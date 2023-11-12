Enigmera

ENIGMERA: Pazarın Kalbi

Önemli: MQL5.com demosu Strategy Tester'da çalışır ve Enigmera'nın tüm işlevlerini tam olarak yansıtmayabilir. Daha fazla bilgi için açıklamayı, ekran görüntülerini ve videoyu kontrol edin. Herhangi bir sorunuz varsa, bana mesaj göndermekten çekinmeyin!

Göstergenin kodu tamamen yeniden yazılmıştır. 3.0 sürümü, yeni işlevler ekler ve göstergenin başlangıcından bu yana biriken hataları giderir.
Giriş
Bu gösterge ve ticaret sistemi, finansal piyasalara dikkat çekici bir yaklaşımdır. ENIGMERA, destek ve direnç seviyelerini doğru bir şekilde hesaplamak için fraktal döngüleri kullanır. Gerçek birikim aşamasını gösterir ve yön ve hedefler sağlar. Hem trendde hem de düzeltmede çalışan bir sistemdir.

Nasıl Çalışır
Göstergeyi kontrol etmenin çoğu işlevi, grafiğin sol tarafındaki düğmelerle yapılır ve piyasa koşullarına hızlı bir şekilde tepki vermenizi sağlar.

Düğmeler

  1. ON/OFF – Tüm göstergeyi gösterir veya gizler.
  2. Channel – Destek kanalını etkinleştirir, kabul edilebilir sapma aralığını gösterir.
  3. Dev1 (Birinci Sapma) – Fiyat hareketini destek sapması içinde gösterir, piyasa konsolidasyonu veya güç birikimini belirtir.
  4. Dev2 (İkinci Sapma) – Sapmalar arasındaki fiyat hareketini gösterir, trend oluşumu ve yönünü belirtir.
  5. Dev3 (Üçüncü Sapma) – Önemli bir trend hızlanması ve yüksek volatiliteyi gösterir.
  6. 45deg (45 Derece) – 45 derece hattına göre piyasa hızını ve hareketin istikrarını gösterir.
  7. Tgt1/2 (Yarı Hedef) – Piyasadaki son aşamada kullanılan trend hedef çizgisinin yarısını temsil eder.
  8. Tgt (Hedef) – Pozisyonları kapatmak için seviyeleri belirten trend hedef çizgisi.
  9. Vol (Hacim) – Piyasada önemli hacim değişikliklerini göstermek için mumlarda hacim noktaları gösterir.
  10. X – Piyasa hedef çizgisine ulaştığında "X" gösterir.
  11. Lbls (Etiketler) – Çizgilerdeki etiketleri gösterir veya gizler.
  12. RandC (Rastgele Renkler) – Gösterge çizgilerinin ve etiketlerinin renklerini daha iyi görselleştirme için rastgele değiştirir.

Sistem
ENIGMERA, mevcut piyasa durumunun tam bir resmini sunar—genellikle piyasa göstergelerinin geçmiş verileri mevcut ve gelecekteki verilere dışarıya doğru tahmin etmesine karşılık olarak. Eğer destek seviyesindeyseniz, bu gerçek destektir; eğer direnç seviyesindeyseniz, bu gerçek dirençtir. Bir seviyenin kırılması, trend değişikliğini gösterir.

ENIGMERA, güvenilir içgörüler paylaşması gereken finansal analistler ve danışmanlar için, en yüksek doğruluk ve güven isteyen yatırımcılar için tasarlanmıştır.

En iyi doğrulukla öne çıkar ve trader'ların seçeneklerini netlik ve güvenle değerlendirmelerini sağlar.

20 yıllık ticaret deneyimi ve bilgisiyle kapsamlı bir paket haline getirilmiş ENIGMERA, hem sezgisel hem de kullanıcıya bağlıdır. Etkililiği, kullanıcı tarafından doğru yapılandırılmasına bağlıdır ve performansı maksimize eder.

Öneriler:

  • Döviz Çiftleri: Tüm çiftler, tüm piyasalar
  • Zaman Dilimi: Tüm zaman dilimleri
  • Minimum Depozito: Minimum depozito yok
  • Hesap Türü: Sınırlama yok
  • Brokers: Sınırlama yok

Bu sofistike gösterge, etkili gün içi ticaret ve scalping stratejileri için idealdir. Enigmera'nın gelişmiş algoritmalarını kullanarak Forex, hisse senetleri, endeksler ve kripto para piyasalarında ticaretinizi optimize edin. MetaTrader 4 için tasarlanan Enigmera, stop-loss ve risk yönetimini kolaylaştırır.

Başarılı bir trader olmanız için ihtiyaç duyduğunuz tüm araçlar. Enigmera, tüm piyasalarda ve zaman dilimlerinde çalışır—yeniden çizim yapmadan.

Finansal kararlarınızı en yüksek seviyeye çıkarmaya hazır mısınız?


İncelemeler 10
onermentes
19
onermentes 2025.06.17 18:57 
 

Yaklaşık olarak 10 yıldır forex piyasasında işlem yapmaktayım. Pek çok indikatör taradım ve aldım. Neredeyse bir çoğu çöptü diyebilirim. Enigmera indikatörden ziyade bir starteji yapmamı sağlamakta. Girmiş olduğum pozisyonlarda korkumu yenmeme katkı sağladı. Daha önce erken kapatmak zorunda olduğum pozisyonlarda bearish veya bullish hedefler neredeyse tam anlamıyla doğru çalışmakta ve buna bağlı olarak pozisyonlarımı daha uzun tutabilme güvenini sağladı. Özellikle support line çok ciddi olarak destek veya direnç olarak çalışmakta. Para yapmanıza kesinlikle katkı sağlayacaktır. Ivan teşekkür ederim.

TANJU2690
509
TANJU2690 2025.03.05 13:37 
 

I have never and ever seen any system like Enıgmera. What ever you want, you can find on it. İt is incredible system. And Cretor of aenıgmera, Mr.Ivan is more and more helpfull to understant of logıc Enigmera. Fistly, I want sent all thankfull to Ivan because he teach me Enıgmera Logıc and also share this marvelous product with market

smso9466eiou
152
smso9466eiou 2025.02.23 15:38 
 

a very good indicator that composes all in one, entry, exit and reverse. Great!

