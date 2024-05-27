Levelss

5
LEVELSS göstergesi gösterir:

- Günlük yükseliş ve düşüş bölgesi. Her gün 00:00 ile 23:59 arasında görülebilir. 
- Haftalık yükseliş ve düşüş bölgesi. Her hafta Pazartesi 0:00'dan Cuma 23:59'a kadar görülebilir.
- Diğer tüm zaman dilimlerinde görüntülenen belirli bir zaman diliminden özel olarak hesaplanan kanal. Varsayılan olarak, bu, işlem yapmak istediğiniz diğer zaman dilimine değiştirebileceğiniz 4 saatlik zaman dilimidir. Kesintisiz olarak hesaplanır.

Ekranın sol üst köşesinde, bölgelerin ve kanalın yükseliş, düşüş veya nötr olup olmadıklarının bir göstergesi vardır. Üçü de yükselişe geçtiğinde, mevcut mum üzerinde yeşil bir nokta belirir. Üçü de düşüş eğilimi gösterdiğinde pembe bir nokta belirir.
Gösterge üzerinde sınırlama yok.
İncelemeler 1
cam028
6392
cam028 2024.09.19 08:21 
 

great customer support great product

Önerilen ürünler
All Harmonic Patterns Scanner MT4
Eda Kaya
Yardımcı programlar
All Harmonic Patterns Scanner for MT4 The All Harmonic Patterns Scanner for MT4 is a comprehensive tool developed to detect and illustrate a wide range of harmonic chart patterns on the MetaTrader 4 trading terminal. This indicator evaluates pivot formations and price movement behavior to automatically map out formations such as the Gartley, Bat, Butterfly, along with numerous standard and nonstandard harmonic setups on the chart. Beyond the traditional patterns, the scanner is also capable of i
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Göstergeler
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Göstergeler
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
Market Session Visual MT4
Kambiz Shahriarynasab
Göstergeler
The  Market Sessions Indicator for MT5 helps you  predict market turnarounds  by detecting major supply and demand areas. These pivot points tend to occur after a new session has started and the previous one is still open. It is also used to gauge how many points or pips the market moves on average during a session. This helps us to place better our take profits and stop losses. The indicator works on all forex pairs, gold, silver, commodities, stocks, indices and any other instrument that you
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Göstergeler
SMC Venom Model BPR göstergesi, Akıllı Para (SMC) konseptinde çalışan yatırımcılar için profesyonel bir araçtır. Fiyat grafiğinde iki temel modeli otomatik olarak belirler: FVG   (Adil Değer Açığı), ilk ve üçüncü mum arasında boşluk bulunan üç mumun birleşimidir. Hacim desteğinin olmadığı seviyeler arasında bir bölge oluşturur ve bu da sıklıkla fiyat düzeltmesine yol açar. BPR   (Dengeli Fiyat Aralığı), bir "köprü" oluşturan iki FVG modelinin birleşimidir - bir kırılma bölgesi ve fiyatın düşük
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Göstergeler
"Dinamik Scalping Osilatörü" - gelişmiş, özel bir Kripto-Forex göstergesi - MT4 için verimli bir işlem aracı! - Yeni nesil Osilatörler - nasıl kullanılacağını görmek için resimlere bakın. - Dinamik Scalping Osilatörü, uyarlanabilir Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerine sahiptir. - Osilatör, dinamik Aşırı Satış/Aşırı Alım bölgelerinden kesin giriş noktalarını bulmak için yardımcı bir araçtır. - Aşırı Satış değerleri: Yeşil çizginin altında, Aşırı Alım değerleri: Turuncu çizginin üzerinde. - Bu gös
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Göstergeler
KT Renko Patterns, Renko grafiğini tuğla tuğla tarayarak, farklı finansal piyasalarda yatırımcılar tarafından sıkça kullanılan popüler grafik formasyonlarını tespit eder. Zaman tabanlı grafiklerle karşılaştırıldığında, Renko grafiklerinde işlem yapmak daha kolay ve belirgindir çünkü grafik sade ve temiz bir yapıya sahiptir. KT Renko Patterns birçok Renko formasyonunu içerir ve bunların çoğu Prashant Shah'ın “Renko Grafikleriyle Karlı Ticaret” adlı kitabında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu g
Alternate ABCD Harmonic Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Alternate AB=CD Harmonic Pattern Indicator in MetaTrader 4 The Alternate AB=CD Harmonic Pattern indicator is one of the important analytical tools in the MetaTrader 4 platform, developed with the goal of identifying the structure of harmonic patterns. This indicator identifies the Alternate AB=CD pattern by detecting four pivot points (A, B, C, D) on the chart and displays the pattern by drawing lines. The Alternate AB=CD pattern is usually formed in price reversal areas (PRZ) and can provide si
FREE
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Göstergeler
Trade smarter, not harder: Empower your trading with Harmonacci Patterns This is arguably the most complete harmonic price formation auto-recognition indicator you can find for the MetaTrader Platform. It detects 19 different patterns, takes fibonacci projections as seriously as you do, displays the Potential Reversal Zone (PRZ) and finds suitable stop-loss and take-profit levels. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] It detects 19 different harmonic pric
Anti Crab Harmonic Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Anti Crab Harmonic Pattern Indicator for MT4 The Anti-Crab Harmonic Pattern Indicator is a technical analysis tool developed for MetaTrader 4 that identifies potential price reversal points using specific Fibonacci ratios such as 0.618, 1.27, and 2.27. This indicator automatically draws anti-crab patterns on the chart, highlighting bullish patterns in red and bearish patterns in blue. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indicator Installation  | Anti Crab Harmonic Pattern Indicator MT5 | A
FREE
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Göstergeler
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Antabod Gamechanger
Rev Anthony Olusegun Aboderin
Göstergeler
*Antabod GameChanger Indicator – Transform Your Trading!*   Are you tired of chasing trends too late or second-guessing your trades? The *Antabod GameChanger Indicator* is here to *revolutionize your trading strategy* and give you the edge you need in the markets!   Why Choose GameChanger? *Accurate Trend Detection* – GameChanger identifies trend reversals with *pinpoint accuracy*, ensuring you enter and exit trades at the optimal time.   *Clear Buy & Sell Signals* – No more guesswork! T
