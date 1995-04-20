Stochastic with Dynamic OSB zones mp
Indicador Crypto_Forex "Estocástico con zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra" para MT4, sin repintado.
- El oscilador estocástico es uno de los indicadores más famosos del mercado y una herramienta de trading perfecta para muchos operadores.
- Es ideal para entradas de venta desde zonas dinámicas de sobrecompra y de compra desde zonas dinámicas de sobreventa.
- Este indicador también es excelente para combinar con entradas de acción del precio.
- Zona dinámica de sobrecompra: por encima de la línea amarilla.
- Zona dinámica de sobreventa: por debajo de la línea verde.
- Con alertas para PC y móvil.
