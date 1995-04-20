Stochastic with Dynamic OSB zones mp
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versão: 2.11
- Ativações: 10
Indicador Crypto_Forex "Estocástico com Zonas Dinâmicas de Sobrevenda/Sobrecompra" para MT4, sem repintura.
- O oscilador estocástico é um dos indicadores mais famosos do mercado - ferramenta de negociação perfeita para muitos traders.
- É ótimo para entradas de Venda em zonas dinâmicas de Sobrecompra e entradas de Compra em zonas dinâmicas de Sobrevenda.
- Este indicador também é excelente para combinar com entradas de Ação de Preço.
- Zona Dinâmica de Sobrecompra - acima da linha amarela.
- Zona Dinâmica de Sobrevenda - abaixo da linha verde.
- Com alertas para PC e dispositivos móveis.
Este é um produto original, oferecido apenas neste site MQL5.