ABCD Harmonic Patterns
Mehmet Ozhan Hastaoglu
Göstergeler
Thanks to this indicator, you can easily see the new ABCD harmonic patterns in the chart. If the two price action lengths are equal, the system will give you a signal when it reaches the specified level. You can set the limits as you wish. For example, You can get the signal of the price, which occurs in the Fibonaci 38.2 and 88.6 retracements, and then moves for the same length, at the level you specify. For example, it will alarm you when the price reaches 80% as a percentage. In vertical
One Two Three 123 Pattern Indicator MT4
Eda Kaya
5 (3)
Göstergeler
1-2-3 Pattern Indicator for MetaTrader 4 The 1-2-3 Pattern Indicator for MetaTrader 4 is a sophisticated technical tool designed to identify potential market reversals. It highlights three significant turning points, connecting them with a ZigZag pattern to visually map the price trajectory. Once the formation is complete, the indicator automatically generates Fibonacci retracement levels between the first two points to assist with trade planning. «Indicator Installation & User Guide» MT4 Indi
FREE
PipTick VSA MT4
Michal Jurnik
1 (2)
Göstergeler
The   Volume Spread Analysis indicator   is based on the original Volume Spread Analysis method. It was designed for quick and easy recognition of VSA patterns. Even though this indicator looks very simple, it is the most sophisticated tool we've ever made. It is a really powerful analytical tool that generates very reliable trading signals. Because it is very user-friendly and understandable, it is suitable for every type of trader, regardless of his experience. What is VSA? VSA - Volume Spre
Market Perspective Structure Indicator MT4
Mykola Khandus
Göstergeler
Overview The Market Perspective Structure Indicator is a comprehensive MetaTrader indicator designed to provide traders with a detailed analysis of market structure across multiple timeframes. It identifies and visualizes key price action elements, including swing highs and lows, Break of Structure (BOS), Change of Character (CHOCH), internal structures, equal highs/lows, premium/discount levels, previous levels from higher timeframes, and trading session zones. With extensive customization opt
Market Session Pro MT4
Kambiz Shahriarynasab
5 (1)
Göstergeler
The  Market Sessions Indicator for MT5 helps you  predict market turnarounds  by detecting major supply and demand areas. These pivot points tend to occur after a new session has started and the previous one is still open. It is also used to gauge how many points or pips the market moves on average during a session. This helps us to place better our take profits and stop losses. The indicator works on all forex pairs, gold, silver, commodities, stocks, indices and any other instrument that your
WOW Dash M16 PutCall Signal
Nirundorn Promphao
Göstergeler
The principle of this indicator is very simple: detecting the trend with Moving Average, then monitoring the return point of graph by using the crossing of Stochastic Oscillator and finally predicting BUY and SELL signal with arrows, alerts and notifications. The parameters are fixed and automatically calculated on each time frame. Example: If you install indicator on EURUSD, timeframe M5: the indicator will detect the main trend with the Moving Average on this timeframe (for example the Moving
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
Uzman Danışmanlar
Expert. Automatic and manual trading. Ready-made trading system based on Elliott waves and Fibonacci retracement levels . It is simple and affordable. Display of the marking of Elliott waves (main or alternative option) on the chart Construction of horizontal levels, support and resistance lines, a channel Superposition of Fibonacci levels on waves 1, 3, 5, A Alert system (on-screen, E-Mail, Push notifications) visual panel for opening orders in manual trading visual panel for setting up automat
Mean Reversion Supply Demand MT4
Young Ho Seo
4.56 (9)
Göstergeler
Mean Reversion Supply Demand Indicator Mean Reversion Supply Demand is the indicator to detect the important supply demand zone in your chart. The concept of supply demand trading relies on the quantity mismatching between buying and selling volumes in the financial market. Typically, supply demand zone serves to predict the turning point. The wave pattern, for any supply demand zone to work as an successful trade, looks like the price must touch the base zone, move away and then return to zone
Magic Trades
Kamel Zerki
Göstergeler
Introducing the "Magic Trades" for MetaTrader 4 – your ultimate tool for precision trading in dynamic markets. This innovative indicator revolutionizes the way you perceive market trends by harnessing the power of advanced analysis to detect subtle changes in character, paving the way for optimal trading opportunities. The Magic Trades Indicator is designed to empower traders with insightful entry points and well-defined risk management levels. Through its sophisticated algorithm, this indicato
KeltnerTRBands
Ahmet Metin Yilmaz
Göstergeler
Keltner Channels are volatility-based bands that are placed on either side of an asset's price and can aid in determining the direction of a trend. The exponential moving average (EMA) of a Keltner Channel is typically 20 periods, although this can be adjusted if desired.( Default is 50 here..) In the Classic Keltner Channels The upper and lower bands are typically set two times the average true range (ATR) above and below the EMA, although the multiplier can also be adjusted based on personal p
Super Trend Zigzag Indicator
Berat Cakan
Göstergeler
A top-quality implementation of the famous  Zig Zag  indicator, which needs no introduction. It is completely coming from original algorithm.  After you have this indicator, you will no need any more indicator for opposite direction of trend. Trading direction of TREND Very easy to understand and set  It implements a multi-timeframe dashboard Buy and Sell signals on same chart  Working M5-M15-M30-H1-H4 and D1  After the purchase, please contact me for to learn how to use it. 
