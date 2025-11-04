Volume Equilibrium

Volume Equilibrium göstergesi, alım hacmi ile satış hacminin eşit olduğu seviyeleri gösterir. Bu seviyeleri her gün, hafta, ay ve yıl için hesaplayabilir.

Fiyat çizginin üzerindeyken, hacmin alıcı tarafında olduğunu ve piyasanın yükseliş bölgesinde olduğunu gösterir. Fiyat çizginin altındayken ise hacmin satıcı tarafında olduğunu ve piyasanın düşüş bölgesinde olduğunu gösterir.

Gösterge, seviyeleri hesaplamak için “Meravith” göstergesinin algoritmasını kullanır. Hacim seviyeleri son derece hassas bir şekilde hesaplanır. Gösterge otomatik çalışır ve herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir.

Her çizgi için ayrı bir düğme vardır; böylece görmek istediğiniz hacim denge seviyelerini seçebilirsiniz. Ayrıca tüm göstergeyi göstermek veya gizlemek için bir düğme de mevcuttur.

Daha doğru sonuçlar için çok sayıda müşteriye sahip büyük bir aracı kurum kullanmanızı öneririm, çünkü aracı kurumlar yalnızca kendi müşterilerinin hacimlerini gösterir.


