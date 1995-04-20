Stochastic with Dynamic OSB zones mp

Indicador Crypto_Forex "Estocástico com Zonas Dinâmicas de Sobrevenda/Sobrecompra" para MT4, sem repintura.





- O oscilador estocástico é um dos indicadores mais famosos do mercado - ferramenta de negociação perfeita para muitos traders.

- É ótimo para entradas de Venda em zonas dinâmicas de Sobrecompra e entradas de Compra em zonas dinâmicas de Sobrevenda.

- Este indicador também é excelente para combinar com entradas de Ação de Preço.

- Zona Dinâmica de Sobrecompra - acima da linha amarela.

- Zona Dinâmica de Sobrevenda - abaixo da linha verde.

- Com alertas para PC e dispositivos móveis.





Este é um produto original, oferecido apenas neste site MQL5.