Voenix
Lorentzos Roussos
4.58 (12)
Uzman Danışmanlar
Harmonik desen tarayıcı ve tüccar. Bazı Grafik desenleri de Dahil edilen desenler: ABCD deseni Gartley deseni yarasa deseni şifre deseni 3Sürücü deseni Siyah Kuğu deseni Beyaz Kuğu deseni Quasimodo deseni veya Üzeri Alt deseni Alternatif Yarasa deseni kelebek deseni Derin Yengeç deseni Yengeç deseni Köpekbalığı deseni FiveO deseni baş ve omuzlar desen Artan Üçgen deseni bir iki üç desen Ve 8 özel desen Voenix, 25 çizelge ve fibonacci modelini destekleyen çok zaman dilimli ve çok çiftli bir harm
AI Forecast MT4
Leonardo Antonio Camacaro Armas
Göstergeler
The "AI Forecast" indicator is the result of a unique experiment in which I asked an AI how to create the best indicator to anticipate the market. The AI suggested measuring the past history of the price and its reactions to different levels, and then calculating the probabilities of the price reaction in the future. With this idea, I designed with the help of another AI the "AI Forecast" indicator, which adapts to any MetaTrader chart and shows you three lines: one for entry and two for possi
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Uzman Danışmanlar
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Gann Fan and Fibonacci Indicator MT4
Eda Kaya
Göstergeler
Gann Fan and Fibonacci Indicator MT4 The Gann Fan and Fibonacci Indicator MT4 is an advanced analytical tool that merges two classical techniques in technical analysis. By integrating Gann’s angle-based methodology with Fibonacci retracement ratios, it provides traders with precise mapping of critical price and time zones across markets such as Forex, crypto, and equities. Unlike indicators that rely solely on price fluctuations, this tool studies the balance between time and price by combining
FREE
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Göstergeler
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Super Arrow Indicators MT4
Yan Zhen Du
Göstergeler
The Super Arrow Indicator provides non-repainting buy and sell signals with exceptional accuracy. Key Features No repainting – confirmed signals remain fixed Clear visual arrows: green for buy, red for sell Real-time alerts via pop-up, sound, and optional email Clean chart view with no unnecessary clutter Works on all markets: Forex, gold, oil, indices, crypto Adjustable Parameters TimeFrame Default: "current time frame" Function: Sets the time frame for indicator calculation Options: Can be set
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Göstergeler
Overview Harmonic Patterns MT4 is a technical analysis indicator designed for the MetaTrader 5 platform. It identifies and displays harmonic price patterns, such as Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark, and Gartley, in both bullish and bearish directions. The indicator calculates key price levels, including entry, stop loss, and three take-profit levels, to assist traders in analyzing market movements. Visual elements and customizable alerts enhance usability on the chart. Features Detects six ha
Bu ürünün alıcıları ayrıca şunları da satın alıyor
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (49)
Göstergeler
Trend Ai göstergesi, trend tanımlamasını işlem yapılabilir giriş noktaları ve geri dönüş uyarılarıyla birleştirerek bir yatırımcının piyasa analizini geliştirecek harika bir araçtır. Bu gösterge, kullanıcıların forex piyasasının karmaşıklıklarında güvenle ve hassasiyetle yol almalarını sağlar. Birincil sinyallerin ötesinde, Trend Ai göstergesi geri çekilmeler veya düzeltmeler sırasında ortaya çıkan ikincil giriş noktalarını belirleyerek, yatırımcıların belirlenen trend içindeki fiyat düzeltmele
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.73 (15)
Göstergeler
M1 SNIPER kullanımı kolay bir işlem göstergesi sistemidir. M1 zaman dilimi için tasarlanmış bir ok göstergesidir. Gösterge, M1 zaman diliminde scalping için bağımsız bir sistem olarak kullanılabilir ve mevcut işlem sisteminizin bir parçası olarak kullanılabilir. Bu işlem sistemi özellikle M1'de işlem yapmak için tasarlanmış olsa da, diğer zaman dilimleriyle de kullanılabilir. Başlangıçta bu yöntemi XAUUSD ve BTCUSD ticareti için tasarladım. Ancak bu yöntemi diğer piyasalarda işlem yaparken de ya
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
5 (8)
Göstergeler
To celebrate the official release, $65 is the new PROMO price for the first 40 copies (3 left)! After that, the price increases to $120. SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.81 (140)
Göstergeler
Gann Made Easy , bay teorisini kullanarak ticaretin en iyi ilkelerine dayanan, profesyonel ve kullanımı kolay bir Forex ticaret sistemidir. WD Gann. Gösterge, Zararı Durdur ve Kâr Al Seviyeleri dahil olmak üzere doğru SATIN AL ve SAT sinyalleri sağlar. PUSH bildirimlerini kullanarak hareket halindeyken bile işlem yapabilirsiniz. Lütfen satın aldıktan sonra benimle iletişime geçin! Alım satım ipuçlarımı ve harika bonus göstergelerini ücretsiz olarak sizinle paylaşacağım! Muhtemelen Gann ticaret y
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
5 (6)
Göstergeler
