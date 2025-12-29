Meravith AUTO MT4

Meravith Auto est une version automatisée du système de trading Meravith.

L'indicateur se compose d'une ligne de tendance qui change de couleur. Lorsqu'elle est haussière, elle est verte, et lorsqu'elle est baissière, elle est rouge. Il s'agit de la ligne de support de la tendance. Une ligne de liquidité, où le volume haussier est égal au volume baissier. Une ligne de déviation haussière triple. Une ligne de déviation baissière triple. Des points violets et bleus indiquant un volume élevé. Le point violet indique un volume supérieur de deux écarts par rapport au volume moyen, et le point bleu de deux écarts.

Comment l'utiliser ?

Ligne de tendance haussière plus liquidité au-dessus de la ligne de tendance = tendance haussière. Nous nous attendons à ce que le marché monte. Nous ouvrons des positions longues.

Ligne de tendance baissière plus liquidité en dessous de la ligne de tendance = tendance baissière. Nous nous attendons à ce que le marché descende. Nous ouvrons des positions courtes.

Combinez-le à votre guise avec d'autres indicateurs.
Il peut être utilisé sur n'importe quelle paire et sur n'importe quel intervalle de temps.
Vous pouvez obtenir des résultats différents selon les courtiers en raison du volume qu'ils cotent.
Les courtiers plus importants sont préférables en raison du volume plus élevé.

Quelle est la différence entre les versions automatique et manuelle ?

Dans la version manuelle, nous avons une évaluation de la tendance basée sur les plus hauts et les plus bas. En conséquence, elle offre également des niveaux d'épuisement du volume sur le marché.

Dans la version automatique, nous avons une période qui change selon les différentes phases du marché. Elle peut varier, étant courte en période de forte volatilité et longue en période de faible volatilité. Ici, il n'y a pas de niveaux d'épuisement, car ce n'est pas la tendance qui est analysée, mais la période. C'est la raison pour laquelle nous avons des déviations. Par défaut, la déviation triple est affichée.

Avant d'acheter, testez la version démo dans le testeur MetaTrader.


