LEVELSS göstergesi gösterir:





- Günlük yükseliş ve düşüş bölgesi. Her gün 00:00 ile 23:59 arasında görülebilir.

- Haftalık yükseliş ve düşüş bölgesi. Her hafta Pazartesi 0:00'dan Cuma 23:59'a kadar görülebilir.

- Diğer tüm zaman dilimlerinde görüntülenen belirli bir zaman diliminden özel olarak hesaplanan kanal. Varsayılan olarak, bu, işlem yapmak istediğiniz diğer zaman dilimine değiştirebileceğiniz 4 saatlik zaman dilimidir. Kesintisiz olarak hesaplanır.





Ekranın sol üst köşesinde, bölgelerin ve kanalın yükseliş, düşüş veya nötr olup olmadıklarının bir göstergesi vardır. Üçü de yükselişe geçtiğinde, mevcut mum üzerinde yeşil bir nokta belirir. Üçü de düşüş eğilimi gösterdiğinde pembe bir nokta belirir.

Gösterge üzerinde sınırlama yok.