Dynamic Forex28 Navigator - Yeni Nesil Forex Ticaret Aracı. ŞU ANDA %49 İNDİRİM. Dynamic Forex28 Navigator, uzun zamandır popüler olan göstergelerimizin evrimidir ve üçünün gücünü tek bir göstergede birleştirir: Gelişmiş Döviz Gücü28 Göstergesi (695 inceleme) + Gelişmiş Döviz İMPULS ve UYARI (520 inceleme) + CS28 Kombo Sinyalleri (Bonus). Gösterge hakkında ayrıntılar https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Yeni Nesil Güç Göstergesi Ne Sunuyor?  Orijinallerde sevdiğiniz her şey, şimdi yeni
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (1)
Göstergeler
BUY INDICATOR AND GET NEW EXCLUSIVE EA FOR FREE AS A BONUS! ITALO ARROWS INDICATOR  is the best reversal indicator ever created, and why is that? Using extreme reversal zones on the market to show the arrows and Fibonacci numbers for the Take Profit, also with a panel showing all the information about the signals on the chart, the Indicator works on all time-frames and assets, indicator built after 8 years of experience on forex and many other markets. You know many reversal indicators around t
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (14)
Göstergeler
Day Trader Master , günlük tüccarlar için eksiksiz bir ticaret sistemidir. Sistem iki göstergeden oluşmaktadır. Bir gösterge, satın almak ve satmak için bir ok işaretidir. Aldığınız ok göstergesidir. Size ikinci göstergeyi ücretsiz olarak sağlayacağım. İkinci gösterge, bu oklarla birlikte kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış bir trend göstergesidir. GÖSTERGELER TEKRARLAMAYIN VE GEÇ KALMAYIN! Bu sistemi kullanmak çok basittir. İki renkli bir çizgi olarak görüntülenen mevcut trend yönündeki o
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.7 (69)
Göstergeler
An exclusive indicator that utilizes an innovative algorithm to swiftly and accurately determine the market trend. The indicator automatically calculates opening, closing, and profit levels, providing detailed trading statistics. With these features, you can choose the most appropriate trading instrument for the current market conditions. Additionally, you can easily integrate your own arrow indicators into Scalper Inside Pro to quickly evaluate their statistics and profitability. Scalper Inside
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (32)
Göstergeler
ŞU ANDA %20 INDIRIMLI! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu Gösterge, Egzotik Çiftler Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücünü göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. gerçek para birimi gücünü göstermek için 9. satıra herhangi bir sembol eklenebilir. Bu benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özelliği ve yeni b
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Göstergeler
Ne kadar harika geriye dönük testler, canlı hesap performans kanıtları ve her yerde fantastik istatistikler sunan bir alım satım göstergesi aldınız, ancak onu kullandıktan sonra hesabınızı **patlatmakla mı sonuçlandınız?** Bir sinyale tek başına güvenmemelisiniz, öncelikle neden ortaya çıktığını bilmeniz gerekir ve RelicusRoad Pro bunu en iyi şekilde yapar! Kullanım Kılavuzu + Stratejiler + Eğitim Videoları + VIP Erişimli Özel Grup + Mobil Sürüm Mevcut Piyasaya Bakmanın Yeni Bir Yolu RelicusR
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (98)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Herhangi bir Acemi veya Uzman Tüccar için En İyi Çözüm! Bu gösterge paneli yazılımı 28 döviz çifti üzerinde çalışıyor. Ana göstergelerimizden 2'sine (Gelişmiş Para Birimi Gücü 28 ve Gelişmiş Para Birimi Dürtüsü) dayanmaktadır. Tüm Forex piyasasına harika bir genel bakış sağlar. Gelişmiş Para Birimi Gücü değerlerini, para birimi hareket hızını ve tüm (9) zaman dilimlerinde 28 Forex çifti için sinyalleri gösterir. Trendleri ve / veya scalping fırsatlarını belirlemek için
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Göstergeler
Trend Göstergesi, Trend Alım Satım ve Filtreleme için Çığır Açan Benzersiz Çözüm, Tüm Önemli Trend Özellikleriyle Tek Bir Araç İçinde Yerleştirildi! Forex, emtialar, kripto para birimleri, endeksler ve hisse senetleri gibi tüm sembollerde/araçlarda kullanılabilen %100 yeniden boyamayan çoklu zaman çerçevesi ve Çoklu para birimi göstergesidir. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF: Destek ve Direnç Tarama Göstergesi sadece 50$ ve ömür boyu mevcuttur. (Orijinal fiyat 250$) (teklif uzatıldı) Trend Screener, grafik
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Göstergeler
Volatility Trend System - girişler için sinyaller veren bir ticaret sistemi. Oynaklık sistemi, trend yönünde doğrusal ve noktasal sinyaller ve ayrıca yeniden çizme ve gecikme olmaksızın trendden çıkmak için sinyaller verir. Trend göstergesi, orta vadeli trendin yönünü izler, yönünü ve değişimini gösterir. Sinyal göstergesi volatilitedeki değişikliklere dayalıdır ve piyasa girişlerini gösterir. Gösterge, çeşitli uyarı türleri ile donatılmıştır. Çeşitli alım satım araçlarına ve zaman dilimlerine
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Göstergeler
Currency Strength Wizard , başarılı ticaret için size hepsi bir arada çözüm sağlayan çok güçlü bir göstergedir. Gösterge, birden çok zaman dilimindeki tüm para birimlerinin verilerini kullanarak şu veya bu forex çiftinin gücünü hesaplar. Bu veriler, şu veya bu para biriminin gücünü görmek için kullanabileceğiniz, kullanımı kolay para birimi endeksi ve para birimi güç hatları biçiminde temsil edilir. İhtiyacınız olan tek şey, işlem yapmak istediğiniz tabloya göstergeyi eklemektir ve gösterge size
