Fifty Pro MT5

Fiyatlara dayalı seviyeleri hesaplayan nadir göstergelerden biridir. Bu gösterge zaman dilimlerinden, trendlerden veya piyasa döngülerinden etkilenmez. Şimdiye kadar oluşturulmuş en mantıklı göstergelerden biridir.

FIFTY göstergesi artık otomatik bir versiyonla sunuluyor; bu da seviyeleri manuel olarak çizme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu versiyon, grafik üzerine günlük, haftalık, aylık ve yıllık seviyeleri otomatik olarak çizer; böylece hem doğruluk sağlanır hem de zaman kazandırır. Ayrıca, bu seviyelerin görünürlüğünü açıp kapatmak için butonlar mevcuttur ve tam özelleştirme imkânı sunar. Manuel kullanımı tercih edenler için, ücretsiz versiyon hâlâ mevcuttur ve tam işlevseldir. Kullanıcılar, ticaret ihtiyaçlarına göre manuel veya otomatik araçlar arasında seçim yapabilirler.

Son derece güvenilirdir ve şiddetle tavsiye edilir! Manuel FIFTY göstergenizi talep edin!


Video Fifty Pro MT5
