriz.

Güneş sistemimizde gezegenler Güneş etrafında döngüler halinde döner. Her gezegenin kendi döngüsü vardır.

Mantığa göre bir döngünün başlangıcı, tüm gezegenler ve Güneş’in tek bir doğru üzerinde hizalandığı andır.

Sonrasında her gezegen hareket eder ve çizgi bozulur.

Bu en son ne zaman oldu?

1 Ocak 1665.

Göstergenin modları

Gösterge zaman döngülerini ölçmek için üç mod sunar:

Standart mod – 0 yılından itibaren sayar (şu an 2025). 1665 modu – son gezegen hizalanmasından (1 Ocak 1665) itibaren sayar. Eski Bulgar takvimi – bu takvime göre sayar (şu an 7533).

Varsayılan olarak gösterge Standart modu (1) kullanır.

Diğer modlar menüden seçilerek etkinleştirilebilir.

Zaman bölgeleri nasıl hesaplanır

Gösterge her dönemi iki eşit alt döneme ayırır. Daha yeni alt dönem tekrar ikiye bölünür, bu işlem günümüze kadar sürer.

Neden ikiye bölünür? Çünkü her etkinin eşit ve zıt bir tepkisi vardır. Bu bir döngüdür.

MetaTrader’daki zaman bölgeleri aracı neden doğru çalışmaz?

Çünkü zamanı değil, mumları sayar.

Hafta sonu piyasa kapalı olsa da zaman akmaya devam eder, fakat MT bunu dikkate almaz.

Bu gösterge ise zamanı hesapladığı için böyle bir sorun yoktur.

Nasıl kullanılır

Hangi tepe ya da dip noktasının hangi döngüye ait olduğunu bilmediğimiz için ölçüme göstergenin gösterdiği en küçük döngüden başlarız.

Piyasa yeni bir tepe veya dip yaptığında ve bir sonraki döneme geçtiğinde:

gösterge üzerindeki mavi çizgiyi ileriye taşırız, böylece sonraki gri dikey çizgi (yeni dönem) bu tepe veya dip ile hizalanır.

Böylece mevcut döngünün tam olarak ne zaman biteceğini görebiliriz.

Mavi çizgi, döngünün bitişinin tam tarihini ve saatini gösterir.

Tarihe tıklarsanız döngünün sonuna kaç saat ve dakika kaldığını görebilirsiniz. Gösterge bunu otomatik hesaplar.

Manuel “Fifty” versiyonu

Gösterge ayrıca manuel Fifty aracını da içerir.

Bununla bir tepe (top) ve bir dip (bottom) belirleyebilir, destek ve direnç bölgeleri otomatik olarak hesaplanır.

Kırmızı çizgiler = düşüş seviyeleri

Yeşil çizgiler = yükseliş seviyeleri

Yükseliş ve düşüş seviyeleri birbirine ne kadar yakınsa, bölge o kadar güçlü ve cazip hale gelir. Bu bölgeler güvenilir destek veya direnç görevi görür.

Fifty çizgileri istenildiği zaman açılıp kapatılabilir.