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Göstergeler
CURRENTLY 26% OFF !! Best Solution for any Newbie or Expert Trader! This indicator is a unique, high quality and affordable trading tool because we have incorporated a number of proprietary features and a new formula. With this update, you will be able to show double timeframe zones. You will not only be able to show a higher TF but to show both, the chart TF, PLUS the higher TF: SHOWING NESTED ZONES. All Supply Demand traders will love it. :) Important Information Revealed Maximize the potentia
TPSpro RFI Levels
Roman Podpora
4.85 (27)
Göstergeler
Geri dönüş bölgeleri - seviyeler / Önemli bir oyuncunun aktif bölgeleri TALİMATLAR RUS   /   TALİMATLAR   ENG   /   Sürüm MT5 BU GÖSTERGENİN HER ALICISI       ÜCRETSİZ OLARAK EK   OLARAK   EDİNİN: 3 aylık erişim       hizmetten gelen işlem sinyallerine       SÜPER SİNYALLER       — TPSproSYSTEM algoritmasına göre hazır giriş noktaları. 3 aylık erişim       Düzenli olarak güncellenen eğitim materyallerine - stratejiye ve profesyonel gelişime dalma. Hafta içi 7/24 destek ve kapalı yatırımcı sohbe
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Göstergeler
Bu gösterge, 2 ürünümüz Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics  'in süper bir kombinasyonudur. Tüm zaman dilimleri için çalışır ve 8 ana para birimi artı bir Sembol için grafiksel olarak güç veya zayıflık dürtüsünü gösterir! Bu Gösterge, Altın, Egzotik Çiftler, Emtialar, Endeksler veya Vadeli İşlemler gibi herhangi bir sembol için para birimi gücü ivmesini göstermek için uzmanlaşmıştır. Türünün ilk örneğidir, Altın, Gümüş, Petrol, DAX, US30, MXN, TRY, CNH vb. içi
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Göstergeler
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
Trend Reversal Indicator for MT4
Nicola Capatti
Göstergeler
Trend Reversal – MT4'te Trend Dönüşlerini Belirlemek İçin Yardımcınız Piyasa analizinizi geliştirmek ve daha bilinçli kararlar almak için güçlü ve sezgisel bir araç mı arıyorsunuz? Trend Reversal göstergesi, MetaTrader 4 platformunda trend dönüş noktalarını doğru bir şekilde belirlemek isteyen yatırımcılar için özel olarak tasarlanmıştır. Gelişmiş algoritmalar ve kanıtlanmış tekniklerin birleşimi sayesinde, Trend Reversal, piyasadaki önemli anları tanımanıza yardımcı olmak için net ve görünür s
Advanced Currency IMPULSE with ALERT
Bernhard Schweigert
4.91 (487)
Göstergeler
ŞU ANDA %31 INDIRIMLI !!! Yeni Başlayanlar veya Uzman Tüccarlar için En İyi Çözüm! Bu gösterge benzersiz, yüksek kaliteli ve uygun fiyatlı bir ticaret aracıdır çünkü bir dizi tescilli özellik ve gizli bir formül ekledik. Yalnızca BİR grafikle 28 döviz çiftinin tümü için Uyarılar verir. Yeni bir trendin veya scalping fırsatının tam tetik noktasını belirleyebildiğiniz için ticaretinizin nasıl gelişeceğini hayal edin! Yeni temel algoritmalar üzerine inşa edilen bu sistem, potansiyel işlemlerin
Dark Support Resistance
Marco Solito
5 (3)
Göstergeler
Dark Support Resistance  is an Indicator for intraday trading. This Indicator is programmed to identify  Support and Resistance Lines , providing a high level of accuracy and reliability. Key benefits Easily visible lines Only the most important levels will be displayed Automated adjustment for each timeframe and instrument Easy to use even for beginners Never repaints, never backpaints, Not Lag 100% compatible with Expert Advisor development All types of alerts available: Pop-up, Email, Push
M1 Easy Scalper
Martin Alejandro Bamonte
4 (3)
Göstergeler
M1 EASY SCALPER is a scalping indicator specifically designed for the 1-minute (M1) timeframe, compatible with any currency pair or instrument available on your MT4 terminal. Of course, it can also be used on any other timeframe, but it works exceptionally well on M1 (which is challenging!) for scalping. Note: if you're going to scalp, make sure you have an account suitable for it. Do not use Cent or Standard accounts as they have too much spread! (use ECN, RAW, or Zero Spread accounts) Robustn
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (2)
Göstergeler
Otomatik Optimize Edilmiş Bollinger Bantları – Gerçek Piyasa Davranışına Dayalı Uyarlanabilir Volatilite Aracı Bu gelişmiş MT4 göstergesi, geçmiş veriler üzerinde işlem simülasyonu yaparak en iyi dönem ve standart sapma değerlerini otomatik olarak bulur. Sabit parametreler yerine, piyasa değişimlerine ve fiyat yapısına dinamik olarak uyum sağlar; böylece gerçek zamanlı volatiliteyi daha doğru yansıtan bantlar oluşturur. Manuel ayar gerekmez. Temel Özellikler: Tarihsel verilere dayalı otomatik Bo
Volatility Master
INTRAQUOTES
5 (4)
Göstergeler
Volatility Master for MetaTrader is a real-time dashboard tool that scans up to 56 symbols using up to 2 flexible dashboards on different charts to identify high-volatility, trending markets instantly. With clear bullish/bearish signals, customizable alerts, and a user-friendly interface, it helps you avoid range-bound conditions and focus on high-probability trades. Clarity leads to confidence. Trade confidently and protect your capital effectively with this powerful dashboard. Download Metatra
