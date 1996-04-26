Stochastic with Dynamic OSB zones mp

MT4용 Crypto_Forex 지표 "동적 과매수/과매수 구간을 포함하는 스토캐스틱", 리페인트 불필요





- 스토캐스틱 오실레이터는 시장에서 가장 유명한 지표 중 하나로, 많은 트레이더에게 완벽한 트레이딩 도구입니다.

- 동적인 과매수 구간에서의 매도 진입 및 동적인 과매도 구간에서의 매수 진입에 매우 유용합니다.

- 이 지표는 가격 변동 진입과도 결합하면 매우 효과적입니다.

- 동적인 과매수 구간 - 노란색 선 위

- 동적인 과매도 구간 - 녹색 선 아래

- PC 및 모바일 알림 기능 제공

본 제품은 MQL5 웹사이트에서만 제공되는 오리지널 제품입니다.