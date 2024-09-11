Imbalance Pro

Gösterge, seçilen bir dönem boyunca boğalar ve ayılar arasındaki dengesizliği ölçer ve iki nokta arasında düz bir çizgi gösterir.

Boğalar ayılardan daha fazla hacme sahipse, çizgi yeşile döner. 
Ayılar daha fazla hacme sahipse kırmızı olur.
Çizgi ayrıca hacimdeki yüzde farkını da gösterir.


Gösterge aynı verileri ayrı bir pencerede gösterir. Bölünmüş hacmi de görebilirsiniz.

Göstergenin iki modu vardır.

Bu amaçla, sol üstte bir düğme vardır, 

- basılı değilse, piyasadaki rastgele bir nokta ile mevcut fiyat arasındaki dengesizliği ölçer. 
- Düğmeye basılırsa, piyasanın seçtiğiniz herhangi iki noktası arasındaki dengeyi ölçebilirsiniz.


İncelemeler 3
lauro1956
5732
lauro1956 2025.02.10 11:42 
 

Fantastic

Giulio Franceschini
677
Giulio Franceschini 2025.02.04 09:55 
 

Thanks Ivan, this is exactly the indicator I was looking for, I have already closed a trade in profit, I use it as a confirmation of my strategy, it gives me further and great security.

trick 86
588
trick 86 2024.09.13 21:21 
 

might be one of the slickest indis on the market.. ivan is the man..