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (1)
Göstergeler
The official release price is 65$ for the first 10 copies only,the next price is 95$,the final price will be 250$ Sniper Delta Imbalance is a professional tool for deep delta analysis — the difference between buyer and seller volumes. It takes volume analysis to the next level, allowing traders to see in real time who controls the price — buyers or sellers — and to find precise entry points based on the actions of major market participants. This tool represents a unique style of
Support Resistance screnner
STE S.S.COMPANY
4.95 (37)
Göstergeler
Support And Resistance Screener, MetaTrader için tek bir gösterge içinde birden fazla araç sağlayan tek bir Düzey göstergesindedir. Kullanılabilir araçlar şunlardır: 1. Piyasa Yapısı Eleme Aracı. 2. Geri Çekilme Bölgesi Boğa. 3. Geri Çekilme Bölgesi Ayı. 4. Günlük Pivot Noktaları 5. haftalık Pivot Noktaları 6. aylık Pivot Puanları 7. Harmonik Modele ve hacme dayalı Güçlü Destek ve Direnç. 8. Banka Seviyesi Bölgeleri. SINIRLI SÜRELİ TEKLİF : YG Destek ve Direnç Göstergesi sadece 50 $ ve ömür boy
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Göstergeler
Şu anda %20 İNDİRİMLİ! Bu gösterge paneli, birden fazla sembol ve 9 zaman dilimine kadar çalışan çok güçlü bir yazılım parçasıdır. Ana göstergemize dayanmaktadır (En iyi yorumlar: Advanced Supply Demand ).     Gösterge paneli harika bir genel bakış sağlar. Gösterir:    Bölge mukavemet derecesi dahil filtrelenmiş Arz ve Talep değerleri, Bölgelere/ve bölgeler içindeki pip mesafeleri, İç içe geçmiş bölgeleri vurgular, Tüm (9) zaman dilimlerinde seçilen semboller için 4 çeşit uyarı verir. Kişisel
Gold Pro Scalper
Aleksandr Makarov
4.8 (5)
Göstergeler
Gold Pro Scalper Precise entry points for currencies, crypto, metals, stocks, indices! Indicator 100% does not repaint!!! If a signal appeared, it does not disappear! Unlike indicators with redrawing, which lead to loss of deposit, because they can show a signal, and then remove it. Trading with this indicator is very easy. Wait for a signal from the indicator and enter the deal, according to the arrow  (Blue arrow - Buy, Red - Sell). I recommend using it with the Trend Filter (downloa
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Göstergeler
Piyasanın iki temel ilkesine dayanan bir gün içi stratejisi. Algoritma, ek filtreler kullanarak hacimlerin ve fiyat dalgalarının analizine dayanmaktadır. Göstergenin akıllı algoritması, yalnızca iki piyasa faktörü bir araya geldiğinde bir sinyal verir. Gösterge, daha yüksek zaman çerçevesinin verilerini kullanarak M1 grafiğinde belirli bir aralıktaki dalgaları hesaplar. Ve dalgayı doğrulamak için gösterge, hacme göre analizi kullanır. Bu gösterge hazır bir ticaret sistemidir. Bir tüccarın ihtiya
HighLow Swing
Dora Nafwa Mwabini
Göstergeler
HighLow Swing — Trend ve Swing Algılama Göstergesi Açıklama: HighLow Swing, yatırımcıların herhangi bir grafik zaman dilimindeki önemli piyasa dönüş noktalarını ve trend yönlerini kolayca belirlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış güçlü bir trend ve swing algılama göstergesidir. Önemli swing tepe ve dip noktalarını vurgular, swing yapısına göre trend daireleri çizer ve net görsel sinyallerle piyasa momentumunun önünde kalmanıza yardımcı olur. Temel Özellikler: 1.Swing Noktası Algılama: Gra
Yazarın diğer ürünleri
Meravith MT5
Ivan Stefanov
Göstergeler
Göstergе, herhangi bir noktadan hacmi analiz eder ve bu hacim için piyasanın tükeniş seviyelerini hesaplar. Meravith’in ana çizgileri: Boğa hacim tükeniş çizgisi – hedef olarak kullanılır. Ayı hacim tükeniş çizgisi – hedef olarak kullanılır. Trend çizgisi – piyasa trendini gösterir. Piyasanın boğa mı ayı mı olduğuna bağlı olarak rengi değişir ve trend desteği görevi görür. Nasıl kullanılır: Mor dikey çizgiye çift tıklayın ve istediğiniz konuma taşıyın. Her şeyi analiz edebilirsiniz – trendleri v
Balance Levels MT5
Ivan Stefanov
Göstergeler
Balance Levels is an easy-to-use trading indicator that provides clear buy and sell signals along with dynamic price levels, helping traders plan their entries and exits with more confidence. The tool is highly flexible – it can be used as a standalone strategy or integrated into any existing trading system. It works on all timeframes and across all markets: Forex, Gold, Indices, Crypto, or Stocks. Balance Levels suits every trading style – from scalping and intraday, to swing trading and even l
Balance Levels
Ivan Stefanov
Göstergeler
Balance Levels, net alım ve satım sinyalleri ile dinamik fiyat seviyeleri sağlayan, kullanımı kolay bir işlem indikatörüdür. Bu sayede yatırımcılar giriş ve çıkışlarını daha güvenle planlayabilir. Araç son derece esnektir – bağımsız bir strateji olarak kullanılabilir veya mevcut herhangi bir işlem sistemine entegre edilebilir. Tüm zaman dilimlerinde ve tüm piyasalarda çalışır: Forex, Altın, Endeksler, Kripto Paralar veya Hisseler. Balance Levels her işlem tarzına uygundur – scalping , gün içi iş
Meravith
Ivan Stefanov
Göstergeler
