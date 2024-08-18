Sense
- Göstergeler
- Ivan Stefanov
- Sürüm: 1.1
- Güncellendi: 23 Ağustos 2024
- Etkinleştirmeler: 20
SENSE, seçilen GANN yöntemlerini fraktal hesaplamalarla birleştiren otomatik bir sistemdir. Sistem bize işlemlerin nerede açılacağını ve kapatılacağını söyler. Artık karmaşık hesaplamalarla zaman kaybetmenize gerek yok - SENSE sizin için her şeyi yapar. Sadece göstergeyi yükleyin.
Temel ilkeler:
Fiyat beyaz çizgilerin üzerinde olduğunda piyasa yükselişe geçer
Beyaz çizgilerin üzerinde satın alın, altında durun
Yeşil çizgiler yukarı yönlü hedeflerdir
Fiyat beyaz çizgilerin altında olduğunda piyasa düşüş eğilimindedir.
Beyaz çizgilerin altında sat, üstünde dur
Kırmızı çizgiler aşağı yönlü hedeflerdir
Çift yeşil veya kırmızı çizgiler daha güçlü bir alana işaret eder.
Neden SENSE:
Kâr için hedefler: SENSE, kâr elde etmek için otomatik olarak hedefler belirleyerek ticaret başarınızı en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.
Otomatik Adaptasyon: Gösterge, herhangi bir zaman dilimi için otomatik olarak yeniden hesaplanır ve manuel ayarlamalara gerek kalmadan doğru ve güvenilir sinyaller sağlar.
Scalping için de harika.
Demoya göz atın!
it is a very helpful indicator to analysis the market situation, trend , non trend and TP. I applied it on large TF as well as smaller TF.