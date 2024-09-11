Imbalance Pro
- Göstergeler
- Ivan Stefanov
- Sürüm: 3.0
- Güncellendi: 12 Mayıs 2025
- Etkinleştirmeler: 20
Thanks Ivan, this is exactly the indicator I was looking for, I have already closed a trade in profit, I use it as a confirmation of my strategy, it gives me further and great security.
Thanks Ivan, this is exactly the indicator I was looking for, I have already closed a trade in profit, I use it as a confirmation of my strategy, it gives me further and great security.
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
MQL5.com web sitesine giriş yapmak için çerezlerin kullanımına izin vermelisiniz.
Lütfen tarayıcınızda gerekli ayarı etkinleştirin, aksi takdirde giriş yapamazsınız.
Fantastic