Gösterge, her noktadan hacmi analiz eder ve bu hacim için piyasa tükenme seviyelerini hesaplar. Üç çizgiden oluşur: Boğa hacmi tükenme çizgisi Ayı hacmi tükenme çizgisi Piyasa trendini gösteren bir çizgi. Bu çizgi, piyasanın boğa mı yoksa ayı mı olduğunu yansıtacak şekilde rengini değiştirir. Piyasayı istediğiniz herhangi bir başlangıç noktasından analiz edebilirsiniz. Bir hacim tükenme çizgisine ulaşıldığında, bir sonraki analize başlamak için yeni bir nokta belirleyin. Herhangi bir şeyi analiz
Naturu
Ivan Stefanov
Göstergeler
“Naturu”, doğanın simetrisini algoritması olarak kullanan bir manuel indikatördür. Basit bir strateji ve gizli bilgelikle piyasayı fethedin! İndikatörü yüklediğinizde iki çizgi görürsünüz: Üst (Top) ve Alt (Bottom). Bir çizgiye tıklayarak aktifleştirin. Taşımak için, yerleştirmek istediğiniz mumun üzerine tıklayın. Bir tepe noktası ve bir dip noktası belirlersiniz, indikatör otomatik olarak hesaplar: Boğalar ve ayıların çıkarlarının en yakınlaştığı, destek veya direnç rolü oynaması en muhtemel b
Enigmera
Ivan Stefanov
5 (8)
Göstergeler
ENIGMERA: Pazarın Kalbi Önemli: MQL5.com demosu Strategy Tester'da çalışır ve Enigmera'nın tüm işlevlerini tam olarak yansıtmayabilir. Daha fazla bilgi için açıklamayı, ekran görüntülerini ve videoyu kontrol edin. Herhangi bir sorunuz varsa, bana mesaj göndermekten çekinmeyin! Göstergenin kodu tamamen yeniden yazılmıştır. 3.0 sürümü, yeni işlevler ekler ve göstergenin başlangıcından bu yana biriken hataları giderir. Giriş Bu gösterge ve ticaret sistemi, finansal piyasalara dikkat çekici bir ya
Imbalance Pro
Ivan Stefanov
5 (3)
Göstergeler
Gösterge, seçilen bir dönem boyunca boğalar ve ayılar arasındaki dengesizliği ölçer ve iki nokta arasında düz bir çizgi gösterir. Boğalar ayılardan daha fazla hacme sahipse, çizgi yeşile döner.  Ayılar daha fazla hacme sahipse kırmızı olur. Çizgi ayrıca hacimdeki yüzde farkını da gösterir. Gösterge aynı verileri ayrı bir pencerede gösterir. Bölünmüş hacmi de görebilirsiniz. Göstergenin iki modu vardır. Bu amaçla, sol üstte bir düğme vardır,  - basılı değilse, piyasadaki rastgele bir nokta
Transaction Speed MT5
Ivan Stefanov
5 (2)
Göstergeler
Göstergemiz, piyasada ilgi gösterilen bölgeleri vurgular ve ardından emir birikim bölgelerini gösterir. Büyük ölçekli bir emir defteri (order book) gibi çalışır. Bu, büyük sermaye için geliştirilmiş bir göstergedir. Performansı olağanüstüdür. Piyasada ne tür bir ilgi olursa olsun, onu görürsünüz . (Bu, tamamen yeniden yazılmış ve otomatikleştirilmiş bir versiyondur – artık manuel analiz gerekmez.) İşlem Hızı (Transaction Speed) , piyasada büyük emirlerin nerede ve ne zaman biriktiğini gösteren v
MACD divergency
Ivan Stefanov
Göstergeler
Bu gösterge, fiyat hareketleri ile MACD histogramı arasındaki yükseliş ve düşüş uyumsuzluklarını (divergence) doğru bir şekilde tespit eder. Kullanılan üssel hareketli ortalamalar (EMA) periyotları 5 (hızlı) ve 34 (yavaş), sinyal hattı periyodu ise 5’tir. Gösterge, momentumin zayıfladığı noktaları vurgulayarak muhtemel trend dönüşlerine işaret eder. Doğru uyumsuzluk tespiti kuralları Yükseliş uyumsuzluğu, fiyat daha düşük dipler oluştururken MACD histogramı sıfır çizgisinin üzerinde aynı anda da
FREE
Sense
Ivan Stefanov
5 (2)
Göstergeler
SENSE, seçilen GANN yöntemlerini fraktal hesaplamalarla birleştiren otomatik bir sistemdir. Sistem bize işlemlerin nerede açılacağını ve kapatılacağını söyler. Artık karmaşık hesaplamalarla zaman kaybetmenize gerek yok - SENSE sizin için her şeyi yapar. Sadece göstergeyi yükleyin. Temel ilkeler: Fiyat beyaz çizgilerin üzerinde olduğunda piyasa yükselişe geçer Beyaz çizgilerin üzerinde satın alın, altında durun Yeşil çizgiler yukarı yönlü hedeflerdir Fiyat beyaz çizgilerin altında olduğunda
GANN Master MT5
Ivan Stefanov
Göstergeler
Efsanevi William Gann seviyelerini tam otomatik MT5 indikatöründe. GANN Master, günlük, haftalık ve aylık verilere dayanarak fiyatın en muhtemel dönüş veya trend devamı bölgelerini tespit eder. Temel Özellikler Tek tıkla zaman periyodu: “Daily”, “Weekly” veya “Monthly” düğmesine tıklayarak bugünün, bu haftanın veya bu ayın zonlarını anında çizin Otomatik ve Manuel Modlar Otomatik : GANN Master tüm seviyeleri sizin için hesaplar—manuel girdi gerekmez Manuel : “Top” ve “Bottom” çizgilerini sürükle
Speculator MT5
Ivan Stefanov
Göstergeler
SPEKULATOR, önemli destek bölgelerini ve piyasa yönünü belirlemenize yardımcı olan manuel bir ticaret sistemi ve göstergesidir. Basit bir strateji ve gizli bilgiyle piyasayı ustaca yönetin. Grafikte herhangi bir zirve (TOP) ve dip (BOTTOM) seçiyorsunuz, ardından gösterge şunları çizer: Trendinize göre bir destek bölgesi. Yükseliş trendi için yeşil bir bölge, düşüş trendi için kırmızı bir bölge görünür. Destek bölgesinin hassasiyeti, göstergenin ayarlarında ayarlanabilir. Bu bölge, seçtiğiniz tre
Separated Volume
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
Bu gösterge, forex piyasasındaki tik hacmini etkin bir şekilde yükseliş ve düşüş kategorilerine ayırır. Ek olarak, seçtiğiniz herhangi bir dönem için yükseliş ve düşüş kene hacimlerinin toplamını hesaplama ve görüntüleme işlevselliği sağlar. Grafikteki iki mavi çizgiyi hareket ettirerek dönemi kolayca ayarlayabilir, ticaret ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilebilir ve hassas hacim analizine izin verebilirsiniz. Eğer faydalı bulursanız yorumlarınız takdir edilecektir! Mutlu ticaretler!
