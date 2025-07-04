Naturu

“Naturu”, doğanın simetrisini algoritması olarak kullanan bir manuel indikatördür.
Basit bir strateji ve gizli bilgelikle piyasayı fethedin!

İndikatörü yüklediğinizde iki çizgi görürsünüz: Üst (Top) ve Alt (Bottom).
Bir çizgiye tıklayarak aktifleştirin. Taşımak için, yerleştirmek istediğiniz mumun üzerine tıklayın.

Bir tepe noktası ve bir dip noktası belirlersiniz, indikatör otomatik olarak hesaplar:

  • Boğalar ve ayıların çıkarlarının en yakınlaştığı, destek veya direnç rolü oynaması en muhtemel bölgeyi gösteren magenta bölgeyi;

  • Bir sonraki ilgi seviyesini işaret eden gri bölgeyi;

  • Boğaların fiyat hedeflerini gösteren aqua renkli çizgileri;

  • Ayıların fiyat hedeflerini gösteren altın renkli çizgileri.

Manuel indikatörler, gerçek zamanlı piyasa bağlamına ve kişisel sezgilerinize göre seviyeleri ayarlamanıza olanak tanıyarak size tam kontrol ve esneklik sağlar. Fiyat hareketlerini derinlemesine analiz etmenizi zorunlu kılarak destek, direnç ve formasyonların nasıl gerçekten oluştuğunu anlamanıza yardımcı olur. İnsan yargısına dayanarak, otomatik sistemlerin sıklıkla yanlış yorumladığı “gürültüyü” filtreleyerek yanlış sinyalleri azaltır. Üstelik her seviyeyi kendiniz belirlediğiniz için, kod güncellemesini beklemeden acil haberler veya aşırı hareketlere anında tepki verebilirsiniz.

Basit bir oyunun ardında gizli ilahi güç!


Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt