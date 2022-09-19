StarSwing

StarSwing è un indicatore NO REPAINT che unisce in un unico strumento oscillatori e indicatori di forza. 

I parametri esterni permettono di bilanciare il peso delle componenti e di regolare a proprio piacimento l'indicatore stesso.

StarSwing, graficamente, è composto da segmenti di 2 colori: uno rappresentante il rialzo e uno il ribasso. Il colore non dipende dalla pura direzione del segmento ma dal trend di fondo calcolato dall'indicatore stesso.

Sul grafico, si può far disegnare una media mobile basata su StarSwing.


Si può scegliere di far disegnare delle stelle e ricevere degli alert quando:

- StarSwing va in Iper-Comprato/Iper-Venduto;

- La media StarSwing  va in Iper-Comprato/Iper-Venduto;

- StarSwing incrocia la sua media.


I livelli di Iper-Comprato e Iper-Venduto sono completamente personalizzabili e sono indipendenti per i 2 tipi di alert collegati.


La versatilità di StarSwing gli permette di essere usato come trading system a sé stante: risulta formidabile quando indica divergenze con la quotazione; potente quando va in Iper-Comprato/Iper-Venduto confermando il trend e preparando l'inversione.

Per facilitare la deteminazione di divergenze, una comoda funzione mostra, al solo passaggio del mouse, il valore di StarSwing della candela. Spostando il mouse da una candela all'altra si evince facilmente se si è di fronte ad una divergenza.

Noi di FollowTheGainStar lo usiamo con StarTrend  come conferma d'inversione. Chiedici informazioni sulla Vavi Strategy.



Parametri:

StarSwing P1 P2 P3: Sono i parametri che richiamano gli oscillatori e sono i principali per calcolare StarSwing.

Weight-price component: permette di impostare il peso che ha la componente di oscillatori e quotazione rispetto al totale( auto calcolato).

Weight-force component: permette di impostare il peso che ha la componente di oscillatori e quotazione rispetto al totale( auto calcolato).

Deep: Numero di candele da tenere in considerazione per determinare massimi e minimi.

Period average: Numero di periodi per il calcolo  della media mobile StarSwing.

HistoryCandles: Permette di esprimere quante candele nello storico analizzare; 0 significa tutte.

Line to show: Permette di far disegnare solo StarSwing, solo la media StarSwing o entrambi.

OverBought for average: Permette di impostare il livello di Iper-Comprato della media StarSwing.

OverSold for average: Permette di impostare il livello di Iper-Venduto della media StarSwing.

Stars on average: Se a "True", fa disegnare le stelline quando la media StarSwing va in Iper-Comprato e in Iper-Venduto.

OverBought for StarSwing: Permette di impostare il livello di Iper-Comprato di StarSwing.

OverSold for StarSwing: Permette di impostare il livello di Iper-Venduto di StarSwing.

Stars on StarSwing: Se a "True", fa disegnare le stelline quando StarSwing va in Iper-Comprato e in Iper-Venduto.

Stars on Cross:  Se a "True", fa disegnare le stelline quando StarSwing incrocia la sua media mobile.

Alert pop-up active:  se a "true", l'indicatore avviserà con un pop-up dopo una stella confermata.

Alert on smartphone active: se a "true", l'indicatore avviserà sullo smartphone dopo una stella confermata.

Alert email active: se a "true", l'indicatore avviserà via mail dopo una stella confermata. 

Mail subject: permette di personalizzare l'oggetto mail inviata dalla piattaforma.


Time filter activated: se a "true" disegnerà stelline sono in una determinata fascia oraria.

Start time: permette di impostare l'ora iniziale della fascia oraria.

End time: permette di impostare l'ora finale della fascia oraria.

Vertical line on Stars: Se a "True", permette di disegnare delle linee verticali contestuali alle stella.

Vertical line style: Permette di impostare lo stile della linea contestuale alla stella.

Vertical line width: Permette di impostare lo spessore della linea contestuale alla stella (0-4).

Vertical line sell color: Permette di impostare il colore della linea ribassista contestuale alla stella.

Vertical line buy color: Permette di impostare il colore della linea rialzista contestuale alla stella.

Show state line: Se a "True", permette di disegnare dei segmenti sulle ultime 3 candele per evincere trend e cambiamento di trend a colpo d'occhio (StarSwing in relazione alla sua media).

State line sell color: Permette di impostare il colore dei segmenti se StarSwing risulta minore della media.

State line sell color: Permette di impostare il colore dei segmenti se StarSwing risulta maggiore della media.

Show pointed value: Se a "True" mostra un etichetta con il valore di StarSwing nella candela putata col mouse. 

Text color pointed value: Permette di impostare il colore dell'etichetta indicante il valore di StarSwing puntato.

Text size pointed value: Permette di impostare la grandezza del font dell'etichetta indicante il valore di StarSwing puntato.

Anchor angle pointed value: Permette di impostare l'angolo di ancoragio dell'etichetta indicante il valore di StarSwing puntato.

X distance pointed value: Permette di impostare la distanza dall'asse delle ordinate dell'etichetta indicante il valore di StarSwing puntato.

Y distance pointed value: Permette di impostare la distanza dall'asse delle ascisse dell'etichetta indicante il valore di StarSwing puntato.