FREE
Fifty Pro
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
FIFTY göstergesi artık manuel seviye çizme ihtiyacını ortadan kaldıran otomatik bir versiyonla sunulmaktadır. Bu versiyon, günlük, haftalık, aylık ve yıllık seviyeleri otomatik olarak grafiğe çizer, böylece doğruluk sağlanır ve zaman tasarrufu yapılır. Ayrıca, bu seviyelerin görünürlüğünü açıp kapatmak için düğmeler mevcuttur, bu da tamamen özelleştirilebilir bir kullanım sunar. Manuel kullanımı tercih edenler için, göstergeyi ücretsiz versiyonu hâlâ mevcut olup tam işlevselliğe sahiptir. Böylec
Most visited level PRO
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
Bu gösterge pratik deneyimlere dayanmaktadır.  En üst/en alt seviyenizin tarihini/saatini girin. Üstten/alttan mevcut ana kadar en çok ziyaret edilen seviyeyi hesaplar. Her yeni mumla otomatik olarak güncellenir. Farklı trendler ve zaman dilimleri için aynı anda birden fazla gösterge kullanabilirsiniz. Uzunluk her zaman döneminizin başlangıcından günümüze kadar çizilir. Yararlı PRO aracı.
FREE
Two Snakes
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
2 SNAKES birinci sınıf bir scalping sistemidir. Girişler oldukça hassas olduğundan, bu sisteme çok hızlı bir şekilde bağımlı hale gelmeniz muhtemeldir.  2 yılanınız var. Üstlerinde veya altlarında onlara dokunmayan bir mum gördüğünüzde - bu sizin scalping sinyalinizdir. Daha büyük bir zaman çerçevesi kullanırsanız, scalping takip eden trend haline gelebilir. Yılanlar, piyasanın mevcut durumuna göre tam olarak hesaplanır. Hareketli ortalamalar DEĞİLDİR.  Pozisyonunuzu ne kadar süre tutacağ
GANN Master
Ivan Stefanov
5 (1)
Göstergeler
GANN’ın kesin hedefleri, yıllarca test edilmiş yöntemlerine dayanarak hesaplanır ve karşınızda sunulur. Bu araç, ticareti daha kolay ve sezgisel hale getirmek için tasarlanmıştır. Beyaz çizgiyi yukarı veya yeşil çizgiyi aşağı doğru hareket ettirdiğinizde, GANN'ın tekniklerinin ticaret dünyasında neden hala etkili olduğunu hemen anlayacaksınız. GANN’ın stratejileri, piyasa hareketlerini yüksek bir doğrulukla tahmin etmeye odaklanır ve bu araç bu gücü parmaklarınızın ucuna getirir. İster deneyimli
Naturu MT4
Ivan Stefanov
Göstergeler
“Naturu”, doğanın simetrisini algoritması olarak kullanan bir manuel indikatördür. Basit bir strateji ve gizli bilgelikle piyasayı fethedin! İndikatörü yüklediğinizde iki çizgi görürsünüz: Üst (Top) ve Alt (Bottom). Bir çizgiye tıklayarak aktifleştirin. Taşımak için, yerleştirmek istediğiniz mumun üzerine tıklayın. Bir tepe noktası ve bir dip noktası belirlersiniz, indikatör otomatik olarak hesaplar: Boğalar ve ayıların çıkarlarının en yakınlaştığı, destek veya direnç rolü oynaması en muhtemel b
Enigmera MT5
Ivan Stefanov
3.67 (3)
Göstergeler
ENIGMERA: Piyasanın Çekirdeği Giriş Bu gösterge ve alım-satım sistemi, finans piyasalarına olağanüstü bir yaklaşım sunar. ENIGMERA, destek ve direnç seviyelerini doğru hesaplamak için fraktal döngüler kullanır. Gerçek birikim fazını gösterir ve yön ile hedefler belirler. İster trendde, ister düzeltme sürecinde çalışır. Nasıl Çalışır Gösterge işlevlerinin çoğu, grafiğin sol tarafındaki düğmelerle kontrol edilir ve farklı piyasa koşullarına hızlı yanıt verir. Düğmeler ON/OFF – Tüm göstergeleri g
Fifty Pro MT5
Ivan Stefanov
Göstergeler
Fiyatlara dayalı seviyeleri hesaplayan nadir göstergelerden biridir. Bu gösterge zaman dilimlerinden, trendlerden veya piyasa döngülerinden etkilenmez. Şimdiye kadar oluşturulmuş en mantıklı göstergelerden biridir. FIFTY göstergesi artık otomatik bir versiyonla sunuluyor; bu da seviyeleri manuel olarak çizme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Bu versiyon, grafik üzerine günlük, haftalık, aylık ve yıllık seviyeleri otomatik olarak çizer; böylece hem doğruluk sağlanır hem de zaman kazandırır. Ayrıca,
Time Zones 50
Ivan Stefanov
Göstergeler
Time Zones Fifty Gösterge temel bir sorunu çözüyor: Zamanı nasıl saymalıyız? Hangi bölgeleri kullanmalıyız, nasıl ve neden? Tamamen mantığa dayalıdır. Zaman bölgelerinin uygulanması Zaman bölgelerini uygulamak için bir başlangıç noktası gerekir. Bu nokta rastgele değil, mantıksal olarak tanımlanmalıdır. Bazıları şu noktalardan başlamayı seçer: yılın ilk günü ayın ilk günü çeyrek ya da haftanın başlangıcı Ama bu, piyasa hareketlerinin her yıl aynı tarihte mutlaka tekrar edeceği anlamına gelir. Ör
Filtrele:
cam028
6392
cam028 2024.09.19 08:21 
 

great customer support great product

İncelemeye yanıt