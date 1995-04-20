Stochastic with Dynamic OSB zones mp
- Indicatori
- DMITRII GRIDASOV
- Versione: 2.11
- Attivazioni: 10
Indicatore Crypto_Forex "Stocastico con zone dinamiche di ipervenduto/ipercomprato" per MT4, senza ridisegno.
- L'oscillatore stocastico è uno degli indicatori più famosi sul mercato, uno strumento di trading perfetto per molti trader.
- È ottimo per le posizioni di vendita dalla zona dinamica di ipercomprato e per le posizioni di acquisto dalla zona dinamica di ipervenduto.
- Questo indicatore è eccellente anche da combinare con le posizioni di Price Action.
- Zona dinamica di ipercomprato - sopra la linea gialla.
- Zona dinamica di ipervenduto - sotto la linea verde.
- Con avvisi per PC e dispositivi mobili.
Questo è un prodotto originale offerto solo su questo sito web MQL5.